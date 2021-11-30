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Новости
Артём Мазанов

«Поле чудес» перезапустят в новом формате. Первый канал приобрёл права на телевикторину Wheel Of Fortune Статьи редакции

Телеканал решил не продлевать контракт с производителем проекта телекомпанией «ВИД».

48 48 комментариев
3838 просмотров

С января 2022 года в эфир будет выходить новое шоу «Наше Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем. Об этом представители телеканала рассказали TJ.

Контракт с «ВИД» решили не продлевать «на предложенных каналу изменившихся условиях». «Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — заявили представители телеканала.

Первый канал достиг договорённости о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу.

Первый канал

По мнению Якубовича, «начинается новый этап». «Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться», — добавил он.

Wheel Of Fortune — американская телевизионная игра, которая впервые вышла в эфир в 1975 году. «Поле чудес» — вдохновлённое оригинальной викториной «капитал-шоу», которое выходит с 1990 года.

«Поле чудес» 30 октября 1991 года

#новости #первыйканал

48 48 комментариев
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48 комментариев
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aliftin

Вот моя бабушка охуеет от такого поворота и ребрендинга. Хорошо хоть якубовича оставили. Надеюсь и огурцы в банках никуда не денутся. ред.

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53
SloMo

и песни участников шоу на фоне шестёрки (а-а-автомобиль), это классика!

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8
Олег Мельник

Там уже Гранта вроде.

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2
Максим Шпилёв

Помню скандал был, мол победителю другую тачку дали, та типа только для тв

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1
Григорий

И еще налог 200к заплатить попросили.

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1
Принятый супер_стар

Об этом представители телеканала рассказали TJ.

Ну нихуя себе.

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30
Дизайнер Павленко

мазанов откопал телефон эрнста и названивал неделю

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10
Дизайнер Павленко

в вотсапе

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2
Романелло Кивогенс

«Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться», — добавил он.

И под встряхиванием они подразумевают заимствование формата у программы, которой уже сорок шесть.

Это всё равно как если бы Владимир Владимирович заявил, что России уже почти тридцать лет, это так много, пора бы и встряхнуться и объявил бы о возрождении пионерии, комсомола и валютных магазинов "Берёзка".

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17
Улиточка

Скоро

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8
Gre Li

В смысле возрождении? «Наши», Молодая гвардия Единой России, «юные путинцы», Селигер, «Азбука вкуса».

Ответить
0
Александр Коровников

У перечисленных недостаточно обязаловки на вступление и кэнсэлинга за отказ или вылет

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1
Принятый супер_стар
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13
Принятый супер_стар

А в чем разница?

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10
Асет

Как минимум, открытие гласных придётся покупать из своих накопленных очков, а не просто произносить.

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5
Принятый супер_стар

Понял, а то в статье ничего про отличия.

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0
Принятый супер_стар

ваше очко уходит в зрительный зал

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10
Принятый супер_стар
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8
Принятый супер_стар

Заказчик убийства Листьева стал депутатом госдуры, и оставшуюся от Листьева компанию ВИД отстранили от эфира. Интересное совпадение.

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7
Илья Калимулин

Я думаю, что это не первый канал вдруг "решил обновить", а правообладатель на них в очередной раз надавил, что мол, "ребят, может уже хватит ворованное шоу за своё выдавать, 90е позади, на шоу Голос права купили а на наше не покупаете? Непорядок". Вот и купили под давлением, а выдают за "пора было обновляться" )

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3
Vladislav Donets

А я думаю «ВИД» запросил слишком много, что к правообладателю было проще обратиться.

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7
Максим Шпилёв

больше на правду похоже

Ответить
1
Michael Petrov

нахрена платить одним, если можно не платить никому раз и так 30 лет сидели на контрафакте? послать ВИД нах и запилить очередной клон за 30 копеек

Ответить
0
Принятый супер_стар

Контракт с «ВИД» решили не продлевать «на предложенных каналу изменившихся условиях»

Бабло не поделили, ясн…

Ответить
5
Владимир Швецов

Думаю по такому поводу можно и Сейдеснилю на ютуб вернуть новые серии

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4
Максим Мекеня
Ответить
0
Magnat

Получается теперь уже не удастся хорошенько пересрать перед эфиром? ред.

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2
Лига Тупых Сам ты пиd()р ебало развалю
Ответить
2
Принятый супер_стар

Скрепы содрогнулись.

Ответить
1
Андрей Васильев

ТНТ объявили о запуске шоу "убийце КВН"
убийца промахнулся и у бил не того

Ответить
1
Принятый супер_стар

а что сейчас дарят участникам? ведь не vhs и dvd плееры?

Ответить
0
GlebKo

Скрин из последнего на данный момент выпуска от 27.11.2021

Ответить
0
Принятый супер_стар

Смарт-телевизор (с тв-программой на следующую неделю) - бггг.

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5
Максим Шпилёв

Хера мангал дорогой

Ответить
1
Артур Мохов

Заебись съездить в Москву выиграть мангал, и потом с мешком угля (!) лететь в самолете домой. Нахуй они его туда добавили?)

Ответить
1
Александр Коровников

Какой самолёт
Поезд
Кура гриль
Тут мангал и пригодится чтобы сделать её на площади трёх вокзалов

Ответить
0
Принятый супер_стар

Интересно, как все эти лоты выглядят IRL

Ответить
0
Артур Мохов

Классно, что смартфон дешевле мангала стоит -_-

Ответить
0
Дмитрий Семёнов

зимний уголок начинающего писателя

начинающего писателя Александра Солженицына

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0
Magnat

Ноутбуки и микроволновые печи

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0
Принятый супер_стар

Не, ну это бунд!

Ответить
0
испанский смех

бля не будет больше контента для Сейдиснилю(

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0
Anton Silaev
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0
Принятый супер_стар

По мнению Якубовича, «начинается новый этап». «Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться. Путину можно, а я что, рыжий? », — добавил он.

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0
Dendel'

Ace of Base - Wheel of Fortune

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0
Александр Коровников

Если будет фестиваль подарков то какая разница в каких это будет декорациях. Это кто то воспринимал как игру последние лет 20?

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0
Stanley H. Tweedle

40 лет одну и эту же педерачу снимать, пиздец)

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0
Принятый супер_стар

А. Масляков: вот щас обидно было

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0
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