«Яндекс» попросил ЦБ «принять меры» из-за фальшивого сайта «Яндекс-банка» Статьи редакции
Домен зарегистрировало частное лицо на следующий день после объявления о переименовании «Акрополя».
- Сайт-двойник «Яндекс-банка» не имеет отношения к компании и может вводить в заблуждение пользователей, поэтому «Яндекс» обратился «к регулятору для принятия соответствующих мер, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
- В домене сайта переставлены местам слова из оригинального имени, а на странице — копия товарного знака банка, информации нет. На оригинальном сайте есть анонс «Здесь будет Яндекс-банк», обязательная к раскрытию банками информация и вакансии.
В ЦБ не ответили на запрос газеты о мерах после обращения компании. Обычно блокировка сайта занимает до двух дней, рассказали эксперты.
- Домен двойника зарегистрировало частное лицо через день после сообщения «Яндекса» об официальном переименовании «Акрополя» в сентябре 2021 года, пишет издание со ссылкой на данные сервиса Whois.
- Сайт-двойник могли создать, чтобы украсть данные пользователей, которые не заметят подмены, и продать их. Для поисковых систем фальшивый сайт может стать основным, если запустится раньше, и на нём будет больше информации, рассказал изданию управляющий RTM Group Евгений Царев.
- В июле 2021 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь». Сумма сделки — 1,1 миллиардов рублей, из них 75 миллионов рублей — премия к капиталу за покупку.
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