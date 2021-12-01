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Новости
Sasha Shambilova

В Орловской области ураган повалил 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым Статьи редакции

В 2022 году его ждало участие в конкурсе «Европейское дерево года».

8 8 комментариев
208 просмотров
Фото музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»

В музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураган уничтожил дуб, который лично посадил писатель 198 лет назад. Как сообщается на сайте организации, «шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли».

Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира.

Сергей Ступин
директор «Спасское-Лутовиново»

Пресс-служба музея назвала падение дуба «настоящей трагедией». Он выключен в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году его признали главным деревом России. В феврале его планировали записать в участники конкурса «Европейское дерево года».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал уведомить память дуба к юбилею музея в 2022 году. Сейчас в «Спасском-Лутовиново» сформировали фонд саженцев Тургеневского дуба, некоторые из них уже достигли трёх метров. «Придётся искать способы, как нам обессмертить на века это символическое наследие и историческую реликвию», — рассказала Клычков.

К огромному сожалению, наш любимец 198-леткий красавец-дуб не смог противостоять стихии. Оказывается, деревья, даже самые величественные и сильные, могут так же внезапно уходить… как и люди.

Андрей Клычков
губернатор Орловской области
Фото Орловского государственного университета 

#новости #регионы

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Chikk

Явно европейский след. Вредительство со стороны участников конкурса. МИД уже подготовил ноту? :)

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3
Уполномоченный файл

Повалился, жаль

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2
Сталин спас Россию

Дал дуба

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1
Ivan Boldyrev

F

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0
Vladislav Donets

Распилить и продать!

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0
FOX

жаль

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0
Уполномоченный файл

На месте дерева уже возникла стихийная парковка

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0
Миша Рашкин

Пизда дубу

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