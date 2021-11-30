Президент назвал цифровизацию «безусловным приоритетом» страны.

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Фото с сайта президента Украины

Украина станет второй страной в мире, которая привлечёт Apple для проведения переписи населения. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в твиттере.

Володимир Зеленський @ZelenskyyUa Пишаюся тим, що 🇺🇦 стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з @Apple . Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між @mintsyfra й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави. Горжусь тем, что Украина второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифрой и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства.

30 ноября Украину посетил топ-менеджемент Apple во главе с директором по информационным технологиям Марком Ленноном. В стране делегация представляет совместные с Украиной проекты. Один из них — перепись населения.

О планах провести перепись совместно с Apple Минцфиры рассказало в сентябре. Тогда ведомство сообщило, что этот процесс нужно провести максимально технологично. На проект выделили 80 миллионов гривен (около 223 миллионов рублей).

Это случилось после визита украинской делегации в США, где Владимир Зеленский встретился с гендиректором компании Apple Тимом Куком. Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, что Минцфиры хочет использовать технологии Apple для переписи населения. Это позволит сэкономить бюджетные средства, так как технику арендуют.

TJ обратился за комментарием к Apple, но не получил оперативного ответа.