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Новости
vc.ru

«Яндекс» попросил ЦБ «принять меры» из-за фальшивого сайта «Яндекс-банка» Статьи редакции

Домен зарегистрировало частное лицо на следующий день после объявления о переименовании «Акрополя».

  • Сайт-двойник «Яндекс-банка» не имеет отношения к компании и может вводить в заблуждение пользователей, поэтому «Яндекс» обратился «к регулятору для принятия соответствующих мер, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
  • В домене сайта переставлены местам слова из оригинального имени, а на странице — копия товарного знака банка, информации нет. На оригинальном сайте есть анонс «Здесь будет Яндекс-банк», обязательная к раскрытию банками информация и вакансии.

  • В ЦБ не ответили на запрос газеты о мерах после обращения компании. Обычно блокировка сайта занимает до двух дней, рассказали эксперты.

  • Домен двойника зарегистрировало частное лицо через день после сообщения «Яндекса» об официальном переименовании «Акрополя» в сентябре 2021 года, пишет издание со ссылкой на данные сервиса Whois.
  • Сайт-двойник могли создать, чтобы украсть данные пользователей, которые не заметят подмены, и продать их. Для поисковых систем фальшивый сайт может стать основным, если запустится раньше, и на нём будет больше информации, рассказал изданию управляющий RTM Group Евгений Царев.
  • В июле 2021 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь». Сумма сделки — 1,1 миллиардов рублей, из них 75 миллионов рублей — премия к капиталу за покупку.

#новости #яндекс

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Уполномоченный файл

Яндекс.Лох

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3
aliftin

Яндекс.Крыса

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2
Argumenta Ambigua

. Plus

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1
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Сами создали, сами пожаловались. Инфоповод есть, напомнили про скорый запуск их нового сервиса.

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3
FOX

Яндекс вместо того чтобы обратится к регистратору домена написал в ЦБ?

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1
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Нужен инфоповод

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1
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Я удивляюсь как ещё пиарщики Яндекса до сих пор не пиарят каждый ежечасный релиз каждой команды

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2
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Новости ТЖ Технологии есть для этого

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6
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Домен разделегируют, они ещё 10 новых зарегят. ЦБ проверит их деятельность на признаки мошенничества, и если да- их проверка может стать основой для уголовного дела.

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0
Администратор Аккаунта

а где этот сайт-двойник? дайте ссылку что ли

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1
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Наконец-то блин. В инсте дикое количество рекламы скамов, косящих под Яндекс, Сбер, Тиньков, Газпром. Кто блин должен это модерировать? Цукерберг, отзовись

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0
Илья Глушков

Цукерберг пожалуйся в ЦБ РФ наканецта!!!!!

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2
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Им-то что жаловаться? Фейсбук зарабатывают деньги на рекламе этих скамов. Я призываю к совести! Цукерберг, если у тебя ещё осталось совесть- останови это немедленно!!!

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0
Илья Глушков

То есть крупнейшая поисковая система, сама лично ниче не может сделать с сайтом фейком? Мдааа.

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0
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Других поисковых систем нет на территории России?

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1
Илья Глушков

Это временно

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Владислав Микк

есть

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Илья Глушков

Ага, и сами кстати дают возможность жаловаться им на сайты двойники и фишинг сайты.

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1
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А причём тут поисковики вообще? Мошенники собирають трафик с соцсетей и льют его на этот сайт.

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В ЦБ не ответили на запрос газеты

Товарищи по несчастью

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