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Новости
Яна Ломакина

Минздрав утвердил новые правила выдачи медицинских справок для водителей Статьи редакции

Теперь для восстановления прав нужно проходить обследование на наркотики и злоупотребление алкоголем.

Глава Министерства здравоохранения утвердил новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Новые правила распространяются на будущих водителей и тех, кто хочет вернуть права после лишения или истечения срока действия предыдущего удостоверения. Чтобы восстановить удостоверение, теперь придётся пройти обследование на наркотики и злоупотребление алкоголем. Водители будут проходить химико-токсикологическое исследование и анализ крови или мочи.

Как пояснил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, дополнительные анализы нужны, чтобы выявлять психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением алкоголя и психоактивных веществ. Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года.

Новые правила медосмотра для водителей, предполагающие дополнительные анализы на наркотики и алкоголь, должны были вступить в ноябре 2019 года. За несколько дней до этого из-за сообщений о повышении стоимости справок в наркодиспансеры по всей стране выстроились очереди. Президент Владимир Путин раскритиковал повышение цен, одновременно с этим Минздрава решил отложить нововведения.

#новости #право

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Мистер Андерсон

Отобранные права нужно возвращать только после сдачи теории.

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6
Виртуальный дым

Все эти справки — бюрократия ебаная с целью выкачать из вас бабки. Необходимо было получить три справки из кожвена, наркологического и психиатрического — мало того, что везде конская очередь, так они ещё и денег стоят (порядка 2000 одна бумажка, СПб). Плюсом к этому надменное отношение всех работников (начиная от регистратур и касс, заканчивая врачами и медсёстрами). Обращаются просто как со скотом.

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4
Закомплексованная Душа

В России так везде

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0
Виртуальный дым

Надо приходить одетым в костюм и сорочку, типа ты чиновник высокого ранга, у них тон сразу меняется и простолюдины в очереди бояться выебываться

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0
Александр Королёв

А как они выебываются? Почему у меня с ними никогда не было конфликтов?

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0
Виртуальный дым

Перо под ребро, например

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0
Виртуальный дым

Странно, что qr код о вакцинации не вхреначили сюда

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2
Виртуальный дым

да опять все будет ради галочки

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1
Мистер Андерсон

голубой галочки

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1
Виртуальный дым

Теперь для восстановления аккаунта на ТЖ нужно проходить обследование на наркотики и злоупотребление алкоголем.

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1
Argumenta Ambigua

И нужна справка от ветеринара еще

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1
Beerman

при их отсутствии аккаунт не восстановят

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1
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