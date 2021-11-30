Закон вступит в силу с 7 декабря 2021 года.

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Парламент Новой Зеландии одобрил закон, согласно которому наркотические вещества можно будет законно проносить на различные фестивали, мероприятия и в медицинские учреждения. Их на месте проверят медицинские работники. Об этом пишет Vice.

Как считает исполняющий директор NZ Drug Foundation Сара Хэлм, проверка наркотиков на безопасность позволит снизить случаи смертности от употребления некачественных веществ.

Проверка наркотиков станет чрезвычайно эффективным инструментом для уменьшения вреда от них, поскольку она даст людям точную информацию для принятия безопасных решений. Теперь мы хотим, чтобы эта услуга стала доступнее как можно большему числу людей.

Сара Хэлм

исполняющий директор NZ Drug Foundation



Представители Национальной партии Новой Зеландии выступили против введения закона. Они считают, что единственный способ защититься от пагубного влияния наркотиков — отказаться от них.

При этом мировые правозащитные организации оценили принятие закона положительно. По их мнению, тестирование на безопасность поможет предотвратить «хаотичную и рискованную незаконную торговлю» наркотиков.