Это первый раз, когда он проиграл судебное дело из-за своей публикации.

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Московский городской суд по жалобе карельского ТСЖ обязал блогера удалить публикацию, в которой он назвал «говнохранителями» противников новых правил размещения вывесок в Петрозаводске. Об этом изданию «7х7» сообщила адвокат истцов.

Инициаторами судебного разбирательства стали представители городского товарищества собственников жилья «Ленина 18Б». За «оскорбительные слова» в их адрес с блогера взыскали 10 тысяч рублей в пользу истцов. Изначально они запрашивали 2 миллиона рублей компенсации.

Поводом для иска стала публикация Варламова октября 2020 года «Говнохранители на страже визуального мусора». В ней блогер раскритиковал петрозаводских предпринимателей и представителей ТСЖ «Ленина 18Б», которые выступили против новых требований к размещению вывесок на фасадах зданий. «Все эти прекрасные люди мечтают и дальше уродовать Петрозаводск, чтобы горожан каждый день тошнило от их пёстрой рекламы, которой они загадили каждый клочок пространства», — написал блогер.