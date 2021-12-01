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Новости
Сергей Исенеков

В России вступил в силу закон о бесплатном доступе к «социально значимым» сайтам Статьи редакции

К ним относятся «Госуслуги», сайты госорганов и органов местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды России.

22 22 комментария
1600 просмотров

С 1 декабря в соответствии с законом «О связи» все абоненты операторов связи бесплатно получат доступ к сайтам, попавшим в список «социально значимых». Владимир Путин подписал документ 2 июля.

Пока правительство ещё не установило список таких сайтов и критерии его пополнения, однако операторы с 1 апреля 2020 в рамках эксперимента уже дают бесплатный доступ к ряду сайтов — в частности, к «Госусулугам» и сайтам госорганов. Порядок определения таких ресурсов устанавливает специальная комиссия правительства России.

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля, но его продлили до 31 декабря.

За два месяца таким доступом воспользовались 500 тысяч абонентов. Изначально в списке сайтов был 391 ресурс, в июне их количество сократилось до 371.

В конце ноября 2021 года Минцифры обновило правила для «социально значимых» сайтов. Им разрешат показывать видео в невысоком разрешении, а также запретят подгружать информацию с зарубежных ресурсов и показывать негосударственную рекламу.

#новости #связь

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Василий Назаров

А где TJ в списке?

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5
Федя Прозоров

А порнхаб?

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3
Funny Kaplan

Потрахайся на госуслугах

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6
Федя Прозоров

Мне и mos.ru хватило в 18 лет, чтобы лишиться девственности

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0
Andrew Sychev

Какой порнохаб?! Путин сказал что главная проблема это демографическая. Нужно больше налогоплательщиков

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2
Федя Прозоров

Так в чем проблема? Посмотрел на красавицу с экрана, понабрался эротических фантазий и идешь пополнять генофонд в пятый раз подряд

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0
Павел Морозов

Это не так работает

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6
Федя Прозоров

Жаль

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0
Странник Вечный

Идея на самом деле неплохая, было бы здорово, если бы ещё на этих сайтах не учитывался трафик мобильного интернета.

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0
Andrey Voronin

В чем неплохая? В том, что за хитрожопых нищебродов будут платить остальные пользователи сети? Ничего бесплатного не бывает. Операторы связи размажут убытки между платежеспособными клиентами. Цены вырастут.
Любит старик банкет за чужой счёт.

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8
aliftin

Потому что там очень ебаный список. В нем должны были быть госуслуги, банковские приложения и официальные ресурсы субъектов РФ. Сейчас же там какая-то каша из всего подряд.

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3
Иванов Егор

этот бесплатный интернет нужен разве, что бабкам, среди которых пользователей этого самого интернета полторы бабки. поэтому на тарифы, которые и так почти бесплатные по сути, это не повлияет

Ответить
1
Андрей Охапкин

Ну для кого-то вырастут, а кто-то теперь будет пользоваться бесплатно. Значит в общем (в целом по больнице) цены останутся примерно на том же уровне. Логично?

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–3
yikiko4351

Не логично, для тех кто сейчас платит цены вырастут, а для тех кто не пользовался и не платил, теперь смогут пользоваться, но за счет тех кто платит.

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0
Андрей Охапкин

Ну чтож, мы живём в обществе, как никак...

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0
ИгорьOK

Ну это примерно как заморозка накопительной части пенсии с 2014.
Работодатель делает отчисления, а они в нашу будущую пенсию не добавляются.
Они идут на выплаты текущих социальных пособий))

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2
yikiko4351

Это как примерно водителю автобуса объявить, что те кто едут до остановки МФЦ за проезд не платят, а остальные скидываются дополнительно по 5 рублей (образно) чтобы оплатить расходы за остальных.

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0
Pavel Tolkachov

А бесплатные в каком смысле? Тип не тарифицируются или будут работать даже при не оплаченом интернете?

Ответить
0
Павел Морозов

Всегда будут работать

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1
Максим Грандов

У РТК есть возможность пользоваться этими сайтами при условии, что ты отказываешься от остального интернета

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0
Уполномоченный файл

Эксперимент начался с 1 апреля

Шутка затянулась

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0
Dauren Aliev

Шутка не петля, ей можно

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1
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