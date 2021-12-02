Заменить условные работы на реальные просила ФСИН — после того, как Соболь покинула Россию.

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Симоновский районный суд Москвы заменил Соболь год условных исправительных работ по части 2 статьи 139 УК на реальные работы. Об этом в инстаграме сообщил адвокат Владимир Воронин.

Уголовно-исполнительная инспекция заявила, что три месяца пыталась найти Соболь, но не смогла. Она покинула Россию 7 августа, в конце октября МВД объявило её в розыск.

Изначально в новости говорилось, что Соболь заменили исправительные работы на реальный срок. Это не так. Ей заменили условные исправительные работы на реальные. Редакция TJ извиняется перед читателями за такую неточность.

21 декабря 2020 года Соболь приехала к дому, где живёт Кудрявцев — герой расследования о причастности ФСБ к отравлению политика. Следователи считают, что юрист неоднократно пыталась попасть в квартиру «пожилой женщины», в том числе используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь якобы «оттолкнула женщину», «ворвалась в квартиру» и обошла все помещения, снимая это на камеру, после чего скрылась.