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Новости
Сергей Исенеков

В Греции ввели штрафы для людей старше 60 лет, которые отказываются от вакцинации Статьи редакции

«Это не наказание. Это цена за здоровье», — сказал премьер-министр страны.

157 157 комментариев
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Фото Getty

Люди в возрасте 60 лет и старше должны записаться на вакцинацию до 16 января. В случае отказа им выпишут штраф в размере 100 евро, который нужно оплачивать ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис на заседании совета министров, пишет NPR.

Деньги направят в специальный фонд для финансирования греческих больниц, которые борются с увеличением количества госпитализаций. По данным Университета Джона Хопкинса, 63% населения страны прошли вакцинацию от Covid-19. Однако большая часть людей старше 60 лет этого ещё не сделала, заявили в Минздраве Греции.

По словам Мицотакиса, перед рождественскими праздниками и после них государство предоставит бесплатные тесты всему взрослому населению, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей инфекции.

Это не наказание. Я бы сказал, что это цена за здоровье. Это также акт справедливости для всех, кто уже прошёл вакцинацию. Будет неправильно, если они лишаться медицинских услуг, потому что другие упорно отказываются делать очевидные вещи.

Кириакос Мицотакис
премьер-министр Греции

В правительстве Греции также обеспокоены распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и тем, что рано или поздно он может появиться в Греции. По словам премьер-министра, введение штрафов приняты для ускорения вакцинации взрослого населения и реализации политики, направленной на избежания локдауна в преддверии новогодних праздников.

С 22 ноября 2021 года власти Австрии ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для всех граждан. Также с 15 ноября в стране ввели локдаун для всех непривытых граждан.

#новости #греция #covid19 #вакцинация

157 157 комментариев
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Уполномоченный файл

Шизуха

Охуенно, когда власти принимают хуевые решения, которые способствуют быстрому распространению вируса, а потом просто стравливают социальные группы, чтобы удобно свалить вину на антиваксеров.

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52
Уполномоченный файл

В Киеве детей вернули с дистанционки в школу, где сейчас просто лучшее место для распространения/мутации вирусов.

А когда у какого-то ребёнка умрет мать, винить все будут антиваксеров. Классно переложили вину на козлов отпущения.

А ваксеры уже срутся от злости, скоро будут новые законы и одобрение дискриминации "виноватых". ред.

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10
rustyrazor

Ну да, го теперь забирать у детей детство и держать их на дистанционке годами из-за того, что у нас долбоебы не могут прививку поставить. Отличный план.

А когда у какого-то ребёнка умрет мамка

Мамке достаточно поставить вакцину, что крайне просто сделать в Украине уже полгода.

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13
37 комментариев
Рыжий

А ваксеры аш срутся от злости

Потому что Омикрон множит на 0 их вакцинированность

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12
9 комментариев
Яня

Предлагаете сидеть лет 5 дома и никуда не выходить?

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–1
6 комментариев
FAT FATOVITCH

Запретить самолеты из Китая, когда ковид начал распространяться - неееееее ну вы че, это ж расизм. Запретить круизные лайнеры - ой да ну вас, компании же разорятся. Обвинить "антиваксеров" (которых процентов 10) - это да, всегда пожалуйста.

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12
Georgi Yudin

-Посадить на карантин прилетающих?
-Их слишком много. Лучше всю страну посадить на карантин ведь она одна ))

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6
1 комментарий
syrslava

Мне интересно, как именно до недовольных будет со временем доходить, что у них не было и шанса

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1
Уполномоченный файл

Даже если мы возьмем за основу безопасность и эффективность вакцины, она сработает только если привить 90-95% населения. Но разве такое возможно? Это просто сказка и влажные фантазии, особенно в контексте антивакс-настроений еще до пандемии.

Сейчас вакцины только ускоряют мутации и самое забавное, что под больший удар дальше будут попадать именно вакцинированные. Потому что теперь им придется прививаться под каждый новый штамп, которые скоро будут появляться каждые два месяца.

Охуенный план - вырубить свой иммунитет и подсесть на регулярные вакцины сомнительного содержания от государства.

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1
3 комментария
Уполномоченный файл

Нежелание населения делать вакцину - это в первую очередь проёб государства. Обычный гражданин не должен быть квалифицированным медиком и вирусологом, чтобы самостоятельно во всём разобраться.
Государство ловко скидывает с себя вину за то что проебало доверие граждан и неэффективно организовало донесение информации.

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36
Андрей Охапкин

Граждане тоже любят скидывать вину на государство...
К примеру, своё нежелание прививаться ред.

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15
Georgi Yudin

Либо можно носить N95 маски и не париться о других 💁‍♂️

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0
Shenmue

Прививаться или повиноваться?

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0
Уполномоченный файл

Так и знал, что государство это какие-то иностранцы

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0
Funny Kaplan

Зато эти люди очень доверяют различным конспирологическим теориям и поэтому не прививаются

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3
Vasily Laushkin

Конспирологическим теориям, которые распространяло в т.ч. государство по центральным каналам.

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13
3 комментария
Пётр Козлов

Абсолютно не доверяю нашему государству но почему-то доверяю вакцине - парадокс какой-то

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7
vlad novikov

Потому что эффективность подтверждена не только нашим государством.

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5
1 комментарий
FAT FATOVITCH

А я не доверяю, если введут штраф - проплачу и что вы тогда сделаете ? Будете называть антиваксером ? А я такой - так я же проплатил!
Предложенная греками методика не сработает.

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1
3 комментария
mt

Краем уха слышал по телевизору рекламу вакцинации: какой-то пожилой человек рассказывает что он привился, несмотря на кучу противопоказаний. И призывает всех поступать так же. То есть государство предлагает игнорировать даже явные противопоказания к вакцине и всё равно её ставить. Шиза.

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8
Слава Инженеров

Обычный гражданин не должен быть квалифицированным медиком и вирусологом, чтобы самостоятельно во всём разобраться

но почему некоторые это не понимают и лезут умничать и оспаривать мнение тех, кто разбирается

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–2
Vasily Laushkin

Потому что перед прививкой ты подписывешь бумажку, что всю ответственность за последствия берешь на себя, а не тот парень в телевизоре, что разбирается.

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8
13 комментариев
Александр Добриневский

Ты щас про европейские государства говоришь, правильно?
Те самые государства, у которых тупо лучшие вакцины на которые дрочат снгшные противники спутника?

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1
Уполномоченный файл

Я говорю про все государства

Ответить
0
2 комментария
Shenmue

Выбирай или штраф

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0
Уполномоченный файл

А вы замечали, что название нового штамма "омикрон" - это анаграмма к "Мир окон". А кто у нас создатель Мира окон - Windows? Бил, сукин сын, тебя опять раскрыли

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37
Уполномоченный файл

золотой миллиард епта, у остальных людей нет денег на лицензию виндовс

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2
Hagotireno

Это не наказание

Штраф, блядь, не наказание? Серьёзно? А что тогда такое штраф? Вообще, все те, кто поддерживает ковидный новояз про антиваксеров, которые вполне могут прививаться, ограничения прав, которые не те права (привет охуенным журналистам с Эха), и прочую поебень, ничем не отличаются от путинских журналистов, пишущих про отрицательный рост и хлопки.

Ответить
21
rustyrazor

Это не наказание, а абонплата, которую ты платишь за право причинять неудобства обществу.

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–12
Рыжий

Интересно. Т.е цена жизни тех людей, которых убьет невакцинированный старик = 100 евро?

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6
6 комментариев
FAT FATOVITCH

О, у нас в России такого навалом, чувствую приживется. Сбил ребенка - так можно проплатить чтобы в его крови нашли алкоголь (10 литров). Ты всего лишь платишь за право причинять неудобства обществу.

Ответить
4
Hagotireno

Будет неправильно, если они лишаться медицинских услуг, потому что другие упорно отказываются делать очевидные вещи.

А вот здесь или перевод кривой, или этот премьер совсем шиз косноязычный какой-то. Что именно здесь значит "очевидные вещи"? Нет, прививаться-то нужно, но в чём очевидность вакцины? Очевидность пользы имеется в виду? Так из этого разве должны следовать какие-то наказания для граждан? И кто вообще виноват в том, что люди рот ебали все ваши государственные и ВОЗовские рекомендации? Не вы ли сами, дискредитировав их ещё на самом раннем этапе почти по всему миру (не особо знаком, если что, с кейсом конкретно Израиля, но вряд ли там принципиально иначе было)?
Так много вопросов, и так заебало уже, если честно.

Ответить
1
Уполномоченный файл

но в чём очевидность вакцины?

Это политика, а в политике правде не место)
Главное — манипуляция фактами и очковтирательство

Ответить
0
Андрей Охапкин

Это незначительная санкция

Ответить
0
inanition

Кто оценивает незначительность? Ты?

Ответить
0
1 комментарий
Рыжий

«Это не наказание. Это цена за здоровье», — сказал премьер-министр страны

Я смотрю новояз не только в России появился за время пандемии

Ответить
9
Андрей Охапкин

Мировая практика. Везде так, а где-то даже хуже.
🤷‍♂️

Ответить
1
Уполномоченный файл

Братский народ

Ответить
0
Уполномоченный файл

Это не наказание. Я бы сказал, что это цена за здоровье.

Из разряда "Это не трусливый побег, а тактическое отступление". Подобрали формулировку покрасивше

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8
Pa Chu

Можно подумать, тактическое отступление - это что-то предосудительное

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2
Уполномоченный файл

Так и я о том же. Трусливый побег - это что-то предосудительное. А тактическое отступление - это не предосудительное. Хотя одно и то же можно назвать "трусливым побегом" или "тактическим отступлением" в зависимости от того, хочешь ли ты создать ощущение предосудительности или нет. Банальная манипуляция спомощью коннотаций.

Ответить
4
1 комментарий
Hagotireno

Если на самом деле это побег, то может быть и предосудительное.

Ответить
0
3 комментария
rustyrazor

Правильное решение.

Ответить
0
vlad novikov

Понимаю и одобряю. Не хочешь прививаться- болей дома и не обращайся к врачам. Бери ответственность за свой выбор.

Ответить
1
Jonny Odyssey

да сразу усыплять в газовых камерах, че мелочится... я так понимаю время фашистских оккупантов скоро покажутся малиной

Ответить
1
Уполномоченный файл

Сейчас сейчас рашкинские политики посмотрят на опыт Австрии и Греции и тоже применят такой подход в РФ. Только разница будет в том, что принудительно привьют не одобренными ВОЗом вакцинами, а шмурдяком собственного изготовления.

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–4
Рыжий

В России проще все, суровость законов компенсируется лазейками типа покупки сертификата

Ответить
2
Уполномоченный файл

И возможностью присесть за покупку сертификата, который ты не покупал

Ответить
0
Андрей Охапкин

А разница? Главное, что бы работало 😉

Ответить
0
2 комментария
Уполномоченный файл

Это не взрыв, это хлопок газа

Ответить
1
Азат Салихьянов

Так, 100 евро стоит здоровье?
То есть если заплатишь, не привьешься, то будешь здоровым?
Выглядит как пропаганда антипрививочного движения

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1
Уполномоченный файл

Штрафы должны быть как в Австрии. Везде.

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0
FAT FATOVITCH

"потому что другие упорно отказываются делать очевидные вещи."
Эта фраза - хождение по лезвию ножа.
@web-watcher Жду от вас минуса.

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0
web-watcher

Ок, держи

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0
2 комментария
FAT FATOVITCH

Такие меры только усугубят ситуацию. Теперь вместо прививки люди будут проплачивать, так как будут считать, что они платят за возможность отказа от прививки. В итоге и дальше всех будут заражать.

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–1
Пластиковое Окно

Ваксеры как бы не хуже заражают

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–1
конгруэ́нтный

блять кто то умрет кто то будет жить
таков порядок жизни
расслабьтесь

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–1
Уполномоченный файл

Вот из-за таких расслабленных имеем то, что имеем.

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0
Андрей Охапкин

Заголовок как-то немножечко не очень звучит, или мне кажется

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0
Денис Пронин

Да

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0
woqugyzo

В случае отказа им выпишут штраф в размере 100 евро, который нужно оплачивать ежемесячно.

Ну, блядь, я даже не знаю. Если бы там жил, то стал бы платить, всё равно же спишут с карты в этом цифровом гулаге. Майдан собрать из дедов там крайне вряд ли выйдет.

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0
Уполномоченный файл

Сотка евро-то не лишняя!

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0
House M.D.

Я бы сказал, что это цена за здоровье.

Т.е. там бесплатная медицина для всех?

Это также акт справедливости для всех, кто уже прошёл вакцинацию. Будет неправильно, если они лишаться медицинских услуг, потому что другие упорно отказываются делать очевидные вещи.

Т.е. государство взяло на себя полную ответственность по лечению и реабилитации в случае осложнений или страхует жизнь при вакцинации на случай смерти: вдруг у привитого и умершего на иждивении кто-то находится, да ещё ипотека?

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0
Борис Уткин

тежехи как всегда: ррряя киберконцлагерь

100 евро мало, надо было косарь въебать

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0
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