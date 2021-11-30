Правительство РФ включило приложения для чтения электронных книг в список для обязательной предустановки на гаджеты Статьи редакции
Их начнут предустанавливать с 1 января 2023 года.
Постановление о расширении списка программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
Изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года. Минцифры проведёт отбор бесплатных приложений для чтения и прослушивания аудиокниг, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на гаджетах.
Решение о расширении перечня обязательных для предустановки программ принято в целях создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Владельцев устройств смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».
В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.
В ноябре стало известно, что производителей устройств обяжут получать «явный отказ» пользователей от российских приложений
Не тебя а производителя. Он. Еда без твоего спроса Фейсбук устанавливает и удалить это приложение нельзя(я про Самсунг). Вот раз одно что-то Самсунг может предустановки, то и другое предустановит.
Эпл у себя на районе не разрешает даже анимированные баклажаны, а тут книжки попросили предустановить о ужас.
Считаю что когда у твоего конкурента десятикратное преимущество во всем ты можешь поддержать местный бизнес потому что товар в любом случае это информация(русская) и за что там платить ребятам в Купертино не понятно. Они про тебя думали столько же сколько и про Словакию или Уганду и работают в глобальном масштабе.
Комментарий удален
Комментарий удален
Они бы лучше обязали предоставлять бесплатно классическую литературу в электронном виде наших монополистов на рынке. Хотел почитать классику и с удивлением обнаружил что наш самый известный магазин электронных книг продает всю отечественную классику, причем по ценам иногда довольно внушительным. А нашел я бесплатную русскую классику, где бы вы думали? На Амазон. Что за нонсенс, непонятно.