Барбадос вышел из-под власти британской короны и стал республикой. Рианну объявили национальным героем Статьи редакции
Певица родилась в этой карибской стране.
Карибское островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской монархии и стало парламентской республикой. В должность вступила первый избранный президент страны Сандра Мэйсон, сообщает Reuters.
Мэйсон ранее занимала пост генерал-губернатора страны. Одним из первых решений властей Барбадоса стало признание «национальным героем» страны певицы Рианны, родившейся на этом острове. Об этом объявила премьер-министр Миа Моттли на церемонии инаугурации президента.
Барбадос находился под властью Англии с XVII века. В 1996 году страна получила независимость, но официальным главой государства оставалась британская королева Елизавета II. В 2020 году власти Барбадоса решили отказаться от этой системы и прекратить формальное подчинение королеве: «Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое».
@Санитар тут подросток сиськи увидел