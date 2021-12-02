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Новости
Сергей Исенеков

Российские суды заведут канал на ютубе «для создания позитивного имиджа и повышения доверия граждан к правосудию» Статьи редакции

Планируется, что там будут новости и прямые трансляции с заседаний.

Создание канала на ютубе поможет скоординировать работу пресс-служб, а также полноценно освещать деятельность судов. Об этом сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов, пишет ТАСС.

Момотов подчеркнул, что судьям необходимо сотрудничать с блогами в соцсетях. По его словам, сейчас «интернет-платформы диктуют новые правила поведения и этики, что заставляет идти в ногу со временем».

В настоящее время мы разрабатываем перечень возможных тем и программ информационно-образовательного характера, с помощью которого можно будет транслировать не только актуальные новости судебной системы, но и вести просветительскую деятельность в части защиты прав и свобод граждан.

Виктор Момотов
председатель Совета судей России

Мамотов добавил, что благодаря стремительному развитию медиаиндустрии судебная система может транслировать своё экспертное мнение для повышения авторитета судебной власти и доверия к ней. Он также отметил, что затраты на ведение ютуб-канала ниже, чем открытие телеканала.

#новости #суды #youtube

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Виртуальный дым

поможет создать судебной системе позитивный имидж и повысит доверие граждан к правосудию

для начала можно выпустить всех политических

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32
Виртуальный дым

Гражданин, пройдемте со мной

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2
Виртуальный дым

го

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1
Вася Пражкин

Так их выпускают регулярно, из страны..

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1
God Damn

Вовремя. Когда дизлайки отключили

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22
Some Dude

так российские суды и пролоббировали это, скорее всего)

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2
aliftin

Так по каждому каналу и так идут программы типа "час суда".

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15
Максим Соколовский

Где ненастоящие суды?

Ответить
0
Лига Русских

А тут типа настоящие

Ответить
7
Максим Соколовский

А чем нет, если трансляция будет

Ответить
0
Андрей Парусников

а чем да, если доказательства защиты никогда не приобщаются к делу, а обвинение срослось фактически с судебной властью?

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1
Максим Соколовский

не отрицаю что пиздец творится в судебной системе, но этот пиздец будет настоящим, а не как в часе суда

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0
Ваня Погост

Сколбко это стоило?

Судьи один хуй судят по себе, какое уж тут правосудие. Позитивный имидж, нахуй, доверие граждан, блять :) ред.

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6
Ваня Погост

Всё, бросаю материться.

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2
Some Dude

нахуя?

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1
Виртуальный дым

Бромсаю мамтермитса

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0
Александр Демьяненко

Вот бы на ютубе показали суд над Хованским

Ответить
4
Ahuliganovnet

По хорошему этого суда вообще не должно быть, так как отсутвует состав преступления.

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3
Александр Демьяненко

Да как и всех других несправедливых судебных процессов. Но они были.

Ответить
0
Виртуальный дым

Фургалом

Ответить
0
Александр Коржуев

Если это видео наберет 100 лайков мы его посадим!

Ответить
4
theLastLetters

А если хоть один безлайк, то выпустим!

Ответить
0
Владислав Косинов

Круто. Хочу в формате "лайв-шоу", со скрытыми камерами, что бы можно было послушать как в "совещательной комнате", судье звонят неизвестные личности и диктуют приговор.

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3
Артур Линский

Согласно рейтингу World Justice Project, Россия занимает 101 место в мире (между Нигером и Доминиканой) по качеству уголовного правосудия:
- Обвинительные приговоры в 99.8% дел;
- Огромное, постоянно растущее число политзаключённых;
- Потрясающая возможность присесть за неосторожный репост или фото, оскорбляющее очередного поехавшего кретина.
И они там всерьёз считают, что исправят свою репутацию, плодя свою нахрен никому не нужную номенклатурную скукоту?)

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2
Виртуальный дым

канал на ютубе

а как же православный Rutube

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1
theLastLetters

Православным Бог судья. Пусть пиндосы хоть на Ютубе настоящий суд посмотрят. ред.

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2
Chikk

Тащить вна серверы "условного противника" архивы заседаний? И эти люди разрабатывают "защищённые" процессоры?

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1
Виртуальный дым

Лучше бы телефонные билинги предрставляли: кто, почему и когда звонил. Будет сразу видно, где принимаются решения.

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1
Виртуальный дым

и все видео резонансных судов будут типа "закрытое заседание, не можем выложить"? а второй вариант - судят чувака за кражу из пятерочки

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1
Виртуальный дым

Когда узнал о приговор из соцсетки ред.

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0
Полуслепой Пью

Российские суды надо в кавычках писать

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0
Виртуальный дым

Они настолько имидж просрали, что это так называемое "правосудие" никакой Ютуб от дерьма не отмоет.

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0
Андрей Парусников

ахахаах какие же конченые.....

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0
Сергей Ахрем

главное скрыть комментарии
дизлайки и так отменили

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0
Кирилл Молчанов

Может для повышения авторитета судебной власти и доверия к ней нужно судьям просто выполнять свою работу по закону и совести?

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0
Stanley H. Tweedle

Как насчёт исключения кумовства и круговой поруки со следаками?

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0
Иван Кондратьев
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0
Анатолий Камов

Они опоздали, такая передача уже идёт на российском телевидении.

Они будут вещать разного рода шлак с преступниками, которые заслуживают наказания, чтобы граждане гордились нашими судами, а если это будут люди не уместные власти (пример, Навальный) или те кто сидит по надутым обвинениям (пример, Хованский), или тех кого ФСБ лично попросило судью посадить за решётку (список можно продолжать), то такие дела мы никогда не увидим, это будет порочить репутацию власти.

Судьи сегодня уже забыли каким принципам они следовали, когда пошли учиться на эту профессию. Зато будущие ФСБ’шники хорошо знают, куда идут.

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0
Добро и позитив

Можно даже сделать из зрителей онлайн-присяжных в ютуб-чате!

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0
Олег Нерославский
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0
Олег Нерославский

А еще стримы вести с донат-баром «На приговор»

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