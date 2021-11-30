Новая Зеландия первой в мире легализовала проверку безопасности наркотиков Статьи редакции
Закон вступит в силу с 7 декабря 2021 года.
Парламент Новой Зеландии одобрил закон, согласно которому наркотические вещества можно будет законно проносить на различные фестивали, мероприятия и в медицинские учреждения. Их на месте проверят медицинские работники. Об этом пишет Vice.
Как считает исполняющий директор NZ Drug Foundation Сара Хэлм, проверка наркотиков на безопасность позволит снизить случаи смертности от употребления некачественных веществ.
Представители Национальной партии Новой Зеландии выступили против введения закона. Они считают, что единственный способ защититься от пагубного влияния наркотиков — отказаться от них.
При этом мировые правозащитные организации оценили принятие закона положительно. По их мнению, тестирование на безопасность поможет предотвратить «хаотичную и рискованную незаконную торговлю» наркотиков.
"We have a lot of scientific evidence and a good knowledge of chemical laws and the way that these drugs work that says this is impossible," said Ryan Marino, medical director for toxicology and addiction at University Hospitals in Cleveland. "You can't just touch fentanyl and overdose," he said. "It doesn't just get into the air and make people overdose."
Ну так в штатах именно этим и занималась биг фарма (естественно под видом мощного обезбола для всех) в итоге получили разгул героиновой и прочей опиушной наркомании как в России 90х.
Вы не представляете насколько у биг фармы будет больше возможностей популяризировать все это, по сравнению с ними нынешние наркобароны так, мелочь пересчитывают даже с учетом свердоходов теневого рынка.