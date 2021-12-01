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Новости
Сергей Исенеков

Рослесхоз планирует подключить нейросети для борьбы с лесными пожарами Статьи редакции

По мнению специалистов, эффективность развития системы неочевидна из-за отсутствия качественных данных о лесных массивах в России.

24 24 комментария
509 просмотров

Новая инициатива станет частью масштабной программы по цифровой трансформации Федерального агенства лесного хозяйства (Рослесхоза). На эти цели планируется потратить в общей сложности 6,7 миллиардов рублей. На внедрение ИИ выделят 120 миллионов рублей до 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство намерено использовать нейросети для прогнозирования лесных пожаров и «дистанционного зондирования природных зон риска». Технология будет анализировать спутниковые снимки для распознавания пожара и исторические данные по регионам с учётом погодных условий.

Как рассказал директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин, внедрение ИИ позволяет автоматизировать рутинные процессы, в которых сейчас задействованы люди.

Скорее всего, работа ИИ в области прогнозирования пожаров будет строиться на отслеживании определенных маркеров. Если они будут присутствовать, система предложит человеку принять решение.

Дмитрий Паршин
директор центра разработки Artezio

Нейросети уже подключали к обнаружению незаконной вырубки лесов. Для этого в Красноярском крае и Иркутской области начали использовать беспилотники, оснащённые ИИ.

#новости #нейросети #искусственныйинтеллект #технологии

24 24 комментария
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aliftin

Сеть будет шарить по интернету и замазывать огонь на фото.

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16
FOX
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7
Майка Ника

лучшее использование этого мема, что я до сих пор видел

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4
Уполномоченный файл

Госдеды увидели новые возможности для распила

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8
Уполномоченный файл

Эта вот ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ невероятный источник для распила. В госсекторе и около него только и слышно о цифровизации и информатизации.

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0
Верен Дар

Если так рассуждать, то можно вообще ни на что деньги не тратить) Нет расходов - нет распила. На самом деле в плане информатизации сделано много нужного и полезного, что не исключает воровства конечно.

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0
Уполномоченный файл

О, и чего полезного было сделано?
Уже несколько лет я вижу только одно словоблудие на эту тему на конференциях с алкоголем за госсчёт.

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0
Павел Морозов

Налоги стали лучше собирать, госуслуги с горем пополам работают

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0
Верен Дар

В плане налогов да. Вообще в ФНС это система охуенно устроено. И работает.

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0
Верен Дар

Ну в плане информатизации например госуслуги + МФЦ - это вообще была титаническая работа. Слить разнородные базы разных ведомств в одну систему и заставить это работать - причём каких-то критических нареканий к системе за всё время не было. Очень удобно для государства и для людей.

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0
Уполномоченный файл

Ну вот разве что. Да и то это заслуги начала прошлого десятилетия, а я говорю о последних годах. Сейчас всё это сводится максимум к инициативам уровня сабжа.

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0
Верен Дар

Ну например с 20 года введена обязательная маркировка лекарств. Теперь как с алко - можно проследить когда выпущено, ввезено и - всю цепочку, что вобщем-то избавляет от фальсификата. Плюс происходит контроль наценки на лекарства из списка ЖНВЛП, что автоматически не даёт задирать на них цены.

С октября этого года та же система действовует для парфюма. К 24 году хотят ввести для всех товаров универсальную систему. ред.

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0
Vladislav Pauls

Лучше пожарных подключите!

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4
Уполномоченный файл

Экономически неэффективно

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2
Павел Морозов

А нейросеть куда девать?

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0
Уполномоченный файл

Проблема ведь не в том, что они не знают о пожарах, а в том, что тупо не хватает людей их тушить.

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1
Пластиковое Окно

Нейросетями как раз хотят заменить недостающих людей))

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1
Уполномоченный файл

На эти цели планируется потратить в общей сложности 6,7 миллиардов рублей

Ох, не на эти!

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1
Роман Александров

Машин лернинг

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0
АТВ

Эджайл

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0
Уполномоченный файл

Нейросеть будет учитывать объемы проданного в Китай леса, и по спутнику определять удобные территории для поджогов вокруг вырубок.

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0
Andrew Sychev

Бороться с пожарами в Турции надеюсь?

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0
Уполномоченный файл

Нейросеть будет писать: тушить пожары экономически нецелесообразно, попутно посылая всю авиацию на тушение пожаров в Турции

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0
Закомплексованная Душа

Пусть лучше здравый смысл подключат

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0
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