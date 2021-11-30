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Новости
Сергей Исенеков

Новая Зеландия первой в мире легализовала проверку безопасности наркотиков Статьи редакции

Закон вступит в силу с 7 декабря 2021 года.

41 41 комментарий
2229 просмотров

Парламент Новой Зеландии одобрил закон, согласно которому наркотические вещества можно будет законно проносить на различные фестивали, мероприятия и в медицинские учреждения. Их на месте проверят медицинские работники. Об этом пишет Vice.

Как считает исполняющий директор NZ Drug Foundation Сара Хэлм, проверка наркотиков на безопасность позволит снизить случаи смертности от употребления некачественных веществ.

Проверка наркотиков станет чрезвычайно эффективным инструментом для уменьшения вреда от них, поскольку она даст людям точную информацию для принятия безопасных решений. Теперь мы хотим, чтобы эта услуга стала доступнее как можно большему числу людей.

Сара Хэлм
исполняющий директор NZ Drug Foundation

Представители Национальной партии Новой Зеландии выступили против введения закона. Они считают, что единственный способ защититься от пагубного влияния наркотиков — отказаться от них.

При этом мировые правозащитные организации оценили принятие закона положительно. По их мнению, тестирование на безопасность поможет предотвратить «хаотичную и рискованную незаконную торговлю» наркотиков.

Подход Новой Зеландии является прагматичным — не только признаёт преимущества услуг тестирования, но и создаёт индивидуальную законодательную базу для их эффективного предоставления. Другие страны, в том числе Великобритания, должны извлечь урок и последовать примеру.

Стив Роллес
представитель некоммерческой организации Transform Drug Policy

#новости #новаязелаландия #законы #наркотики

41 41 комментарий
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Chikk

Сомелье по хмурому. Звучит гордо. :)

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12
Selfish Ledger

Фентанол это ужасная штука котороая убивает тебя очень бысто. В последние несколько лет его начали добавлять во все.
Полицейский просто открыл пакет и почти умер от передоза.

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7
Neketa Fo

Если эта штука везде, она убивает стоит только открыть пакет, то почему все наркоманы ещё не вымерли 🧐

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10
Selfish Ledger

Ей бадяжат нормальные наркотики. Это как метиловый и этиловый спирт.
Если его незаметно добавлять, то тебя убивает от фентанола, а не от того что ты купил. Если дилер пожадничает и переборщит то можно легко кони двинуть. Известные богатые люди откидываются полузаводской не того кокаина.

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2
Chikk

Как говорят на улицах Нарьян-Мара: да и хуй с ними. :D

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0
Selfish Ledger

Чем дешевле дерьма тем быстрее доберётся до бедных слоев населения. Я не знал что в России крек курят, а он уже везде. То же самое с этой херней может быть.

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0
Григорий Колесников

Это херня захлестывала Россию матушку в начале 2000 годов.

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0
Sweety bread

ага, блй китаец, даже в "Криминальной России" отдельная серия была

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0
Yegor Contra

щас туда еще и метадона завезут и все ахуеют.

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0
Аналитика на Диване

они стараются, но все же недостаточно

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0
Donnie Darko

Может фентанил?

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2
Selfish Ledger

Допамин, дофамин из той же песни.

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1
Загальний аналiз сечi

Не из той же, -ол используется в спиртах, кроме пары исключений. ред.

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1
Donnie Darko

Образования химика не имею, но вынужден не согласиться. Пример с нейромедиатором это двояко верное написание, касательно фентанила не подойдёт.

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1
Kirill Astra

"We have a lot of scientific evidence and a good knowledge of chemical laws and the way that these drugs work that says this is impossible," said Ryan Marino, medical director for toxicology and addiction at University Hospitals in Cleveland. "You can't just touch fentanyl and overdose," he said. "It doesn't just get into the air and make people overdose."

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1
Selfish Ledger

А ну раз доктор сказал значит коп просто прикольнулся. Это пранк такой был.

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0
Kirill Astra

просто накидываю противоположное мнение для отрезвления точки зрения

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0
Григорий Колесников

По моему все же фентанил а не фентанол. Это сам по себе наркотик, вызывающий сильнейшую зависимость.

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0
Sweety bread

Только в конце не "нол", а "нил", как река в Египте

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0
TJaba

фентанил*

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0
TJaba

еще есть карфентанил, он в 100 раз позабористей

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0
Stanley H. Tweedle

А бездомным купить дом

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4
Александр Белов

А что, наркотики есть безопасные?

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1
Oleg Vorogushin

Да

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6
Raekwon The Chef

Относительно

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2
Принятый супер_стар

да разрешили бы уже фарм компаниям производить чистые и всё

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0
ggg123

Ну так в штатах именно этим и занималась биг фарма (естественно под видом мощного обезбола для всех) в итоге получили разгул героиновой и прочей опиушной наркомании как в России 90х.
Вы не представляете насколько у биг фармы будет больше возможностей популяризировать все это, по сравнению с ними нынешние наркобароны так, мелочь пересчитывают даже с учетом свердоходов теневого рынка.

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7
постмодерновый синдром

Ну так в том-то и проблема, что они делали это под видом медицинских целей, а не рекреационных.

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0
Принятый супер_стар

В Новой Зеландии в начале нулевых уже был легальный синтетический наркотик по типу экстази, но потом его запретили.

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0
Принятый супер_стар

Зачем люди принимают наркотики в Новой Зеландии? Это же Хоббитон

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1
Тайлер Дерден

Там изобрели трубочное зелье. А потом уже гидропонику.

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4
Принятый супер_стар

закон, согласно которому наркотические вещества можно будет законно проносить на различные фестивали

Представляю, сколько мидовский батч проверять пришлось бы

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1
Владислав Микк

Проверка наркотиков

Как часто вы их упо..проверяете?

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0
bor_vn

Интересно, как будет проходить такая проверка. Дозу для проверяющего принести?

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0
Марк Туллий

тестеры, бумажки, любые химические процессы, скорость или интенсивность которых сможет определить чистоту или соответствие заявленному составу

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0
Сергей Сасквач
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0
Принятый супер_стар

В центре справа - Мария Захарова

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0
Georgi Yudin

Буллшит же, в Нидерландах это сто лет уже как делают.

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0
Принятый супер_стар

В Киеве на вечеринках тоже так делают. Вопрос, видимо, в широте и легальности применения такой процедуры.

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0
Georgi Yudin

Там это делают как производители наркотиков, так и употребляющие. Вроде это даже бесплатно, давно читал статью.

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0
Сергей Анонимович

Забота о людях, запретить им употреблять они не могут, пусть хоть не умирают

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0
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