Зеленский: перепись населения на Украине проведут совместно с Apple Статьи редакции
Президент назвал цифровизацию «безусловным приоритетом» страны.
Украина станет второй страной в мире, которая привлечёт Apple для проведения переписи населения. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в твиттере.
30 ноября Украину посетил топ-менеджемент Apple во главе с директором по информационным технологиям Марком Ленноном. В стране делегация представляет совместные с Украиной проекты. Один из них — перепись населения.
О планах провести перепись совместно с Apple Минцфиры рассказало в сентябре. Тогда ведомство сообщило, что этот процесс нужно провести максимально технологично. На проект выделили 80 миллионов гривен (около 223 миллионов рублей).
Это случилось после визита украинской делегации в США, где Владимир Зеленский встретился с гендиректором компании Apple Тимом Куком. Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, что Минцфиры хочет использовать технологии Apple для переписи населения. Это позволит сэкономить бюджетные средства, так как технику арендуют.
TJ обратился за комментарием к Apple, но не получил оперативного ответа.
Первой страной, которая провела перепись населения с Apple, стали США. Тогда компания предоставила 500 тысячам переписчиков iPhone 8, чтобы те смогли предложить гражданам заполнить анкету онлайн. Тест такой системы провели в Род-Айленде в 2018 году, собирать данные вместе с Apple получилось быстрее.
«Я дважды звонил Медведеву, но оба раза трубку брал Путин, уже будучи премьер-министром. «Все равно, — говорил, — претензии у вас ко мне, так что давайте выяснять их со мной». Понимаете, Медведеву даже этого не доверяли... Тогда я тоже ему позвонил, но мне ответили, что сейчас не время для разговоров — говорить со мной будут через месяц. — говорил Саакашвили в интервью украинцу Дмитрию Гордону.
Цитата обрезана, потому что дальше Саакашвили оправдывается и возлагает всю вину за военный конфликт на РФ, лол. ред.
Первой страной, которая провела перепись населения с Apple, стали США. Тогда компания предоставила 500 тысячам переписчиков iPhone 8, чтобы те смогли предложить гражданам заполнить анкету онлайн.
Пиздец) В РФ тогда переписка была с Huawei или кто там производитель планшетов?
Алсо можно только порадоваться за хитрожопых apple, впаривших говно мамонта государству.
@Киборг помноженный на вечность постил в блоге, что у правительства есть глобальные планы по строительству социальной инфраструктуры. Под них надо денег просить у инвесторов. Чтобы знать сколько, надо посчитать всех сначала.
А причем тут вообще количество данных у операторов?
Там вопрос в том, чтобы предоставить устройства сборщикам для сбора данных + чтобы получаемые данные с устройства нельзя/сложно было спиздить сторонним типам.
Ифон, насколько я понимаю из указанной статьи, по умолчанию соответствует всем требованиям и не требует специальной дорогостоящей доработки.