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Новости
Сергей Исенеков

Бывшего схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам лишения свободы Статьи редакции

Его признали виновным по делу о склонении к самоубийству и самоуправстве, а также в нарушении свободы вероисповедания.

36 36 комментариев
2124 просмотров
Фото РИА «Новости»

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего монаха Сергия (Николая Романова) к трём годам и пяти месяца колонии общего режима. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, Сергий призывал верующих к суициду под видом идеологии христианства, а также препятствовал инвентаризации в захваченном им Среднеуральском монастыре. После того как ему запретили вести проповеди, он не согласился пускать на территорию представителей РПЦ.

Сам схиигумен не признал свою вину и на судебном заседании лишь добавил, что не призывал никого к самоубийству. «Я призывал к готовности пожертвовать жизнью, к религиозному подвигу. Я сам мечтаю повторить путь Христа, иду к этому всей своей жизнью», — сказал он.

Адвокат Сергия сообщил, что защита обжалует приговор.

В апреле 2020 года на YouTube-канале движения «Царский крест» опубликовали проповедь схиигумена Сергия, в которой он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя эпидемию коронавируса «псевдопандемией». Затем ему запретили читать проповеди.

Летом этого же года он захватил Среднеуральский монастырь и сверг его настоятельницу. После чего Сергия лишили церковного сана.

Ксения Собчак также выпустила фильм про него и исследовали издевательства над детьми. Позже СК возбудил дело об истязании детей.

В декабре 2020 года и феврале и апреле 2021 года силовики несколько раз устраивали штурм Среднеуральского монастыря, чтобы задержать Сергия, а также переселить его сторонников.

#новости #религия #суды

36 36 комментариев
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Принятый супер_стар

Сергий призывал верующих к суициду под видом идеологии христианства, а также препятствовал инвентаризации в захваченном им Среднеуральском монастыре.

Такие формулировки органично бы смотрелись в советском суде

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15
woqugyzo

Это и есть советский суд.

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12
Принятый супер_стар

препятствовал инвентаризации

До какой мерзости, может дойти религиозный фанатик!

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3
Принятый супер_стар

Не давал черным маркером написать 12-значный номер на иконе

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2
Принятый супер_стар

получил 3,5 года затворничества в келье

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15
Принятый супер_стар

Это Женя Мильковский из группы Нервы?

Ответить
6
Принятый супер_стар

одно лицо

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3
папа Кырр

ЭТО ЖЕ БЛЯТЬ АБУ

Ответить
0
Принятый супер_стар

что за абу?

Ответить
0
папа Кырр

бандит ред.

Ответить
2
некипишуй

какой он бля бандит?

мусорской он

Ответить
0
Владислав Микк

Кофе мой друг

Ответить
1
Принятый супер_стар

Героин мой драг

Ответить
1
Владислав Микк

ну это грустно

Ответить
0
Принятый супер_стар

Согласен

Ответить
0
Имя Фамилия

призывал верующих к суициду под видом идеологии христианства

Это надо сохранить, на случай важных переговоров.

Ответить
4
Принятый супер_стар

пошёл на сделку, дал некие гарантии, поэтому такой мягкий приговор. Ему осталось полтора года сидеть, может по удо выйти.

Ответить
2
Smaug The Terrible

Призыв к суициду теперь фраза в духе "христианам не надо бояться смерти, так как их ждет царствие небесное"

Ответить
2
Alexei Kuksin

Саундтрек для новости.

Ответить
1
AK

https://youtu.be/4JWK0VQUSR4

Ответить
0
Андрей Васильев

"схиигумена"
отчего у них специальности звучат, как инопланетные юниты во всяких старкрафтах? схиигумены, протоиереи, ксенодьяконы

Ответить
1
Alexander Personazhe

Архиморф.
Зондердьякон.

Ответить
0
Имя Фамилия

Архиморф вешает в основном бафы

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0
Руслан Астратов

Это ж Некромант из Дьябло 2

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0
Принятый супер_стар

Это у него не первая ходка

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0
aliftin

Жаль деда, он был хорош. Где только он виновен в свободе вероисповедания, если как раз то за что он и топил.

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0
испанский смех

на каком основании?!

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0
Папуша

Я сам мечтаю повторить путь Христа

Гордыня это грех

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0
Поридж из Порижа

Аминь

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0
папа Кырр

А как его повинтили? Там даже пельмень на его защите был. Есть оперативная съёмка?

Ответить
0
Принятый супер_стар

а что пельмень имеет какую-то медийность? лошара какой-то, который даже в екб не имеет никакого значения и веса.

Ответить
0
папа Кырр

имеет

Ответить
0
Принятый супер_стар

ну-ну)

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0
Алексей Вовченко

Может он просто нереально глубоковерующий человек и прям супер патриот Родины, чего сразу сажать, что за дичь

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0
h3ygent

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0
Kerry Good

Господи, Помоги нам грешным!..

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