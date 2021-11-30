Это первый случай, когда выход в открытый космос отменили из-за угрозы, которую представляют обломки.

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NASA приняло решение отменить выход двух астронавтов в космос с борта Международной космической станции (МКС). Ведомство отметило, что получило сообщения о приближающемся к станции космическом мусоре. Об этом пишут ABC News и CNN.

International Space Station @Space_Station NASA received a debris notification for the space station. Due to the lack of opportunity to properly assess the risk it could pose to the astronauts, teams have decided to delay the Nov. 30 spacewalk until more information is available. https://go.nasa.gov/2ZEOpPW [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6df931d0-0252-5248-b20e-ea2969df911d\/","width":1638,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c3b1c564-d2a5-50a1-a44e-6e36e6e79724\/","width":1638,"height":2048}}}] NASA получило уведомление о пролёте космического мусора рядом с МКС. Из-за невозможности надлежащим образом оценить риск, которому могут подвергнуться астронавты, мы решили отложить запланированный на 30 ноября выход в космос, пока не появится больше информации

Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон должны были заменить одну из неисправных антенн на внешнем корпусе станции. Предполагалось, что операция продлится 6,5 часов.

Ранее в NASA сообщали о том, что антенна перестала передавать сигнал. При этом её работоспособность никак не влияла на функционирование МКС, но в управлении решили иметь полностью работоспособную систему связи и заменить неисправную деталь.

В середине ноября 2021 года США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которое поставило под угрозу экипаж МКС. Минобороны России подтвердило, что проводило испытания оружия.