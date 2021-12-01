Оксимирон выпустил третий альбом в карьере и первый за шесть лет. Он называется «Красота и уродство» Статьи редакции
22 трека — и на этот раз действительно новых.
Поздним вечером 1 декабря третий альбом рэпера Оксимирона под названием «Красота и уродство» начал появляться в стриминг-сервисах.
Где можно послушать новый альбом:
- Spotify
- «Музыка VK»
- Apple Music (на момент написания заметки нет)
- «Яндекс.Музыка»
- «СберЗвук»
Трек-лист:
В соцсетях наблюдалось уникальное для рунета единение: внушительное количество людей целый день ожидали релиза, обещанного 1 декабря.
Альбом сразу же стали цитировать, хотя до настоящих разборов ещё далеко.
Это третий альбом Оксимирона. Первый, «Вечный жид», вышел ещё в 2011 году, до всероссийской популярности рэпера. Второй альбом гораздо более заметный: концептуальный релиз-антиутопия «Горгород», вышедший в 2015 году, рассказывал историю Марка, который проходит путь от писателя-конформиста до лидера протеста против Мэра. Треки были связаны единым сюжетом и «скитами» от лица литературного агента Киры.
В 2017 году Оксимирон собрал «Олимпийский», но практически перестал выпускать новые песни. Если не считать сингл «Биполярочка», рэпер почти шесть лет обходился редкими гостевыми куплетами на треках других исполнителей и участием в 17-м независимом онлайн-баттле hip-hop.ru. При этом он периодически вёл активистскую деятельность: приходил на митинги и к судам, организовал концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски и проект «Сядь за текст» в поддержку Егора Жукова.
Полноценное музыкальное возвращение Оксимирона состоялось 1 ноября 2021 года с десятиминутным клипом «Кто убил Марка?». В нём Фёдоров рефлексировал о своей жизни через ситуацию десятилетней давности с рэпером Жиганом.
Следом вышли клипы на новые треки «Цунами», «Организация» и «Мох». Все они вошли в вышедший 12 ноября микстейп «Смутное время», который оказался сборником старого материала с 2014 по 2021 год. Релиз вызвал разочарование в сети, тем более, что рэпер в бэкстейдже клипов упомянул, что новый материал будет уже в 2022 году, но затем Оксимирон объявил о выходе третьего альбома 1 декабря.
ну хз, оксидрочер оксидрочеру рознь, мне вот горгород понравился, щас этот слушаю, надеюсь оправдает ожидания, пока второй трек играет, дальше больше, с Марком как по мне он обосрался, но вот гогород литературно очень интересный эксперимент... а так ну в целом не фанат, в репе больше дотсфэм нравиться и то не все
@Женя Кузьмин почему пуш так рано? Никакого уважения к традициям.
Добавьте тег #рэп, чтобы я мог его забанить и в своей ленте этой гадости не видеть.
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сразу сорри если чё мне 13 лет, но Я слушаю Oxxxymiron уже пол года. Это мой любимый российский репэр . Я считаю, что лушче уже не мождет быть российского рэпа, ведь тут наличествуется всё. Голос, музыка, тексты со смыслом (не как тру ля ля у меня большие труселя как у FACE или у Хаски) да и вообще можно слушать безконечно. Я могу. Но вот "OLD Красота и Уродство" спорный альбом. Нет, Мирончик до сих пор пишет идеальные тексты их смысл не понять рокерам и попсовикам да и сами смотрите. Если слушать их под кроватью то ваще муражки идут по коже. Как я идеал. Музыка как всегда прекрасна.