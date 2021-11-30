Бывшего схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам лишения свободы Статьи редакции
Его признали виновным по делу о склонении к самоубийству и самоуправстве, а также в нарушении свободы вероисповедания.
Измайловский суд Москвы приговорил бывшего монаха Сергия (Николая Романова) к трём годам и пяти месяца колонии общего режима. Об этом сообщает РИА «Новости».
По версии следствия, Сергий призывал верующих к суициду под видом идеологии христианства, а также препятствовал инвентаризации в захваченном им Среднеуральском монастыре. После того как ему запретили вести проповеди, он не согласился пускать на территорию представителей РПЦ.
Сам схиигумен не признал свою вину и на судебном заседании лишь добавил, что не призывал никого к самоубийству. «Я призывал к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу. Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — сказал он.
Адвокат Сергия сообщил, что защита обжалует приговор.
В апреле 2020 года на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, в которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией». Затем ему запретили читать проповеди.
Летом этого же года он захватил Среднеуральский монастырь и сверг его настоятельницу. После чего Сергия лишили церковного сана.
Ксения Собчак также выпустила фильм про него и исследовали издевательства над детьми. Позже СК возбудил дело об истязании детей.
В декабре 2020 года и феврале и апреле 2021 года силовики несколько раз устраивали штурм Среднеуральского монастыря, чтобы задержать Сергия, а также переселить его сторонников.