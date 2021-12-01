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Новости
Сергей Исенеков

Экс-сотрудники Google рассказали об увольнении за соблюдение принципа «Не будь злом». Они подали в суд на компанию Статьи редакции

Уволенные программисты утверждают, что не хотели допустить сотрудничество Google с компаниями, выступающими за разлучение семей мигрантов.

89 89 комментариев
1989 просмотров
Уволенные сотрудники Google Фото NBC

Программисты Ребекка Риверс, Софи Уолдман и Пол Дюк утвреждают, что во время перехода в Google они подписали контракты, которые включали в себя правило «Не будь злом». Поэтому они выступили против планов Google сотрудничать с агентствами, ответственными за разлучение детей с родителями-иммигрантами считали, что их действия не нарушают трудового договора. Об этом пишет NPR.

В августе 2019 года Риверс обнаружила, что Google предоставил пробную версию облачной платформы Anthos для одной из компаний, которая поддержала закон о разлучении семей мигрантов. В ноябре этого же года их уволили и обвинили в нарушении политики безопасности данных «путём несанкционированного поиска информации, выходящей за рамки их работы». Всего по этому делу отстранили пять человек.

Также отмечается, что Google обвиняют в нарушении законодательства штата Калифорния, направленном против дискриминации геев и трансгендерных сотрудников. Согласно иску, трое из пяти бывших программистов компании — трансгендерные персоны.

Девиз «Не будь злом», придуманный инженером Google Полом Бакхейтом, был частью кодекса поведения сотрудников компании с 2000 года. В 2018 году компания решила отказаться от него и заменить на «Делай правильные вещи».

#новости #google

89 89 комментариев
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Madegghead

пипец шиза.
Т.е. они будучи просто наемным работником рядовыми хотят диктовать своей компании что ей делать? Серьезно?
Не нравится политика компании - увольняйся, создавай свою.
Компания не нарушает закон. А эти шизики как я понимаю нарушили - разгласили комм.тайну.
Если калифорнийский суд еще и станет на их сторону, то будет очередной гвоздь в гроб Силикон валлей.

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–2
Сталин спас Россию

Сук это так весело наблюдать как нищие васьки с яростным негодованием топят за жирные корпорации

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19
Уполномоченный файл

Потому что этим Васькам нравятся продукты этих корпораций, а если все начнут говорить что этим корпорациям делать, то нихуя не будет.

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5
Уполномоченный файл

Что за глупости? Найдутся десятки новых корпораций. Яндекс же в России делает не хуже те же почту и документы, поиск, облачные сервисы. А можно же не только не хуже, но и лучше) В глобальном мире найдётся куча конкурентов.
Незаменимых Гуглов нет, так им и скажите.

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3
Уполномоченный файл

Так это и должна быть конкуренция продуктов, а если компания загибается из-за внутренних распрей, то ничего хорошего в этом нет.
Например, закат моторолы это пример заката в конкуренции.

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2
Уполномоченный файл

Сегодня это монополист. Он может потерять долю рынка только двумя путями- либо принудительно, через государство. Либо из-за своего долбоебизма.

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1
Сталин спас Россию

а если компания загибается из-за внутренних распрей

То и хуй с ней, неудачницей

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–1
Уполномоченный файл

Поддерживать я такое во всяком случае не готов.

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0
namesJensen

Почта яндекса не хуже, серьёзно? Я помогал маме настроить фильтры в яндекс почте, охуел от количества рекламы из всех щелей. Это типа нормально, да?

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1
Уполномоченный файл

Зато ведь настроил? Я охуел. настраивая элементарные фильтры в гугл почте. Сделано всё максимально по-уродски, интерфейсы из ебучих 2000х.
А реклама отключается одним расширением в браузере- покажи маме где адблок ставится.

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0
Сознательный франт

реклама отключается одним расширением в браузере- покажи маме где адблок ставится

Мне тоже покажи.

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2
Уполномоченный файл

Если не можешь блокировщик рекламы годный найти, то твой выбор- подписка за 42р/мес. Скажи маме, что ты не справился))

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–1
Сознательный франт

ublock origin

не можешь блокировщик рекламы годный найти

Дядя, ты ебобо?

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–1
Уполномоченный файл

Неси свои 42р, щенок

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–1
Сознательный франт

Покажи мне адблок, который умеет резать рекламу на яндексе.
Я у тебя многого просил?

Ответить
0
Ivan

Попробуй фильтры дополнительные включить в настройках

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0
Сознательный франт

Я даже собственные создавал - яндекс их обходит при первом рефреше.

Ответить
0
Сознательный франт

А, лол. Теперь не обходит.
Я точно помню, как ещё год назад почте было плевать на любые фильтры.

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0
Сталин спас Россию

А вот если все пойдут и с крыши спрыгнут

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2
Уполномоченный файл

То останешься ты один такой красивый. Заживёшь, так сказать.

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1
Сталин спас Россию

Скучно ж будет

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0
Уполномоченный файл

Вот и на рынке без конкуренции скучно будет.

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0
Уполномоченный файл

Это какой такой продукт Гугл в 2021 вызывает у тебя восторг?

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0
Уполномоченный файл

Меня и старые устраивают. Их, кстати, поддерживать надо.

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1
Уполномоченный файл

Устраивать и "нравятся шо готов жопу рвать" разные вещи

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0
Уполномоченный файл

Да никто за них жопу не рвёт, лол. Мы тут все просто делимся своим важным мнением, а иначе зачем это всё.

Ответить
1
Madegghead

а почему кто-то должен жопу рвать за какой-то сервис? Удобно и отлично.

Ответить
0
Уполномоченный файл

Ты у меня спрашиваешь? Хоть тему прочти.

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0
Dmitry Tumashev

Гуглофотки, линейка Пикселей, ассистент, Firebase, Flutter

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0
Уполномоченный файл

Flutter

Я всегда за натив, но сам по себе продукт действительно годный.

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1
Андрей Рядькин

страх номер 578: леваки и мигранты уничтожают прекрасный западный мир до моего переезда

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2
Уполномоченный файл

мигранты

сам же по приезду и будешь мигрантом

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0
Андрей Рядькин

это другое

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0
Гиена Грызучая

Увы, воплотился. По крайней мере, США уже едва ли выберутся. Европа ещё небезнадёжна.

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–1
Doktor Streyndzhlav

И против жирных сотрудников

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0
Уполномоченный файл

не нарушает закон

Мы этого не узнаем, так как рост слежки за "несанкционированным поиском информации" только облегчит компаниям темные дела.

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0
Chikk

Лучше бы бегали по утрам.

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0
Уполномоченный файл

Доёбываться к внешности - последнее дело

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4
Chikk

Я не доёбываюсь, а написал свой комментарий. Ваше право написать свой. А вот становится адвокатом у совершенно левого гражданина - вот последнее дело. :)

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2
Уполномоченный файл

Написать комментарий и доебаться - это не взаимоисключающие вещи.

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0
Chikk

Откройте уже окно.

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1

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norm

Есть люди с дефектами внешности, есть просто не красивые (факт) – до них доёбываться плохо, тут не поспоришь.

Но до жирных можно и нужно доёбываться. Ибо нехуй обжираться, как свинья. И про «нарушения гормонального фона» не нужно затирать. Большинство жирных просто жрут без меры. Но да, есть и реально больные люди, только их меньшинство.

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1
Уполномоченный файл

гормональный фон бахнуть газировочки литра два

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–1
Уполномоченный файл

почему? почему доёбываться к интеллектуальным способностям можно, а к жирному запущенному телу - нет?

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0
Уполномоченный файл

только оставьте за скобками плез ответ в духе нео-тж "НЕЛЬЗЯ ВООБЩЕ ДОЁБЫВАТЬСЯ НИ К ЧЕМУ!!!"

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0
Уполномоченный файл

первое, что я подумал, увидев фотку - ребятам стоит перестать налегать на газировку. это доёб? если да, то почему? мне запретить себе так думать, видя такие фотки? или запретить себе писать такое в комментариях? если да, то почему

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0
Уполномоченный файл

когда про тупого человека пишут, что он тупой - все такие даа, ну и еблан, пиздец тупица
когда про запущенного жирдяя пишут, что им бы заняться собой - все такие уууууу ты чёёё уууу последнее делоо

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1
Chikk

Нельзя возбуждать нежные чувства любителей собачек и ожиревших людей. Основы интернетов, часть первая. :)

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1
Уполномоченный файл

это программисты

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2
Chikk

Это не повод трясти на камеру всеми тремя подбородками с выражением радости на лице. Погромисты случаются и приличные люди.

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–6
Уполномоченный файл

Уверен, что наличие трёх подбородков ничего о степени приличия не говорит.

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5
Гиена Грызучая

Ошибаетесь. Порядочные люди не будут так себя запускать. Разумеется, есть исключения, связанные со здоровьем и т.д, но как правило внутренняя гниль и на внешности сказывается.

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–1
Уполномоченный файл

Видел достаточное количество толстых людей. Считаю, что никакой гнили там нет, обыкновенное расстройство пищевого поведения, идущее обычно из детства. Родители могли научить много есть, но это не значит, что они не научили нормально себя вести по отношению к окружающим.

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1
Гиена Грызучая

Так я и говорю — есть исключения, связанные со здоровьем. Психика сюда тоже входит. Но большинство толстых просто жрёт всякую гадость и ленится двигаться. Тут даже не в количестве еды дело, а в качестве и в умении держать себя в достойном состоянии. По молодости можно в таком режиме какое-то время задержаться в состоянии "пухляша"/"пампушки", но после тридцатника такие люди быстро становятся жирными, если не возьмутся за ум.

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–1
Selfish Ledger

Зажравшиеся задроты, которые понятия не имеют как работает настоящий мир.

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–2
Уполномоченный файл

Ты бы и в реальном рабстве заебись себя чувствовал, зачем что-то менять.

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9
Selfish Ledger

Ты говоришь о трансах с зарплатой в 150 штук в год, которые реальной жизни не видели совсем. И имея достаточно бабла чтобы свалить они гордо это делают создавая иски и новости по дороге.
Вся эта хуйня пропадает из головы нормального человека как только он начинает иметь свою личную зону своей ответственности. Такую как ребёнок, семья, ипотека или свой бизнес.

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–1
Llaren Hlaalo

Ты говоришь о трансах с зарплатой в 150 штук в год

Думаю всё же побольше. 150к, конечно найс зарплата, но это кодеры гугла. 200к наверняка имеют гарантировано.

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1
Pavel Fedorov

200к хе хе, убер около 240 платит, в гугле самые жирные зп

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0
namesJensen

Тем более трансы

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0
Уполномоченный файл

Принципиальные люди, которые не хотят прогибаться под мир лишь бы попроще жилось

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6
Madegghead

скорее тупые разбалованные инфантилы.
Хочешь менять мир - создавай свое, а не учи как вести себя владельца бизнеса.

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2
Selfish Ledger

Принципиальные люди на мегакорпорации не работают. Такая корпорация по определению не может быть хорошей. Она слишком большая.

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0
Уполномоченный файл

Принципиальные люди на мегакорпорации не работают.

Невозможность чего-либо необходимо не просто декларировать, а доказывать.

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0
Гиена Грызучая

Ещё одно подтверждение, что т. нз. "принципиальные люди" — самые конченые твари. Как сказал один великий философ современности из нижнего интернета, "принципы для гнид".

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–1
пепси

А кто из тройки "трансгендерные персоны"? Нынче такие времена, что трансгендерные персоны трансгендерным персонам рознь...

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0
Уполномоченный файл

Да какая в хуй разница, зачем вообще в этой новости ты прочитал какие-то эпитеты про субъектов?

Ответить
0
пепси

"Зачем вообще это прочитал?" — куда более важнее вопрос

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1
Chikk

Ну, вон тот бородатый - явно женщина, получается. :D

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0
пепси

Грудь больше чем у некоторых местных тжшниц

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0
Верен Дар

Неплохо их там в гугле кормят

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0
Антонюк

Когда слышу словосочетание - трансгендерные персоны, вспоминаю мем про транснептуновых шоболд

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0
Уполномоченный файл

несанкционированного поиска информации, выходящей за рамки их работы

Не работать на говноедов, применяющих подобные технологии и подход это счастье, а не трагедия.
Ибо нелюбопытный айтишник нахуй не нужен, он производит говно (что приятно говноедам, но не в интересах человечества).

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0
Madegghead

нелюбопытный ИТ-шник - это нормальный ИТ-шник.
Большинство кодеров ни в чем кроме кода не шарят, и уж тем более не должны лезть не свое дело.
Плюс кодерство это про усидчивость и умение сидеть жопой 10 часов подряд, занудно занимаясь копи паст, и аккуратность.

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1
Mi Sui

Большинство кодеров ни в чем кроме кода не шарят

И это пиздец как грустно, но рил так и есть

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1
Уполномоченный файл

Пф. Это уровень индийского кода, и он нахуй никому не нужен. Мегакорпы на таком коде не возникали и не возникнут.

Ответить
0
Madegghead

а Windows - это не индийский код?
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Satya_Nadella.jpg?uselang=ru

File:Satya Nadella.jpg - Wikimedia Commons
File:Satya Nadella.jpg - Wikimedia Commons
commons.wikimedia.org
Ответить
0
Гиена Грызучая

"индийский код" != "код, написанный индусом"

Ответить
0
Dmitry Tumashev

Не, аккуратность - это точно, но копипаст - наоборот, показатель не самого лучшего кодера.

Ответить
0
Madegghead

большинство уже написано...
Удачный копипаст - хороший кодер, плохой копипаст - плохой кодер ))
но в целом я бы сравнил кодера с бухгалтером + немного математики. В определенном смысле схожие профессии.

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0
Ху Эмай

Чет Маланичев опять поправился

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0
Уполномоченный файл

Корпорация допустила популистскую ложь, как же так-то...

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0
Emile Zäkiev

Что за скам опять вылез из-под камня

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0
Уполномоченный файл

Google обвиняют в нарушении законодательства штата Калифорния, направленном против дискриминации геев и трансгендерных сотрудников.

трое из пяти бывших программистов компании — трансгендерные персоны.

Вот только уволили их не за их трансгендерность.

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0
Гиена Грызучая

Так это классика левацкого популизма — с настойчивостью маньяка искать статистические корреляции и выдавать их за причинно-следственные связи. Мол, если женщинам по стране платят на Х меньше, чем мужчинам, то, конечно же, им меньше платят ПОТОМУ ЧТО они суть женщины.

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0
Уполномоченный файл

Почему агентства ответственны за разлучение мигрантов и их детей, если родители сами разлучились от своих детей?

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0
Уполномоченный файл

Почему если бомбящий уволенный сотрудник то сразу трансгендер? Это хоть до или после происходит?

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0
namesJensen

Я чёт приорал.
А они в курсе что гуглом пользуются убийцы, насильники, и даже охуевшие в край диктаторы (но это не точно)? По логике стоит как минимум жахнуть пару гугловых датацентров за такое.

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0
Уполномоченный файл

Экс-сотрудники Комитета рассказали об увольнении за соблюдение принципа «Не трави». Они подали в суд на компанию

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