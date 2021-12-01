Уволенные программисты утверждают, что не хотели допустить сотрудничество Google с компаниями, выступающими за разлучение семей мигрантов.

{"id":484956} 1989 просмотров

Уволенные сотрудники Google Фото NBC



Программисты Ребекка Риверс, Софи Уолдман и Пол Дюк утвреждают, что во время перехода в Google они подписали контракты, которые включали в себя правило «Не будь злом». Поэтому они выступили против планов Google сотрудничать с агентствами, ответственными за разлучение детей с родителями-иммигрантами считали, что их действия не нарушают трудового договора. Об этом пишет NPR.

В августе 2019 года Риверс обнаружила, что Google предоставил пробную версию облачной платформы Anthos для одной из компаний, которая поддержала закон о разлучении семей мигрантов. В ноябре этого же года их уволили и обвинили в нарушении политики безопасности данных «путём несанкционированного поиска информации, выходящей за рамки их работы». Всего по этому делу отстранили пять человек.

Также отмечается, что Google обвиняют в нарушении законодательства штата Калифорния, направленном против дискриминации геев и трансгендерных сотрудников. Согласно иску, трое из пяти бывших программистов компании — трансгендерные персоны.