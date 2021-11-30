Россия введёт двухнедельный карантин для прибывающих из стран, где есть высокие риски заражения «омикроном» Статьи редакции
Из-за «особенностей» нового штамма срок действия ПЦР-теста в РФ сократят с 72 до 48 часов.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у нового штамма повышенная заразность и потенциальная способность «вызывать более быстрый ответ организма». Об этом пишет РИА Новости.
Попова рассказала, что подведомственное учреждение Роспотребнадзора уже разработало методику диагностики нового штамма. По её словам, «омикрон» нужно немедленно и всесторонне изучать. Роспотребнадзор пока не выявил новый штамм в РФ.
По данным Поповой, около сотни граждан РФ находятся в странах с высоким риском заражения новым штаммом. Их всех отправят на карантин.
Попова также призвала россиян провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж. «Новогодние праздники не за горами, и сегодня многие граждане планируют свои поездки за рубеж. Но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома», — заявила она.
Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили у больного в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как «вызывающий опасения». Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими штаммами.
30 ноября Владимир Путин поручил правительству в течение недели обновить план борьбы с коронавирусом с учётом появления штамма «омикрон».
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_служба_по_надзору_в_сфере_защиты_прав_потребителей_и_благополучия_человека#Функции
Вот поэтому