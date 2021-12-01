Несколько разработчиков неофициальных клиентов уже согласились с предложением компании.

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султи (Taylor's Version) @sult Прощайте мечты об альтернативных клиентах телеграма без рекламы

Компания опубликовала «предупредительное письмо», адресованное разработчикам неофициальных клиентов сервиса. Они должны добавить официальную рекламу с 1 января 2022 года. Соответствующее письмо появилось в разделе для разработчиков, посвящённое встраиванию спонсорских сообщений.

В сообщении сказано, что все разработчики, использующие API Telegram, обязаны обеспечить в своих приложениях корректное отображение рекламы. В случае, если они откажутся или проигнорируют просьбу, то Telegram «отключит» их клиент.

К сожалению, Telegram не может финансово поддерживать сторонние приложения, которые не отображают спонсируемые сообщения, такие приложения придётся отключить.

из письма Telegram к разработчикам сторонних приложений



Редактор TJ проверил несколько неофициальных клиентов телеграма и выяснил, что пока лишь Plus Messenger на Android ввёл рекламу. В других приложениях (например, в Nicegram и Telegreat) она не показывалась, либо её ещё пока не добавили.

С позицией компании Павла Дурова согласились разработчики клиента iMe Messenger. Они заявили, что не видят «ничего проблематичного», чтобы добавить рекламу и поддержать Telegram.

Мы безусловно принимаем условия команды Telegram, о том, что все неофициальные клиенты должны начать поддерживать спонсируемые сообщения от рекламной платформы. Команда мессенджера тратит огромные средства на содержание и развитие платформы. Мы желаем развиваться и данное нововведение будет этому только способствовать.

из заявления разработчиков iMe

