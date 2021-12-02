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Новости
Артём Мазанов

СК возбудил против депутата Госдумы Валерия Рашкина уголовное дело о незаконной охоте Статьи редакции

Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

26 26 комментариев
978 просмотров

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина дело по части 2 статье 258 УК РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии СК, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин, вооружившись принадлежащим карабином, вместе с иными лицами, без разрешения, «осуществил поиск, выслеживание и добычу лося».

Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины «Лада Ларгус», а затем покинули место охоты.

СК РФ

Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области, в его багажнике обнаружили тушу лося, топор и два ножа со следами крови.

Госдума лишила Рашкина неприкосновенности 25 ноября. Генпрокурор Игорь Краснов, который внёс представление о лишении депутатского иммунитета, назвал убийство лося «позором», а попытки депутата оправдаться «неуклюжими».

#новости #право #происшествия

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Виртуальный дым

Сколько речей и возбуждений про лося и сколько про гибель людей в шахте. Приоритеты старых маразматиков

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11
Виртуальный дым

@Сергей Звезда ты старый

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2
Сергей Звезда

У нас сегодня выйдет большой материал про шахтеров. Кто пропустит, тот лох

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3
Виртуальный дым

Большой, как шахта твоей мамки
(комитет по тупым шуткам уже выехал)

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0
Виртуальный дым

ты прям в ударе с утра

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1
Виртуальный дым

Ты не в ударе, если удар не в тебе

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1
Виртуальный дым

я про дядечку со звёздами на плечах

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0
Виртуальный дым

вроде в редакции тж не такие уж старые маразматики

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1
Виртуальный дым

Других проблем в стране нет.
Нашли козла отпущения.

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6
aliftin

Лося вообще-то.

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3
Виртуальный дым

Следствие покажет

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1
Виртуальный дым

Да ну бросьте, причем здесь проблемы и козел отпущения.
Просто Рашкин много и открыто критиковал АП и ЕдРо.

Я, честно говоря, уже несколько удивлялся, как его до сих пор не закрыли. И вот...

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1
Виртуальный дым

много и открыто критиковал АП и ЕдРо

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0
Виртуальный дым

Ну так значит, одному можно, а другому нет.
Хотите сказать, так не бывает?
Вот эта же вся история, как по мне, как раз это и подтверждает.

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0
Виртуальный дым

Закон един для всех (должен быть)

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0
Виртуальный дым

А он критиковал? Критиковать и изображать клоуна - немного разные темы.

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0
Данислав Жуков

...потом они пришли за коммунистами.

Эх, где-же хоть один честный следак, прокурор и судья, чтобы посадить путина.

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2
Виртуальный дым
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1
Vladislav Pauls

Сидит!

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0
Виртуальный дым

до пяти лет лишения охоты

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2
Виртуальный дым

*условно

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1
yikiko4351

Ох уж этот Рашкин, тоже мне охотничек нашелся

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0
Антон Лисин

По другим делам у басьрыкина ничего не возбуждается

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0
Виртуальный дым

Он вроде на Сирию возбуждался

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0
Виртуальный дым

Как обычно: «своим — все, чужим — закон».

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0
Антон Лисин

Семья лосей попросила возбудить дело

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0
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