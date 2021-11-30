Мэйсон ранее занимала пост генерал-губернатора страны. Одним из первых решений властей Барбадоса стало признание «национальным героем» страны певицы Рианны, родившейся на этом острове. Об этом объявила премьер-министр Миа Моттли на церемонии инаугурации президента.

Барбадос находился под властью Англии с XVII века. В 1996 году страна получила независимость, но официальным главой государства оставалась британская королева Елизавета II. В 2020 году власти Барбадоса решили отказаться от этой системы и прекратить формальное подчинение королеве: «Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое».