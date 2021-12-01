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Новости
Сергей Исенеков

Минюст заявил о создании в России высокотехнологичных СИЗО и колоний Статьи редакции

Первый пилотный проект такого типа тюрем появится в Калужской области.

Минюст планирует создать в России «современное, экономически эффективное и высокотехнологичное учреждение, в котором будут созданы надлежащие условия для подозреваемых и осужденных». Об этом рассказал в интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Всеволод Вуколов.

Он отмечает, что в таких учреждениях удастся улучшить условия проведения свиданий с родственниками, осуществления деятельности судов, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Вуколов добавил, что в них автоматизируют процессы управления и допуска в учреждения, в том числе с использованием биометрических данных.

В рамках такого проекта планируется сосредоточить все исправительные учреждения и следственный изолятор в едином центре. Вуколов также отметил, что ФСИН планирует строить по всей России исправительные центры, в которых осужденные смогут работать вместо отбывания наказания в тюрьме.

#новости #тюрьмы

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Стас Фарбер

со швабрами

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9
Eugen T

Графеновыми

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3
Игорь Царев

Швабры теперь будут бить током.

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3
Уполномоченный файл

А в Метавселенной можно будет сидеть в тюрьме?

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5
Имя И Фамилия
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6
Уполномоченный файл

а я чаще был с другой стороны
я был зам директора фбр, сменилось лидера 3, но админы не выбирали меня сук))

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1
Имя И Фамилия

я с военки не выходил, только по ночам сливал материалы бандам
вот время было

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1
Уполномоченный файл

А потом я сказал пошли вы нахуй и ушёл в мафию LCN и там мне дали лидерку, когда предыдущий владелец спиздил весь общий кэш, в итоге с голой жопой все сидели, я просто забил на игру, что в общем то и хорошо

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1
Уполномоченный файл

Horny jail

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2
vlad novikov

швабры будут автоматическими, а не ручными

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3
Плотва обыкновенная

Вот такие!

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4
Владислав Микк

это называется пылесос

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1
Твинкиллер

с хуябрами, заебали уже

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2
Андрей Охапкин

Будем честны, на этом сайте в основном сидят не самые светлые умы российского либерализма

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4
Твинкиллер

швабрами

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0
Владислав Микк

Ух, заживем

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2
aliftin

Кибер ГУЛАГ, наконец-то. Два дня новостей про нейросети и введение новых технологий и мы пришли к этой новости.

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2
Dr. Acula

science

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2
Kikidon

С электрошвабрами

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1
Sweety bread

Нарды из digital-мякиша будут?

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1
Уполномоченный файл

А вы говорите правительство не заботится о населении

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1
Имя И Фамилия

ну то есть это тупо офисный коллцентр, только там нужно жить

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1
Жабка

Новости передовой сверхдержавы. Инновации, которые мы заслужили.

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1
Bibba La Bibba

Меташвабра

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Chikk

биометрических данных

Как-то эта тема уже стала подзаёбывать.

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0
Уполномоченный файл
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0
Ленинград Amsterdam
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0
Stanley H. Tweedle

VIP нары наконец-то

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Уполномоченный файл

Сейчас в тренде квиддич на швабрах в УФСИНе: факультеты "Полярная Сова", "Черный дельфин", "Бутырка" и "Кресты"

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0
SloMo

С высокотехнологичными швабрами?

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