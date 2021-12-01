«Это не наказание. Это цена за здоровье», — сказал премьер-министр страны.

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Люди в возрасте 60 лет и старше должны записаться на вакцинацию до 16 января. В случае отказа им выпишут штраф в размере 100 евро, который нужно оплачивать ежемесячно. Об этом заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис на заседании совета министров, пишет NPR.

Деньги направят в специальный фонд для финансирования греческих больниц, которые борются с увеличением количества госпитализаций. По данным Университета Джона Хопкинса, 63% населения страны прошли вакцинацию от Covid-19. Однако большая часть людей старше 60 лет этого ещё не сделала, заявили в Минздраве Греции.

По словам Мицотакиса, перед рождественскими праздниками и после них государство предоставит бесплатные тесты всему взрослому населению, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей инфекции.

Это не наказание. Я бы сказал, что это цена за здоровье. Это также акт справедливости для всех, кто уже прошёл вакцинацию. Будет неправильно, если они лишаться медицинских услуг, потому что другие упорно отказываются делать очевидные вещи.

Кириакос Мицотакис

премьер-министр Греции



В правительстве Греции также обеспокоены распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и тем, что рано или поздно он может появиться в Греции. По словам премьер-министра, введение штрафов приняты для ускорения вакцинации взрослого населения и реализации политики, направленной на избежания локдауна в преддверии новогодних праздников.