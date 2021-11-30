Путин о планах баллотироваться в 2024 году: «Само наличие этого права, оно уже стабилизирует политическую ситуацию» Статьи редакции
Президент уточнил, что пока ещё не решил, пойдёт ли на выборы.
Владимир Путин выступил на форуме «Россия зовёт!» и ответил на вопрос «пойдёте ли вы на выборы в 2024 году?». По его мнению, право баллотироваться на новый срок стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.
Отвечая на вопрос о том, какие ещё цели он хотел бы достичь для России, Путин сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».
Путин считает правильным, что Джо Байден «объявил о своем возможном переизбрании». «Потому что вот если сейчас уже начать готовиться к выборам в Соединенных Штатах, то управляемость страной в значительной степени пострадает», — добавил он.
Тогда Сталин прошёл к трибуне и сказал: «На Пленуме ЦК не нужны аплодисменты. Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому. А я прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Я уже стар. Бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря!».
Сидевшие в зале зашумели. Маршал С. К. Тимошенко поднялся из первых рядов и громко заявил: «Товарищ Сталин, народ не поймёт этого! Мы все как один избираем вас своим руководителем — Генеральным секретарём ЦК КПСС. Другого решения быть не может»
Франция не любит тех, кто использует химоружие, а ещё Франция в составе Евросоюза, на территории которого происходили заказные политические убийства. Так что максимум куда он может поехать на территории стран третьего мира типа Кубы и КНДР. И то за солидный бакшиш и кое-какие уступки они его загонят американцам