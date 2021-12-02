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Новости
Яна Ломакина

В России разработали новый защищённый смартфон для военных и спецслужб. Он работает на ОС «Лаборатории Касперского» Статьи редакции

Создатели называют устройство карманным персональным компьютером (КПК).

26 26 комментариев
1060 просмотров

Группа «Аквариус» (входит в Национальную компьютерную корпорацию — НКК) и «Лаборатория Касперского» разработали новый смартфон специального назначения, который могут использовать военные и спецслужбы. Об этом «Коммерсанту» рассказал совладелец НКК Александр Калинин.

По словам Калинина, это «полностью отечественный смартфон». В компании его называют карманным персональным компьютером (КПК). Устройство работает на операционной системе «Лаборатории Касперского» — KasperskyOS. Какой в нём процессор, в компании не уточняют, но утверждают, что смартфон «полностью российский».

Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищённом режиме. Один из его элементов — IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением.

Владимир Степанов
глава «Аквариуса»

По словам источника «Коммерсанта», знакомого с деталями проекта, производитель рассчитывает на спрос, возникающий на фоне усиления контроля за использованием сотрудниками спецслужб личных смартфонов. «Ситуацию спровоцировали истории о том, что ряд сотрудников вели служебную переписку с личных устройств, которая впоследствии попала в сеть», — рассказал он.

На проект «Аквариус» потратила более миллиарда рублей. Вышла первая пробная партия из 200 смартфонов. До конца года запланировали выпустить ещё три тысячи устройств.

КПК — не первый смартфон, разработчики которого делают ставку на военных и чиновников. В конце октября в продажу поступил российский смартфон AYYA T1 от структур госкорпорации «Ростех» с возможностью блокировки камеры и микрофона. Он работает на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11.

#новости #технологии

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Ваня Погост

В компании его называют карманным персональным компьютером (КПК).

Виталий Иванович был бы в восторге.

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13
Виртуальный дым

КПКДДК - карманный персональный компьютер для дорогих камрадов

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3
Ваня Погост

Именно.☝🏼

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1
Виртуальный дым

Нескучные обои в наличии?

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8
Антон Лисин

Да, черные, как трусы всех военных

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1
Виртуальный дым

Ты военную тайну тут не разглашай давай

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3
Антон Лисин

Военная тайна это коричневые черкаши в них

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0
Mike Rudenko

ЭВМ служебная переносная

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6
Виртуальный дым

На проект «Аквариус» потратила более миллиарда рублей

В принципе, этим можно было в новости и ограничиться

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4
Виртуальный дым

в целом можно было написать новость: «вновь спиздили миллиард рублей у Россиян»

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1
Виртуальный дым

Каждые два года блять одно и тоже, опять выпустили хуйню, о которой после распила забудут

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4
Виртуальный дым

там есть военный #covidfree 5G?

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2
Виртуальный дым

Кста интересный факт - из за законов о нац режиме аквариус выигрывает все крупные госзаказы на поставку ноутов и компов, потому что в россии нет других производств. а главный в аквариусе входит в состав правления российского союза промышленников

ну и главное что аквариусы собирают из иностранных комплектующих

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1
NEON ARi

а ты откуда знаешь?

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0
Виртуальный дым

у меня одна из работ - экономист в гос учреждении. я планирую бюджет на год и общаюсь с отделом закупок своим

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2
NEON ARi

черт , терочка крутая

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0
Виртуальный дым

Пройдёмте, гражданин

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0
Виртуальный дым

один звонок и ты будешь движение регулировать до конца жизни

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0
NEON ARi

ой

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0
Michael Petrov

посмотрел бы я, что б IT отдел филиал фсб не выигрывал тендеры

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0
Jonny Odyssey

По словам Калинина, это «полностью отечественный смартфон».
Он работает на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70"

ахахахахаха

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1
Vladislav Donets

То про другое устройство.

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0
Виртуальный дым

А, так она POSIX , типа ОСРВ , как QNX в свое время был.
ну почему бы и нет

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0
Виртуальный дым

29 февраля 2012 года по инициативе компании «СВД Встраиваемые Системы» была создана группа разработчиков BlackBerry в Санкт-Петербурге[18].

я так понимаю kasperskyOS и тот факт что Blackberry разработку QNX частично переносили в РФ , как то взаимосвязанные вещи, тем более что

В 2018 году компанией «СВД Встраиваемые Системы» была выпущена ЗОСРВ «Нейтрино-Э»[24] с поддержкой процессоров «Эльбрус»[25][26].

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1
Vlad I

если карманный - значит переносной, а если переносной - значит есть ручка. был бы мобильный - были бы колесики.

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0
Vladislav Pauls

Всё своё как и в аурус

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0
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