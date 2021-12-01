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Новости
vc.ru

IKEA начала сдавать в Токио квартиры в 10 квадратных метров за $0,86 в месяц, чтобы показать, что в них тоже можно жить Статьи редакции

Внутри есть мини-спальня, рабочая зона, диван, стиральная машина и другое.

49 49 комментариев
1707 просмотров
Фото IKEA

Маленькие квартиры IKEA расположены в центральном районе Токио Синдзюку. Аренда стоит 99 иен в месяц (около 86 центов), но доступна только членам клуба IKEA Family. Вступить в него можно бесплатно, для этого надо зарегистрироваться на сайте компании.

Компания сделала квартиры двухуровневыми. В них помещается диван, рабочая зона, место для хранения вещей, стиральная машина, ванная комната и кровать.

В Токио — 14 миллионов жителей, спрос на недвижимость очень высокий. Так компания хочет показать, что и в крошечных домах можно жить с уютом.

Квартиры будут доступны для аренды до 15 января 2023 года.

IKEA Japan выпустила мини-сериал о своих маленьких домах. Главным героем стал акула-агент по недвижимости BLÅHAJ

#новости #япония #ikea

49 49 комментариев
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49 комментариев
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Уполномоченный файл

Готов заплатить $10 за 100 квадратов

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15
Вася Пражкин

Жду свои $10.

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14
Виталий Лановой

Одному в командировке или студенту вполне можно.

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10
Уполномоченный файл

Для этого в Японии есть капсульные отели

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2
Виталий Лановой

Там дорого. И это только для сна.

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2
Уполномоченный файл

Учитывая сколько японцы упарываются по работе, эти 10 метров тоже только для сна, и то не всегда

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0
Zzzzzzz

*Въетнамские флешбеки о общаге, где жили вчетвером на 10 метрах*

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1
Ольга Щербинина
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7
aliftin

Тут бы больше подошла квартира бендера и его шкаф.

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2
Александр Белов

Сволочи, стырили идею у России, но не до конца, у нас вон люди в бочках живут. Так что слабенко конечно!

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5
Jonathan Lynn

ТОЛИ ДЕЛО В США ВСЕ БОГАТЫЕ И ПРЕСТУПНОСТИ НЕТ ВООБЩЕ

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–1
Александр Белов

))))))

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0
Уполномоченный файл

Во-первых, даже если не всё идеально, это не значит что там в среднем не лучше.
Во-вторых, почему всегда сравнение исключительно с США? Разве мало пиздатых стран в мире? Типо если в США что-то плохо, значит и если в России плохо, то это уже и не совсем плохо?

Ответить
0
Александр Белов

Потому что все говорят что в США всё хорошо, а по факту там говно похлеще чем в РФ. Ну и гегемония США, у которой никакой демократии нет от слова со всем, и которые всем навязывает свою точку зрения.

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–2
Уполномоченный файл

В данном треде никто кроме тебя про США не говорил.
Ну и может ты будешь спорить с теми мифическими всеми, которые говорят, что в США всё хорошо? А то ты предъявляешь людям которые такого не говорили за непроизнесённые ими слова.

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0
Александр Белов

Сами первые же и написали, а потом никто не говорит. Ну ты и скатинка лживая ))))))) ред.

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–1
Уполномоченный файл

Я думал это твоё сообщение. Непонятно нахуя ты влез в разговор и начал отвечать на вопросы обращённые не тебе.
Ну и предъявлять мне за то, что я в ответе на сообщение про США написал про США - это очень странно.
Ну ты и скатинка лживая

Нормально общайся

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0
Александр Белов

Думать меньше надо, а соображать больше, не в США находишься )))))

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–1
Ivan

Кто работает тот не бедный, а преступность в белых районах вроде даже ниже чем в Европе.

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0
Dmitry Smirnoff

Последователи Диогена просто.

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0
Уполномоченный файл

чё так дешево

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1
Уполномоченный файл

тут явно не бакс в месяц выйдет

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4
Пётр Козлов

Исправил объявление, не благодари

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4
Уполномоченный файл

Интерсно, какой идиот такое купит. Если для человека 4 миллиона - это много, он потратит их на что-нибудь более приличное, а если копейки - возьмет себе квартиру с видом на кремль, а не вот это вот

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1
Уполномоченный файл

Сука, вспомнил склад, на который пришёл отдавать жёсткий диск на замену в 2007 году, правда там места побольше было

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0
Уполномоченный файл

Просто жизнь в подсобке

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1
Tauraloke Esteru

С другой стороны, это неплохая подсобка.

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9
Ваня Погост

чтобы показать, что в них тоже можно жить.

В Гонконге уже много лет показывают, что можно обойтись и без 10 кв. метров:

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1
Ваня Погост

А если ты побогаче, то можно жить не в клетке, а в гробу:

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1
Ваня Погост
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0
Уполномоченный файл

чтобы показать, что в них тоже можно выжить

Разве что так.

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1
SloMo

Два уровня, то есть это уже 20 метров.
20-ти метровая студия в Москве стоит где-то 5-7 миллионов рублей, и их строят тысячами. В чем прикол новости?

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0
Уполномоченный файл

ну у икеи фрикадельки там классные, ты чё

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1
Уполномоченный файл

НЕ ФАНАТ ИКЕИ?!?

Ответить
0
SloMo

К Икее нет претензий, есть претензия к охуительной новости

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0
Tauraloke Esteru
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0
Александр Белов

Теперь вы поняли насколько 12 метровые квартиры в России обогнали своё время, икея только сейчас до этого дошла. И то даже не приблизилась к метрожу некоторых российских квартир.

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0
Kostya Zubanov

в токио и гонконге такие квартиры давно обычное дело. квартиры 50м+ почти роскошь

Ответить
0
Александр Белов

Вот и пришло время когда меряются пиписьками и выигрывает тот, у кого она меньше )))))))))))))))

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0
Фейхтвангер

Вообще, нужно читать так:
"Икеа заключила маркетинговый договор с крупным застройщиком"

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0
Jonathan Lynn

Ну и норм, если ты один живёшь.

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0
Guzel Ayupova

как вообще поворачивается язык называть это квартирой

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0
пепси

не называй

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0
Уполномоченный файл

Вот куда Лось уехала

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0
Уполномоченный файл

А зачем программисту что-то большее, чем стул и сральник?

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0
Лев Глебович

Выглядит прикольно

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0
Erzkanzler Valorum

За такую цену, отличный вариант.

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0
Some Dude

о, я ММТ такой угол на днях предлагал купить и сдавать)

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0
rayslava

Не, ну с такой высотой потолка я не согласен про десять метров, там нужно прибавить ещё второй этаж. Там уже 13-14 получится, наверное, а в Москве такие квартиры уже продают безо всяких икей. Вон хоть https://domclick.ru/pokupka/kvartiry/15-m2

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0
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