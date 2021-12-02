Наш подход – максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому ещё три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK её руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя её на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в её будущем.