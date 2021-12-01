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Новости
Женя Кузьмин

Оксимирон выпустил третий альбом в карьере и первый за шесть лет. Он называется «Красота и уродство» Статьи редакции

22 трека — и на этот раз действительно новых.

169 169 комментариев
5439 просмотров

Поздним вечером 1 декабря третий альбом рэпера Оксимирона под названием «Красота и уродство» начал появляться в стриминг-сервисах.

Где можно послушать новый альбом:

Трек-лист:

Oxxxymiron @norimyxxxo

В соцсетях наблюдалось уникальное для рунета единение: внушительное количество людей целый день ожидали релиза, обещанного 1 декабря.

Митя Достоевский @D0CT0EBCKNN
0xotHik⚡s T_W_R @0xothiksTWR
@rodoss Вы не загружаете альбом в день релиза, чтобы подогреть хайп.

Я не загружаю альбом в день релиза, потому что еще его не дописал.

We are not the same.
Артем Беседин @asbesedin
все еще нравится идея, что оксимирон выпустит сегодня трек с названием «новый альбом»
Денис Чужой @fe_city_boy
Вот это убожество зовётся Оксимирон
спасибо Коле Редькину @ot_semi_nedug
лежу на верхней полке купе, смотрю, как девушка на нижней проверяет спотифай..
Никита Казимиров @FinDrm
Чести ради, никто не уточнял, что альбом именно выйдет. Или выйдет в нашем таймлайне. Или что цифры внизу — это на самом деле не промокод на воппер с курицей. https://twitter.com/norimyxxxo/status/1462760991951929349

Альбом сразу же стали цитировать, хотя до настоящих разборов ещё далеко.

анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
@norimyxxxo СКАЖИ ЧЕСТНО ТЫ СПЕЦИАЛЬНО ЖДАЛ ПОКА ВСЕ ВЫЛОЖАТ ИТОГИ ГОДА СПОТИФАЯ ЧТОБ ПОПАСТЬ СО СВОИМ АЛЬБОМОМ В СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?!??
Никита Пёс @nikitapyos
Я человек занятой, альбом Оксимирона послушаю на скорости x2.
Anton Mikhashenok @mikhashenok
Короче, альбом выглядит следующим образом: вы зашли в магазин Республика и начали перечислять все книги, которые видите перед собой. Прям подряд и с авторами.
so far софа л @_perlmutter
он просто.... выписал все хайпанувшие слова и назвал это Альбом
Litavrin @litavrinm
нету милфы сексуальный чем екатерина шульман
Денис Чужой @fe_city_boy
Гострайтер Оксимирона, принимаю заказы https://twitter.com/fe_city_boy/status/1457364033720487939
Имеется в виду недавняя шутка Дениса Чужого про просмотр Екатерины Шульман вместо порно

Это третий альбом Оксимирона. Первый, «Вечный жид», вышел ещё в 2011 году, до всероссийской популярности рэпера. Второй альбом гораздо более заметный: концептуальный релиз-антиутопия «Горгород», вышедший в 2015 году, рассказывал историю Марка, который проходит путь от писателя-конформиста до лидера протеста против Мэра. Треки были связаны единым сюжетом и «скитами» от лица литературного агента Киры.

В 2017 году Оксимирон собрал «Олимпийский», но практически перестал выпускать новые песни. Если не считать сингл «Биполярочка», рэпер почти шесть лет обходился редкими гостевыми куплетами на треках других исполнителей и участием в 17-м независимом онлайн-баттле hip-hop.ru. При этом он периодически вёл активистскую деятельность: приходил на митинги и к судам, организовал концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски и проект «Сядь за текст» в поддержку Егора Жукова.

Полноценное музыкальное возвращение Оксимирона состоялось 1 ноября 2021 года с десятиминутным клипом «Кто убил Марка?». В нём Фёдоров рефлексировал о своей жизни через ситуацию десятилетней давности с рэпером Жиганом.

Трек Оксимирона «Кто убил Марка?» — 10-минутная…
Мирон Фёдоров анонсировал альбом очень личной песней, которую в рунете называют «самым масштабным…
tjournal.ru

Следом вышли клипы на новые треки «Цунами», «Организация» и «Мох». Все они вошли в вышедший 12 ноября микстейп «Смутное время», который оказался сборником старого материала с 2014 по 2021 год. Релиз вызвал разочарование в сети, тем более, что рэпер в бэкстейдже клипов упомянул, что новый материал будет уже в 2022 году, но затем Оксимирон объявил о выходе третьего альбома 1 декабря.

#новости #музыка #оксимирон

169 169 комментариев
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169 комментариев
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Уполномоченный файл

Ураааааа

Женя, спасибо что принёс это говно на тэжэ, наше уже кончается!

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20
Закомплексованная Душа

Плпизди тут, на ТЖ довольно таки много оксидрочеров

Ответить
3
Уполномоченный файл

Один. Зато Вселенский

Ответить
5
5 комментариев
Александр Воронин

ну хз, оксидрочер оксидрочеру рознь, мне вот горгород понравился, щас этот слушаю, надеюсь оправдает ожидания, пока второй трек играет, дальше больше, с Марком как по мне он обосрался, но вот гогород литературно очень интересный эксперимент... а так ну в целом не фанат, в репе больше дотсфэм нравиться и то не все

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1
7 комментариев
Мразь

Привет. Ты охуел?

Ответить
0
Уполномоченный файл

Привет не понял вопроса

Ответить
0
10 комментариев
Александр Воронин

Здарова заебал

Ответить
0
FAT FATOVITCH

Спокойно, ща накатим больше!

Ответить
1
Федор Шарапов

Ето принес, да тебя не унес

Ответить
–1
Уполномоченный файл

Привет мы знакомы?

Ответить
0
Леха

Заебали со своим оксюмороном

Ответить
14
Денис .

Ещё и вакцину от него сука новую ждать долго

Ответить
–1
Федя Прозоров

Новый альбом Моргенштерна? Да, теперь долго ждать

Ответить
–4
Уполномоченный файл

Ясно, очередная хуета для дегенератов

Ответить
6
Уполномоченный файл

Пахнет баном 🤗🤗🤗

Ответить
1
Женя Кузьмин

Народ мы просили Оксимирона выпустить альбом в три ночи, чтобы тогда и пушнуть, но он нас не послушал

Ответить
11
Артём Козак

Все нормально, у меня как раз 3 ночи

Ответить
1
Роман Зеленин

Будет ссылка на Apple Music???!!!!

Ответить
0
Закомплексованная Душа

@Кирилл Вселенский

Ответить
8
Кирилл Вселенский

Наушники сели пока ждал

Ответить
2
Уполномоченный файл

Ты еще не слушал?!

Ответить
–1
4 комментария
Уполномоченный файл

@Женя Кузьмин почему пуш так рано? Никакого уважения к традициям.

Ответить
6
Ольга Щербинина

@Сергей Звезда к ответу

Ответить
6
Депутат миллионов

Ну строчка "Нету милфы сексапильней чем Екатерина Шульман" просто БЕНЬГ!

Ответить
6
Федя Прозоров

Вкусы так себе

Ответить
–1
Andrey Alyushin

Самый счастливый человек прямо сейчас

Ответить
5
norm

https://youtu.be/TqBKKynEciM

Ответить
0
Закомплексованная Душа

Объектно слабо, лучше чем на батле уже не получиться

Ответить
0
Genesi5 ­

Слабовольному терпиле - соответствующий дисс

Ответить
–8
Уполномоченный файл

Добавьте тег #рэп, чтобы я мог его забанить и в своей ленте этой гадости не видеть.

Ответить
3
Neketa Fo

А как ты тогда сможешь в этих постах оставлять комментарии?

Ответить
3
Уполномоченный файл

Неможно

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Итиэп

Ответить
0
Женя Кузьмин

@Кирилл Вселенский НУЖНА БЫСТРАЯ АНАЛИТИКА ДРУГ ГОВНО ИЛИ НЕТ?

Ответить
3
qq

напиши две статьи

Ответить
2
Женя Кузьмин

да я уже всё, вешаю оксимирона на гвоздь, ухожу из большого рэпа. для меня было важно гештальт уже закрыть

Ответить
3
2 комментария
Уполномоченный файл

Мало, реакция нужна

Ответить
–1
1 комментарий
Кирилл Вселенский

Ресторатор скипает не дает послушать нормально!!!!!
Пока такое

Ответить
–1
Уполномоченный файл

Щас бы скипать новый материал, завтра пусть послушает

Ответить
–1
Закомплексованная Душа

Послушаю + скажу

Ответить
–1
Словесный Интервент

Почему это важно?

Ответить
2
Федя Прозоров

ПОТОМУ ЧТО

Ответить
3
Денис .

ТЫ ЧЕ СУКА ЭТО ОКСИМИРОН ЖОРНАЛ, НЬЮФАГ

Ответить
2
Денис .

Бля, дата регистрации больше моей, пошёл нахер

Ответить
–2
norm

Ресторатор ясно и коротко высказался.

Ответить
1
Уполномоченный файл

Не шарит!

Ответить
–1
Уполномоченный файл

Он тупой

Ответить
–2
Lee White

Шульман, Дугин

Ответить
2
Уполномоченный файл

Орнул от панча про Шульман

Ответить
0
Уполномоченный файл

Но я тупой, так нужно

Ответить
–1
Уполномоченный файл

А вот и пуш 💪😎🥊

Ответить
3
Уполномоченный файл

Пуш был получается?!

Ответить
2
Уполномоченный файл
Ответить
0
Уполномоченный файл

Т

Ответить
0
6 комментариев
Кирилл Вселенский
Ответить
1
Уполномоченный файл

Стрим от Славы КПСС будет?

Ответить
–1
Кирилл Вселенский

Конечно

Ответить
0
Уполномоченный файл

Это должно быть смешно. Скиньте ссылку как будет.

Ответить
0
7 комментариев
Nastya Grachyova

Если У Оксимирона все хорошо, стрим прекращается

Ответить
–1
1 комментарий
Закомплексованная Душа

На Ютубе?

Ответить
–1
Кирилл Вселенский

Да

Ответить
–1
Плотва обыкновенная

https://www.youtube.com/watch?v=LjTgstSa5qc&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80

Ответить
–1
1 комментарий

Комментарий удален

Bibba La Bibba

Удали

Ответить
–2
Ivan Testov

ПОМНИТЕ НОВОСТИ, В ГОСДУМЕ ГОВОРИЛИ ЧТО ОКСИМИНОГ ЭТО ХОРОШО?

ТАК ВОТ, У НИХ ПОЖАР ОЧКА ТЕПЕРЬ БУДЕТ

Ответить
2
Закомплексованная Душа

Ну он на грани...

Ответить
0
Миша

Идите нахуй со своим оксимироном, спасибо

Ответить
–1
Словесный Интервент

Пуш был?

Ответить
–1
Уполномоченный файл

@van der Pusch

Ответить
3
Marhal_New _Arleana

Пишу в легендарном треде

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0
Федя Прозоров

Историческая хуйня

Ответить
0
Уполномоченный файл

ПУШ БЫЛ?
ГДЕ КРАСНЫЙ ТРЕД
ВЫ ЧТО ОХУЕЛИ

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Пхпххп

Ответить
–1
Федя Прозоров

Я не могу дизлайкать дитковского

Ответить
–2
Уполномоченный файл

Надо, Федя, надо

Ответить
–1

Комментарий удален

Уполномоченный файл

Еще один альбом не послушаю, пиздец

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1
Уполномоченный файл

Не моху в это поверить...

Ответить
0
Федя Прозоров

НОВОСТИ! ПУШ ПУШ ПУШ ПУШ

Ответить
–1
Андрей Васильев

Наконец-то смох

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–1
Уполномоченный файл

Жёстко конечно политизировался, мне нравится

Ответить
–1
Arthur N

сразу сорри если чё мне 13 лет, но Я слушаю Oxxxymiron уже пол года. Это мой любимый российский репэр . Я считаю, что лушче уже не мождет быть российского рэпа, ведь тут наличествуется всё. Голос, музыка, тексты со смыслом (не как тру ля ля у меня большие труселя как у FACE или у Хаски) да и вообще можно слушать безконечно. Я могу. Но вот "OLD Красота и Уродство" спорный альбом. Нет, Мирончик до сих пор пишет идеальные тексты их смысл не понять рокерам и попсовикам да и сами смотрите. Если слушать их под кроватью то ваще муражки идут по коже. Как я идеал. Музыка как всегда прекрасна.

Ответить
–2
конгруэ́нтный

вам не кажется что внимания слишком много
явление явно заслуживает меньшего

Ответить
–3
Уполномоченный файл

Нет

Ответить
–2
1 комментарий
Уполномоченный файл

Хороший альбом

Ответить
0
Мох

Во втором треке и уже политота.
А вообще радостное сегодня событие, что-то на уровне ожидания первого января.

Ответить
–1
Alex Jake

- ред.

Ответить
–1
Уполномоченный файл

Даже оксимирон заебался ждать ММ3

Ответить
–1
Ялкынчик🔥

ВЫШЕЛ, ВЫШЕЛ!
Новый альбом от омикрона

Ответить
–2
Genesi5 ­

Опять на этой помойке пуши про реп.
Ну, значит, и шутки соответствующие

Ответить
–2
Артём Козак

Еще таких пушей поделайте, и тоже придется объяснять почему убрать дизы с тж это правильно и нужно. ред.

Ответить
–1
Уполномоченный файл

Как будто первый раз

Ответить
–1
Mikhail Kuropatkin

Мне кажется или нас всех жестоко наебали когда пересадили с мини-джека на блюз? Это два разных звука.

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0
Уполномоченный файл

Ну судя по превьюхам треков как минимум в музыкальном плане это просто мусор.
А может это норм для оксиморона, его и так не слушал, но насколько помню, городподподошвой и прочее как-то серьезнее было. ред.

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0
некипишуй
Ответить
0
Наташа Буринская

Крутой альбом!

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0
KotoBog

Достаточно агрессивно и злободневно, нравится.

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0
Федя Прозоров

БИ ПОЛЯР ОЧКА

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–1
qq

удобно (извините)

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–1
Закомплексованная Душа

21 трек - конвейер, свиноматка

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–1
8 комментариев
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