Рослесхоз планирует подключить нейросети для борьбы с лесными пожарами Статьи редакции
По мнению специалистов, эффективность развития системы неочевидна из-за отсутствия качественных данных о лесных массивах в России.
Новая инициатива станет частью масштабной программы по цифровой трансформации Федерального агенства лесного хозяйства (Рослесхоза). На эти цели планируется потратить в общей сложности 6,7 миллиардов рублей. На внедрение ИИ выделят 120 миллионов рублей до 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ведомство намерено использовать нейросети для прогнозирования лесных пожаров и «дистанционного зондирования природных зон риска». Технология будет анализировать спутниковые снимки для распознавания пожара и исторические данные по регионам с учётом погодных условий.
Как рассказал директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин, внедрение ИИ позволяет автоматизировать рутинные процессы, в которых сейчас задействованы люди.
Нейросети уже подключали к обнаружению незаконной вырубки лесов. Для этого в Красноярском крае и Иркутской области начали использовать беспилотники, оснащённые ИИ.
Ну например с 20 года введена обязательная маркировка лекарств. Теперь как с алко - можно проследить когда выпущено, ввезено и - всю цепочку, что вобщем-то избавляет от фальсификата. Плюс происходит контроль наценки на лекарства из списка ЖНВЛП, что автоматически не даёт задирать на них цены.
С октября этого года та же система действовует для парфюма. К 24 году хотят ввести для всех товаров универсальную систему. ред.