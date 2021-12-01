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Новости
Яна Ломакина

В Госдуму внесли законопроект о праве на маткапитал для отцов детей, рождённых от суррогатных матерей Статьи редакции

Но мера распространяется только на тех, кто вступил в брак.

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий выплачивать маткапитал отцам, имеющим детей от суррогатной матери. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Согласно поправкам, маткапитал сможет получить мужчина, признанный единственным родителем детей, рождённых суррогатной матерью с 1 января 2007 года. При этом это должен быть второй, третий или последующий ребёнок. Получить маткапитал за первенца можно в случае, если он родился с 1 января 2020 года.

Однако право на поддержку от государства будет иметь только тот мужчина, который вступил в брак, а его супруга усыновила детей от суррогатной матери. Также отцу могут отказать в выплате, если он совершил в отношении ребёнка преступление или его лишили родительских прав. В этом случае право на маткапитал переходит усыновившей детей матери. Если и она не может его получить (из-за смерти, преступления или лишения родительских прав), то деньги распределят между детьми.

В кабмине со ссылкой на Пенсионный фонд отметили, что в России в получении маткапитала отказали 19 мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей. По данным правительства, средний размер выплаты в 2021 году составляет около 550 тысяч рублей. Если законопроект примут, на его реализацию на первом этапе потребуется примерно 10,5 миллионов рублей.

В России материнский капитал выплачивают с 2007 года. На выплату имеют право семьи, в которых родился или был усыновлён второй ребёнок. С 1 января 2020 года маткапитал выдают и при рождении первого ребёнка.

Семьям с детьми, рождёнными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, гарантируется господдержка. Однако право на маткапитал имеет только женщина, записанная матерью в свидетельстве о рождении ребёнка.

#новости #право

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испанский смех

годная хуйня, но за суррогатство теперь же сажают, не?

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Но мера распространяется только на тех, кто вступил в брак.

Деньги через боль и страдания

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