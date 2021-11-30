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Новости
Sasha Shambilova

Британский регулятор обязал Meta продать сервис для поиска и хранения анимаций Giphy Статьи редакции

Согласно решению властей, это вредит конкуренции на рынке соцсетей.

18 18 комментариев
1234 просмотров

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) постановила, что сделка между Giphy и Facebook в 2020 году позволила Meta получить преимущество на рынке социальных сетей, а также устранила Giphy как потенциального конкурента компании Цукерберга. Об этом сообщается на официальном сайте правительственной информации Великобритании.

Competition & Markets Authority @CMAgovUK
We’ve directed #Facebook to sell Giphy after finding the takeover could reduce competition between social media platforms and increase Facebook’s already significant market power.
Мы предписали Facebook продать Giphy после того, как выяснилось, что поглощение может снизить конкуренцию между социальными сетями и увеличить и без того значительную рыночную власть Facebook.

Британский регулятор увидел два способа для уменьшения конкуренции среди соцсетей:

  • Meta может ограничить доступ к GIF-файлам Giphy платформам, которые ей не принадлежат, чтобы привлечь больше трафика в Facebook, WhatsApp и Instagram;
  • Также для доступа к сервису компания может запросить большее количество данных пользователей от TikTok, Twitter и Snapchat.

CMA также объясняет решение тем, что до слияния Giphy запустила «инновационные рекламные услуги», которые помогли бы ей стать конкурентом рекламных услуг Facebook. После покупки компания устранила «важный источник потенциальной конкуренции», запретил рекламные услуги Giphy. В CMA отметили, что это «особенно тревожно», если учесть, что Meta контролирует половину рынка медийной рекламы стоимостью около 9,3 миллиарда долларов.

Сделка между Facebook и Giphy уже устранила потенциального претендента на рынок медийной рекламы. Если мы ничего не предпримем, это также позволит Facebook ещё больше увеличить свою рыночную мощь в социальных сетях, контролируя доступ конкурентов к GIF-файлам Giphy.

Требуя от Facebook продать Giphy, мы защищаем миллионы пользователей социальных сетей и продвигаем конкуренцию и инновации в цифровой рекламе.

Стюарт Макинтош
председатель независимой следственной группы CMA

Как отмечает Financial Times, это первый раз, когда британский регулятор пытается отменить завершённую сделку IT-гиганта. Своим решением CMA подтвердило предварительные выводы, которые сделали эксперты ещё в августе.

Директор по по политическим коммуникациям Meta Робин Кох заявил, что компания рассматривает разные варианты решения в ответ на требование CMA, в том числе апелляцию.

Вместе Meta и Giphy улучшат продукт Giphy для миллионов людей, предприятий, разработчиков и партнёров по API в Великобритании и по всему миру, которые используют Giphy каждый день. Для них предоставляется больший выбор.

Робин Кох
директор по по политическим коммуникациям Meta

Facebook купила Giphy в мае 2020 года за 400 миллионов долларов, после чего CMA начало расследование сделки. Тогда представители компании заявили, что у Giphy «нет собственной значимой аудитории», а 50% трафика ей обеспечивает Facebook. В Meta обозначили, что CMA отправляет «леденящее душу послание молодым предпринимателям: не стройте компаний, потому что вы не сможете их продать».

#новости #meta #facebook #соцсети

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Сергей Лукин

1) Фэйсбук - пидорасы
2) Британский регулятор совсем охуел принуждать кого-то что-то продавать
3) Пользователи Фэйсбука - говноеды, на жизнь которых никак не повлияет продажп/покупка Гифи
4) Один я в белом пальто стою

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3
Имя И Фамилия

5)Утром бегит
6)Вечером бегит
7)Сука
9)Ебланище
10)Влагалище
11)Пердун
12)Дрочила
13)Анжуманя

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0
Сергей Лукин

14) Ненавижу списки

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1
Принятый супер_стар

интересно, будут ли либерахими так же яро защищать Фейсбук, как кулаков

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–1
Принятый супер_стар

чё?

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7
ред.

@Кто это

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0
Нейроорлов

Ваксер изнасиловавший Дыню еще известен как:
* NATO Liberator Soldier
* legodetalka
* Блин, так не смешно же
* Жёлтый Березовый Лист
* Ничтожество
* Рока Нумати
* Саша
* Сладкийполуденныйсонныйпаралич
* Степан Андрiйович Бандера
* Столярный верстачок BOSCH
* Хороший листочек
* бревно без задач
* гнидапостельныйклопгадмразбвош
* грязь из-под ногтей
* лесточик
* листочек
* московский школьник
* хороший человек

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0
ред.

ебать..

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8
Нейроорлов

Что произошло бы с Россией, если бы РУССКИЕ перестали терпеть????

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3
ред.

иди наъуй, жалкая пародия нейрухера

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0
Нейроорлов

С чего вдруг я русофоб????

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5
ред.

ладно

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0
Нейроорлов

Нет. В чем я не прав?

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0
SloMo

просто Лось, и всё

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0
Принятый супер_стар

Столярным верстачком он мне больше нравился

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0
Принятый супер_стар

Meta может ограничить доступ к GIF-файлам Giphy

Также для доступа к сервису компания может запросить большее количество данных пользователей

Так ограничила и запросила, или МОЖЕТ?
Цукера ещё за изнасилование не посадили? Инструмент-то есть…

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0
Андрей Охапкин

Отжали, получается. Ждём возмущения британцев

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0
Андрей Васильев

Любая атака на ФБ есть атака в интересах общества, так что айда!

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–1
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