«Поле чудес» перезапустят в новом формате. Первый канал приобрёл права на телевикторину Wheel Of Fortune Статьи редакции
Телеканал решил не продлевать контракт с производителем проекта телекомпанией «ВИД».
С января 2022 года в эфир будет выходить новое шоу «Наше Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем. Об этом представители телеканала рассказали TJ.
Контракт с «ВИД» решили не продлевать «на предложенных каналу изменившихся условиях». «Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — заявили представители телеканала.
По мнению Якубовича, «начинается новый этап». «Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться», — добавил он.
Wheel Of Fortune — американская телевизионная игра, которая впервые вышла в эфир в 1975 году. «Поле чудес» — вдохновлённое оригинальной викториной «капитал-шоу», которое выходит с 1990 года.
«Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться», — добавил он.
И под встряхиванием они подразумевают заимствование формата у программы, которой уже сорок шесть.
Это всё равно как если бы Владимир Владимирович заявил, что России уже почти тридцать лет, это так много, пора бы и встряхнуться и объявил бы о возрождении пионерии, комсомола и валютных магазинов "Берёзка".
Я думаю, что это не первый канал вдруг "решил обновить", а правообладатель на них в очередной раз надавил, что мол, "ребят, может уже хватит ворованное шоу за своё выдавать, 90е позади, на шоу Голос права купили а на наше не покупаете? Непорядок". Вот и купили под давлением, а выдают за "пора было обновляться" )