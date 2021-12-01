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Новости
Sasha Shambilova

В Приморском крае ввели QR-коды для посещения непродовольственных магазинов Статьи редакции

Без документа можно попасть только в аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

58 58 комментариев
1568 просмотров

Собственники непродовольственных магазинов в Приморском крае теперь обязаны требовать QR-код или медотвод от посетителей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

До этого в Приморье QR-коды требовались в магазинах в торговых центрах, кафе, ресторанах, фитнесс-центрах, бассейнах, гостиницах, салонах красоты, саунах и спа-салонах. В обновлённый список попали все розничные непродовольственные магазины, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

Ужесточение мер объяснили отрицательной динамикой по заболеваемости Covid-19. За 30 ноября в регионе выявили 461 новый случай, скончались три человека.

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл комментарии в телеграме и получил множество призывов не водить QR-коды.

Первое чтение законопроекта запланировали на 16 декабря.

Драки, очереди и штрафы: как прошёл первый день…
Пока пассажиры и контролёры скандалили, таксисты поднимали цены, а горожане без QR-кодов искали…
tjournal.ru

#новости #qrкоды #covid19

58 58 комментариев
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Chikk

Пизда всему этому "оффлайн малому бизнесу". Вот и всё стихотворенье.

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20
Уполномоченный файл

Пилять, это, что, ждать наплыва "Хочу онлайн-магазин за неделю, но я нихуя не понимаю в описание, способы оплаты и доставку"?

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2
Chikk

Ну да. Раньше это хотя бы забавляло. Теперь же, где-то в глубине души, будешь понимать, что у человека реально край в жизни, без вариантов.
В плюсе только Яндекс. Сейчас на новых Директ будет жиреть как никогда.

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2
Уполномоченный файл

дай айтишникам заработать на онлайн-шопах

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1
Gedevan

Закупайтесь зумом на всю котлету, он опять иксы покажет.

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0
Уполномоченный файл

Ох уж эти толпы людей в зоомагазинах

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14
XTheme

Зоомагазины кстати это магазины с товарами первой необходимости, так как там лекарства и корм продается

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5
Уполномоченный файл

Отрицательная динамика. Какие же долбаебы, господи. ред.

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–2
Уполномоченный файл

Это нормальная формулировка. Под динамикой понимается изменение, а слово "отрицательная" задаёт направление.
Это же не "отрицательный рост", как у Набиуллиной.

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18
Уполномоченный файл

Минус на плюс даёт минус в обоих случаях

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1
Уполномоченный файл

А что тут "плюс"?

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3
Уполномоченный файл
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2
Уполномоченный файл

Она отрицательно всплыла.

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0
Уполномоченный файл

А что не так с отрицательной динамикой?

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1
Слава Инженеров

правильно говорить "динамики", как в песне
Модели и мы в кафе Дельфин Из динамиков играет Владимир Кузьмин

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0
rustyrazor

Это все бессмысленные полумеры. Вводить надо для продовольственных магазинов.

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1
Уполномоченный файл

А общественный транспорт надо вообще закрыть на месяц. Да и работу надо отменить на самом деле. Нужно чтобы государство выдало каждому человеку по 100 тысяч рублей и отправило отдыхать. Во.

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6
rustyrazor

Если человек настолько долбоеб, что за год не сделал себе прививку, то пусть сидит дома без работы. Или ходит на работу пешком, его проблемы.

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1
Андрей Иванов

А если у "долбаеба", читай "у меня", Файзер, это тоже его проблемы?

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4
Уполномоченный файл

Непатриотично, стыдно должно быть.

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2
Андрей Иванов

Стыжусь, три раза голову разбил об пол, кланяясь Солнцеликому.

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0
rustyrazor

Ты - исключительный случай. У абсолютного большинства вакцинированных все-равно спутник или другие признанные вакцины.

Ответить
0
Андрей Иванов

Но ведь это не значит, что люди, которые не могут получить QR по объективным причинам, должны страдать.

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0
rustyrazor

Не значит. Но, к сожалению, это следствие долбоебизма властей, которые до сих пор не могут признать иностранные вакцины.

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0
Уполномоченный файл

Вот тебе мысль: это сделано специально, да и спутник спецом не отправляют регистрировать в воз чтоб русские не могли выехать нормально, такой железный занавес

Ответить
0
rustyrazor

Да ты что ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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1
Слава Инженеров

так а спутник то почему не поставить?

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0
Рыжий

Да, норм тема была бы. Давно не было драк кассиров-парней с покупателями

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4
Таки Так

В Краснодарском крае уже почти 2 недели так

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1
Chikk

Чужие QR-коды принимают?

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0
Уполномоченный файл

Отбились, Саня! Отбились!!!

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0
notty notty

Вводить надо тебе за щеку

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0
Максим Козаченко

QR-код или медотвод от посетителей

медотвод

То есть невакцинированные со слабым здоровьем могут ходить где угодно? Интересная забота о здоровье, последоватльная

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1
Chikk

Неудобный вопрос же.
А вообще, имея какую-нить ишемию сосудов головного мозга наверное можно получить медотвод. Но с таким более реально и в больничку попасть, и принять ислам от насморка. Следовательно - плюс к пропаганде, так что - годно.

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2
Максим Козаченко

В декабре 2019 так и отлетел с ишемией в реанимацию)

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1
Chikk

Самое занятное, что фактически вакцина повышает риск исламизации при таком диагнозе. Но уже не от модного, а по естественным, хех, причинам. Но разве это важно, когда прививочные палатки у метро даже... :D

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0
Кот Агфт

Медотвод - это не равносильно "слабое здоровье".
Вы же не будете утверждать, что у всех людей с аллергией на арахис слабое здоровье. Так вот и тут может быть аллергическая реакция на какой либо из компонентов вакцины, но при этом с здоровьем может быть всё впорядке.

Ответить
1
Максим Козаченко

Медотвод - это не равносильно "слабое здоровье"

А я и не говорил нигде "равносильно". Медотвод — это в том числе и слабое здоровье, например в моем случае и случае миллионов людей с хроническими заболеваниями. Одной гребёнкой же валят всех в категорию "медотводных".

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0
Уполномоченный файл

Мама сшила мне штаны из берёзовой коры...

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1
Рыжий

Все правильно

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0
Jonny Odyssey

теперь поход в магазин будет сопровождаться с мелкашкой в руках

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0
Уполномоченный файл

Где ты возьмёшь мелкашку без QR-кода?

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1
Уполномоченный файл

А привито там сколько? Как всегда страдает бизнес.

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0
woqugyzo

Какой бизнес в Советском Союзе, алё?

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0
Уполномоченный файл

Дед, уже как 30 лет можно бизнесом заниматься и даже зарабатывать.

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0
Gedevan

Дед, уже как 30 лет можно бизнесом заниматься и даже зарабатывать.

Это была ошибка, а ошибки надо исправлять.

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4
woqugyzo

Это пока можно. Но уже, как видишь, не очень.

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0
Уполномоченный файл

Разного рода ограничения вводились и вводятся и в других странах. Другой вопрос, что у нас потом нет поддержи малого и среднего бизнеса государством, а ведь экономика и так в жопе.

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0
Уполномоченный файл

Эпидемия позволяет убрать средний класс, госкорпы будут занимать как можно больше рынка чтоб привязать человека к государству

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0
Уполномоченный файл

отрицательной динамикой по заболеваемости

Сук...

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0
Уполномоченный файл

Ты до формулировки докопался или что?

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0
Уполномоченный файл

Да

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0
Максим Соколовский

В чем доеб?

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0
Уполномоченный файл

Да

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0
Некая Л.

Пока QR коды не введут в КБ – всё бессмысленно.

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0
Михаил Власов

Идиоты, которые за столько времени не поставили прививку должны вообще под домашним арестом сидеть и на улице не показываться.

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0
Евгений Иванов

Не qr-коды, а Совок.

Совок - это сокращение от Справка О Вакцинации От Ковида (первые буквы от слов)

совок, типа лопата.

у вас есть Совок? (то есть, у вас есть справа о вакцинации?)

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0
Lofoten Forsake

Вы скажите им, что привитые тоже болеют короной.

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0
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