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Новости
Яна Ломакина

Facebook и Instagram сняли запреты на посты в поддержку Кайла Риттенхауса, оправданного за убийство двух человек в США Статьи редакции

Больше года такие сообщения удаляли, считая их поощряющими насилие.

65 65 комментариев
1213 просмотров
Кайл Риттенхаус во время судебного заседания  Фото Getty Images

Фейсбук больше не будет блокировать посты, поддерживающие американца Кайла Риттенхауса, оправданного по делу об убийстве двух человек во время акций за права афроамериканцев Black Lives Matter. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря соцсети Энди Стоуна.

В августе 2020 года в городе Кеноша, штат Висконсин, начались акции за права афроамериканцев, которые позже переросли в беспорядки. Местные жители стали организовывать отряды охранников. 17-летний Кайл Риттенхаус приехал в город из соседнего штата Иллинойс, чтобы охранять автосалон.

25 августа во время комендантского часа он застрелил из полуавтоматической винтовки двух человек и ранил одного. Все трое — белые. Риттенхаус утверждал, что мужчины напали на него, пытаясь забрать винтовку.

Адвокаты Риттенхауса настаивали, что он стрелял, поскольку чувствовал угрозу своей безопасности. Прокуратура же пыталась доказать, что Риттенхаус сам спровоцировал мужчин, направив на них винтовку. Риттенхауса обвиняли в умышленном убийстве, убийстве по неосторожности, попытке умышленного убийства и двух эпизодах угрозы безопасности.

В течение нескольких дней после стрельбы фейсбук и инстаграм удалили профиль Риттенхауса. Поиск его имени и фамилии заблокировали, а посты пользователей в его поддержку стали удалять. Соцсеть расценивала их как поощряющие насилие и поддерживающие «массовые убийства».

20 ноября суд присяжных оправдал 18-летнего Риттенхауса. Коллегия решила, что он защищался. После этого в нескольких городах США прошли акции протеста. На улицы вышли как противники свободного ношения оружия, так и те, кто счёл судебное решение расистским: «Мы видели, как перед судом предстало множество чернокожих молодых людей, даже убитые, которых судили посмертно. А в случае с Риттенхаусом судья буквально требовал признать его невиновным».

После оправдательного приговора соцсети отменили ограничения на упоминание и поддержку Риттенхауса, рассказал пресс-секретарь Facebook. При этом он отметил, что модераторы и далее будут блокировать посты, одобряющие убийство людей в Кеноше.

#новости #соцсети #протесты #сша

65 65 комментариев
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65 комментариев
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Виртуальный дым

Интересно а почему правительство США никак не отреагировало на этот беспрецедентный акт цензуры? Что скажут русские либералы?

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18
Твинкиллер
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1
Виртуальный дым

На этого либералам уже похуй, так как надо на улицу выходить

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7
Твинкиллер

сейчас холодно, может весной уже или летом

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5
Люц Шнайдер

Летом дача же. Шашлыки сами себя не пожарят.

Ответить
5
Твинкиллер

тогда как-нибудь потом

Ответить
12
Люц Шнайдер

Согласен

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4
умный человек

да и вообще, короновирус

Ответить
5
rustyrazor

Потому что это не цензура.

Ответить
0
woqugyzo

Это цензура.
Просто когда речь идёт про деньги, то для таких случаев существует антимонопольное законодательство, которое ебёт корпорации.
А когда речь идёт про цензуру - почему-то нихуя нет, и любой условный фейсбук, занявший всю нишу, может решать, о чём людям можно общаться, а о чём - нельзя.

Ответить
0
rustyrazor

Если людям не нравятся правила фейсбука, они могут перейти на другую платформу. Видимо, то, что на ютубе нельзя порно постить - это тоже цензура))

Ответить
0
Виртуальный дым

А что?

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–1
Виртуальный дым

@Bad Mother Fucker скажи про Барнаул что-нибудь

Ответить
1
Bad Mother Fucker

зачем, у тебя уже жопа сама дымиться начинает, без малейших усилий с моей стороны

Ответить
0
Виртуальный дым

https://www.youtube.com/watch?v=Yawjc4Pg7x8

Ответить
0
Виртуальный дым

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ
ИМЕЕТ ПРАВО

Ответить
0
умный человек

кык

Ответить
0
Бип Боп

атеист до первой тряски в самолете
частнокомпаниевое имеет право до первой модерации поиска яндексом

Ответить
0
Рпош Ашршщ

Я правильно понимаю - поддержку в его сторону блокировали, а травлю нет?!

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13
Chikk

Всё верно. Токсичное лобби пробралось и в соцсети.

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3
Виртуальный дым

Я ненавижу твою аватарку

Ответить
0
умный человек

Было бы хорошо, если бы выпиленное запилили обратно
и выложили список постов того, что было выпилено

Ответить
2
Виртуальный дым
Ответить
10
Виртуальный дым

нихуя они двух шоп лутеров назвали воинами добра
эта дрянь позабористее восторгающихся болгар будет

Ответить
3
Виртуальный дым

Да и не лутеров даже, там биографии поинтереснее

Ответить
1
Jonathan Lynn

Да, биографии это самый рофл

Ответить
0
Dmitriy Volkov

Можно ссыль?

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0
Виртуальный дым

25 августа во время комендантского часа он застрелил из полуавтоматической винтовки двух человек и ранил одного. Все трое — белые.

Опять блм лутеры чёрные грабят, ну сколько можно!

Ответить
0
Русский

хаха леваки как всегда

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10
Твинкиллер

сколько ещё будешь терпеть??

Ответить
0
умный человек

сколько скажут

Ответить
1
Виртуальный дым

Пока дядя Миша не позовёт на смертный бой.

Ответить
1
Имя И Фамилия

Работайте братья

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3
Виртуальный дым

Но подобные посты всё ещё поощряют насилие.
Малолетка с нелегальным оружием убил людей. Он сам вышел на улицу с оружием, создал для себя ситуацию, в которой ему стало некомфортно и нашёл ему применение. Оружие в его руках было не самозащитой, а эскалацией конфликта. Также, если посмотреть видео, то видно, что выстрели были после того, как он отразил «атаку» жертв. Это не самозащита.
Это убийство.
Его место в тюрьме.

Ответить
–5
Рыжий

Его место в тюрьме

Хорошо, что ноунеймам из нижнего интернета не позволено решать судьбы людей

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3
Jonathan Lynn

Добрый, день меня зовут badkid, я верю каждому слову сказанному CNN и NYT, и другой прессе принадлежащей демократической партии США, ведь там не могут врать, а все кругом злые ватники и враги из Барнаула.

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1
Lolu4 .

Пацан когда его попытались повалить на земле и избить дал отпор и убил отморозков. Ты в такой ситуации встанешь раком и спустишь штаны.
Вот по этому ты и боишься таких как он, потому что сам бесхарактерный терпила.

Ответить
2
Виртуальный дым

Легальный ствол, легальный возраст, с полным правом эту пушку носить ну и так далее. Розовые волосы это тоже эскалация конфликта получается?

Ответить
1
Виртуальный дым

легальный ствол,

Неправда
легальный возраст,

Неправда
с полным правом эту пушку носить ну и так далее

Очень спорно.

Ответить
1
Dmitriy Volkov

🤡

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1
Максим Чистов

с нелегальным оружием

привет, жертва CNN. Оружие у него было абсолютно легально, что выяснили еще в начале процесса.
Также, если посмотреть видео, то видно, что выстрели были после того, как он отразил «атаку» жертв

если смотреть на специально вырезанные кусочки от CNN, то видно что он стрелял только в тех, кто на него нападал, с точки зрения их законов это 100% самозащита.

Ответить
1
Виртуальный дым

Ах да, можете измазаться в собственном дерьме, защищая убийцу. Я не собираюсь ни с кем из вас вести диалоги, так что не утруждайтесь даже.

Ответить
–5
Рыжий

Я не собираюсь ни с кем из вас вести диалоги

Ты все равно никому не интересен, лол

Ответить
3
Виртуальный дым
Ответить
0
Виртуальный дым

Тебе сейчас расскажут, что ношение оружия - священное право каждого, и вообще убитые были биомусором, так им и надо.

Ответить
–3
Дмитрий Григорьев

Убитые были преступниками и участниками погрома. Вооружёнными, агрессивными и готовыми к насилию. Они, собственно, и собирались его применить, да коса на камень нашла.

То, что они прикрывали свой бандитизм какими-то идеями, никак эту ситуацию не меняет.

Ответить
0
Виртуальный дым

Они не могут быть участниками погрома и преступниками, они же белые, а не блм сжв аряяяя

Ответить
0
Виртуальный дым

Да я уже привык к местным чудовищам. Других слов у меня нет для тех, кто оправдывает убийства. Заодно обновлю черный список)

Ответить
–4
Madegghead

о, привет защитник педофилов.

Ответить
0
Lolu4 .

Он что, фанат светова?

Ответить
0
Jonathan Lynn

Когда ниггеры мочат белых "все нормально это борьба с угнетателями", когда белые мочат негров "это чудовищно так нельзя, вы все злодеи", логика?

Ответить
0
vlad novikov

если бы среди пострадавших был бы хоть один чёрный, то сидел бы он очень долго

Ответить
–3
rustyrazor

Да, американские суды ведь именно так и работают.

Ответить
3
Jonathan Lynn

От округа зависит, судью и прокурора. Если все белые республиканцы - то белому за самооборону руку пожмут, если черные демократы - то будет долго мурыжить, но посадят всё равно вряд ли т.к. закон пока что в США на стороне оборонящегося, в любом случае.

Ответить
1
vlad novikov

и никак иначе, ведь стрелочка не поворачивается

Ответить
–1
Контрабандист Апельсиновый

Мегакорпы 🤝 "Озеро"
контроллить медиапространство

Ответить
1
Burakku Soru

Кайл - герой!

Ответить
0
Ваня Погост

*на ТэЖэ раздался скрежет разворачивающихся диванов*

Ответить
0
Плотва обыкновенная
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0
Sergey Michko

разбор
https://www.youtube.com/watch?v=IR-hhat34LI

Ответить
0
Максим Чистов

Так себе разбор, он очень сильно левый товарищ, необъективно снято

Ответить
0
Андрей Охапкин

И не Панорама ведь

Ответить
0
Jonathan Lynn

Когда хорошо знаешь английский новости из США это ерунда похлеще панорамы, но если ты напишешь об этот на ресурсах вроде ТЖ тебя обычно заминусуют, потому что НИЗЯ ПЛОХО ПРО СЭШЭА

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–1
Мох

Типичные новости островка демократии)

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0
пепси

Ну и рязанское ебало. Ой, монтанское.

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0
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