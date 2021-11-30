Сделка между Facebook и Giphy уже устранила потенциального претендента на рынок медийной рекламы. Если мы ничего не предпримем, это также позволит Facebook ещё больше увеличить свою рыночную мощь в социальных сетях, контролируя доступ конкурентов к GIF-файлам Giphy.

Требуя от Facebook продать Giphy, мы защищаем миллионы пользователей социальных сетей и продвигаем конкуренцию и инновации в цифровой рекламе.

