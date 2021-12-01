В Греции ввели штрафы для людей старше 60 лет, которые отказываются от вакцинации Статьи редакции
«Это не наказание. Это цена за здоровье», — сказал премьер-министр страны.
Люди в возрасте 60 лет и старше должны записаться на вакцинацию до 16 января. В случае отказа им выпишут штраф в размере 100 евро, который нужно оплачивать ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис на заседании совета министров, пишет NPR.
Деньги направят в специальный фонд для финансирования греческих больниц, которые борются с увеличением количества госпитализаций. По данным Университета Джона Хопкинса, 63% населения страны прошли вакцинацию от Covid-19. Однако большая часть людей старше 60 лет этого ещё не сделала, заявили в Минздраве Греции.
По словам Мицотакиса, перед рождественскими праздниками и после них государство предоставит бесплатные тесты всему взрослому населению, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей инфекции.
В правительстве Греции также обеспокоены распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и тем, что рано или поздно он может появиться в Греции. По словам премьер-министра, введение штрафов приняты для ускорения вакцинации взрослого населения и реализации политики, направленной на избежания локдауна в преддверии новогодних праздников.
С 22 ноября 2021 года власти Австрии ввели обязательную вакцинацию от Covid-19 для всех граждан. Также с 15 ноября в стране ввели локдаун для всех непривытых граждан.
В Киеве детей вернули с дистанционки в школу, где сейчас просто лучшее место для распространения/мутации вирусов.
А когда у какого-то ребёнка умрет мать, винить все будут антиваксеров. Классно переложили вину на козлов отпущения.
А ваксеры уже срутся от злости, скоро будут новые законы и одобрение дискриминации "виноватых". ред.
Даже если мы возьмем за основу безопасность и эффективность вакцины, она сработает только если привить 90-95% населения. Но разве такое возможно? Это просто сказка и влажные фантазии, особенно в контексте антивакс-настроений еще до пандемии.
Сейчас вакцины только ускоряют мутации и самое забавное, что под больший удар дальше будут попадать именно вакцинированные. Потому что теперь им придется прививаться под каждый новый штамп, которые скоро будут появляться каждые два месяца.
Охуенный план - вырубить свой иммунитет и подсесть на регулярные вакцины сомнительного содержания от государства.
Нежелание населения делать вакцину - это в первую очередь проёб государства. Обычный гражданин не должен быть квалифицированным медиком и вирусологом, чтобы самостоятельно во всём разобраться.
Государство ловко скидывает с себя вину за то что проебало доверие граждан и неэффективно организовало донесение информации.
Это не наказание
Штраф, блядь, не наказание? Серьёзно? А что тогда такое штраф? Вообще, все те, кто поддерживает ковидный новояз про антиваксеров, которые вполне могут прививаться, ограничения прав, которые не те права (привет охуенным журналистам с Эха), и прочую поебень, ничем не отличаются от путинских журналистов, пишущих про отрицательный рост и хлопки.
Будет неправильно, если они лишаться медицинских услуг, потому что другие упорно отказываются делать очевидные вещи.
А вот здесь или перевод кривой, или этот премьер совсем шиз косноязычный какой-то. Что именно здесь значит "очевидные вещи"? Нет, прививаться-то нужно, но в чём очевидность вакцины? Очевидность пользы имеется в виду? Так из этого разве должны следовать какие-то наказания для граждан? И кто вообще виноват в том, что люди рот ебали все ваши государственные и ВОЗовские рекомендации? Не вы ли сами, дискредитировав их ещё на самом раннем этапе почти по всему миру (не особо знаком, если что, с кейсом конкретно Израиля, но вряд ли там принципиально иначе было)?
Так много вопросов, и так заебало уже, если честно.
Так и я о том же. Трусливый побег - это что-то предосудительное. А тактическое отступление - это не предосудительное. Хотя одно и то же можно назвать "трусливым побегом" или "тактическим отступлением" в зависимости от того, хочешь ли ты создать ощущение предосудительности или нет. Банальная манипуляция спомощью коннотаций.
"потому что другие упорно отказываются делать очевидные вещи."
Эта фраза - хождение по лезвию ножа.
@web-watcher Жду от вас минуса.
Я бы сказал, что это цена за здоровье.
Т.е. там бесплатная медицина для всех?
Это также акт справедливости для всех, кто уже прошёл вакцинацию. Будет неправильно, если они лишаться медицинских услуг, потому что другие упорно отказываются делать очевидные вещи.
Т.е. государство взяло на себя полную ответственность по лечению и реабилитации в случае осложнений или страхует жизнь при вакцинации на случай смерти: вдруг у привитого и умершего на иждивении кто-то находится, да ещё ипотека?