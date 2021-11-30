Из-за «особенностей» нового штамма срок действия ПЦР-теста в РФ сократят с 72 до 48 часов.

{"id":484471} 1890 просмотров

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у нового штамма повышенная заразность и потенциальная способность «вызывать более быстрый ответ организма». Об этом пишет РИА Новости.

Попова рассказала, что подведомственное учреждение Роспотребнадзора уже разработало методику диагностики нового штамма. По её словам, «омикрон» нужно немедленно и всесторонне изучать. Роспотребнадзор пока не выявил новый штамм в РФ.

По данным Поповой, около сотни граждан РФ находятся в странах с высоким риском заражения новым штаммом. Их всех отправят на карантин.

Большинство [...] стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом, и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира — мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении.

Анна Попова глава Роспотребнадзора

Попова также призвала россиян провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж. «Новогодние праздники не за горами, и сегодня многие граждане планируют свои поездки за рубеж. Но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома», — заявила она.

Сегодня есть риск получить новый вариант штамма и остаться где-то на неопределенно долгий срок, по решению той или иной страны. Я очень прошу граждан России провести Новый год дома, внутри страны. Ситуация с закрытием границ меняется стремительно, и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем. Анна Попова глава Роспотребнадзора

Штамм B.1.1.529 впервые обнаружили у больного в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как «вызывающий опасения». Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими штаммами.