По мнению специалистов, на цену услуг влияют тип данных, их объём, а также уровень защиты в компаниях, откуда утекает информация.

Сервис разведки утечек данных Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) сообщил о том, что цена «пробива» данных выросла более чем вдвое, а плата за выдачу банковской информации — в четыре раза. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис.

Средняя стоимость покупки данных клиентов банков, операторов мобильной связи, а также данных госорганов за год выросла с примерно 7 тысяч до 18 тысяч рублей. Изменения в цене коснулись и продажи информации от банков: выписка по счёту или карте физического лица в Сбербанке за месяц могла стоить 48-60 тысяч рублей, а за полгода — 120-140 тысяч.

Один из собеседников издания рассказал, что цены на услуги «пробива» подняли сотрудники банков и «люди в погонах», которые сливают информацию по запросу за деньги. Он добавил, что внутри банков ужесточились контроль и ответственность за утечки, поэтому и выросли расценки. Источник, близкий к ЦБ, отметил, что самым большим спросом пользуется информация по счетам и кредиткам, а также о крупных расходах и недвижимости.

Глава группы анализа угроз информбезопасности Positive Technologies Вадим Соловьёв считает, что главная причина утечек — неблагонадёжные сотрудники. По его мнению, расследование «сливов» необходимо проводить в сотрудничестве с правоохранительными органами. В этом случае угроза получить срок за продажу данных быстро снизит число неблагонадёжных сотрудников и участников рынка «пробива».