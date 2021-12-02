Российские суды заведут канал на ютубе «для создания позитивного имиджа и повышения доверия граждан к правосудию» Статьи редакции
Планируется, что там будут новости и прямые трансляции с заседаний.
Создание канала на ютубе поможет скоординировать работу пресс-служб, а также полноценно освещать деятельность судов. Об этом сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов, пишет ТАСС.
Момотов подчеркнул, что судьям необходимо сотрудничать с блогами в соцсетях. По его словам, сейчас «интернет-платформы диктуют новые правила поведения и этики, что заставляет идти в ногу со временем».
Мамотов добавил, что благодаря стремительному развитию медиаиндустрии судебная система может транслировать своё экспертное мнение для повышения авторитета судебной власти и доверия к ней. Он также отметил, что затраты на ведение ютуб-канала ниже, чем открытие телеканала.
Согласно рейтингу World Justice Project, Россия занимает 101 место в мире (между Нигером и Доминиканой) по качеству уголовного правосудия:
- Обвинительные приговоры в 99.8% дел;
- Огромное, постоянно растущее число политзаключённых;
- Потрясающая возможность присесть за неосторожный репост или фото, оскорбляющее очередного поехавшего кретина.
И они там всерьёз считают, что исправят свою репутацию, плодя свою нахрен никому не нужную номенклатурную скукоту?)
Они опоздали, такая передача уже идёт на российском телевидении.
Они будут вещать разного рода шлак с преступниками, которые заслуживают наказания, чтобы граждане гордились нашими судами, а если это будут люди не уместные власти (пример, Навальный) или те кто сидит по надутым обвинениям (пример, Хованский), или тех кого ФСБ лично попросило судью посадить за решётку (список можно продолжать), то такие дела мы никогда не увидим, это будет порочить репутацию власти.
Судьи сегодня уже забыли каким принципам они следовали, когда пошли учиться на эту профессию. Зато будущие ФСБ’шники хорошо знают, куда идут.