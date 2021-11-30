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Новости
Яна Ломакина

Барбадос вышел из-под власти британской короны и стал республикой. Рианну объявили национальным героем Статьи редакции

Певица родилась в этой карибской стране.

36 36 комментариев
1549 просмотров
Фото Reuters 

Карибское островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской монархии и стало парламентской республикой. В должность вступила первый избранный президент страны Сандра Мэйсон, сообщает Reuters.

Мэйсон ранее занимала пост генерал-губернатора страны. Одним из первых решений властей Барбадоса стало признание «национальным героем» страны певицы Рианны, родившейся на этом острове. Об этом объявила премьер-министр Миа Моттли на церемонии инаугурации президента.

Сияй, как бриллиант, и прославляй свой народ своими словами и делами.

Миа Моттли
премьер-министр Барбадоса

Барбадос находился под властью Англии с XVII века. В 1996 году страна получила независимость, но официальным главой государства оставалась британская королева Елизавета II. В 2020 году власти Барбадоса решили отказаться от этой системы и прекратить формальное подчинение королеве: «Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое».

#новости #музыка #барбадос

36 36 комментариев
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36 комментариев
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Антигравитационный торт

@Вахтёр

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17
Рпош Ашршщ

@Вахтёр

зацени как торчат

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7
Принятый супер_стар

@Санитар тут подросток сиськи увидел

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6
Антигравитационный торт

а говорил 18+ лего можешь себе позволить

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1
Принятый супер_стар

а ты повелся как дурачек мда

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0
Romario

дурачек

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0
Принятый супер_стар

Вау, у женщин есть грудь, ничего себе

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1
Антигравитационный торт

Мы видели что у тебя больше, успокойся

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3
Славой Жижек

что у тебя больше

гинекомастия, что ли…

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0
Marat Khamadeev

В клипе BBHMM можно и без платья увидеть

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1
Антигравитационный торт

спасибо перевернул монитор

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1
Принятый супер_стар

ТЖ вышел из-под власти комитетской короны и стал республикой. Орлова объявили национальным героем

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16
Принятый супер_стар

день первого нюдсотреда будет отмечаться как день Независимости

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3
aliftin

Она стала национальным героем просто потому что родилась там и уехала?

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12
Принятый супер_стар

братский народ

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4
Marat Khamadeev

Справедливости ради, спроси меня, чем известен Барбадос, я назову только Рианну и капитана Блада. Полагаю, для мирового признания этой страны Рианна пассивно сделала больше, чем кто-либо ещё

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2
Принятый супер_стар

я отвечу барбарис

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0
Marat Khamadeev
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0
Принятый супер_стар

Да

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0
aliftin

Я бы не хотел что бы ещё когда нибудь что нибудь писал под моими сообщениями.

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2
Бот-бот

Русские стерпят

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2
aliftin

Del

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0
Бот-бот

Вау, ты такой умный

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0
Принятый супер_стар

@Бот-бот

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0
aliftin

Прости, но я до сих пор считаю что ты самое мерзкое что есть на этом сайте.

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2
Принятый супер_стар

А других героев у них и нет

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0
Danil Oputin

Лиза, введи войска! Британия-матушка забери Барбадос домой

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1
Принятый супер_стар

риановая республика

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1
Кирилл Вселенский

Не таблойд

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1
Alexey Novikov

Соски норм)!

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0
Антигравитационный торт

Какие со́ски? одни милфы на картинке

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0
Дизайнер Павленко

Слава Барбадосу, героям слава! Торжественно объявляю соски рианы героем тж

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0
Принятый супер_стар

Когда съехал от родителей

Добро пожаловать в клуб стран третьего мира!

Ответить
0
Принятый супер_стар

Великая

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0
Мистер Андерсон

Екатерина?

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0
Дизайнер Павленко
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0
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