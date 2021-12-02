Теперь для восстановления прав нужно проходить обследование на наркотики и злоупотребление алкоголем.

Глава Министерства здравоохранения утвердил новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Новые правила распространяются на будущих водителей и тех, кто хочет вернуть права после лишения или истечения срока действия предыдущего удостоверения. Чтобы восстановить удостоверение, теперь придётся пройти обследование на наркотики и злоупотребление алкоголем. Водители будут проходить химико-токсикологическое исследование и анализ крови или мочи.

Как пояснил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, дополнительные анализы нужны, чтобы выявлять психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя и психоактивных веществ. Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года.

Новые правила медосмотра для водителей, предполагающие дополнительные анализы на наркотики и алкоголь, должны были вступить в ноябре 2019 года. За несколько дней до этого из-за сообщений о повышении стоимости справок в наркодиспансеры по всей стране выстроились очереди. Президент Владимир Путин раскритиковал повышение цен, одновременно с этим Минздрава решил отложить нововведения.