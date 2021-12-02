Любови Соболь заменили условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в квартиру Статьи редакции
Заменить условные работы на реальные просила ФСИН — после того, как Соболь покинула Россию.
Симоновский районный суд Москвы заменил Соболь год условных исправительных работ по части 2 статьи 139 УК на реальные работы. Об этом в инстаграме сообщил адвокат Владимир Воронин.
Уголовно-исполнительная инспекция заявила, что три месяца пыталась найти Соболь, но не смогла. Она покинула Россию 7 августа, в конце октября МВД объявило её в розыск.
Изначально в новости говорилось, что Соболь заменили исправительные работы на реальный срок. Это не так. Ей заменили условные исправительные работы на реальные. Редакция TJ извиняется перед читателями за такую неточность.
21 декабря 2020 года Соболь приехала к дому, где живёт Кудрявцев — герой расследования о причастности ФСБ к отравлению политика. Следователи считают, что юрист неоднократно пыталась попасть в квартиру «пожилой женщины», в том числе используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь якобы «оттолкнула женщину», «ворвалась в квартиру» и обошла все помещения, снимая это на камеру, после чего скрылась.
15 апреля 2021 года Соболь приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. ФСИН потребовала заменить ей условные работы на реальные 12 ноября.
Челы просто не могут разделить факты, и рассматривать их как два отдельных процесса. Пищдец.
Ну, серьезно.
Да, вопрос к отравлению Навального есть.
Но это не разрешает им нарушать закон.
У вас вопросов к тому, что человек ворвался в чужой дом, и не получил ничего не смутил бы?
Или же если бы человек уехал из страны с условкой?
Статья дополняется
@Zoibana уведомление
@Мразь почему судья не послушал тебя и не влепил ей реальный срок??
россиянка надумала повторить первоклассный ход журналистки CNN с Таякиным, но получилось очень по-российски
https://youtu.be/AJXFQGJGn1g ред.