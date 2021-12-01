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Новости
Яна Ломакина

Минцифры выделило дополнительные частоты для тестирования сетей 5G — но не те, что нужны операторам Статьи редакции

Госкомиссия отдала полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц, а для окупаемости и бесперебойной работы необходимы 3,4-3,8 ГГц.

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Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) расширила диапазон для сетей 5G в городах-миллионниках и добавила для тестирования полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц, сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сейчас этот диапазон использует ФСО России, Росавиация, Минобороны и Роскосмос. Чтобы определить возможность совместного использования частот, компания «Новые цифровые решения» (специальное дочернее предприятие «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома») проведёт исследования. Диапазон выделили на два года.

ГКРЧ также решила упростить процедуру применения земных станций спутниковой связи технологии VSAT. Это позволит расширить зону покрытия в труднодоступных районах. Выделить «Билайну» частоты 3,4-3,8 ГГц для тестирования 5G в московском метро комиссия отказалась.

Управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов отметил, что основные частоты для сетей 5G — это диапазон 3,4-3,8 ГГц. По его мнению, расширение до 4,4-4,8 ГГц — это положительная новость для операторов, и эти частоты найдут применение в 5G. Однако они будут играть только дополняющую роль. Анкилов считает, что в этом диапазоне сеть окупится только через несколько десятков лет, делать на неё ставку операторам нет экономического смысла.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц считается наиболее перспективным для развития сетей 5G: он может обеспечить прирост скорости при хорошем покрытии, под него ориентируются мировые производители оборудования. Однако эти частоты заняты средствами связи силовых структур, Минобороны и Роскосмоса. Операторам диапазон не отдают.

Российские власти предлагают операторам использовать диапазон 4,8–4,99 ГГц, но компании это не устраивает. Они указывают, что сети будут дороже, выбор оборудования меньше, а в приграничных районах могут возникать помехи, поскольку некоторые страны, в том числе НАТО, отдали эти частоты военным.

Главное о 5G: как устроены сети нового…
Пока Китай и США активно развивают 5G, российские операторы находятся в догоняющих из-за проблем с…
tjournal.ru

#новости #связь #5g

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Уполномоченный файл

Как же военные заебали. У них дохуя чистот. Отобрать всё и пусть так же выпрашивают. Они государственные, а не их личные.

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15
Сознательный франт

Отобрать всё и пусть так же выпрашивают.

А вы говорили, что здесь коммунизмы не любят.

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0
Уполномоченный файл

Так они часть государства, а не частная компания.

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3
Сознательный франт

Беспилотные зоны - это тоже государство.

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0
Ёршик Золотой

Чистот. Я все.

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1
Уполномоченный файл

Да, я еблан.

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0
solawind

Частоты это очень большие бабки, и на них их владельцы военные хотят заработать. Это знают все кто в отрасли

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2
Антон Пострунин

А как военные могут продавать частоты, тем более высокие частоты, которые малого радиуса?

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0
Уполномоченный файл

Да они просто охуели. Захапали в своё время всё что могли, а теперь рассказывают что им это всё ОЧЕНЬ надо, но если ОЧЕНЬ попросить, то подвинутся. Не представляю в какой момент они решили, что это их собственность.

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11
Сознательный франт

А в сша негров линчуют.

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–2
Уполномоченный файл

А при чём тут США?

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1
Сознательный франт

При том, что в самой демократичной на свете стране эти частоты так же заняты военными?

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–2
Уполномоченный файл

Я не знаю как обстоят дела в США, но у нас куча частот военными тупо не используется.
Если в США ситуация аналогичная, то и в самой демократичной на свете стране военные охуели.

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0
Сознательный франт

Должны разрешать летать там, где летается. Должны разрешать копать там, где копается. Должны разрешать использовать частоты те, что удобны компаниям.
Похуй на регулирования и безопасность. Это народное, а не ваше.

Как-то так?

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а те, что нужны для ковида-22

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1
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Это не подсайт Украина

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0
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я из Израиля

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0
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Это не подсайт "Одесса"

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3
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я не ч-ч

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0
АТВ

Суверенный 5G

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1
Депутат миллионов
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1
Photuum

5G не нужен, лучше покрытие 4G улучшайте

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1
Serge

В сельской, малонаселённой местности может и не нужен, там LTE на 800-1800 МГц хватит. А вот в крупных городах, миллионниках 5G нужен.

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0
Уполномоченный файл

Как обычно. То говна не завезли, то вёдер на всех не хватает

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1
Ёршик Золотой

ГКРЧ - Гавнокороче. Правильно?

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0
Dangerus

Не отдавайте им эти частоты!
А то как же у нас без них процессоры будут работать?

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