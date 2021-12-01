IKEA начала сдавать в Токио квартиры в 10 квадратных метров за $0,86 в месяц, чтобы показать, что в них тоже можно жить Статьи редакции
Внутри есть мини-спальня, рабочая зона, диван, стиральная машина и другое.
Маленькие квартиры IKEA расположены в центральном районе Токио Синдзюку. Аренда стоит 99 иен в месяц (около 86 центов), но доступна только членам клуба IKEA Family. Вступить в него можно бесплатно, для этого надо зарегистрироваться на сайте компании.
Компания сделала квартиры двухуровневыми. В них помещается диван, рабочая зона, место для хранения вещей, стиральная машина, ванная комната и кровать.
В Токио — 14 миллионов жителей, спрос на недвижимость очень высокий. Так компания хочет показать, что и в крошечных домах можно жить с уютом.
Квартиры будут доступны для аренды до 15 января 2023 года.
Не, ну с такой высотой потолка я не согласен про десять метров, там нужно прибавить ещё второй этаж. Там уже 13-14 получится, наверное, а в Москве такие квартиры уже продают безо всяких икей. Вон хоть https://domclick.ru/pokupka/kvartiry/15-m2