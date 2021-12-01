К ним относятся «Госуслуги», сайты госорганов и органов местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды России.

{"id":484747} 1600 просмотров

С 1 декабря в соответствии с законом «О связи» все абоненты операторов связи бесплатно получат доступ к сайтам, попавшим в список «социально значимых». Владимир Путин подписал документ 2 июля.

Пока правительство ещё не установило список таких сайтов и критерии его пополнения, однако операторы с 1 апреля 2020 в рамках эксперимента уже дают бесплатный доступ к ряду сайтов — в частности, к «Госусулугам» и сайтам госорганов. Порядок определения таких ресурсов устанавливает специальная комиссия правительства России.

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля, но его продлили до 31 декабря.

За два месяца таким доступом воспользовались 500 тысяч абонентов. Изначально в списке сайтов был 391 ресурс, в июне их количество сократилось до 371.