Создатели называют устройство карманным персональным компьютером (КПК).

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Группа «Аквариус» (входит в Национальную компьютерную корпорацию — НКК) и «Лаборатория Касперского» разработали новый смартфон специального назначения, который могут использовать военные и спецслужбы. Об этом «Коммерсанту» рассказал совладелец НКК Александр Калинин.

По словам Калинина, это «полностью отечественный смартфон». В компании его называют карманным персональным компьютером (КПК). Устройство работает на операционной системе «Лаборатории Касперского» — KasperskyOS. Какой в нём процессор, в компании не уточняют, но утверждают, что смартфон «полностью российский».

Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищённом режиме. Один из его элементов — IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением. Владимир Степанов глава «Аквариуса»

По словам источника «Коммерсанта», знакомого с деталями проекта, производитель рассчитывает на спрос, возникающий на фоне усиления контроля за использованием сотрудниками спецслужб личных смартфонов. «Ситуацию спровоцировали истории о том, что ряд сотрудников вели служебную переписку с личных устройств, которая впоследствии попала в сеть», — рассказал он.

На проект «Аквариус» потратила более миллиарда рублей. Вышла первая пробная партия из 200 смартфонов. До конца года запланировали выпустить ещё три тысячи устройств.