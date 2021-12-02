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Новости
Артём Мазанов

Холдинг Алишера Усманова выйдет из VK. Компания продаст структуре Газпрома долю в контролирующей компании Статьи редакции

У структур Газпрома будет абсолютное большинство голосующих акций VK.

Совет директоров СОГАЗ одобрил «45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK». Об этом сообщается на сайте группы.

Эта доля раньше принадлежала холдингу USM через «МегаФон». Усманов заявил, что акционерное участие в VK «во многом определило развитие и стало важной частью истории холдинга».

Наш подход – максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому ещё три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK её руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя её на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в её будущем.

Алишер Усманов
владелец USM

В ноябре Сбер объявил о продаже 36% акций в компании АО «МФ Технологии» Газпромбанку.

#новости #бизнес

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17 комментариев
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Алексей Егоров

ВК просто ходит по рукам или по кругу скорее как шлюха, которую правда в апэшечке согласовывают.

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5
ред.

скоро как аська никому не нужен будет

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0
Задумчивой Кот

При всей его убогости альтернатив по функционалу как не было так и не предвидеться в ру сегменте.

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1
Виртуальный дым

оставляя ее на пике

Точёной

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1
Аркадий Соколов

где находится вцру?

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0
умный человек

в цру?

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0
умный человек

Срочно сбагриваем что-то и покупаем что-то

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0
Сталин спас Россию

USM Алишера Усманова выйдет из

Уже начал лихорадочно думать, кто такой USM Усманова и за что его посадили

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0
Василий Суслов

Всероссийская государственная соцсеть «ВКонтакте»

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0
Qwerty

Газпром теперь у нас за развитие соцсетей будет ответственен. Vk, rutube, и какая-то хрень вместо тиктока

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0
Виртуальный дым

СОГАЗ

ГАЗПРОМБАНК

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0
Виртуальный дым

Отдали бы сразу в Газпром медиа все акции

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0
Виртуальный дым

Всё, наразвивался Бурханыч интернет

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0
Lolodin Log

Они переименовали весь холдинг в VK , чтобы продать большинство VK. Что за ход гения-то?

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0
DarkFire

капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK

так вот куда делись голоса из ВК, их скупил Ушманов

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0
Danil Oputin

Теперь точно все под колпаком

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0
ред.

Зашли ушатали компанию менее чем за 10 лет, теперь скидывают. Бизнес по-русски (узбекски)

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0
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