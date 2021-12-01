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Новости
Яна Ломакина

Суд обязал блогера Илью Варламова удалить пост о предпринимателях-«говнохранителях» из Карелии Статьи редакции

Это первый раз, когда он проиграл судебное дело из-за своей публикации.

39 39 комментариев
2905 просмотров

Московский городской суд по жалобе карельского ТСЖ обязал блогера удалить публикацию, в которой он назвал «говнохранителями» противников новых правил размещения вывесок в Петрозаводске. Об этом изданию «7х7» сообщила адвокат истцов.

Инициаторами судебного разбирательства стали представители городского товарищества собственников жилья «Ленина 18Б». За «оскорбительные слова» в их адрес с блогера взыскали 10 тысяч рублей в пользу истцов. Изначально они запрашивали 2 миллиона рублей компенсации.

Поводом для иска стала публикация Варламова октября 2020 года «Говнохранители на страже визуального мусора». В ней блогер раскритиковал петрозаводских предпринимателей и представителей ТСЖ «Ленина 18Б», которые выступили против новых требований к размещению вывесок на фасадах зданий. «Все эти прекрасные люди мечтают и дальше уродовать Петрозаводск, чтобы горожан каждый день тошнило от их пёстрой рекламы, которой они загадили каждый клочок пространства», — написал блогер.

Суд обязал Варламова удалить публикацию и разместить на своём сайте в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. Сам блогер на заседании не присутствовал, его интересы представляли адвокаты. Решение суда он не прокомментировал.

#новости #блогеры #урбанистика #суды

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Димитри Джан

Варламов - крутой чувак

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21
испанский смех

топ!

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1
Дмитрий Маркин

Топ за свои лайки❤️

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4
Уполномоченный файл

За свои деньги?

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1
Уполномоченный файл

Но он же за денежку, бывало, провластную джинсу толкал.

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1
alexander alexander

Поделись, плиз?

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1
умный человек

денежкой?

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0
alexander alexander

Если не сложно, христа ради, дай бог здоровья

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0
Ivan Lindman

Блогер пиздабол

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–1
умный человек

не скучай, смотри футбол

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2
Уполномоченный файл

Как насчет обжалования? или в таких делах его нет?

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3
Борис Уткин

Есть, но из за судебной палочной системы шансы выиграть аппеляцию крайне малы

Если леночка отменит решение Яночки, яночка получит минус социальный рейтинг и затаит обижу на леночку

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13
Уполномоченный файл

Про это я слышал, судебная система говняная

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2
Имя И Фамилия

Суд разберётся, то был неправильный, а правильный разберётся

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2
Уполномоченный файл

суд может ошибаться, если бы суд всегда был прав, не существовало бы как явления апелляции и кассации, не говоря уже о пересмотре дел...

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1
Имя И Фамилия

Понял тебя

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0
Уполномоченный файл

А я тебя нет, чего динамишь?

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0
Имя И Фамилия

Каво

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1
Уполномоченный файл

Подкатил ко мне шары, а теперь уходиш?

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1
Имя И Фамилия

🐖💨💨💨💨💨

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1
Уполномоченный файл

ЯСНО

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1
stikerman

Обжалуешь и покинуть страну придется, как с Моргеном

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1
Уполномоченный файл

Это сраное ТСЖ, а не фсбшник в поиске красивой палки

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0
умный человек

Можно подумать, что он с концами уехал))

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есть экзотический вариант: какой-нибудь ебанько запечатал выходной канал канализационного стояка и из-за вакуумной подушки вода не уходит у всего дома

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0

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stikerman

Первый раз, но не последний

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3
Уполномоченный файл

Думаю, для него это только начало... Вот они порвутся, когда хотя бы один из выпусков "Чё происходит" посмотрят.

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6
испанский смех

крайний?

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0
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Господи, ну и колхозники

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3
Андрей Тойх

»За «оскорбительные слова» в их адрес с блогера взыскали 10 тысяч рублей в пользу истцов. Изначально они запрашивали 2 миллиона рублей компенсации.

Любо смотреть каждый раз, когда таких истцов спускают на землю

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2
syrslava

Это не спускают, это исторически налаженная практика.

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0
Alexander Irzack

удалить пост о предпринимателях-«говнохранителях» из Карелии

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2
умный человек

в кавычках - не придраться

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0
Уполномоченный файл

Предприниматели-говнохранители из Карелии купили рекламу в блоге Варламова за минус 10 тысяч рублей

Посредником в сделке выступил российский суд

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2
Ваня Погост

Первый звоночек.

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1
Chikk

Это первый раз, когда он проиграл судебное дело

Всё когда-то бывает впервые. А завтра можно и на завод. Новые времена - новые блогеры.

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0
Андрей Рядькин

там на каждый его выпуск ЧП можно десятки исков подавтьа
Выпуск про шахту мощный

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0
Llaren Hlaalo

На втором фото выглядит так, будто МТС просто напросто выкупил остальные павильончики, а не кто-то там принял решение о вывесках.

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0
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Присмотрись к самим вывескам МТС. Они не про своей воле убрали кубанский красный

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