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Новости
Sasha Shambilova

Председатель Еврокомиссии предложила странам Евросоюза ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции

Такую меру уже пообещала ввести Австрия с февраля 2022 года.

27 27 комментариев
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Фото EPA-EFE

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 77% процентов взрослых в ЕС уже вакцинировались, что составляет 66% от всех жителей, но ещё треть не привита. «Это 150 миллионов человек, и это очень много», — заявила она и предложила странам содружества начать обсуждение обязательной вакцинации. С таким заявлением фон дер Ляйен выступила во время пресс-конференции в Брюсселе.

Ursula von der Leyen @vonderleyen
We are now facing a double challenge in the fight against #COVID19.

The rapid resurgence of Delta across Europe and a new variant of concern: Omicron.

Full vaccination and boosters provide the strongest protection there is. And they are available now. https://twitter.com/i/broadcasts/1ypJdEWPRqgxW
Мы столкнулись с вызовом двойной силы в борьбе против Covid-19. В Европе вновь начали болеть «дельтой», а также появился новый повод для беспокойства: «омикрон». Полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую надёжную защиту. И они доступны прямо сейчас.

За неделю с 22 по 28 ноября 70% от всех случаев заболевания Covid-19 в мире пришлись на Европу. Как отметила фон дер Ляйен, это случилось из-за большого количества европейцев, которые не хотят вакцинироваться. Она считает, что быстрое распространения вируса ложится «тяжёлым бременем» на врачей, а «омикрон» требует особого внимания. Им уже болеют 44 жителя Евросоюза.

Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна.

Урсула фон дер Ляйен
председатель Еврокомиссии

Из всех стран ЕС о намерении ввести обязательную вакцинацию объявили в Австрии. С 1 февраля 2022 все граждане, у которых нет медотвода, должны привиться от Covid-19. Канцлер Австрии Александер Шалленберг назвал это «тяжёлым решением», но отметил, что другие меры сдерживания распространения вируса сработали недостаточно эффективно. Газета Die Presse сообщила, что за отказ от вакцинации жителей будут штрафовать на 7200 евро или приговаривать к тюремным срокам.

Штрафы за отказ от прививки также ввели в Греции для людей старше 60 лет. «Это не наказание. Это цена за здоровье», — сказал премьер-министр страны.

#новости #covid19 #вакцинация

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Уполномоченный файл

Рассказ о рассвете фашизма в Европе начнётся через 3...2...1

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6
Уполномоченный файл

Здравствуйте! Позвольте немного рассказать о рассвете фашизма в Европе

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11
Уполномоченный файл

Привет, я присяду?..

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3
Рудольф Нуриев

Это последние слова Навального?

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–1
Уполномоченный файл
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5
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Это очень сильный ход. Но рассмотреть возможность – это не принять директиву.

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2
Уполномоченный файл

Политологи ТЖ беспощадны

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12
Уполномоченный файл

77% процентов взрослых в ЕС уже вакцинировались, но ещё треть не привита

В ЕС 110% взрослых?

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5
Chikk

В РФ 146% и ничего, как-то живём. :)

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1
Уполномоченный файл

Частичная вакцинация не в счёт – 10% лимбо

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0
Уполномоченный файл

10% европейцев находятся в Лимбо, сообщает наш специальный корреспондент Данте Алигьери из сумрачного леса

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0
Вася Пражкин

Как-то у Вас часть предложения выпала, вот оно:
77% процентов взрослых в ЕС уже вакцинировались, что составляет 66% от всех жителей, но ещё треть не привита

66% привито, треть не привита, всего 100%. Вроде несложная математика.

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0
Luchano Spaguetti

После этой новости тжшники, которые готовы расстреливать, топить и сжигать невакцинированных, понимая, что эта мера и в РФ не за горами:

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3
Рыжий

В РФ не прокатит из-за коррупции

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1
Mezzo Deesa

Боже храни коррупцию!
🙏
Только ею и живёмб

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0
Рыжий

Без рофла - да. Без коррупции жизнь была бы пздц тяжелой

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0
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Коррупционер что-ли?

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0
пепси
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3
Andrey Valikov

Пидорасина

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1
Уполномоченный файл

Пусть засунет себе эту вакцину в жопу!!!

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1
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Если это поможет установить доверие, то это будет политически верный ход

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4
Уполномоченный файл

Давно пора, а то из-за этих волн возникают постоянные проблемы с перемещением внутри ЕС и из ЕС и обратно.

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0
Photuum

Проблемы от этого не исчезнут

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3
Рыжий

Можно подумать проблемы с перемещением уйдут после всеобщей вакцинации 99%

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1
Уполномоченный файл

Каждый как хочет так и распоряжается своим телом, но прививка должна быть обязательна

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–2
Уполномоченный файл

Ты свободен, но нет

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3
Chikk

Под псто в твиттере достаточно прекрасных комментов. :)

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