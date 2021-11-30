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Новости
Сергей Исенеков

NASA отложило выход астронавтов в космос из-за приближающегося к МКС космического мусора Статьи редакции

Это первый случай, когда выход в открытый космос отменили из-за угрозы, которую представляют обломки.

26 26 комментариев
1136 просмотров

NASA приняло решение отменить выход двух астронавтов в космос с борта Международной космической станции (МКС). Ведомство отметило, что получило сообщения о приближающемся к станции космическом мусоре. Об этом пишут ABC News и CNN.

International Space Station @Space_Station
NASA received a debris notification for the space station. Due to the lack of opportunity to properly assess the risk it could pose to the astronauts, teams have decided to delay the Nov. 30 spacewalk until more information is available. https://go.nasa.gov/2ZEOpPW
NASA получило уведомление о пролёте космического мусора рядом с МКС. Из-за невозможности надлежащим образом оценить риск, которому могут подвергнуться астронавты, мы решили отложить запланированный на 30 ноября выход в космос, пока не появится больше информации

Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были заменить одну из неисправных антенн на внешнем корпусе станции. Предполагалось, что операция продлится 6,5 часов.

Ранее в NASA сообщали о том, что антенна перестала передавать сигнал. При этом её работоспособность никак не влияла на функционирование МКС, но в управлении решили иметь полностью работоспособную систему связи и заменить неисправную деталь.

В середине ноября 2021 года США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которое поставило под угрозу экипаж МКС. Минобороны России подтвердило, что проводило испытания оружия.

Экипаж МКС каждые 1,5 часа вынужденно укрывался в кораблях из-за возможности столкновения с космическим мусором. Это беспрецедентное явление для станции.

Россия уничтожила спутник космическим оружием…
США обвинили Россию в «безответственности», а глава МИД заявил, что нет фактов, подтверждающих…
tjournal.ru

#новости #космос #мкс

26 26 комментариев
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solawind

Зашёл за этой картинкой

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6
Alex Blake
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3
bor_vn

Статья 319. Оскорбление представителя власти.
С вас 40 тыщ

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0
Антигравитационный торт

Вот позеры, с золотыми шлемами, и вообще земля плоская

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5
Chikk

Вот позеры, с золотыми шлемами

Цыгане какие-то, обычные ара-очки могли бы взять и не выделываться. :)

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2
styll

Вот - лохонавты! А в Великой России-бы вышли и не вякали.

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4
Друз Фаруэл

Заклеили бы датчик приближения мусора и вышли бы.

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2
styll

Хотя - нет, это у них там все "дырявое", а у нас бы про это даже не написали.

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1
Антигравитационный торт

Недавно также прятались

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0
styll

Кто куда прятался, давай подробнее

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0
Magomed Kulaev

Про космических мусоров уже шутили?

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4
Антигравитационный торт

Да, осталось про "Гравитацию"

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0
Никита Борисова

Спасибо бункерскому Гульфику за закрытие космоса.
Зато попонтовались ракетами.

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3
andrej

Ракетами попонтовался....Пиндосы вон уже боевые космические корабли класса "Тысячелетний Сокол" выбрасывают.

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0
FAT FATOVITCH

Охренеть, и это все теперь в руках Талибана.

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0
Антигравитационный торт
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–7
bor_vn

Но...эти испытания ещё до нас проводили американцы и вроде китайцы.
И в статье не сказано, что мусор из-за нашего испытания. Там дофига разного мусора скопилось, в т.ч. благодаря коммерческим запускам.

Сергей приплел, а ты повелся.

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0
Сознательный франт

А не похуй ли тебе должно быть на расписания выхода в космос?

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–3
Принятый супер_стар

Космический мусор

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1
Принятый супер_стар

P.S. Мстители шикарны

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0
FAT FATOVITCH

Картинку человек перепутал

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0
Александр Белов

Так мусор оштрафовал космическую станцию за превышение скорости или нет. Если нет, то зачем он приближался к ней )))))))
П.С. Только без обид.

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0
Al

П.С. Только без обид.

Уже поздно

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0
Александр Белов

ахахахахахах, оооо, куки, прикольно, с ним уже мемы делают.

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0
Александр Белов

Товарищ, а вы слышали про такой сайт как: gulagu.net )))))

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0
Алексей Архипов

Засрали планету, теперь уже и орбиту. Думаю, что лет через 100-200 у земли появится кольцо как у Сатурна(только из мусора)

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