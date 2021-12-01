Внутри есть мини-спальня, рабочая зона, диван, стиральная машина и другое.

{"id":484930} 1707 просмотров

Фото IKEA



Маленькие квартиры IKEA расположены в центральном районе Токио Синдзюку. Аренда стоит 99 иен в месяц (около 86 центов), но доступна только членам клуба IKEA Family. Вступить в него можно бесплатно, для этого надо зарегистрироваться на сайте компании.

Компания сделала квартиры двухуровневыми. В них помещается диван, рабочая зона, место для хранения вещей, стиральная машина, ванная комната и кровать.

[{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e IKEA","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ba30b3f4-3578-5932-b5e3-b4a0ac09fb81","width":1400,"height":889,"size":181268,"type":"jpg","color":"bba589","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e IKEA","image":{"type":"image","data":{"uuid":"c1d9b582-ec92-5457-8ad7-10ee5bdc197b","width":1400,"height":889,"size":151238,"type":"jpg","color":"a58c6e","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e IKEA","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ddeca676-1fe0-5b5d-bcd6-80b7dc3884fb","width":1400,"height":889,"size":172590,"type":"jpg","color":"d1c3ae","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e IKEA","image":{"type":"image","data":{"uuid":"46153e60-0adb-5ceb-b13d-b2b7804eadab","width":1400,"height":889,"size":140106,"type":"jpg","color":"bb9a6e","hash":"","external_service":[]}}}]

[{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e IKEA","image":{"type":"image","data":{"uuid":"016f2134-9941-57ab-9fd4-d567aaf2d7f2","width":1400,"height":889,"size":46121,"type":"jpg","color":"b4c2c7","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e IKEA","image":{"type":"image","data":{"uuid":"97fef4a4-8ba7-5c00-9387-31b21394f750","width":1400,"height":889,"size":67421,"type":"jpg","color":"bbc5c8","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e IKEA","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4e776c32-8f2c-5f84-94e0-57f012aeec99","width":1400,"height":889,"size":61060,"type":"jpg","color":"d1dbdb","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"\u0424\u043e\u0442\u043e IKEA","image":{"type":"image","data":{"uuid":"0218044e-b524-5004-a4e0-1a3456d38665","width":1400,"height":889,"size":36855,"type":"jpg","color":"b3bdbc","hash":"","external_service":[]}}}]

В Токио — 14 миллионов жителей, спрос на недвижимость очень высокий. Так компания хочет показать, что и в крошечных домах можно жить с уютом.

Квартиры будут доступны для аренды до 15 января 2023 года.