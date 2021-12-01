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Новости
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В США представили законопроект о запрете ботов-перекупщиков консолей и других дефицитных или популярных товаров Статьи редакции

«Гринч-ботов» решили остановить перед Рождеством.

17 17 комментариев
1232 просмотров

Группа демократов внесла на рассмотрение в Конгресс США законопроект под названием «Stopping Grinch Bots Act» («Закон о борьбе с гринч-ботами»). В США гринч-ботами называют программы, которые автоматически скупают популярные или дефицитные товары в онлайн-магазинах, как только они поступают в продажу.

Политики требуют признать использование таких ботов незаконным. В 2016 году эта же группа демократов добилась того, что в США приняли закон, запрещающий применение автоматизированного ПО для покупки билетов на концерты и спортивные мероприятия. Авторы законопроекта надеются, что теперь аналогичное ограничение получится распространить на онлайн-магазины.

В пору праздников, когда люди должны проводить время со своими семьями, гринч-боты вынуждают американцев прочёсывать сайты в надежде найти недорогой подарок или отдавать огромные деньги перекупщикам.

Наш законопроект призван уравнять условия и не позволить перекупщикам вытягивать последние деньги из трудолюбивых родителей в этот праздничный сезон. Я призываю коллег присоединиться ко мне и немедленно принять этот закон, чтобы не позволить гринч-ботам украсть праздники.

Пол Тонко
один из авторов законопроекта

Демократы впервые предложили этот законопроект в ноябре 2019 года, но принять его не удалось. С тех пор проблема приняла массовый характер на фоне дефицита консолей и видеокарт.

Авторы инициативы подчеркнули, что среднестатистический покупатель не в состоянии конкурировать с ботами-перекупщиками, которым требуется всего несколько секунд для того, чтобы купить нужный товар. Если закон о борьбе с ботами примут, за его соблюдением будет следить Федеральная торговая комиссия США.

#новости #сша #покупки

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aqerd

Байден молодец
политик лидер и боец

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7
Максим Козаченко

А можно так же, только с биржевыми роботами? Или это другое?

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0
badResistor

Вам не нравится наличие онлайн заявок и вы хотите лично звонить брокеру? Или вы про высокочастотную торговлю?
В чем вред для обывателя-инвестора в таких роботах?

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3
N/a

Приходится и ботам немного платить, также как и с перекупами консолей

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0
Sam Lowry

Поди про ВЧ-торговлю. Вот только там за каждую транзу уплочено, поэтому кому не нравится — могут идти нахуй, владельцам бирж боты выгодны.

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0
Максим Козаченко

Да я и не спорю, что они выгодны владельцам бирж)

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0
Computer dragon

Как они собираются следить за исполнением закона?

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0
Андрей Усов

Капча как минимум

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1
Миша

она не проблема давно

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1
Chikk

При получении товара надо будет поднять правую руку и поклясться, что нажимал кнопку "купить" самостоятельно. Элементарно же.

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0
vlad novikov

Америка тоже любит запрещать, а ещё больше накладывать ред.

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0
Миша

в итоге ничего не поменяется, мониторы все равно уведомят о рестоке вещей обладателей ботов раньше и они просто руками вещь заберут

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0
Аркадий Соколов

вот вам и страна где депутаты от народа

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0
Tim Hansen
Ответить
0
Уполномоченный файл

Ууууу леваки, рыночек порешал, вмешательство, фемки сжв

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–1
Jonathan Lynn

Не вижу абсолютно ничего левого в сабже. Обычное оздоровление и так относительно здоровой рыночной экономики. Встречный вопрос, как ты будешь "оздоровлять" Северную Корею, если там вообще есть что оздоровлять?

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0
N/a

А что в Корее? Негров линчуют?

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0
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