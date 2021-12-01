Такую меру уже пообещала ввести Австрия с февраля 2022 года.

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Фото EPA-EFE

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что 77% процентов взрослых в ЕС уже вакцинировались, что составляет 66% от всех жителей, но ещё треть не привита. «Это 150 миллионов человек, и это очень много», — заявила она и предложила странам содружества начать обсуждение обязательной вакцинации. С таким заявлением фон дер Ляйен выступила во время пресс-конференции в Брюсселе.

Ursula von der Leyen @vonderleyen



The rapid resurgence of Delta across Europe and a new variant of concern: Omicron.



Full vaccination and boosters provide the strongest protection there is. And they are available now. We are now facing a double challenge in the fight against #COVID19 The rapid resurgence of Delta across Europe and a new variant of concern: Omicron.Full vaccination and boosters provide the strongest protection there is. And they are available now. https://twitter.com/i/broadcasts/1ypJdEWPRqgxW Мы столкнулись с вызовом двойной силы в борьбе против Covid-19. В Европе вновь начали болеть «дельтой», а также появился новый повод для беспокойства: «омикрон». Полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую надёжную защиту. И они доступны прямо сейчас.

За неделю с 22 по 28 ноября 70% от всех случаев заболевания Covid-19 в мире пришлись на Европу. Как отметила фон дер Ляйен, это случилось из-за большого количества европейцев, которые не хотят вакцинироваться. Она считает, что быстрое распространения вируса ложится «тяжёлым бременем» на врачей, а «омикрон» требует особого внимания. Им уже болеют 44 жителя Евросоюза.

Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна. Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Из всех стран ЕС о намерении ввести обязательную вакцинацию объявили в Австрии. С 1 февраля 2022 все граждане, у которых нет медотвода, должны привиться от Covid-19. Канцлер Австрии Александер Шалленберг назвал это «тяжёлым решением», но отметил, что другие меры сдерживания распространения вируса сработали недостаточно эффективно. Газета Die Presse сообщила, что за отказ от вакцинации жителей будут штрафовать на 7200 евро или приговаривать к тюремным срокам.