Экс-сотрудники Google рассказали об увольнении за соблюдение принципа «Не будь злом». Они подали в суд на компанию Статьи редакции
Уволенные программисты утверждают, что не хотели допустить сотрудничество Google с компаниями, выступающими за разлучение семей мигрантов.
Программисты Ребекка Риверс, Софи Уолдман и Пол Дюк утвреждают, что во время перехода в Google они подписали контракты, которые включали в себя правило «Не будь злом». Поэтому они выступили против планов Google сотрудничать с агентствами, ответственными за разлучение детей с родителями-иммигрантами считали, что их действия не нарушают трудового договора. Об этом пишет NPR.
В августе 2019 года Риверс обнаружила, что Google предоставил пробную версию облачной платформы Anthos для одной из компаний, которая поддержала закон о разлучении семей мигрантов. В ноябре этого же года их уволили и обвинили в нарушении политики безопасности данных «путём несанкционированного поиска информации, выходящей за рамки их работы». Всего по этому делу отстранили пять человек.
Также отмечается, что Google обвиняют в нарушении законодательства штата Калифорния, направленном против дискриминации геев и трансгендерных сотрудников. Согласно иску, трое из пяти бывших программистов компании — трансгендерные персоны.
Девиз «Не будь злом», придуманный инженером Google Полом Бакхейтом, был частью кодекса поведения сотрудников компании с 2000 года. В 2018 году компания решила отказаться от него и заменить на «Делай правильные вещи».
пипец шиза.
Т.е. они будучи просто наемным работником рядовыми хотят диктовать своей компании что ей делать? Серьезно?
Не нравится политика компании - увольняйся, создавай свою.
Компания не нарушает закон. А эти шизики как я понимаю нарушили - разгласили комм.тайну.
Если калифорнийский суд еще и станет на их сторону, то будет очередной гвоздь в гроб Силикон валлей.
Есть люди с дефектами внешности, есть просто не красивые (факт) – до них доёбываться плохо, тут не поспоришь.
Но до жирных можно и нужно доёбываться. Ибо нехуй обжираться, как свинья. И про «нарушения гормонального фона» не нужно затирать. Большинство жирных просто жрут без меры. Но да, есть и реально больные люди, только их меньшинство.
Так я и говорю — есть исключения, связанные со здоровьем. Психика сюда тоже входит. Но большинство толстых просто жрёт всякую гадость и ленится двигаться. Тут даже не в количестве еды дело, а в качестве и в умении держать себя в достойном состоянии. По молодости можно в таком режиме какое-то время задержаться в состоянии "пухляша"/"пампушки", но после тридцатника такие люди быстро становятся жирными, если не возьмутся за ум.
Ты говоришь о трансах с зарплатой в 150 штук в год, которые реальной жизни не видели совсем. И имея достаточно бабла чтобы свалить они гордо это делают создавая иски и новости по дороге.
Вся эта хуйня пропадает из головы нормального человека как только он начинает иметь свою личную зону своей ответственности. Такую как ребёнок, семья, ипотека или свой бизнес.