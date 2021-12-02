Холдинг Алишера Усманова выйдет из VK. Компания продаст структуре Газпрома долю в контролирующей компании Статьи редакции
У структур Газпрома будет абсолютное большинство голосующих акций VK.
Совет директоров СОГАЗ одобрил «45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK». Об этом сообщается на сайте группы.
Эта доля раньше принадлежала холдингу USM через «МегаФон». Усманов заявил, что акционерное участие в VK «во многом определило развитие и стало важной частью истории холдинга».
В ноябре Сбер объявил о продаже 36% акций в компании АО «МФ Технологии» Газпромбанку.
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