Больше всего я сожалею о том, что у вас отняли жизнь, которую вы могли бы прожить. И я знаю, что никакие извинения не изменят того, что произошло с вами. Больше всего я надеюсь на то, что вам и вашей семье дадут время и личное пространство, чтобы восстановиться.

40 лет назад мне было 18 лет, и я, как перенесшая травму жертва насилия, решила довериться американской судебной системе. Моей целью в 1982 году было правосудие, а не несправедливость. И я определённо не хотела, чтобы жизнь молодого человека навсегда и без возврата изменило то же самое преступление, что изменило и мою жизнь.