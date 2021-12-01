Автор «Милых костей» извинилась перед ошибочно осуждённым за её изнасилование. Его оправдали спустя 40 лет Статьи редакции
«Больше всего я сожалею о том, что у вас отняли жизнь, которую вы могли бы прожить», — написала Элис Сиболд. Мужчина провёл в тюрьме 16 лет.
30 ноября Элис Сиболд, известная по роману «Милые кости», опубликовала открытое обращение к Энтони Бродуотеру, который провёл 16 лет в тюрьме за её изнасилование. Хотя первоначальный приговор мужчине вынесли ещё в 1982 году, его оправдали лишь 22 ноября 2021-го, после отдельного расследования.
Писательница заявила, что глубоко сожалеет за всё, через что пришлось пройти Бродуотеру за 40 лет. Она подчеркнула, что после произошедшего с ней хотела лишь справедливости, и не думала, что пострадать может невиновный.
Она отметила, что ей не стоило слепо полагаться на систему, во многом настроенную против малоимущих и темнокожих. По словам Сиболд, ей потребовалась неделя, чтобы осознать и принять, что произошла ошибка, поэтому она и не давала комментариев раньше.
Позже сам Бродуотер заявил СМИ, что ценит извинения Сиболд и почувствовал облегчение.
Элис Сиболд в подробностях описала случай изнасилования, а также последовавшее расследование и судебный процесс в своих мемуарах под названием «Счастливая» (Lucky), опубликованных в 1999 году. Дело Бродуотера заново рассмотрели благодаря продюсеру, который занимался экранизацией книги и нанял частного детектива, чтобы тот перепроверил все доступные материалы и доказательства против осуждённого.
Как оказалось, приговор вынесли, основываясь на показаниях самой Сиболд, а также на результатах микроскопического анализа волос. Хотя образцы, найденные на теле потерпевшей писательницы, совпали с волосами Бродуотера, впоследствии этот метод анализа признали недостоверным в ФБР.
Кроме того, во время опознания в ряду подозреваемых Сиболд указала на другого человека, стоявшего рядом с Бродуотером. Однако прокурор впоследствии заверил пострадавшую, что её попытались обмануть, поставив двух похожих мужчин вместе, поэтому в итоге она дала показания против Бродуотера.
По данным Variety, после произошедшего киноадаптацию «Счастливой» отменили. Фильм по книге должна была поставить Карен Монкрифф, работавшая над сериалом «13 причин почему», а роль самой Элис Сиболд отдали Виктории Педретти («Ты», «Призрак дома на холме»).
и вот это на самом деле реально интересный вопрос - распределение ответственности за случившееся
есть следствие, на котором висит наибольшая ответственность за всю сумму их косяков
есть прокурор, которого можно обвинить в принуждении к даче ложных показаний от потерпевшей
есть суд, который вынес приговор не тому (и тут еще отдельно надо выяснить, знал ли судья заведомо о том, что судят не того или как минимум что доказательства его вины - слабые и всратые)
есть потерпевшая, которая с одной стороны, дала ложные показания. С другой стороны - она сделала это не заведомо и под давлением прокурора
вот и загадка, вот ее и интересно, как ее решить
https://en.wikipedia.org/wiki/Mens_rea
Удивительно, но человечество вполне себе имело этот концепт ещё со времён римского права.
Надеюсь на тебя и других таких же лайкнувших аленей, укажет пальцем на улице рандомная жертва (а Сиболд так и сделала), затем вы присядете на швабру правосудия, а потом уже, слезая с неё через 20 лет, будете излагать сентенции "Люди могут говорить неправду не только тогда, когда они врут" бла-бла-бла
Кроме того, во время опознания в ряду подозреваемых Сиболд указала на другого человека, стоявшего рядом с Бродуотером. Однако прокурор впоследствии заверил пострадавшую, что её попытались обмануть, поставив двух похожих мужчин вместе, поэтому в итоге она дала показания против Бродуотера.
Действительно. Мы не знаем всей подноготной, так-то.
Прочитай хоть текст сначала:
образцы, найденные на теле потерпевшей писательницы, совпали с волосами Бродуотера, впоследствии этот метод анализа признали недостоверным в ФБР.
во время опознания в ряду подозреваемых Сиболд указала на другого человека, стоявшего рядом с Бродуотером. Однако прокурор впоследствии заверил пострадавшую, что её попытались обмануть, поставив двух похожих мужчин
Анализы дали этот результат плюс первичное опознание вообще было другим, но она винит американскую систему в неточностях - косяк лаборатории плюс неадекватный прокурор.
Показания против кого-то дают только в случае 100% уверенности что этот человек виновен. Она же дала показания против другого, а потом под давлением прокурора поменяла их (не судьи, а прокурора, который заинтересован в посадке), хотя сама думала по другому и не стала отстаивать свою точку зрения Таких вообще надо сажать на срок в 2 раза дольше чем за преступление, т.к она по сути посадила невиновного, лишь бы довести дело до конца. ред.
Слова про анализ из лаборатории ты проигнорировал? Про давление прокурора забыли? Про нераскрытые показания прочих свидетелей, расследование передвижений того чела тоже забудем?
И правда удобно считать, что какие то мрази вот так легко сажают просто рандомных людей на кого ткнут пальцем, изи вообще.
Кроме того, во время опознания в ряду подозреваемых Сиболд указала на другого человека, стоявшего рядом с Бродуотером. Однако прокурор впоследствии заверил пострадавшую, что её попытались обмануть, поставив двух похожих мужчин вместе, поэтому в итоге она дала показания против Бродуотера.
Да, почему?
Любопытно, а что там, кстати, с парой охуевших школьниц, сломавших человеку жизнь? Извиняться за 13 лет приговора не планируют?
Если почитать материал, можно увидеть, что основной рычаг дела — большие дыры в системе законоисполнения и рвение следаков всех садить, игнорируя всю логику случившегося, что и ломает жизни очень многим людям. Возможная ложь потерпевших была бы отсечена, если б система работала нормально. Выбирай виноватых правильно, чувак
Пещерные люди будут кричать про феминисток, загнивающий запад и толерастию.
Простые люди с критическим мышлением напишут о том, что первые неправы. И что проблема в стигматизации маргинализированных слоев населения, классовое неравенство и несовершенная судебная система.
Настоящие гиганты мысли помолвят о том, что заебала уже эта собачья погода и жрать хочется сука. Когда домой