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Новости
Артём Мазанов

Россия введёт ​двухнедельный карантин для прибывающих из стран, где есть высокие риски заражения «омикроном» Статьи редакции

Из-за «особенностей» нового штамма срок действия ПЦР-теста в РФ сократят с 72 до 48 часов.

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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у нового штамма повышенная заразность и потенциальная способность «вызывать более быстрый ответ организма». Об этом пишет РИА Новости.

Попова рассказала, что подведомственное учреждение Роспотребнадзора уже разработало методику диагностики нового штамма. По её словам, «омикрон» нужно немедленно и всесторонне изучать. Роспотребнадзор пока не выявил новый штамм в РФ.

По данным Поповой, около сотни граждан РФ находятся в странах с высоким риском заражения новым штаммом. Их всех отправят на карантин.

Большинство [...] стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом, и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира — мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении.

Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Попова также призвала россиян провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж. «Новогодние праздники не за горами, и сегодня многие граждане планируют свои поездки за рубеж. Но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома», — заявила она.

Сегодня есть риск получить новый вариант штамма и остаться где-то на неопределенно долгий срок, по решению той или иной страны. Я очень прошу граждан России провести Новый год дома, внутри страны. Ситуация с закрытием границ меняется стремительно, и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем.

Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили у больного в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как «вызывающий опасения». Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими штаммами.

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30 ноября Владимир Путин поручил правительству в течение недели обновить план борьбы с коронавирусом с учётом появления штамма «омикрон».

#новости #covid19

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Сергей Лукин

Карантин для приезжих спустя почти 2 года после начала?

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14
Принятый супер_стар

Ну ты и спать братишка, тут за два года столько всего уже произошло

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7
Принятый супер_стар

Российские власти принимают решения при помощи колёса фортуны

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1
Вася Пражкин

Я очень прошу граждан России провести Новый год дома, внутри страны.

Чиновник такой - конечно, не поеду я к семье в Майами, буду дома телик смотреть.

Ответить
6
Принятый супер_стар

Так у него дом в Испании

Ответить
0
Принятый супер_стар

Как же затрахал этот всратый вирус

Ответить
4
испанский смех

Роспотребнадзор?

Ответить
3
Принятый супер_стар

Да, надо переделать

Ответить
0
испанский смех

Миша, все хуйня

Ответить
0
Sweety bread

Кто-нибудь может аргументированно сказать, почему главный спикер страны, относительно темы коронавируса и всего сопутствующего, не чиновник из сферы здравоохранения, ни какой-нибудь главмедик, вирусолог и т.п. а глава, Роспотребнадзора, какова её компетентность?

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2
Артём Мазанов

Глава Роспотребнадзора главный человек по коронавирусу. Это тупо ее обязанности и этот орган как раз для этого и создан. Это как Набиуллина, которая отчитывается по ЦБ, а не чиновник из сферы финансов.

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4
Рыжий

Федеральная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_служба_по_надзору_в_сфере_защиты_прав_потребителей_и_благополучия_человека#Функции

Вот поэтому

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3
Ху Эмай

у нее самая длинная швабра прост

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1
Принятый супер_стар

Вот так вытянула называется

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1
Ху Эмай

А где список стран посмотреть из которых карантин надо сидеть?

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2
Принятый супер_стар

Все что замкадом

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3
Ху Эмай

За мкадом почти 200 стран, а россиян всего сто. Они там по частям раскиданы?

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1
Принятый супер_стар

Часть из Питера наверное

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2
испанский смех

Попова рассказала, что подведомственное учреждение Роспотребнадзора уже разработало методику диагностики нового штамма.

Роспотребнадзор пока не выявил новый штамм в РФ.

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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2
Принятый супер_стар

для этого не обязательно его выявлять именно в России.

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1
TJ Raccoon

А как происходит трансфер с момента прилёта до дома, где гражданин должен пребывать на карантине?

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1
Chikk

Это никого не ё. Главное бумага есть, аккаунт в Госуслугах есть, остальное фигня.

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1
Ху Эмай

На метро

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0
Имя Фамилия

К чему вся эта хуета? Через n месяцев этот вирус и новые будут во всех странах, даже на Антарктиде.

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1
Принятый супер_стар

Не "на", а "в"

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–1
Имя Фамилия

В на Украине даже

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0
пепси

Я помирил когда-то Крилпа с СД
Это не ради рифмы, но за мной следит ФСБ

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1
Принятый супер_стар

Из-за «особенностей» нового штамма срок действия ПЦР-теста в РФ сократят с 72 до 48 часов.

А можно из-за «особенностей» нового штамма сократить срок обнуленца?

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1
Принятый супер_стар

у нового штамма повышенная заразность и потенциальная способность «вызывать более быстрый ответ организма»

Роспотребнадзор пока не выявил новый штамм в РФ.

Тогда откуда она знает про охуительные способности нового штамма?

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0
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