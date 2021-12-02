В России разработали новый защищённый смартфон для военных и спецслужб. Он работает на ОС «Лаборатории Касперского» Статьи редакции
Создатели называют устройство карманным персональным компьютером (КПК).
Группа «Аквариус» (входит в Национальную компьютерную корпорацию — НКК) и «Лаборатория Касперского» разработали новый смартфон специального назначения, который могут использовать военные и спецслужбы. Об этом «Коммерсанту» рассказал совладелец НКК Александр Калинин.
По словам Калинина, это «полностью отечественный смартфон». В компании его называют карманным персональным компьютером (КПК). Устройство работает на операционной системе «Лаборатории Касперского» — KasperskyOS. Какой в нём процессор, в компании не уточняют, но утверждают, что смартфон «полностью российский».
По словам источника «Коммерсанта», знакомого с деталями проекта, производитель рассчитывает на спрос, возникающий на фоне усиления контроля за использованием сотрудниками спецслужб личных смартфонов. «Ситуацию спровоцировали истории о том, что ряд сотрудников вели служебную переписку с личных устройств, которая впоследствии попала в сеть», — рассказал он.
На проект «Аквариус» потратила более миллиарда рублей. Вышла первая пробная партия из 200 смартфонов. До конца года запланировали выпустить ещё три тысячи устройств.
КПК — не первый смартфон, разработчики которого делают ставку на военных и чиновников. В конце октября в продажу поступил российский смартфон AYYA T1 от структур госкорпорации «Ростех» с возможностью блокировки камеры и микрофона. Он работает на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11.
Кста интересный факт - из за законов о нац режиме аквариус выигрывает все крупные госзаказы на поставку ноутов и компов, потому что в россии нет других производств. а главный в аквариусе входит в состав правления российского союза промышленников
ну и главное что аквариусы собирают из иностранных комплектующих
29 февраля 2012 года по инициативе компании «СВД Встраиваемые Системы» была создана группа разработчиков BlackBerry в Санкт-Петербурге[18].
я так понимаю kasperskyOS и тот факт что Blackberry разработку QNX частично переносили в РФ , как то взаимосвязанные вещи, тем более что
В 2018 году компанией «СВД Встраиваемые Системы» была выпущена ЗОСРВ «Нейтрино-Э»[24] с поддержкой процессоров «Эльбрус»[25][26].