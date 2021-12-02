В Новосибирске установили погребальный памятник c телевизором. Это первый цифровой колумбарий в России Статьи редакции
По задумке авторов, проект поможет сохранить память о человеке.
Памятник появился на территории Новосибирского крематория. Он представляет из себя склеп с двумя нишами: в одной располагается урна с прахом, а во второй – жидкокристаллический монитор, на котором проигрывается видео о покойном человеке. Об этом сообщает «Сиб.фм».
Сооружение спроектировал инженер-конструктор из Набережных Челнов Марсель Мухаметшин. Он запатентовал идею цифрового памятника в 2012 году. Впервые прототип проекта Мухаметшин представил в апреле 2021 года на выставке ритуальных услуг в Екатеринбурге.
Дизайнер-архитектор Новосибирского крематория Павел Бабкин подчеркнул, что главная идея цифрового памятника — сохранить память о человеке. Например, если привести своих детей на место захоронения бабушки или дедушки в будущем, то можно показать, какими их родственники были при жизни.
Если бы это было как то более технологично что ли, то да. Мне это видится как фигурки amiibo - есть помещение, у тебя есть урна, ты приходишь ставишь её на платформу и можешь посмотреть какой-то фильм о своём близком, или фото на большом экране. Может какое-то обращение, записанное перед смертью, что-то такое в общем. Многие люди ходят на кладбище побыть с близкими, но когда ты кремировал человека, то такое место есть не всегда.
Давно думал об идее с семейной усыпальницей, где можно было бы на дисплее или QR-кодом информацию более интересную об усопшем и его семье почитать, плюсом не плодить 100500 новых могил, за которыми один фиг никто спустя поколение ухаживать не будет.
Ибо в Европе кладбища красивые и приятные, прямо вызывают ощущения умиротворения и интереса, а наши, к сожалению, только уныния, испанского стыда и желание закатать их в бетон. ред.