Первый пилотный проект такого типа тюрем появится в Калужской области.

Минюст планирует создать в России «современное, экономически эффективное и высокотехнологичное учреждение, в котором будут созданы надлежащие условия для подозреваемых и осужденных». Об этом рассказал в интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Всеволод Вуколов.

Он отмечает, что в таких учреждениях удастся улучшить условия проведения свиданий с родственниками, осуществления деятельности судов, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Вуколов добавил, что в них автоматизируют процессы управления и допуска в учреждения, в том числе с использованием биометрических данных.

В рамках такого проекта планируется сосредоточить все исправительные учреждения и следственный изолятор в едином центре. Вуколов также отметил, что ФСИН планирует строить по всей России исправительные центры, в которых осужденные смогут работать вместо отбывания наказания в тюрьме.