Больше года такие сообщения удаляли, считая их поощряющими насилие.

{"id":485425} 1213 просмотров

Кайл Риттенхаус во время судебного заседания Фото Getty Images

Фейсбук больше не будет блокировать посты, поддерживающие американца Кайла Риттенхауса, оправданного по делу об убийстве двух человек во время акций за права афроамериканцев Black Lives Matter. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря соцсети Энди Стоуна.

В августе 2020 года в городе Кеноша, штат Висконсин, начались акции за права афроамериканцев, которые позже переросли в беспорядки. Местные жители стали организовывать отряды охранников. 17-летний Кайл Риттенхаус приехал в город из соседнего штата Иллинойс, чтобы охранять автосалон.

25 августа во время комендантского часа он застрелил из полуавтоматической винтовки двух человек и ранил одного. Все трое — белые. Риттенхаус утверждал, что мужчины напали на него, пытаясь забрать винтовку.

Адвокаты Риттенхауса настаивали, что он стрелял, поскольку чувствовал угрозу своей безопасности. Прокуратура же пыталась доказать, что Риттенхаус сам спровоцировал мужчин, направив на них винтовку. Риттенхауса обвиняли в умышленном убийстве, убийстве по неосторожности, попытке умышленного убийства и двух эпизодах угрозы безопасности.

В течение нескольких дней после стрельбы фейсбук и инстаграм удалили профиль Риттенхауса. Поиск его имени и фамилии заблокировали, а посты пользователей в его поддержку стали удалять. Соцсеть расценивала их как поощряющие насилие и поддерживающие «массовые убийства».

20 ноября суд присяжных оправдал 18-летнего Риттенхауса. Коллегия решила, что он защищался. После этого в нескольких городах США прошли акции протеста. На улицы вышли как противники свободного ношения оружия, так и те, кто счёл судебное решение расистским: «Мы видели, как перед судом предстало множество чернокожих молодых людей, даже убитые, которых судили посмертно. А в случае с Риттенхаусом судья буквально требовал признать его невиновным».