Британский регулятор обязал Meta продать сервис для поиска и хранения анимаций Giphy Статьи редакции
Согласно решению властей, это вредит конкуренции на рынке соцсетей.
Управление по конкуренции и рынкам (CMA) постановила, что сделка между Giphy и Facebook в 2020 году позволила Meta получить преимущество на рынке социальных сетей, а также устранила Giphy как потенциального конкурента компании Цукерберга. Об этом сообщается на официальном сайте правительственной информации Великобритании.
Британский регулятор увидел два способа для уменьшения конкуренции среди соцсетей:
- Meta может ограничить доступ к GIF-файлам Giphy платформам, которые ей не принадлежат, чтобы привлечь больше трафика в Facebook, WhatsApp и Instagram;
- Также для доступа к сервису компания может запросить большее количество данных пользователей от TikTok, Twitter и Snapchat.
CMA также объясняет решение тем, что до слияния Giphy запустила «инновационные рекламные услуги», которые помогли бы ей стать конкурентом рекламных услуг Facebook. После покупки компания устранила «важный источник потенциальной конкуренции», запретил рекламные услуги Giphy. В CMA отметили, что это «особенно тревожно», если учесть, что Meta контролирует половину рынка медийной рекламы стоимостью около 9,3 миллиарда долларов.
Как отмечает Financial Times, это первый раз, когда британский регулятор пытается отменить завершённую сделку IT-гиганта. Своим решением CMA подтвердило предварительные выводы, которые сделали эксперты ещё в августе.
Директор по по политическим коммуникациям Meta Робин Кох заявил, что компания рассматривает разные варианты решения в ответ на требование CMA, в том числе апелляцию.
Facebook купила Giphy в мае 2020 года за 400 миллионов долларов, после чего CMA начало расследование сделки. Тогда представители компании заявили, что у Giphy «нет собственной значимой аудитории», а 50% трафика ей обеспечивает Facebook. В Meta обозначили, что CMA отправляет «леденящее душу послание молодым предпринимателям: не стройте компаний, потому что вы не сможете их продать».
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