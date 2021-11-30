Также организация взимала незаконные комиссии, скрывала информацию о платежах и тарифах, а клиенты банка несколько раз платили за один страховой полис.

Штраф в 80,6 миллиона долларов банк Westpac должен выплатить за нарушения, которые совершались в течение 10 лет. Из них 57 миллионов направят пострадавшим клиентам в качестве компенсации. Об этом сообщает австралийская государственная комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

Среди нарушений — взимание семи миллионов долларов в виде сборов с «умерших клиентов за финансовые консультационные услуги, которые не были предоставлены из-за их смерти». Также около семи тысяч клиентов заплатили за страховой полис дважды, а ещё 329 навязали услуги, от которых они отказались. Всего от действий банка пострадали не меньше 67 тысяч человек.

Кроме этого, Westpac скрывал информацию о тарифах и комиссиях. Из-за этого организация получила 8,5 миллиона долларов за счёт незаконных комиссий и 4,9 миллиона скрытыми платежами. Владельцы счетов не знали, что у них списали эти деньги.

Westpac входит в четыре крупнейших банка Австралии вместо с Национальным австралийским банком, Австралийско-Новозеландским банком и Commonwealth Bank. Его основали в 1817 году.