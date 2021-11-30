NASA отложило выход астронавтов в космос из-за приближающегося к МКС космического мусора Статьи редакции
Это первый случай, когда выход в открытый космос отменили из-за угрозы, которую представляют обломки.
NASA приняло решение отменить выход двух астронавтов в космос с борта Международной космической станции (МКС). Ведомство отметило, что получило сообщения о приближающемся к станции космическом мусоре. Об этом пишут ABC News и CNN.
Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были заменить одну из неисправных антенн на внешнем корпусе станции. Предполагалось, что операция продлится 6,5 часов.
Ранее в NASA сообщали о том, что антенна перестала передавать сигнал. При этом её работоспособность никак не влияла на функционирование МКС, но в управлении решили иметь полностью работоспособную систему связи и заменить неисправную деталь.
В середине ноября 2021 года США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которое поставило под угрозу экипаж МКС. Минобороны России подтвердило, что проводило испытания оружия.
Экипаж МКС каждые 1,5 часа вынужденно укрывался в кораблях из-за возможности столкновения с космическим мусором. Это беспрецедентное явление для станции.