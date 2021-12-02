Facebook и Instagram сняли запреты на посты в поддержку Кайла Риттенхауса, оправданного за убийство двух человек в США Статьи редакции
Больше года такие сообщения удаляли, считая их поощряющими насилие.
Фейсбук больше не будет блокировать посты, поддерживающие американца Кайла Риттенхауса, оправданного по делу об убийстве двух человек во время акций за права афроамериканцев Black Lives Matter. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря соцсети Энди Стоуна.
В августе 2020 года в городе Кеноша, штат Висконсин, начались акции за права афроамериканцев, которые позже переросли в беспорядки. Местные жители стали организовывать отряды охранников. 17-летний Кайл Риттенхаус приехал в город из соседнего штата Иллинойс, чтобы охранять автосалон.
25 августа во время комендантского часа он застрелил из полуавтоматической винтовки двух человек и ранил одного. Все трое — белые. Риттенхаус утверждал, что мужчины напали на него, пытаясь забрать винтовку.
Адвокаты Риттенхауса настаивали, что он стрелял, поскольку чувствовал угрозу своей безопасности. Прокуратура же пыталась доказать, что Риттенхаус сам спровоцировал мужчин, направив на них винтовку. Риттенхауса обвиняли в умышленном убийстве, убийстве по неосторожности, попытке умышленного убийства и двух эпизодах угрозы безопасности.
В течение нескольких дней после стрельбы фейсбук и инстаграм удалили профиль Риттенхауса. Поиск его имени и фамилии заблокировали, а посты пользователей в его поддержку стали удалять. Соцсеть расценивала их как поощряющие насилие и поддерживающие «массовые убийства».
20 ноября суд присяжных оправдал 18-летнего Риттенхауса. Коллегия решила, что он защищался. После этого в нескольких городах США прошли акции протеста. На улицы вышли как противники свободного ношения оружия, так и те, кто счёл судебное решение расистским: «Мы видели, как перед судом предстало множество чернокожих молодых людей, даже убитые, которых судили посмертно. А в случае с Риттенхаусом судья буквально требовал признать его невиновным».
После оправдательного приговора соцсети отменили ограничения на упоминание и поддержку Риттенхауса, рассказал пресс-секретарь Facebook. При этом он отметил, что модераторы и далее будут блокировать посты, одобряющие убийство людей в Кеноше.
@Bad Mother Fucker скажи про Барнаул что-нибудь
Но подобные посты всё ещё поощряют насилие.
Малолетка с нелегальным оружием убил людей. Он сам вышел на улицу с оружием, создал для себя ситуацию, в которой ему стало некомфортно и нашёл ему применение. Оружие в его руках было не самозащитой, а эскалацией конфликта. Также, если посмотреть видео, то видно, что выстрели были после того, как он отразил «атаку» жертв. Это не самозащита.
Это убийство.
Его место в тюрьме.
с нелегальным оружием
привет, жертва CNN. Оружие у него было абсолютно легально, что выяснили еще в начале процесса.
Также, если посмотреть видео, то видно, что выстрели были после того, как он отразил «атаку» жертв
если смотреть на специально вырезанные кусочки от CNN, то видно что он стрелял только в тех, кто на него нападал, с точки зрения их законов это 100% самозащита.