В пору праздников, когда люди должны проводить время со своими семьями, гринч-боты вынуждают американцев прочёсывать сайты в надежде найти недорогой подарок или отдавать огромные деньги перекупщикам.

Наш законопроект призван уравнять условия и не позволить перекупщикам вытягивать последние деньги из трудолюбивых родителей в этот праздничный сезон. Я призываю коллег присоединиться ко мне и немедленно принять этот закон, чтобы не позволить гринч-ботам украсть праздники.