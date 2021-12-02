Планируется, что там будут новости и прямые трансляции с заседаний.

Создание канала на ютубе поможет скоординировать работу пресс-служб, а также полноценно освещать деятельность судов. Об этом сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов, пишет ТАСС.

Момотов подчеркнул, что судьям необходимо сотрудничать с блогами в соцсетях. По его словам, сейчас «интернет-платформы диктуют новые правила поведения и этики, что заставляет идти в ногу со временем».

В настоящее время мы разрабатываем перечень возможных тем и программ информационно-образовательного характера, с помощью которого можно будет транслировать не только актуальные новости судебной системы, но и вести просветительскую деятельность в части защиты прав и свобод граждан.

Виктор Момотов

председатель Совета судей России



Мамотов добавил, что благодаря стремительному развитию медиаиндустрии судебная система может транслировать своё экспертное мнение для повышения авторитета судебной власти и доверия к ней. Он также отметил, что затраты на ведение ютуб-канала ниже, чем открытие телеканала.