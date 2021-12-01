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Новости
DTF

Автор «Милых костей» извинилась перед ошибочно осуждённым за её изнасилование. Его оправдали спустя 40 лет Статьи редакции

«Больше всего я сожалею о том, что у вас отняли жизнь, которую вы могли бы прожить», — написала Элис Сиболд. Мужчина провёл в тюрьме 16 лет.

96 96 комментариев
8297 просмотров

30 ноября Элис Сиболд, известная по роману «Милые кости», опубликовала открытое обращение к Энтони Бродуотеру, который провёл 16 лет в тюрьме за её изнасилование. Хотя первоначальный приговор мужчине вынесли ещё в 1982 году, его оправдали лишь 22 ноября 2021-го, после отдельного расследования.

Писательница заявила, что глубоко сожалеет за всё, через что пришлось пройти Бродуотеру за 40 лет. Она подчеркнула, что после произошедшего с ней хотела лишь справедливости, и не думала, что пострадать может невиновный.

Больше всего я сожалею о том, что у вас отняли жизнь, которую вы могли бы прожить. И я знаю, что никакие извинения не изменят того, что произошло с вами. Больше всего я надеюсь на то, что вам и вашей семье дадут время и личное пространство, чтобы восстановиться.

40 лет назад мне было 18 лет, и я, как перенесшая травму жертва насилия, решила довериться американской судебной системе. Моей целью в 1982 году было правосудие, а не несправедливость. И я определённо не хотела, чтобы жизнь молодого человека навсегда и без возврата изменило то же самое преступление, что изменило и мою жизнь.

Элис Сиболд
писательница

Она отметила, что ей не стоило слепо полагаться на систему, во многом настроенную против малоимущих и темнокожих. По словам Сиболд, ей потребовалась неделя, чтобы осознать и принять, что произошла ошибка, поэтому она и не давала комментариев раньше.

Меня и дальше будет мучить, что я, сама о том не подозревая, сыграла роль в том, что невиновный человек оказался за решёткой. Тяжело мне осознавать и то, что от моего насильника могли пострадать и другие женщины. Его личность, скорее всего, останется неизвестной, а в тюрьму он никогда не попадёт.

Всю жизнь я старалась быть принципиальной в своих поступках и говорить честно. Поэтому я хочу прямо заявить, что до конца своей жизни буду сожалеть о том, что из-за моего горя ошибочно осудили мистера Бродуотера. И о том, что он не только провёл за решёткой 16 лет, но и получил клеймо, послужившее ему почти пожизненным наказанием.

Элис Сиболд
писательница

Позже сам Бродуотер заявил СМИ, что ценит извинения Сиболд и почувствовал облегчение.

Уверен, что ей пришлось набраться смелости, чтобы всё-таки высказаться. Мне всё ещё больно из-за того, что меня несправедливо осудили, но её слова помогут мне примириться с тем, что произошло.

Энтони Бродуотер

Элис Сиболд в подробностях описала случай изнасилования, а также последовавшее расследование и судебный процесс в своих мемуарах под названием «Счастливая» (Lucky), опубликованных в 1999 году. Дело Бродуотера заново рассмотрели благодаря продюсеру, который занимался экранизацией книги и нанял частного детектива, чтобы тот перепроверил все доступные материалы и доказательства против осуждённого.

Как оказалось, приговор вынесли, основываясь на показаниях самой Сиболд, а также на результатах микроскопического анализа волос. Хотя образцы, найденные на теле потерпевшей писательницы, совпали с волосами Бродуотера, впоследствии этот метод анализа признали недостоверным в ФБР.

Кроме того, во время опознания в ряду подозреваемых Сиболд указала на другого человека, стоявшего рядом с Бродуотером. Однако прокурор впоследствии заверил пострадавшую, что её попытались обмануть, поставив двух похожих мужчин вместе, поэтому в итоге она дала показания против Бродуотера.

По данным Variety, после произошедшего киноадаптацию «Счастливой» отменили. Фильм по книге должна была поставить Карен Монкрифф, работавшая над сериалом «13 причин почему», а роль самой Элис Сиболд отдали Виктории Педретти («Ты», «Призрак дома на холме»).

#новости #сша

96 96 комментариев
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96 комментариев
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Тимур Мансонуров

Что-то непонятно почему она сама еще не сидит за клевету и не выплачивает компенсации пострадавшему таком случае?

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31
Max Yankov

Люди могут говорить неправду не только тогда, когда они врут, но и тогда, когда они ошибаются и сами уверены в том, что говорят.

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23
Бип Боп

то есть можно непредумышленно поспособствовать тому, что кому-то поломают жизнь, а потом "Ну извините", как будто ножку в автобусе оттоптал?

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3
Бип Боп

как минимум, имеет смысл обязать ее передать определенную часть от всех ее доходов с книги, процессов связанных с книгой, в том числе и киноадаптаций, этому человеку, чтобы скомпенсировать случившееся

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5
Michael Scott

Так это не она упекла его за решетку, а суд. Притом, судя по статье, расследование было достаточно всратое

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6
Бип Боп

и вот это на самом деле реально интересный вопрос - распределение ответственности за случившееся

есть следствие, на котором висит наибольшая ответственность за всю сумму их косяков

есть прокурор, которого можно обвинить в принуждении к даче ложных показаний от потерпевшей

есть суд, который вынес приговор не тому (и тут еще отдельно надо выяснить, знал ли судья заведомо о том, что судят не того или как минимум что доказательства его вины - слабые и всратые)

есть потерпевшая, которая с одной стороны, дала ложные показания. С другой стороны - она сделала это не заведомо и под давлением прокурора

вот и загадка, вот ее и интересно, как ее решить

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3
Max Yankov

https://en.wikipedia.org/wiki/Mens_rea

Удивительно, но человечество вполне себе имело этот концепт ещё со времён римского права.

Mens rea
Mens rea (; Law Latin for "guilty mind") is the mental element of a person's intention to commit a…
en.wikipedia.org
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0
hallybarton

Надеюсь на тебя и других таких же лайкнувших аленей, укажет пальцем на улице рандомная жертва (а Сиболд так и сделала), затем вы присядете на швабру правосудия, а потом уже, слезая с неё через 20 лет, будете излагать сентенции "Люди могут говорить неправду не только тогда, когда они врут" бла-бла-бла

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0
Daniil Minashkin

При чем тут клевета, лол)

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13
Llaren Hlaalo

Тут уже трудно понять, виновна-ли она и была ли вся её история большой ложью. Или всё же виноват прокурор. Или система в целом. Всё достаточно мутно. ред.

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10
Аркадий Соколов

все написано максимально прямым текстом

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4
Llaren Hlaalo

Кроме того, во время опознания в ряду подозреваемых Сиболд указала на другого человека, стоявшего рядом с Бродуотером. Однако прокурор впоследствии заверил пострадавшую, что её попытались обмануть, поставив двух похожих мужчин вместе, поэтому в итоге она дала показания против Бродуотера.

Действительно. Мы не знаем всей подноготной, так-то.

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16
hallybarton

она сама нашла своего "насильника" на улице

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0
Уполномоченный файл

Чтение для леваков и фемок

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1
Пётр Козлов

Так давайте её просто отменим!

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1
alien Alina

Прочитай хоть текст сначала:
образцы, найденные на теле потерпевшей писательницы, совпали с волосами Бродуотера, впоследствии этот метод анализа признали недостоверным в ФБР.

во время опознания в ряду подозреваемых Сиболд указала на другого человека, стоявшего рядом с Бродуотером. Однако прокурор впоследствии заверил пострадавшую, что её попытались обмануть, поставив двух похожих мужчин

Анализы дали этот результат плюс первичное опознание вообще было другим, но она винит американскую систему в неточностях - косяк лаборатории плюс неадекватный прокурор.

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8
Уполномоченный файл

Ниправда, это всё блм сжв твитор!
Леваки 1234!

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4
Тимур Мансонуров

Показания против кого-то дают только в случае 100% уверенности что этот человек виновен. Она же дала показания против другого, а потом под давлением прокурора поменяла их (не судьи, а прокурора, который заинтересован в посадке), хотя сама думала по другому и не стала отстаивать свою точку зрения Таких вообще надо сажать на срок в 2 раза дольше чем за преступление, т.к она по сути посадила невиновного, лишь бы довести дело до конца. ред.

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1
alien Alina

Слова про анализ из лаборатории ты проигнорировал? Про давление прокурора забыли? Про нераскрытые показания прочих свидетелей, расследование передвижений того чела тоже забудем?
И правда удобно считать, что какие то мрази вот так легко сажают просто рандомных людей на кого ткнут пальцем, изи вообще.

Ответить
4
Бип Боп

и вот тут начинается вопрос - а насколько снимает ответственность за лжесвидетельство факт того, что ложные сведения были даны под давлением?

P.S. Ответственность следствия, прокурора и суда это не отменяет, вопрос именно о том, что сама она, возможно, за совершенную ей ошибку "легко" отделалась

Ответить
1
Илья Ильин

Если это давление было.

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0
Аркадий Соколов

даже этот комментарии примерно в тысячи раз лучше того, что пишут на дтф

Ответить
1
hallybarton

вы про еще что-нибудь кроме 'этого текста почитайте и узнаете как вышли на этого "насильника"

Ответить
0
Уполномоченный файл

И где видео

Ответить
9
Уполномоченный файл

Кроме того, во время опознания в ряду подозреваемых Сиболд указала на другого человека, стоявшего рядом с Бродуотером. Однако прокурор впоследствии заверил пострадавшую, что её попытались обмануть, поставив двух похожих мужчин вместе, поэтому в итоге она дала показания против Бродуотера.

Да, почему?

Ответить
2
Уполномоченный файл

Ну, извини

Ответить
2
Уполномоченный файл

Не знал, что ты умеешь говорить ещё что-то

Ответить
0
Уполномоченный файл

Мужчина провёл в тюрьме 16 лет

Но ничего страшного, ведь она
извинилась

и
глубоко сожалеет
ред.

Ответить
32
Антон Пострунин

А что надо, чтобы она добровольно заперлась на 16 лет?

Ответить
–1
syrslava

почему добровольно?

*байт, да в нём намёк ред.

Ответить
3
Рыжий

Зуб за зуб же

Ответить
1
Sam Lowry

И так до бесконечности.

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Барнаул, начинаем!

Ответить
14
aliftin

Да тут особо начинать то и нечего. Чувака выпустили, все чего он хотел это извинений, он извинилась. Это реально интересная история в отрыве от её книг. По сути жизнь, в каком-то смысле, сломана у обоих и если через 40 лет они смогут с этим примериться, то это охуенно.

Ответить
11
Андрей Рядькин

я попробую - насильник все равно черный.

Ответить
1
Алекс Моралекс 1

Тогда, ладно

Ответить
0
Андрей Рядькин

так сказать баланс мира по-барнаульски восстановлен

Ответить
–1
Алекс Моралекс 1

Жаль, по СВЖ пока дисбаланс

Ответить
0
Андрей Рядькин

в какую сторону?

Ответить
0
Алекс Моралекс 1

Влево

Ответить
0
Андрей Охапкин

Запад загнивает, леваки, либералы, фемки...

Ответить
2
Уполномоченный файл

1234

Ответить
–2
Уполномоченный файл

1312

Ответить
0
Аркадий Соколов

1488

Ответить
–1
Уполномоченный файл

Трамп

Ответить
–2
hallybarton

несправедливо осужденные же только в омериках бывают, в барнаулах такого не было никогда и не будет

Ответить
0
Marco Pagot

Барнаул и не заканчивал

Ответить
–2
John Brain
Ответить
16
Дмитрий Григорьев
Ответить
1
Evgeny Kovalyov

Любопытно, а что там, кстати, с парой охуевших школьниц, сломавших человеку жизнь? Извиняться за 13 лет приговора не планируют?

В московском СИЗО полтора года сидит обвиняемый…
26 сентября 2018 года Сергей Жалоба разносил визитки по жилым домам Рязанского района Москвы…
baza.io
Ответить
10
alien Alina

Если почитать материал, можно увидеть, что основной рычаг дела — большие дыры в системе законоисполнения и рвение следаков всех садить, игнорируя всю логику случившегося, что и ломает жизни очень многим людям. Возможная ложь потерпевших была бы отсечена, если б система работала нормально. Выбирай виноватых правильно, чувак

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3
hallybarton

садить надо и следаков и клеветников

Ответить
0
Уполномоченный файл

это другое

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0
Уполномоченный файл

Напиздевшие кости

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8
hallybarton

Он мог бы книгу выпустить)

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0
k. wintermute

Пещерные люди будут кричать про феминисток, загнивающий запад и толерастию.
Простые люди с критическим мышлением напишут о том, что первые неправы. И что проблема в стигматизации маргинализированных слоев населения, классовое неравенство и несовершенная судебная система.
Настоящие гиганты мысли помолвят о том, что заебала уже эта собачья погода и жрать хочется сука. Когда домой

Ответить
2
Уполномоченный файл

домой

дом там где ты

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1
k. wintermute

Дом - там где можно спокойно посрать. Для некоторых это значит «везде». Для меня, к сожалению, привязанное к определённой геопозиции место

Ответить
3
Уполномоченный файл

ты уже обосрался, иди домой мыться

Ответить
1
Llaren Hlaalo

сосмыслом

Ответить
2
k. wintermute

Уточнение: «сос мыслом» или «сосмы слом»?

Ответить
–1
Llaren Hlaalo

сосм ыслом

Ответить
0
k. wintermute
Ответить
4
Андрей Васильев

А почему в фильме насильник не черный? Кажется на момент выхода SJW-страсти еще не зашкаливали для такого хода

Ответить
4
Мисс Целлофан

Потому что это фильм по другой её книге. Мемуары, в которых она рассказывает свою историю, называются «Счастливая» и вышли в 1999 году, их собирались экранизировать только сейчас. «Милые кости» — художественная книга про вымышленную девочку и вымышленного насильника, которая вышла в 2002.

Ответить
1
Андрей Васильев

ааааа

Ответить
0
hallybarton

Тётке после того как она посадила рандомного прохожего, указав на него как на своего насильника, настолько понравилось сочинять и получать бабло, что она продолжила высасывать из пальца окуительные истории

Ответить
0
Уполномоченный файл

Отсидел авансом. Теперь он может ее изнасиловать и ему ничего не будет?

Ответить
3
Уполномоченный файл

стрелочка не поворачивается, дайте ей еще деняк на новую книгу

Ответить
3
Shenmue

Сделала себе состояние на книге и сломанной судьбе человека и типа ну чувак сорян, нигде не ёкает половину забашлять в качестве подкрепления к реальному сожалению?

Ответить
2
Уполномоченный файл

А срок 16 лет хотя никто даже не умер это нормально?

Ответить
1
Бип Боп

англо-саксонское право, там со сроками ебанутые

Ответить
1
Уполномоченный файл

Надо было вообще недельку условки дать, никто же не погиб

Ответить
–4
Бип Боп

между неделькой условки и шестнахой в тюрьме остается еще диапазон в пятнадцать лет и 51 неделю

Ответить
5
Уполномоченный файл

Лучше вообще посадить жертву, а то охуела совсем и эти леваки ещё

Ответить
–4
Бип Боп

юродивым не подаю, извини

Ответить
3
Уполномоченный файл

Ладно, расстрел. Пойдёт?

Ответить
–2
Уполномоченный файл

Я за законы Хаммурапи - за изнасилование жены изнасиловать жену насильника

Ответить
0
Мисс Целлофан

Хуй с ним, с объективным вменением, но что делать, если у насильника нет жены? А её, скорее всего, нет.

А если насильник насилует собственную жену? Её нужно будет приговорить к мастурбации?

Ответить
1
Уполномоченный файл

Её нужно будет приговорить к мастурбации?

Такая вот правовая коллизия🤷

Ответить
0
Уполномоченный файл

Ммм, привлечение невинных, красота

Ответить
–2
Илья Ильин

Какой же пиздец конечно. Надеюсь эту лживую мразь посадят в тюрьму

Ответить
1
Алексей Егоров

Муриканская система, конечно, не наша, но тоже тот ещё пиздец.

Ответить
1
Nikolay Kapustin

Вообще не ровня. 1% оправдательных заставляют муриканскую систему нервно смолить за углом.

Ответить
2
Ден

Да ну нахер. Мутная история из серии BLM. Не удивлюсь, если он на самом деле её изнасиловал, а теперь стебётся, слушая от неё же извинения

Ответить
–3
bor_vn

Начал смотреть Соколиный глаз. Посмотрел 2 серии...а оказывается больше не вышло.
Офигеть блин, что вообще творится.

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0
Уполномоченный файл

Сегодня вышла третья серия, уже есть сабы

Ответить
1
bor_vn

Спасибо!
На кинопабе пусто, зато на резке и правда выложили

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0
Уполномоченный файл

В телеге группа, там сразу и оригинал выложили, и потом версию с сабами и потом озвучку от, прости господи, колдфилма

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0
Уполномоченный файл

Ну сорян

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0
Уполномоченный файл
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0
SloMo

"Ну извиняй"

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0
Арчи

Мужик такой: да фигня вопрос

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0
Александр Елисеев

Есть похожая до невозможности история.
Посмотрите документальный сериал Netflix "Проект Невиновность", или "Дела невиновных", 6-й эпизод.

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0
hallybarton

история со счастливым концом

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0
Уполномоченный файл

Заебали, предлагаю перестать сажать за изнасилования женщин)))

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–4
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