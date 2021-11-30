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Новости
Sasha Shambilova

Зеленский: перепись населения на Украине проведут совместно с Apple Статьи редакции

Президент назвал цифровизацию «безусловным приоритетом» страны.

75 75 комментариев
3690 просмотров
Фото с сайта президента Украины

Украина станет второй страной в мире, которая привлечёт Apple для проведения переписи населения. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в твиттере.

Володимир Зеленський @ZelenskyyUa
Пишаюся тим, що 🇺🇦 стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з @Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між @mintsyfra й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави.
Горжусь тем, что Украина второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства.

30 ноября Украину посетил топ-менеджемент Apple во главе с директором по информационным технологиям Марком Ленноном. В стране делегация представляет совместные с Украиной проекты. Один из них — перепись населения.

О планах провести перепись совместно с Apple Минцфиры рассказало в сентябре. Тогда ведомство сообщило, что этот процесс нужно провести максимально технологично. На проект выделили 80 миллионов гривен (около 223 миллионов рублей).

Это случилось после визита украинской делегации в США, где Владимир Зеленский встретился с гендиректором компании Apple Тимом Куком. Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, что Минцфиры хочет использовать технологии Apple для переписи населения. Это позволит сэкономить бюджетные средства, так как технику арендуют.

TJ обратился за комментарием к Apple, но не получил оперативного ответа.

Первой страной, которая провела перепись населения с Apple, стали США. Тогда компания предоставила 500 тысячам переписчиков iPhone 8, чтобы те смогли предложить гражданам заполнить анкету онлайн. Тест такой системы провели в Род-Айленде в 2018 году, собирать данные вместе с Apple получилось быстрее.

#новости #apple #украина

75 75 комментариев
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Принятый супер_стар

Лол, чисто украинский Медведев

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40
Принятый супер_стар

При Медведеве, кстати, такой хуйни как сейчас не было, со всеми встречался и нормально договаривался. Лучше быть мирным челиком с фотиком и айфоном, чем дедом с имперскими замашками.

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47
Принятый супер_стар

Так кто спорит?

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3
Принятый супер_стар

Если не считать Грузии конечно

Ответить
1
Принятый супер_стар

Ну так Медведев всё-таки кукла был. Владимир сказал надо Грузию взять за жопу, он и взял как умел.

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5
Принятый супер_стар

«Я дважды звонил Медведеву, но оба раза трубку брал Путин, уже будучи премьер-министром. «Все равно, — говорил, — претензии у вас ко мне, так что давайте выяснять их со мной». Понимаете, Медведеву даже этого не доверяли... Тогда я тоже ему позвонил, но мне ответили, что сейчас не время для разговоров — говорить со мной будут через месяц. — говорил Саакашвили в интервью украинцу Дмитрию Гордону.

Цитата обрезана, потому что дальше Саакашвили оправдывается и возлагает всю вину за военный конфликт на РФ, лол. ред.

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4
Григорий

"Взять за жопу" (Дать по башке, за нападение на наших миротворцев и их смерти)

Ответить
0
Принятый супер_стар

Тут да, но даже из этой ситуации вырулили потом нормально, со всеми договорились.

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2
Андрей Охапкин

Димон, вернись, мы всё простим

Ответить
2
Принятый супер_стар

Покупайте Мираторг поддержим Диму

Ответить
2
Константин Ламзин

ДИМООООООООН

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0
Chikk

А себяшка в лифте есть? А фотка с разуплотнителем вакуума НЁХ-9000 есть? Отож, отличается. :)

Ответить
0
Принятый супер_стар
Ответить
16
Принятый супер_стар

привычка открывать рот при слове "айфон"?)))

___
без негатива!!!

Ответить
8
Принятый супер_стар

зумер учится курить взатяг))

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3
Принятый супер_стар

Согласен

Ответить
0
Алексей Иванов

С маркетингом у Зеленского получше, чем у бункерного деда

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8
Пуговка

было бы странно, если 43-летний шоумен в этом проигрывал 69-летнему кгбшнику

Ответить
11
Принятый супер_стар

кек, как будто бы они оба два лично этим вашим маркетингом занимаются

Ответить
0
Пуговка

всё так

Ответить
0
Принятый супер_стар

как

Ответить
0
Принятый супер_стар

Вот так вот

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Ну как-то так

Ответить
0
Принятый супер_стар

Ну Зеленский сам пробился и команда у него должна шарить, так что этот скорее сам.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Лучше- на чей взгляд? Очень попсово и унизительно выглядит, как по мне. Зачем Зеленский бегает по офисам богатых американский компаний? У него что, нет реальных дел?)
У нас так инфоцигане бегают, фотаются в офисах Яндексов и Мейлов около входных стоек...

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–5
Zzzzzzz

Путин — инфоцыганин, так и запишем

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1
IO

Первой страной, которая провела перепись населения с Apple, стали США. Тогда компания предоставила 500 тысячам переписчиков iPhone 8, чтобы те смогли предложить гражданам заполнить анкету онлайн.

Пиздец) В РФ тогда переписка была с Huawei или кто там производитель планшетов?

Алсо можно только порадоваться за хитрожопых apple, впаривших говно мамонта государству.

Ответить
5
Принятый супер_стар

за $3млн Тим Кук с дивана бы не встал, тут не в деньгах дело

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4
Принятый супер_стар

Украинская делегация просто не поняли, это был прайс только за фото в офисе))

Ответить
7
Принятый супер_стар

не помню, мой переписчик забил на обход

Ответить
4
Принятый супер_стар

Так вот о каком перевороте говорил Зеленский.

Ответить
5
Имя И Фамилия

Переворот тима кока в постели

Ответить
1
Имя И Фамилия

Это не плохо

Ответить
0
Принятый супер_стар
Ответить
5
Принятый супер_стар

Проводить перепись в разгар ковида и нового неизвестного штамма какая-то очень сомнительная затея

Ответить
2
woqugyzo

Проводить перепись в разгар ковида и нового неизвестного штамма

Что может пойти не так? Что вообще случалось не так за всю историю пандемии?
Всё как обычно. Мир как был ёбнутым, так и остался.

Ответить
5
Aleksandr Olegovich

Так а почему ты ноешь тогда, что тебя в маске заставляют ходить, если ничего не изменилось ?

Ответить
0
woqugyzo

Давай уже, порвись, наставь мне минусов, как в прошлой ветке, и съебись вдаль.

Ответить
0
Принятый супер_стар

А когда, как не в пандемию, считать сколько народу ещё осталось?

Ответить
0
Принятый супер_стар

@Киборг помноженный на вечность постил в блоге, что у правительства есть глобальные планы по строительству социальной инфраструктуры. Под них надо денег просить у инвесторов. Чтобы знать сколько, надо посчитать всех сначала.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Да и государственный переворот завтра по расписанию

Ответить
0
Принятый супер_стар

Посчитают тех, у кого есть айфон.

Ответить
3
Принятый супер_стар

Это не новость Панорамы? Нет?

Ответить
2
Алексей Приловский

TJ обратился за комментарием к Apple, но не получил оперативного ответа.

Ответить
2
Ilya Grigöryev

Нейросетка, обрабатывающая входящие в support@apple.com не смогла дать комментарий

Ответить
0
Принятый супер_стар

Нафига они привлекают Эпл? Есть же свои сотовые операторы, дайте им денег. Своих-то поддерживать всегда лучше. Не понимаю логику.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Эппл, как-то не сотовый оператор

Ответить
2
Принятый супер_стар

Вот и я о том же. По использованию сотовой сети будет гораздо больше данных со стороны оператора.

Ответить
0
Принятый супер_стар

И айфончики всем раздадут?

Ответить
1
Принятый супер_стар

У меня нет под рукой пикчи с барсиком

Ответить
0
Maxim Kshishtovski

А причем тут вообще количество данных у операторов?
Там вопрос в том, чтобы предоставить устройства сборщикам для сбора данных + чтобы получаемые данные с устройства нельзя/сложно было спиздить сторонним типам.
Ифон, насколько я понимаю из указанной статьи, по умолчанию соответствует всем требованиям и не требует специальной дорогостоящей доработки.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Так они тупо гаджеты закупят? Лол. Всё ещё хуже, чем я думал.

Ответить
0
Maxim Kshishtovski

Ты можешь прочитать статью и ответить на все свои вопросы.
Они их арендуют, что предположительно выйдет дешевле покупки десятков тысяч любых других гаджетов

Ответить
0
Принятый супер_стар

Пиар

Ответить
2
Darth Felus

Я нашим сотовым фиг бы что доверил, они заебали номера в спам базы сливать, постоянно мошенники звонят.

Ответить
1
woqugyzo

Кто, блядь, вообще эти люди, которые открывают неким "переписчикам" дверь и сообщают свои данные?

Ответить
0
IO

Из тебя ещё 90е не вышли?

Ответить
2
woqugyzo

Ну так это Россию Путин вывел из 90-х.

Ответить
0
Darth Felus

Лол, чужим дверь не открываем тоже?

Ответить
0
woqugyzo

В целом, нет. А зачем?

Ответить
0
Антонюк

Давно у нас рубль больше гривны? (уже отредачили) ред.

Ответить
1
Имя И Фамилия

После ухода переписчика нужно будет в настройки заходить... там потом по пунктам меню долго ходить, чтобы найти, где от подписки отписаться... не завидую украинцам

Ответить
1
CrazyCat

Прикольный офис у эпл.

Ответить
1
Chikk

Да. Но даже страшно представить прайс на стекло, которое вместо стены.

Ответить
0
Alex

Тут тебе и Омерика, и хохлы, и айфоны, и евреи, и геи — отличная новость, весь спрос закрывает

Ответить
0
Григорий

Ребят, а это правда, что население Украины меньше 30 млн? Почему тогда гугл мне показывает, что там около 44 млн. Где правда?

Ответить
0
Orbital_Cat

у хуйла спроси...если тебе так важно

Ответить
2
Neurotoxin001

Доверять данные граждан Украины американской компании, ладно.

Ответить
0
Пуговка

но ведь данные всё равно не покидают юрисдикцию сша 👀

Ответить
1
Neurotoxin001

Ну, то есть американцам можно слить данные граждан своей страны, ладно.

Ответить
0
Принятый супер_стар

TJ обратился за комментарием к Apple, но не получил оперативного ответа.

Хахах. А Зеленский что сказал?

Ответить
0
Alex

Не ответил по канону

Ответить
1
VladKlar

Эмейзинг! Анбиливбл!

Ответить
0
Дмитрий Родин

Арендуют айпады, с которыми будут ходить переписчики?

Ответить
0
Василий Вдовин

Что бы переписаться придется деньги платить?

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0
Вера Елизарова

Очередная показуха со стороны президента Украины.

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0
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