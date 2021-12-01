Без документа можно попасть только в аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

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Собственники непродовольственных магазинов в Приморском крае теперь обязаны требовать QR-код или медотвод от посетителей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

До этого в Приморье QR-коды требовались в магазинах в торговых центрах, кафе, ресторанах, фитнесс-центрах, бассейнах, гостиницах, салонах красоты, саунах и спа-салонах. В обновлённый список попали все розничные непродовольственные магазины, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

Ужесточение мер объяснили отрицательной динамикой по заболеваемости Covid-19. За 30 ноября в регионе выявили 461 новый случай, скончались три человека.

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл комментарии в телеграме и получил множество призывов не водить QR-коды.