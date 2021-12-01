Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
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Новости
Сергей Исенеков

Telegram пригрозил отключением сторонних приложений, которые не поддерживают рекламные сообщения Статьи редакции

Несколько разработчиков неофициальных клиентов уже согласились с предложением компании.

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1216 просмотров
султи (Taylor's Version) @sult
Прощайте мечты об альтернативных клиентах телеграма без рекламы

Компания опубликовала «предупредительное письмо», адресованное разработчикам неофициальных клиентов сервиса. Они должны добавить официальную рекламу с 1 января 2022 года. Соответствующее письмо появилось в разделе для разработчиков, посвящённое встраиванию спонсорских сообщений.

В сообщении сказано, что все разработчики, использующие API Telegram, обязаны обеспечить в своих приложениях корректное отображение рекламы. В случае, если они откажутся или проигнорируют просьбу, то Telegram «отключит» их клиент.

К сожалению, Telegram не может финансово поддерживать сторонние приложения, которые не отображают спонсируемые сообщения, такие приложения придётся отключить.

из письма Telegram к разработчикам сторонних приложений

Редактор TJ проверил несколько неофициальных клиентов телеграма и выяснил, что пока лишь Plus Messenger на Android ввёл рекламу. В других приложениях (например, в Nicegram и Telegreat) она не показывалась, либо её ещё пока не добавили.

С позицией компании Павла Дурова согласились разработчики клиента iMe Messenger. Они заявили, что не видят «ничего проблематичного», чтобы добавить рекламу и поддержать Telegram.

Мы безусловно принимаем условия команды Telegram, о том, что все неофициальные клиенты должны начать поддерживать спонсируемые сообщения от рекламной платформы. Команда мессенджера тратит огромные средства на содержание и развитие платформы. Мы желаем развиваться и данное нововведение будет этому только способствовать.

из заявления разработчиков iMe

В конце октября 2021 года Telegram представил собственную рекламную платформу. Рекламные сообщения появляются в публичных каналах от 1000 читателей и ограничены 160 символами. При этом они соответсвуют тематике канала, в котором показываются.

#новости #telegram #мессенджеры

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Реклама на TJ Отключить рекламу
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Алексей Иванов
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16
Уполномоченный файл

а в чем доеб

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2
Уполномоченный файл

типа нельзя ругать эпл, если любишь пашку и наоборот, да?

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6
Уполномоченный файл

Телеграму, видимо, нельзя быть монополистом на телеграм.

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0
Уполномоченный файл

Переходи на вибер, если не нравки.

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–2
Уполномоченный файл

Неееет, леваки с фемками пробрались в телеграм, Паша хороший!

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–3
Уполномоченный файл

Или полное отключение телеграм везде )

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11
Oleg Pravdin

Приостановка работы отдельных приложений или полное отключение телеграм в России?

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11
Уполномоченный файл

Да

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0
Уполномоченный файл

Хаха швабодка открытый протокол хихвха

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6
Eugeniy Kuznetsov

На открытом протоколе как раз можешь запилить свой сервер без рекламы, с блэкджеком и куртизанками, с этим как раз проблем нет. Отключат они только от своей серверной инфраструктуры)

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5
Уполномоченный файл

Чё не так?

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0
Илья Захаров

Хопався хомяк

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0
aliftin

Где там те кто под постами про рекламу говорили "да плевать, есть же исходники, можно собрать без рекламы"?.

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3
Вася Пражкин

Все верно, собрать можно без рекламы. Правда работать не будет, но это уже издержки капитализма. Паша умнеет с годами я смотрю, а раньше деньги раскидывал из окна.

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4
Valery Kirichenko

Да будет оно работать, у них нет способа понять, показывает клиент рекламу или нет. Другой вопрос, что если клиент приобретет хоть какую-то популярность, то придется подчиняться условиям (ну либо постоянно скакать между новыми ключами апи)

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0
Пластиковое Окно

Я тут. Дуров пидр, подставил меня, тварь.

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1
Имя И Фамилия

Собрать всё ещё можно (с) Павел Дуров

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0
Evgeny Kovalyov

Только работать не будет (с) Павел Дуров

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1
Уполномоченный файл

Ну в целом так и есть, только могут сборку блокировать и придётся пересобирать по-новой.

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0
Вова Кот

Скорее всего будут блокировать только публичные клиенты. Свой можно собрать и без рекламы

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0
aliftin

Паша уже в открытую по губам членом водит, а вы все "да нормально, можно будет собрать".

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0
Вова Кот

Ну пусть и водит, хуле тебе то
Я себе давно собрал (но не с целью отключения рекламы)

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0
Уполномоченный файл

Не грози сторонним приложениям, попивая сок у себя в Дубае

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3
Вася Пражкин

Да уже и не в Дубае, а в Европе. Вот что гейропа с людьми делает )

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0
Жабка

А что мешает приложениям с заблокированной рекламой продолжать работать с апи, делая вид что они добросовестное Пашино приложение?

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1
Имя И Фамилия

Сообщение удалено

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0
Имя И Фамилия

Сообщение удалено

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0
Вова Кот

Для работы клиент апи нужно получить токены у телеграма. Телега блочит токены - клиент не работает. Точнее клиенты то работать будут, правда не с оф. серверами телеграма)
Ну а проверять будут скорее всего только публичные клиенты. ред.

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0
Уполномоченный файл

все правильно

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0
Chikk

Ну и пофиг. Я вообще в телефон звоню. :)

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0
Уполномоченный файл

Может ты ещё и время по стрелкам определять умеешь?

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0
Chikk

Не надо вынуждать меня хвалиться. :)

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0
Уполномоченный файл

Отвратительно

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0
Chikk

Согласен.

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1
Уполномоченный файл

Кушац хочеца.

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0
Eldar

Какие же все-таки охуевшие люди в России живут.

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0
Уполномоченный файл

Еду в купе с двумя дагестанцами. У одного уши сломаны, у второго пистолет из–за пояса торчит. Сидим, чай пьём, беседуем. Они говорят, вот Путин — вообще охуевший. Я соглашаюсь. Говорю, дескать, ясное дело, что охуевший, иначе и не скажешь. Они продолжают: и Кадыров вообще охуевший. Я совсем воодушевляюсь. Говорю, ещё бы не охуевший! Тут уж к бабке не ходи.

Думаю, приятные какие ребята.

Да и они, видно, тоже так думают, потому что двигают ко мне печенье и говорят: "угощайся, брат, печенье — вообще охуевшее!"

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0
Andy

Дубайская шкура сбросила шкуру

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0
syrslava

А чего они ждали ахах

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0
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