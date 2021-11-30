Телеканал решил не продлевать контракт с производителем проекта телекомпанией «ВИД».

{"id":484371} 3838 просмотров

С января 2022 года в эфир будет выходить новое шоу «Наше Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем. Об этом представители телеканала рассказали TJ.

Контракт с «ВИД» решили не продлевать «на предложенных каналу изменившихся условиях». «Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — заявили представители телеканала.

Первый канал достиг договорённости о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. Первый канал

По мнению Якубовича, «начинается новый этап». «Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться», — добавил он.

Wheel Of Fortune — американская телевизионная игра, которая впервые вышла в эфир в 1975 году. «Поле чудес» — вдохновлённое оригинальной викториной «капитал-шоу», которое выходит с 1990 года.