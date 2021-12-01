В Орловской области ураган повалил 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым Статьи редакции
В 2022 году его ждало участие в конкурсе «Европейское дерево года».
В музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураган уничтожил дуб, который лично посадил писатель 198 лет назад. Как сообщается на сайте организации, «шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли».
Пресс-служба музея назвала падение дуба «настоящей трагедией». Он выключен в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году его признали главным деревом России. В феврале его планировали записать в участники конкурса «Европейское дерево года».
Губернатор Орловской области Андрей Клычков пообещал уведомить память дуба к юбилею музея в 2022 году. Сейчас в «Спасском-Лутовиново» сформировали фонд саженцев Тургеневского дуба, некоторые из них уже достигли трёх метров. «Придётся искать способы, как нам обессмертить на века это символическое наследие и историческую реликвию», — рассказала Клычков.