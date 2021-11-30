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vc.ru

Исследователи нашли в Google Play сканер QR-кодов с вирусом, крадущим данные банковских приложений Статьи редакции

Программа может получить доступ к информации клиентов «Сбера», «Тинькоффа», ВТБ и других банков.

  • Эксперты компании по кибербезопасности ThreatFactor опубликовали отчёт о вирусах, которые распространяются через приложения в Google Play для кражи банковской информации.
  • В России распространяется банковский троян Anatsa через приложение Free QR Сode Scanner от издателя QrBarBode LDC, выяснили исследователи. У приложения высокий рейтинг в Google Play и больше 50 тысяч скачиваний, есть положительные отзывы.
  • После установки пользователю предлагают загрузить обновление. Вместе с ним программа оценивает устройство по идентификатору, модели, региону, стране и версии Android и определяет, стоит ли загружать вирус на телефон.
  • Даже после загрузки вируса сканер QR-кода работает нормально, поэтому владелец заражённого устройства может ничего об этом не знать. Из-за того, что опасный код загружается отдельно от приложения, оно проходит проверки в Google Play.
  • Среди российских банков, чьи данные могла украсть программа, исследователи перечислили «Сбер», «Тинькофф», «Уралсиб», «Почта-банк», ВТБ, «Райффайзен» и «ОТП-банк».

#новости #кибербезопасность

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Принятый супер_стар

Исследователи нашли в Google Play сканер QR-кодов с коронавирусом

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4
Антигравитационный торт

ну данная тема в легкую зайдет свидетелям 5Г вышек

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1
Антигравитационный торт

Почему программисты всегда делают трояны?

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1
Принятый супер_стар

потому что давно не опиздюливались

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6
Пётр Козлов

Спасибо Apple за QR сканер в стоковом приложении камеры

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2
Photuum

Который не умеет читать обычные штрихкоды

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2
Принятый супер_стар

принадлежу секте свидетелей утверждения, что вирусы разрабатываются компаниями - антивирусами

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0
TJaba

Зря, ты не представляешь сколько энтузиастов. Сам промышлял криптованными ratниками just for fun, ну а когда руку набил даже немного денег поднял

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1
Принятый супер_стар

это если just for fun
а если just for money?
в смысле, real big money

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0
Принятый супер_стар

Никогда такого не было и вот опять.

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0
Имя И Фамилия

Блин, завидую этим разработчикам каждый раз, когда читаю такие новости. Когда я пытался выложить ботнет в гугл плей его отклонили, зато приняли в эппл сторе. И вечно читаешь в новостях наоборот

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0
Иван Прохоров

Все телефоны сейчас qr читают дефолтной камерой. Ничего не надо устанавливать

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0
Принятый супер_стар

пришли свой по вакцине

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0
Люц Шнайдер

Интересно, а чем всякие охранники на входе в ТЦ сканируют QR-коды?

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0
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