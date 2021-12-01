Предмет из нержавеющей стали можно купить за 50 долларов.

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Фото Tesla



Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск представил новый товар — Cyberwhistle. Об этом он рассказал в твиттере.

Elon Musk @elonmusk Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! Не тратьте деньги на эту глупую тряпочку от Apple, лучше купите наш свисток!

Дизайн «Киберсвистка» выполнен в виде концепта автомобиля Cybertruck. Он сделан из нержавеющей стали, а на сайте Tesla значится как «премиальный коллекционный предмет». Также в нём есть «встроенная функция крепления для дополнительной универсальности».

Цена за такой аксессуар — 50 долларов. Однако «киберсвисток» моментально раскупили — на сайте висит плашка «Нет в наличии».

Фото Tesla

Фото Tesla