Пресс-конференция Путина состоится без свободной аккредитации СМИ: Кремль сам позовёт журналистов Статьи редакции
Такое решение объяснили ограничениями из-за пандемии.
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдёт 23 декабря в Манеже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Обычно медиа — государственные и независимые от властей — могли подавать заявки на аккредитацию, а пресс-служба Кремля уже решала, одобрять их или нет. Некоторым СМИ периодически отказывали, а Песков объяснял это «техническими причинами».
На этот раз Кремль самостоятельно выберет и позовёт журналистов. При этом Песков отметил, что «будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства».
Пресс-секретарь объяснил решение провести пресс-конферению без свободной аккредитации «рекомендациями Роспотребнадзора». На встречу позовут 500 человек.
Перед конференцией журналистов обяжут сдать три ПЦР-теста.
Ответы Путина на пресс-конференциях, которые вызывали резонанс и обсуждались общественностью, чаще всего задают журналисты независимых от государства изданий. Например, в 2017 году Ксения Собчак как корреспондентка телеканала «Дождь» спрашивала о конкуренции на выборах, а в 2015 году Екатерина Винокурова от издания Znak.com задала вопрос о расследованиях журналистов против деятельности детей высокопоставленных чиновников, назвав их «элиткой».
В 2020 году мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Из-за вируса Путин изолировался в резиденции в Ново-Огарёве. Несмотря на ограничения, сотрудник Life Александр Юнашев спросил Путина о расследованиях про его семью и отравление Навального, а корреспондент «Би-би-си» Стивен Розенберг — про то, что Россия «регулярно винит в напряжённости внешние силы» и про «долю ответственности» Путина, который «находится у власти уже 20 лет».
Ну вы понимаете, это достаточно серьезная тема. Помню был в Сколково. Там ребята ребята работают, молодые и хорошие специалисты. Вообще Сколково получилось хорошим местом, двигатель будущего нашей страны. А страна у нас великая, сколько всего пережила. И печенеги, и половцы. Историю я люблю, конечно. Даже несколько книг написал. Чтение в наше время забыто, а оно полезно, как и важно помнить историю…
Ну и куча подобной воды
@the art of гепард ты на каком ряду сидеть будешь? я тебе пришлю скрин с тобой