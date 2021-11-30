Президент уточнил, что пока ещё не решил, пойдёт ли на выборы.

Владимир Путин выступил на форуме «Россия зовёт!» и ответил на вопрос «пойдёте ли вы на выборы в 2024 году?». По его мнению, право баллотироваться на новый срок стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.

Отвечая на вопрос о том, какие ещё цели он хотел бы достичь для России, Путин сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».

Тут фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Владимир Путин

Путин считает правильным, что Джо Байден «объявил о своем возможном переизбрании». «Потому что вот если сейчас уже начать готовиться к выборам в Соединенных Штатах, то управляемость страной в значительной степени пострадает», — добавил он.