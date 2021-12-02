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Новости
Артём Мазанов

Любови Соболь заменили условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в квартиру Статьи редакции

Заменить условные работы на реальные просила ФСИН — после того, как Соболь покинула Россию.

122 122 комментария
4049 просмотров

Симоновский районный суд Москвы заменил Соболь год условных исправительных работ по части 2 статьи 139 УК на реальные работы. Об этом в инстаграме сообщил адвокат Владимир Воронин.

Уголовно-исполнительная инспекция заявила, что три месяца пыталась найти Соболь, но не смогла. Она покинула Россию 7 августа, в конце октября МВД объявило её в розыск.

Изначально в новости говорилось, что Соболь заменили исправительные работы на реальный срок. Это не так. Ей заменили условные исправительные работы на реальные. Редакция TJ извиняется перед читателями за такую неточность.

21 декабря 2020 года Соболь приехала к дому, где живёт Кудрявцев — герой расследования о причастности ФСБ к отравлению политика. Следователи считают, что юрист неоднократно пыталась попасть в квартиру «пожилой женщины», в том числе используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь якобы «оттолкнула женщину», «ворвалась в квартиру» и обошла все помещения, снимая это на камеру, после чего скрылась.

15 апреля 2021 года Соболь приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. ФСИН потребовала заменить ей условные работы на реальные 12 ноября.

#новости #право #делособоль

122 122 комментария
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122 комментария
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Виртуальный дым

Уголовно-исполнительная инспекция заявила, что три месяца пыталась найти Любовь, но не смогла.

В СССР не было секса, а в России нет любви.

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54
Виртуальный дым

и нет интернета в инспекциях, а то видишь узнали бы что она уехала

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6
Sector

Любови

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0
Иван Сидоров

ну тут ведь по делу, она по полной опозорилась с той квартирой

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20
Виртуальный дым

Ты такие вещи на ТЖ не говори…

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21
Иван Сидоров
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–4
SloMo

Здесь каждый
Иностранный агент
Если не охраняемый и не мент

Ответить
15
умный человек
Ответить
7
Виртуальный дым

ну охуенно же

Ответить
0
Виртуальный дым

Не очень

Ответить
1
Денис Ваймс
Ответить
13
Денис Ваймс
Ответить
1
Иван Прохоров
Ответить
0
Виртуальный дым

Рил ток, рил срок

Ответить
10
Anatoly Timchenko

если прочитать твой ник наоборот, то получится "табор-табор"

Ответить
1
Мразь

Первый раз, когда по факту

Ответить
–9
FOX

по факту было бы если завели уголовное дело по отравлению ;)

Ответить
13
Мразь

Не возбуждение дела по отравлению (а был ли мальчик?) не отменяет факта врыва в квартиру

Ответить
1
47 комментариев
Maksym Svitlovskyi

Челы просто не могут разделить факты, и рассматривать их как два отдельных процесса. Пищдец.
Ну, серьезно.
Да, вопрос к отравлению Навального есть.
Но это не разрешает им нарушать закон.
У вас вопросов к тому, что человек ворвался в чужой дом, и не получил ничего не смутил бы?
Или же если бы человек уехал из страны с условкой?

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4
Maksym Svitlovskyi

Какие же кринжовые комментарии, челы просто не могут понять, что ворваться на чужую частную собственность без разрешения это УК.
В США бы Соболь просто застрелили.
Но походу для шизов, то что она из ФБК разрешает ей нарушать закон :).

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–1
Мразь

Да и в РФ ей просто ебальник могли разбить и были бы правы

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–2
Виртуальный дым

дежа вю

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2
Виртуальный дым

Она покинула Россию 7 августа

Уголовно-исполнительная инспекция заявила, что три месяца пыталась найти Любовь, но не смогла

Ответить
7
Виртуальный дым

слабаки, попробовали бы они найти с ней прон

Ответить
1
умный человек

Можт по ол инклюзивам 3 мес искали

Ответить
0
Антон Лисин

"проникновение"

Ответить
3
FOX

пенетрейшен

Ответить
2
Люц Шнайдер

Дабл?

Ответить
2
1 комментарий
Виртуальный дым
Ответить
1
1 комментарий
умный человек

сони пенетрейшн 4

Ответить
1
FOX

Статья дополняется

@Zoibana уведомление

Ответить
2
FOX

(токсик тж)

Ответить
1
Eugen T

Нормально же новый альбом обсуждали, чё начинается то опять?

Ответить
2
Павел Каташев

Евросоюз уже обеспокоился?

Ответить
2
Антигравитационный торт

Ожидание

Ответить
1
Антигравитационный торт

реальность

Ответить
0
Ёршик Золотой

Еее, так и знал что уже запостили, но решил пробежаться по кмментам.

Ответить
0
Игорь Стецкевич

а как она смогла из россии то уехать

Ответить
0
Михаил Зеленин

Села на самолёт и улетела

Ответить
3
Игорь Стецкевич

с судебным решением об обязательных работах

Ответить
0
Bad Mother Fucker

загадка

Ответить
1
Михаил Зеленин

В чем загадка? Ей явно намекнули «ссылка или тюрьма», она выбрала первое

Ответить
1
1 комментарий
Chikk

А кто это?

Ответить
–2
Виртуальный дым

теперь она будет носить наручники?

Ответить
0
Виртуальный дым

да я думаю она их юзает и без ФСИН
ну типа такие, с пушком

Ответить
0
Аркадий Соколов

Изначально в новости говорилось, что Соболь заменили исправительные работы на реальный срок. Это не так. Ей заменили условные исправительные работы на реальные. Редакция TJ извиняется перед читателями за такую неточность.

сука

Ответить
0
Аркадий Соколов

@Мразь почему судья не послушал тебя и не влепил ей реальный срок??

Ответить
0
Мразь

Это следующий этап

Ответить
1
9 комментариев
SloMo

Судью можно понять. Он был на эмоциях, когда оправдывал ментов, которые девушку изнасиловали группой. Весь в слезах был, растрогался.

Ответить
0
Миша Рашкин

Круто ей. А как обычным либеральным хомячкам покинуть Россию, если за ними приедет черный воронок?

Ответить
–1
Рыжий

А никак. Хомячки будут сидеть или платить штрафы с условкой

Ответить
0
Аркадий Соколов

какие хомячки??

Ответить
0
2 комментария
Михаил Зеленин

Никак, отношение к простолюдинам и знати исторически в России отличалось

Ответить
0
Люц Шнайдер

А чем она зарабатывает сейчас?

Ответить
0
Аркадий Соколов

россиянка надумала повторить первоклассный ход журналистки CNN с Таякиным, но получилось очень по-российски
https://youtu.be/AJXFQGJGn1g ред.

Ответить
0
Андрей Галицкий

ммм какая

Ответить
0
Владимир Керенский

Абсолютно заслуженно.

Ответить
0
Дмитрий Медведев

Все Навального кинули, единственный в тюрьме сидит, остальные выбрали свободу и решили просто покинуть страну

Ответить
0
Александр Горелик

условные работы это мило 🥰

Ответить
0
Виртуальный дым

да ладно, чё вы. вернётся скоро геройкой и уделает пыню на выборах

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–3
Lolu4 .

Дак чего, когда домушница на нары поедет?

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–3
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