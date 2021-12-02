В конце ноября Дорси покинул соцсеть.

Американская платёжная компания Square объявила, что теперь будет называться Block. Ребрендинг связали с желанием отразить рост компании в сфере блокчейн-технологий, говорится в пресс-релизе.

Платёжная система Square, сервис перевода денег Cash App и музыкальный стриминговый сервис Tidal сохранят свои названия. Инициатива по продвижению биткойна Square Crypto теперь будет называться Spiral.

По задумке компании, новое название отсылает к строительным кирпичам (building blocks), из которых строится её бизнес. Ребрендинг призван отразить рост в сфере блокчейна и выход за рамки первоначального бизнеса по работе с банковскими картами. Официально новое название появится 10 декабря.

Переименование Square состоялось вскоре после того, как гендиректор компании Джек Дорси ушёл с руководящего поста в социальной сети. Как писало издание The New York Times со ссылкой на источник, после отставки Дорси может заняться криптовалютами и благотворительностью. Ранее он говорил, что биткоин — лучшая валюта интернета, а её основные проблемы — низкая скорость транзакций и отсутствие в обществе понимания всех преимуществ цифровых активов.