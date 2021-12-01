Суд обязал блогера Илью Варламова удалить пост о предпринимателях-«говнохранителях» из Карелии Статьи редакции
Это первый раз, когда он проиграл судебное дело из-за своей публикации.
Московский городской суд по жалобе карельского ТСЖ обязал блогера удалить публикацию, в которой он назвал «говнохранителями» противников новых правил размещения вывесок в Петрозаводске. Об этом изданию «7х7» сообщила адвокат истцов.
Инициаторами судебного разбирательства стали представители городского товарищества собственников жилья «Ленина 18Б». За «оскорбительные слова» в их адрес с блогера взыскали 10 тысяч рублей в пользу истцов. Изначально они запрашивали 2 миллиона рублей компенсации.
Поводом для иска стала публикация Варламова октября 2020 года «Говнохранители на страже визуального мусора». В ней блогер раскритиковал петрозаводских предпринимателей и представителей ТСЖ «Ленина 18Б», которые выступили против новых требований к размещению вывесок на фасадах зданий. «Все эти прекрасные люди мечтают и дальше уродовать Петрозаводск, чтобы горожан каждый день тошнило от их пёстрой рекламы, которой они загадили каждый клочок пространства», — написал блогер.
Суд обязал Варламова удалить публикацию и разместить на своём сайте в качестве опровержения резолютивную часть судебного решения. Сам блогер на заседании не присутствовал, его интересы представляли адвокаты. Решение суда он не прокомментировал.
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