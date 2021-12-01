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Новости
Sasha Shambilova

Пресс-конференция Путина состоится без свободной аккредитации СМИ: Кремль сам позовёт журналистов Статьи редакции

Такое решение объяснили ограничениями из-за пандемии.

37 37 комментариев
2183 просмотров
Фото РИА «Новости»

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдёт 23 декабря в Манеже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Обычно медиа — государственные и независимые от властей — могли подавать заявки на аккредитацию, а пресс-служба Кремля уже решала, одобрять их или нет. Некоторым СМИ периодически отказывали, а Песков объяснял это «техническими причинами».

На этот раз Кремль самостоятельно выберет и позовёт журналистов. При этом Песков отметил, что «будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства».

Пресс-секретарь объяснил решение провести пресс-конферению без свободной аккредитации «рекомендациями Роспотребнадзора». На встречу позовут 500 человек.

Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Перед конференцией журналистов обяжут сдать три ПЦР-теста.

Ответы Путина на пресс-конференциях, которые вызывали резонанс и обсуждались общественностью, чаще всего задают журналисты независимых от государства изданий. Например, в 2017 году Ксения Собчак как корреспондентка телеканала «Дождь» спрашивала о конкуренции на выборах, а в 2015 году Екатерина Винокурова от издания Znak.com задала вопрос о расследованиях журналистов против деятельности детей высокопоставленных чиновников, назвав их «элиткой».

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В 2020 году мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Из-за вируса Путин изолировался в резиденции в Ново-Огарёве. Несмотря на ограничения, сотрудник Life Александр Юнашев спросил Путина о расследованиях про его семью и отравление Навального, а корреспондент «Би-би-си» Стивен Розенберг — про то, что Россия «регулярно винит в напряжённости внешние силы» и про «долю ответственности» Путина, который «находится у власти уже 20 лет».

#новости #путин #линияпутина2021 #политика

37 37 комментариев
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Имя И Фамилия

На тж объявили, что нормальной модерации не будет - Вахтёр сам выберет, кого и за что банить. Такое решение объяснили ограничениями из-за пандемии.

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26
norm

Я на TJ вообще не замечал модерацию. Вот на DTF вахтёры поехавшие в край.

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5
Рпош Ашршщ

На дтф соевых наркоманов набрали в модерацию

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2
Уполномоченный файл

Вахтёр уволился полгода назад. Теперь только Санитар. И он банит только в нескольких официальных разделах. в личных блогах можно всё. Но только тсс, никому это не говори... Чисто тебе по секрету.

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2
Уполномоченный файл

Кремль сам задаст вопросы

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24
Ваша Закладко

цимбалюк будет 100%

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0
iPhone 13 Pro Max

На самом деле так даже лучше, меньше внимания будет к этому абсолютно бессмысленному событию, все равно так называемый президент ничего толком не может ответить.

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14
Уполномоченный файл

Ну вы понимаете, это достаточно серьезная тема. Помню был в Сколково. Там ребята ребята работают, молодые и хорошие специалисты. Вообще Сколково получилось хорошим местом, двигатель будущего нашей страны. А страна у нас великая, сколько всего пережила. И печенеги, и половцы. Историю я люблю, конечно. Даже несколько книг написал. Чтение в наше время забыто, а оно полезно, как и важно помнить историю…

Ну и куча подобной воды

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0
Лев Глебович

Предлагаю позвать только Пескова. Он будет задавать вопросы, а президент отвечать. Зачем вообще другие СМИ?

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7
Distortion

Зачем вообще задавать вопросы? Это ставит под сомнение политику Президента

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9
Лев Глебович

Согласен. Его нужно просто транслировать. Или типа политического стендапа замутить. Не знаю, что лучше.

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1
Vasya Ivasya

- И тут он мне говорит - а у нас в области дорог нет! А я ему говорю - а зачем тебе тогда машина? Поняли, да? Ахаха, ахаха, ха, кха, кхе-кхе...

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1
Денис Пронин

А потом Песков будет пояснять ответы президента

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1
Лев Глебович

Да он вроде и так это делает)

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0
Уполномоченный файл

минус свобода СМИ?

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0
Роман Александров

Always has been

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10
Имя И Фамилия

ломающие новости

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0
Уполномоченный файл

те, которые показывает кисельный соловей

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0
Сергей Звезда

ну в Америке может быть, но не у нас...

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0
Дима Анонимный

Кому это дерьмо кроме журналистов на господсосе нужно посещать-то? Все уже за 20лет понятно, батины шутки, кхе-кхе и ни слова правды

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2
Уполномоченный файл

Ой-ой, как удобно, блять

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2
Уполномоченный файл

я что зря делал qr-код?

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1
Уполномоченный файл

ты в качестве украинского журналиста поедешь, в желтом жилете?

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1
Имя И Фамилия

он сделал код на сайте с генератором и думал что так и надо

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3
Rusty Nail

Тут значит вот какой фокус: мы можем сами собрать на конференцию кого хотим.

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1
Diablo

"Перед конференцией журналистов обяжут сдать три ПЦР-теста" и побывать на двухнедельной обсервации -))) Дед смельчак же.

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1
Уполномоченный файл

@the art of гепард ты на каком ряду сидеть будешь? я тебе пришлю скрин с тобой

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0
Уполномоченный файл

Буду сидеть на теже

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2
Уполномоченный файл

Ладно, жди скрин с собой

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1
Вася Пражкин

Кремль сам позовёт журналистов

А если не пойдут, воронок подъедет?

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0
Уполномоченный файл

Пойдут журналисты в звании из ФСБ

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2
Уполномоченный файл

как насчет того, чтобы независимым сми начать развенчивать культ личности уже сейчас

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0
Лев Глебович

Какое удобное алиби. Эти самые ограничения))))

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0
Уполномоченный файл
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0
fullmetalboy48151623 .

Такое решение объяснили ограничениями из-за пандемии.

Если где-то и кончится пандемия, то точно не в России.

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0
Уполномоченный файл

Будет Путин-Бинго?

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0
Ваша Закладко

матрица 100х100

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0
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