СК возбудил против депутата Госдумы Валерия Рашкина уголовное дело о незаконной охоте Статьи редакции
Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина дело по части 2 статье 258 УК РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии СК, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин, вооружившись принадлежащим карабином, вместе с иными лицами, без разрешения, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».
Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области, в его багажнике обнаружили тушу лося, топор и два ножа со следами крови.
Госдума лишила Рашкина неприкосновенности 25 ноября. Генпрокурор Игорь Краснов, который внёс представление о лишении депутатского иммунитета, назвал убийство лося «позором», а попытки депутата оправдаться «неуклюжими».
@Сергей Звезда ты старый