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Артём Мазанов

Путин о планах баллотироваться в 2024 году: «Само наличие этого права, оно уже стабилизирует политическую ситуацию» Статьи редакции

Президент уточнил, что пока ещё не решил, пойдёт ли на выборы.

Владимир Путин выступил на форуме «Россия зовёт!» и ответил на вопрос «пойдёте ли вы на выборы в 2024 году?». По его мнению, право баллотироваться на новый срок стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.

Отвечая на вопрос о том, какие ещё цели он хотел бы достичь для России, Путин сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».

Тут фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил.

Владимир Путин

Путин считает правильным, что Джо Байден «объявил о своем возможном переизбрании». «Потому что вот если сейчас уже начать готовиться к выборам в Соединенных Штатах, то управляемость страной в значительной степени пострадает», — добавил он.

#путин #цитаты

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80 80 комментариев
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80 комментариев
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Андрей Охапкин

Тут фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок

ФОКУС 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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51
Принятый супер_стар
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7
Анатолий Польский

Клоунада какая-то

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4
Андрей Охапкин

Вот это он фокусник!

Ответить
2
Принятый супер_стар

Хочешь фокус? Смотри, в рукаве ничего нет, а ты теперь в ИК на 40 лет))0)

Ответить
3
Принятый супер_стар

Фокусник хуев

Ответить
0
Принятый супер_стар

Ура, я так рад! Владимир Владимирович, мы всей дружной семьей порталов ИД "Комитет" поддержим вас в решении о баллотировании!

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9
Принятый супер_стар
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18
Принятый супер_стар

Само наличие этого права, оно уже стабилизирует политическую ситуацию

Ебать у него самомнение. Это его право всё только хуже и делает.

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11
Пуговка

каким образом?

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–5
Smaug The Terrible

С регистрацией

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2
Пуговка

спасибо

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0
Принятый супер_стар

Очень просто. Именно из-за его уверенности он так широко и действует. Все эти посадки, признания иноагентами. Крышу совсем сорвало, в общем.

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1
Пуговка

что хочет, то и делает

Ответить
–10
Принятый супер_стар

Да, а у граждан уже никакой уверенности нет. Какая тут стабильность.

Ответить
0
Пуговка

пока не видно, чтобы гражданам не было не поебать

Ответить
–8
Принятый супер_стар

Переключи канал для начала.

Ответить
0
Пуговка

закрой тж и твиттер и увидишь за окном реальную россию

Ответить
–8
Принятый супер_стар

Я ежедневно вижу: рост цен, падение доходов населения, непопулярные антиковидные меры, падение рейтингов власти. Воодушевления даже у ваты нет. У режима дохуя проблем, которые он хуй решит.

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5
Smaug The Terrible

Каково это спорить с новорегом и скорее всего твинком Лесточка?

Ответить
3
Пуговка

каково это рваться и шатать режим дизлайками?

Ответить
–6
Smaug The Terrible

Ооо, не узнал тебя в гриме.
Сегодня смена на другом аккаунте?

Ответить
2
Пуговка

антон романов ушёл и передал тебе титул самого порванного пользователя тж, но он был достоин его

Ответить
–1
Smaug The Terrible

это пишет человек, который так ссыт за свою "репутацию", что заводит твинков для набросов

Ответить
2
Принятый супер_стар

Ты меня с зеркалом путаешь.

Ответить
0
Пуговка

это ты путаешь меня с зеркалом, я не тебе отвечал

Ответить
–1
Принятый супер_стар

Заплачь.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Я с ним не спорю. Просто доношу позицию до тех, кто это увидит.

Ответить
0
Принятый супер_стар

А уже в 2024 (или даже ранее) будет самый большой для него стресс – транзит власти. Будет весело, короче.

Ответить
0
Пуговка

имеет право

Ответить
–10
Принятый супер_стар

Богом данное. БОГОИЗБРАННЫЙ ОН НАШ

Ответить
0
Пуговка

согласен

Ответить
–2
Принятый супер_стар

Вчера жопа, сегодня жопа, завтра…
Ну вы поняли, состояние стабильное

Ответить
0
Принятый супер_стар

У тебя единственное право – хранить молчание на трибунале, хуйло позорное.

Ответить
10
Dmitry Smirnoff

Окончит жизнь в достатке и спокойствии скриньте.

Ответить
0
Smaug The Terrible

Тут фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право

Вот именно что фокус. Бабушкин фокус

Ответить
8
Лысина Арика

Тут фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил.

Тем временем я на выборах 2024:

Ответить
7
Принятый супер_стар

Тогда Сталин прошёл к трибуне и сказал: «На Пленуме ЦК не нужны аплодисменты. Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому. А я прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Я уже стар. Бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря!».

Сидевшие в зале зашумели. Маршал С. К. Тимошенко поднялся из первых рядов и громко заявил: «Товарищ Сталин, народ не поймёт этого! Мы все как один избираем вас своим руководителем — Генеральным секретарём ЦК КПСС. Другого решения быть не может»

Ответить
5
Кирилл Вселенский

Стабилизируем ситуацию с выходом альбома оксимирона завтра, вот дед охуеет)

Ответить
3
Принятый супер_стар

Когда Оксимирон заявит о планах баллотироваться в президенты?

Ответить
0
Chikk

Это певец ртом? Пусть лучше в балет идёт. :)

Ответить
0
SloMo

Ртом, но не певец

Ответить
2
Chikk

Интрига... :D

Ответить
1
Принятый супер_стар

Тут фокус в том...

Ответить
0
Принятый супер_стар

Вот было бы круто, если бы он читал рэп на всяких встречах с дипломатами и прямых линиях))

Ответить
0
Принятый супер_стар

Чтобы его траванули Новичком?

Ответить
0
iPhone 13 Pro Max

Этот плешивый уебан к тому году станет таким как лукашенко по уровню доверия, а может даже хуже.

Ответить
3
Пуговка

это трансляция мыслей из твиттера?

Ответить
–5
Принятый супер_стар

Это объективная реальность. Глубинный народ уже возмущаться начал.

Ответить
1
Принятый супер_стар

*так называемой "конституцией"

Ответить
2
Принятый супер_стар

Вован будет пожизненным диктатором, так как стоит ему уйти, он будет привлечен к суду за множественные тяжкие преступления. А сдохнуть в тюряге он не хочет.

Ответить
1
Smaug The Terrible

учитывая, что там на черенок насаживают...

Ответить
1
Принятый супер_стар

Да не будет никакого суда, потыкают пальцем со словами «так нельзя, больше не повторяйте» и отпустят

Ответить
0
Принятый супер_стар

А с чего ему вообще состояться? В случае опасности потери власти он просто пулю себе в лоб пустит.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Да зачем это ему делать?
Во Францию полетит и будет там отдыхать

Ответить
0
CrazyCat

На Сардинию. К другу Сильвио. У них там виллы рядышком.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Франция не любит тех, кто использует химоружие, а ещё Франция в составе Евросоюза, на территории которого происходили заказные политические убийства. Так что максимум куда он может поехать на территории стран третьего мира типа Кубы и КНДР. И то за солидный бакшиш и кое-какие уступки они его загонят американцам

Ответить
0
Alex

Да его еще запад будет уговаривать остаться. Куча конфликтов на границе, рамзан-академич, ядерное оружие, накрученное население, ручное управление всего - поработал Владим-Владимыч, чтобы его уходя боялись

Ответить
0
Chikk

Ох, Леонид Ильич...

Ответить
1
Mihail Penkin

ИНТРИГА!!! ИНТРИГА!!!

Ответить
1
Alexander

Фокусник

Ответить
1
Андрей Охапкин

Ну что, россияне, выходим в 2024?

Ответить
0
Принятый супер_стар

рано.

Ответить
2
Magomed Kulaev

душка не хватит выйти

Ответить
1
Alex

как раз поебдим на Олимпиаде и сразу на Никольскую!!1

Ответить
0
Zhanna Sinelnik

Не раскачивайте лодку, она надежно на мели

Ответить
0
Пуговка

легко набрасывать на россию, попивая винишко у себя в португалии

Ответить
–4
Zhanna Sinelnik

чин-чин

Ответить
0
Принятый супер_стар

Совсем себя не жалеет...

Ответить
0
Сергей Колесников

Владимир Владимирович, скажите сразу "САСАЙ ЛАЛКИ Я НАВЕЧНО!!"

Ответить
0
aliftin

С таким вождём нам всем пизда.

Ответить
0
Дмитрий Гришаев

А вы у всех Путиных спросили? Интрига бешеная просто...

Ответить
0
Антон Лисин

Как девочка мнется

Ответить
0
Принятый супер_стар

вопрос «пойдёте ли вы на выборы в 2024 году?»

Ну вот видите, это не я, это народ волнуется, просит…

Ответить
0
Oz Print

Сижу я на работе с мыслью поиска получше, как раз до очередного локдауна когда работа архи нужна - стану ли я сообщать о том что свалю после новогодних каникул? Нет конечно!

Ответить
0
madbutcher

"Тут фокус в том..."

Старую собаку новым фокусам не научишь.

Ответить
0
FAT FATOVITCH

"И это не новость ИА «Панорама»"
Жирным шрифтом, пожалуйста.

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0
Cерьёзный Валера

Бгг.

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0
робот-бёрдвотчер

если сейчас уже начать готовиться к выборам в Соединенных Штатах, то управляемость страной в значительной степени пострадает

Причём более 200 лет как-то умудряются управлять через постоянные выборы! ред.

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0
Danil Oputin

Просто посмотрите, как он восседает, реально блять царь

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0
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