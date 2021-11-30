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Новости
Сергей Исенеков

Правительство РФ включило приложения для чтения электронных книг в список для обязательной предустановки на гаджеты Статьи редакции

Их начнут предустанавливать с 1 января 2023 года.

50 50 комментариев
1670 просмотров

Постановление о расширении списка программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года. Минцифры проведёт отбор бесплатных приложений для чтения и прослушивания аудиокниг, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на гаджетах.

Решение о расширении перечня обязательных для предустановки программ принято в целях создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Владельцев устройств смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».

В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.

В ноябре стало известно, что производителей устройств обяжут получать «явный отказ» пользователей от российских приложений

#новости #технологии

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Алексей Сорок

Господя, и как только рунет жил до озабоченности родного правительства?!
Без всяких обязаловок каждый выбирал себе по вкусу

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16
Ильнур Султанов

Тогда был Медведев, это были далёкие древние времена...

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4
Стас Фарбер

Все были счастливы, мир на Украине, доллар по 30, бензин по 23, нанотехнологии и Сочи 2014

Ответить
7
Сергей Сергеич

И биткоин менее 1000$

Ответить
1
othige9iz relay.firefox.com

в

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0
испанский смех
Ответить
0
Georgi Yudin

Яндекс пролоббировал тему с хуйней, которой они с Мэйл.ру занимались в бородатые годы. Платя пиратам и распространителям вирусов за предустановки их тулбаров, браузеров, смены домашних страних, поисковых систем и прочей фигни.

Ответить
0
Принятый супер_стар

Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.

Ответить
6
испанский смех

это дядя псих?

Ответить
0
Ху Эмай

В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений

Как неожиданно

Ответить
5
Andrew Sychev

Как приятно

Ответить
1
Принятый супер_стар

Минцифры проведёт отбор бесплатных приложений для чтения и прослушивания аудиокассет

Ответить
2
испанский смех

Минцифры проведёт отбор бесплатных приложений для чтения репа

Ответить
2
Chikk

И зачем вся эта дрочь? Реально сюр какой-то на фоне очковтирательства.

Ответить
1
Selfish Ledger

затем же зачем и бесплатные библиотеки в каждом районе

Ответить
–5
Ростислав Шмальц

тебя обязывают ходить в них?

Ответить
3
Trevor Fillips

Именно тебя обязывают предоставить эти приложения на все новые телефоны или что с тобой не так?

Ответить
0
Selfish Ledger

Не тебя а производителя. Он. Еда без твоего спроса Фейсбук устанавливает и удалить это приложение нельзя(я про Самсунг). Вот раз одно что-то Самсунг может предустановки, то и другое предустановит.
Эпл у себя на районе не разрешает даже анимированные баклажаны, а тут книжки попросили предустановить о ужас.

Ответить
0
Chikk

Еда без твоего спроса Фейсбук устанавливает

Что ты, блеать, такое? Какая еда? :D

Ответить
1
испанский смех

ты в легком недоумении?

Ответить
1
Chikk

Скорее в тяжёлом ахуе. :)

Ответить
1
испанский смех
Ответить
1
Chikk

Как здорово, что мы сегодня все тут собрались... :D

Ответить
1
испанский смех

сегодня собрались

Ответить
0
Selfish Ledger

Автокоррекция. Заебал вопросы задавать покорми немного.

Ответить
0
Trevor Fillips

Д вообще, куды деваться после таких новостей я даже не знаю

Ответить
0
Selfish Ledger

А здесь тебя обязали?

Ответить
0
Chikk

Неужели?

Ответить
2
Selfish Ledger

Да

Ответить
0
Chikk

Считаете, что мои соотечественники настолько отупели, что не в состоянии установить читалку? И правительство это этим всем какбы подтверждает. Ну, получается вот так, по вашей логике.

Ответить
0
Selfish Ledger

Считаю что когда у твоего конкурента десятикратное преимущество во всем ты можешь поддержать местный бизнес потому что товар в любом случае это информация(русская) и за что там платить ребятам в Купертино не понятно. Они про тебя думали столько же сколько и про Словакию или Уганду и работают в глобальном масштабе.

Ответить
0
Chikk

Шта? Какие нахер Купертины, что вы такое несёте?

Ответить
0
Trevor Fillips

Как бы и нет проблемы что бы она просто была и хуякс там сто лучших книг серебряного века, вообще шикарно

Ответить
0
Chikk

Чего? Можно перевод? Спасибо.

Ответить
0
Trevor Fillips

Чего? Нет, только промт животворящий, отвалите

Ответить
0
Magomed Kulaev

предустановка российского ПО которая хорошо оплачивается. это было цель наверное.

Ответить
1
othige9iz relay.firefox.com

У Apple оно и так предустановлено

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1
испанский смех

а нужно такое, чтобы сливало данные ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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0
ВТБ

правительство умнее гугла который еще сам недодумался запилить встроенную читалку

Ответить
0
Chikk

Товарищ майор, у меня аж монитор зажироточил. Вы бы как-то скромнее. :)

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1
Selfish Ledger

Всем отделом сидим думаем как бы ТЖшников перетянуть на сторону зла. Ведь тжшники это главная электоральная сила страны.

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0
ВТБ

*терморектальная

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1
Chikk

Вы за @ВТБ тут? Как интересно...

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0
Trevor Fillips

Как бы и нет проблемы что бы она просто была и хуякс там сто лучших книг серебряного века, вообще шикарно же, но этим людям не дано понять

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0
Принятый супер_стар

Забавно, у этих чмошников на столько отобрали полномочия, что они с помпой какую-то бестолковую хуню с умным видом проталкивают.

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0
Принятый супер_стар

Хуже не будет

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0
Принятый супер_стар

Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.

Удивительно, да?

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0

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Lofoten Forsake

"Прально" сказал Вася, 52 года, прикасался к книге 30 лет назад.

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0
Федя Прозоров

Теперь ясно, зачем яндекс включил читалку текста

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0
Marat Garifullin

Они бы лучше обязали предоставлять бесплатно классическую литературу в электронном виде наших монополистов на рынке. Хотел почитать классику и с удивлением обнаружил что наш самый известный магазин электронных книг продает всю отечественную классику, причем по ценам иногда довольно внушительным. А нашел я бесплатную русскую классику, где бы вы думали? На Амазон. Что за нонсенс, непонятно.

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0
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