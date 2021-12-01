Такое решение объяснили ограничениями из-за пандемии.

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Фото РИА «Новости»

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдёт 23 декабря в Манеже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Обычно медиа — государственные и независимые от властей — могли подавать заявки на аккредитацию, а пресс-служба Кремля уже решала, одобрять их или нет. Некоторым СМИ периодически отказывали, а Песков объяснял это «техническими причинами».

На этот раз Кремль самостоятельно выберет и позовёт журналистов. При этом Песков отметил, что «будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства».

Пресс-секретарь объяснил решение провести пресс-конферению без свободной аккредитации «рекомендациями Роспотребнадзора». На встречу позовут 500 человек.

Мы будем сами выходить на журналистов, у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке. У нас будут зарубежные СМИ и через полпредства в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Перед конференцией журналистов обяжут сдать три ПЦР-теста.

Ответы Путина на пресс-конференциях, которые вызывали резонанс и обсуждались общественностью, чаще всего задают журналисты независимых от государства изданий. Например, в 2017 году Ксения Собчак как корреспондентка телеканала «Дождь» спрашивала о конкуренции на выборах, а в 2015 году Екатерина Винокурова от издания Znak.com задала вопрос о расследованиях журналистов против деятельности детей высокопоставленных чиновников, назвав их «элиткой».