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Новости
Сергей Исенеков

В Новосибирске установили погребальный памятник c телевизором. Это первый цифровой колумбарий в России Статьи редакции

По задумке авторов, проект поможет сохранить память о человеке.

23 23 комментария
818 просмотров
Кадр из видео про цифровой колумбарий

Памятник появился на территории Новосибирского крематория. Он представляет из себя склеп с двумя нишами: в одной располагается урна с прахом, а во второй – жидкокристаллический монитор, на котором проигрывается видео о покойном человеке. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Сооружение спроектировал инженер-конструктор из Набережных Челнов Марсель Мухаметшин. Он запатентовал идею цифрового памятника в 2012 году. Впервые прототип проекта Мухаметшин представил в апреле 2021 года на выставке ритуальных услуг в Екатеринбурге.

К идее цифрового памятника меня привело ощущение уходящей памяти. Моя бабушка умерла, когда моему папе было 10 лет, и он помнил о ней только фрагменты. В 2018 году умер мой отец, и я ему поставил такой памятник.

Марсель Мухаметшин
инженер-конструктор

Дизайнер-архитектор Новосибирского крематория Павел Бабкин подчеркнул, что главная идея цифрового памятника — сохранить память о человеке. Например, если привести своих детей на место захоронения бабушки или дедушки в будущем, то можно показать, какими их родственники были при жизни.

Сюжет о цифровом памятнике в Новосибирском крематории

#новости

23 23 комментария
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Виртуальный дым

Я себе уже выбрал

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19
Виртуальный дым

кто досмотрит до конца, заскриньте когда в угол попадёт

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5
умный человек
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4
умный человек
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1
Виртуальный дым
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0
Виртуальный дым

всё будет куда прозаичнее

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2
Сергей Сергеич
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1
Кот Эхолот

Зная нашиих охуевших жадных до всего похоронщиков, на этих экранах 90% времени будет крутиться реклама ритуальных контор

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6
Andrew Sychev

Для кого? Какова целевая аудитория?

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0
aliftin

Запредельно криповая будка.

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4
Максоний

сочетание архитектуры, гравировки и телика конечно кринж, но ваще клевая тема

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0
aliftin

Если бы это было как то более технологично что ли, то да. Мне это видится как фигурки amiibo - есть помещение, у тебя есть урна, ты приходишь ставишь её на платформу и можешь посмотреть какой-то фильм о своём близком, или фото на большом экране. Может какое-то обращение, записанное перед смертью, что-то такое в общем. Многие люди ходят на кладбище побыть с близкими, но когда ты кремировал человека, то такое место есть не всегда.

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1
aliftin

Такая штука была забавно реализована в сериале хранители. Доктор м как бы на Марсе и людой может отправить ему сообщение из будки как по телефону.

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0
Виртуальный дым

Ждём кулхацкеров и порноролики на надгробиях

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4
Decadence

Давно думал об идее с семейной усыпальницей, где можно было бы на дисплее или QR-кодом информацию более интересную об усопшем и его семье почитать, плюсом не плодить 100500 новых могил, за которыми один фиг никто спустя поколение ухаживать не будет.
Ибо в Европе кладбища красивые и приятные, прямо вызывают ощущения умиротворения и интереса, а наши, к сожалению, только уныния, испанского стыда и желание закатать их в бетон. ред.

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0
Виртуальный дым

испанского стыда

ну видишь, что то европейское всё же есть

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4
Виртуальный дым

Колумбарий

иногда совпадения крайне кринжовые

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1
тим тим

Когда уже погребальный памятник телевизору?

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1
Виртуальный дым

Интересно какой у путина будет

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0
Виртуальный дым

С самым большим золотым телевизором, на котором будут крутить Соловьева и Киселева до конца света

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1
Вера Елизарова

Представляете сколько из этого можно выжить идей для российских хоррор фильмов?

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0
Виртуальный дым

CyberКрематорий 2021

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0
Photuum

Не первый он. Лет 5 уже продают надгробия с жк-экраном. Только спрос низкий.

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0
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