Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

Крупный банк Австралии Westpac оказывал услуги умершим клиентам. За это его оштрафовали на 80 миллионов долларов Статьи редакции

Также организация взимала незаконные комиссии, скрывала информацию о платежах и тарифах, а клиенты банка несколько раз платили за один страховой полис.

Штраф в 80,6 миллиона долларов банк Westpac должен выплатить за нарушения, которые совершались в течение 10 лет. Из них 57 миллионов направят пострадавшим клиентам в качестве компенсации. Об этом сообщает австралийская государственная комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

Среди нарушений — взимание семи миллионов долларов в виде сборов с «умерших клиентов за финансовые консультационные услуги, которые не были предоставлены из-за их смерти». Также около семи тысяч клиентов заплатили за страховой полис дважды, а ещё 329 навязали услуги, от которых они отказались. Всего от действий банка пострадали не меньше 67 тысяч человек.

Кроме этого, Westpac скрывал информацию о тарифах и комиссиях. Из-за этого организация получила 8,5 миллиона долларов за счёт незаконных комиссий и 4,9 миллиона скрытыми платежами. Владельцы счетов не знали, что у них списали эти деньги.

Westpac входит в четыре крупнейших банка Австралии вместо с Национальным австралийским банком, Австралийско-Новозеландским банком и Commonwealth Bank. Его основали в 1817 году.

#новости #австралия

605 просмотров
5 5 комментариев
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Chikk

Дело Чичикова живёт. И это прекрасно.

Ответить
7
Принятый супер_стар

Ну кто-то же должен им оказывать услуги. Такое кладб... поле непаханое

Ответить
2
Богдан Криницкий

ВладельцЫ счетов

Ответить
1
Принятый супер_стар

А почему счета умерших не перешли в собственность наследников или государства?

Ответить
1
Принятый супер_стар

Так они ж не сразу переходят. Где-то полгода открывается наследство, и то если споров между наследничками нет. А пока наследнички бранятся, умершего можно проконсультировать ещё неоднократно

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null