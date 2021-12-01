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Новости
Сергей Исенеков

Фото: «Киберсвисток» от Илона Маска Статьи редакции

Предмет из нержавеющей стали можно купить за 50 долларов.

33 33 комментария
1834 просмотров
Фото Tesla

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск представил новый товар — Cyberwhistle. Об этом он рассказал в твиттере.

Elon Musk @elonmusk
Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!
Не тратьте деньги на эту глупую тряпочку от Apple, лучше купите наш свисток!

Дизайн «Киберсвистка» выполнен в виде концепта автомобиля Cybertruck. Он сделан из нержавеющей стали, а на сайте Tesla значится как «премиальный коллекционный предмет». Также в нём есть «встроенная функция крепления для дополнительной универсальности».

Цена за такой аксессуар — 50 долларов. Однако «киберсвисток» моментально раскупили — на сайте висит плашка «Нет в наличии».

Фото Tesla
Фото Tesla
Фото Tesla

#tesla #илонмаск #фото

33 33 комментария
12
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33 комментария
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Рпош Ашршщ

Инфопод создан и освещен сми - задача выполнена

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20
Уполномоченный файл

Он ведь перед каждым НГ начинает приторговывать сувенирами? Текила там была, бейсболки, что-то ещё

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2
Уполномоченный файл

он как те чуваки из поездов дальнего следования, которые без спросу в твое купе заваливаются и оставляют свой хлам типа на посмотреть , чтобы ты купил.

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1
inanition

Нифига ты умный

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1
Рпош Ашршщ

Это я, здраствуйте

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0
Максим Шпилёв

Зачем это в "Новости"???

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6
Дима Орлов

Ну мало ли ты подарок захочешь сделать

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0
Andrew Sychev

Ему уже можно не делать кибертрак, фанатам и свистка хватит

Ответить
6
Уполномоченный файл

Свистни в киберхуй

Ответить
6
ИгорьOK
Ответить
0
Уполномоченный файл

Офигенно

Ответить
0
Андрей Охапкин
Ответить
5
Madao

Ирония?..

Ответить
0
Уполномоченный файл

Нет

Ответить
–2
Madao

Земля тебе пухом.

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0
Люц Шнайдер

Всего $50? Это получается, что у каждого второго бомжа такой будет. И в чём тогда элитарность? Давайте по $500 хотя бы.

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2
Илья Глушков

*Единственное, что ты можешь позволить себе от тесла
Надо сразу было на страны третьего мира поставки начинать

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0
Neurotoxin001

У кого-нибудь ещё есть такое при заходе на tesla.com? Ни с 1 VPN не открывается, и без VPN тоже.

Ответить
0
inanition

Зачем пускать нищих на сайт?

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3
Закомплексованная Душа

Тебя забанили по ip
P.S. у меня тоже не заходит с разных прокси

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0
Miracle Movies

У меня заходит, если что надо заказать, можно через меня пацаны

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0
Закомплексованная Душа

Оформи бронь на Tesla Y, я потом скину как пришлют тебе

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0
Триада

Подуди в свисток маска

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1
Федя Прозоров

Чем свисток полезнее тряпочки?

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0
Уполномоченный файл

Им можно отпугнуть медведя

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1
Уполномоченный файл

Хотя, если медведь увидит у тебя тряпочку за 2к, подумает- этого долбоеба лучше обойти стороной

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2
Федя Прозоров

Даже насильника не отпугнуть таким свистком, когда от страха у тебя трясутся руки

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0
Уполномоченный файл

Почему "даже"? Медведя отпугнуть легче, чем насильника. Я сравнивал

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0
Уполномоченный файл

Чепушинка

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0
smx

Так, свистелки уже есть, когда перделки будут?

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0
Уполномоченный файл

Наконец он извлёк белую трубочку из слоновой кости. Трубочка была не более трех дюймов длиной.

Этой трубочкой я приманивал бабочек на Кармули.

Он приложил манок к губам и подул в него. Но они не услышали ни звука.

У меня здесь десять ультразвуковых тонов.

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0
azbr

зимой, наверное, здорово в такой свистеть.

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0
Уполномоченный файл

реальным владельцам Тесла раздают мясные свистки

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0
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