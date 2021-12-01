По мнению специалистов, эффективность развития системы неочевидна из-за отсутствия качественных данных о лесных массивах в России.

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Новая инициатива станет частью масштабной программы по цифровой трансформации Федерального агенства лесного хозяйства (Рослесхоза). На эти цели планируется потратить в общей сложности 6,7 миллиардов рублей. На внедрение ИИ выделят 120 миллионов рублей до 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство намерено использовать нейросети для прогнозирования лесных пожаров и «дистанционного зондирования природных зон риска». Технология будет анализировать спутниковые снимки для распознавания пожара и исторические данные по регионам с учётом погодных условий.

Как рассказал директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин, внедрение ИИ позволяет автоматизировать рутинные процессы, в которых сейчас задействованы люди.

Скорее всего, работа ИИ в области прогнозирования пожаров будет строиться на отслеживании определенных маркеров. Если они будут присутствовать, система предложит человеку принять решение.

Дмитрий Паршин

директор центра разработки Artezio

