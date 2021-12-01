Госкомиссия отдала полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц, а для окупаемости и бесперебойной работы необходимы 3,4-3,8 ГГц.

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Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) расширила диапазон для сетей 5G в городах-миллионниках и добавила для тестирования полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сейчас этот диапазон использует ФСО России, Росавиация, Минобороны и Роскосмос. Чтобы определить возможность совместного использования частот, компания «Новые цифровые решения» (специальное дочернее предприятие «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома») проведёт исследования. Диапазон выделили на два года.

ГКРЧ также решила упростить процедуру применения земных станций спутниковой связи технологии VSAT. Это позволит расширить зону покрытия в труднодоступных районах. Выделить «Билайну» частоты 3,4-3,8 ГГц для тестирования 5G в московском метро комиссия отказалась.

Управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов отметил, что основные частоты для сетей 5G — это диапазон 3,4-3,8 ГГц. По его мнению, расширение до 4,4-4,8 ГГц — это положительная новость для операторов, и эти частоты найдут применение в 5G. Однако они будут играть только дополняющую роль. Анкилов считает, что в этом диапазоне сеть окупится только через несколько десятков лет, делать на неё ставку операторам нет экономического смысла.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц считается наиболее перспективным для развития сетей 5G: он может обеспечить прирост скорости при хорошем покрытии, под него ориентируются мировые производители оборудования. Однако эти частоты заняты средствами связи силовых структур, Минобороны и Роскосмоса. Операторам диапазон не отдают.