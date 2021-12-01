Telegram пригрозил отключением сторонних приложений, которые не поддерживают рекламные сообщения Статьи редакции
Несколько разработчиков неофициальных клиентов уже согласились с предложением компании.
Компания опубликовала «предупредительное письмо», адресованное разработчикам неофициальных клиентов сервиса. Они должны добавить официальную рекламу с 1 января 2022 года. Соответствующее письмо появилось в разделе для разработчиков, посвящённое встраиванию спонсорских сообщений.
В сообщении сказано, что все разработчики, использующие API Telegram, обязаны обеспечить в своих приложениях корректное отображение рекламы. В случае, если они откажутся или проигнорируют просьбу, то Telegram «отключит» их клиент.
Редактор TJ проверил несколько неофициальных клиентов телеграма и выяснил, что пока лишь Plus Messenger на Android ввёл рекламу. В других приложениях (например, в Nicegram и Telegreat) она не показывалась, либо её ещё пока не добавили.
С позицией компании Павла Дурова согласились разработчики клиента iMe Messenger. Они заявили, что не видят «ничего проблематичного», чтобы добавить рекламу и поддержать Telegram.
В конце октября 2021 года Telegram представил собственную рекламную платформу. Рекламные сообщения появляются в публичных каналах от 1000 читателей и ограничены 160 символами. При этом они соответсвуют тематике канала, в котором показываются.
Еду в купе с двумя дагестанцами. У одного уши сломаны, у второго пистолет из–за пояса торчит. Сидим, чай пьём, беседуем. Они говорят, вот Путин — вообще охуевший. Я соглашаюсь. Говорю, дескать, ясное дело, что охуевший, иначе и не скажешь. Они продолжают: и Кадыров вообще охуевший. Я совсем воодушевляюсь. Говорю, ещё бы не охуевший! Тут уж к бабке не ходи.
Думаю, приятные какие ребята.
Да и они, видно, тоже так думают, потому что двигают ко мне печенье и говорят: "угощайся, брат, печенье — вообще охуевшее!"