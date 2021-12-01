22 трека — и на этот раз действительно новых.

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Поздним вечером 1 декабря третий альбом рэпера Оксимирона под названием «Красота и уродство» начал появляться в стриминг-сервисах.

Где можно послушать новый альбом:

Spotify

«Музыка VK»

Apple Music (на момент написания заметки нет)

«Яндекс.Музыка»

«СберЗвук»

Трек-лист:

В соцсетях наблюдалось уникальное для рунета единение: внушительное количество людей целый день ожидали релиза, обещанного 1 декабря.

0xotHik⚡s T_W_R @0xothiksTWR



Я не загружаю альбом в день релиза, потому что еще его не дописал.



We are not the same. @rodoss Вы не загружаете альбом в день релиза, чтобы подогреть хайп.Я не загружаю альбом в день релиза, потому что еще его не дописал.We are not the same.

Артем Беседин @asbesedin все еще нравится идея, что оксимирон выпустит сегодня трек с названием «новый альбом»

Денис Чужой @fe_city_boy Вот это убожество зовётся Оксимирон

спасибо Коле Редькину @ot_semi_nedug лежу на верхней полке купе, смотрю, как девушка на нижней проверяет спотифай..

Никита Казимиров @FinDrm Чести ради, никто не уточнял, что альбом именно выйдет. Или выйдет в нашем таймлайне. Или что цифры внизу — это на самом деле не промокод на воппер с курицей. https://twitter.com/norimyxxxo/status/1462760991951929349

Альбом сразу же стали цитировать, хотя до настоящих разборов ещё далеко.

анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin @norimyxxxo СКАЖИ ЧЕСТНО ТЫ СПЕЦИАЛЬНО ЖДАЛ ПОКА ВСЕ ВЫЛОЖАТ ИТОГИ ГОДА СПОТИФАЯ ЧТОБ ПОПАСТЬ СО СВОИМ АЛЬБОМОМ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?!??

Никита Пёс @nikitapyos Я человек занятой, альбом Оксимирона послушаю на скорости x2.

Anton Mikhashenok @mikhashenok Короче, альбом выглядит следующим образом: вы зашли в магазин Республика и начали перечислять все книги, которые видите перед собой. Прям подряд и с авторами.

so far софа л @_perlmutter он просто.... выписал все хайпанувшие слова и назвал это Альбом

Litavrin @litavrinm нету милфы сексуальный чем екатерина шульман

Денис Чужой @fe_city_boy Гострайтер Оксимирона, принимаю заказы https://twitter.com/fe_city_boy/status/1457364033720487939 Имеется в виду недавняя шутка Дениса Чужого про просмотр Екатерины Шульман вместо порно

Это третий альбом Оксимирона. Первый, «Вечный жид», вышел ещё в 2011 году, до всероссийской популярности рэпера. Второй альбом гораздо более заметный: концептуальный релиз-антиутопия «Горгород», вышедший в 2015 году, рассказывал историю Марка, который проходит путь от писателя-конформиста до лидера протеста против Мэра. Треки были связаны единым сюжетом и «скитами» от лица литературного агента Киры.

В 2017 году Оксимирон собрал «Олимпийский», но практически перестал выпускать новые песни. Если не считать сингл «Биполярочка», рэпер почти шесть лет обходился редкими гостевыми куплетами на треках других исполнителей и участием в 17-м независимом онлайн-баттле hip-hop.ru. При этом он периодически вёл активистскую деятельность: приходил на митинги и к судам, организовал концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски и проект «Сядь за текст» в поддержку Егора Жукова.

Полноценное музыкальное возвращение Оксимирона состоялось 1 ноября 2021 года с десятиминутным клипом «Кто убил Марка?». В нём Фёдоров рефлексировал о своей жизни через ситуацию десятилетней давности с рэпером Жиганом.