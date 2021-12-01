Председатель Еврокомиссии предложила странам Евросоюза ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции
Такую меру уже пообещала ввести Австрия с февраля 2022 года.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 77% процентов взрослых в ЕС уже вакцинировались, что составляет 66% от всех жителей, но ещё треть не привита. «Это 150 миллионов человек, и это очень много», — заявила она и предложила странам содружества начать обсуждение обязательной вакцинации. С таким заявлением фон дер Ляйен выступила во время пресс-конференции в Брюсселе.
За неделю с 22 по 28 ноября 70% от всех случаев заболевания Covid-19 в мире пришлись на Европу. Как отметила фон дер Ляйен, это случилось из-за большого количества европейцев, которые не хотят вакцинироваться. Она считает, что быстрое распространения вируса ложится «тяжёлым бременем» на врачей, а «омикрон» требует особого внимания. Им уже болеют 44 жителя Евросоюза.
Из всех стран ЕС о намерении ввести обязательную вакцинацию объявили в Австрии. С 1 февраля 2022 все граждане, у которых нет медотвода, должны привиться от Covid-19. Канцлер Австрии Александер Шалленберг назвал это «тяжёлым решением», но отметил, что другие меры сдерживания распространения вируса сработали недостаточно эффективно. Газета Die Presse сообщила, что за отказ от вакцинации жителей будут штрафовать на 7200 евро или приговаривать к тюремным срокам.
Штрафы за отказ от прививки также ввели в Греции для людей старше 60 лет. «Это не наказание. Это цена за здоровье», — сказал премьер-министр страны.