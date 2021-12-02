Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина дело по части 2 статье 258 УК РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии СК, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин, вооружившись принадлежащим карабином, вместе с иными лицами, без разрешения, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины «Лада Ларгус», а затем покинули место охоты. СК РФ

Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области, в его багажнике обнаружили тушу лося, топор и два ножа со следами крови.