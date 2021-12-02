Роскомнадзор заблокировал Etsy — крупнейшую площадку для продажи вещей ручной работы Статьи редакции
Сайт заблокировали спустя 2,5 года после решения суда, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.
Согласно реестру ведомства, страницу www.etsy.com/market/gucci_replica заблокировали по решению Октябрьского районного суда Тамбова от 25 июля 2019 года. Но под блокировку попал весь сайт. На сайте Роскомсвободы говорится, что его начали блокировать 1 декабря.
В Роскомнадзоре рассказали, что сайт заблокировали из-за использования им протокола HTTPS — для таких сайтов не работает технология точечной блокировки страниц, поэтому блокируют по IP ресурс целиком. Регулятор уточнил, что сайт разблокируют, когда запрещённую информацию удалят.
На сайте уже нет страницы, которую запретил суд. На ней были результаты поиска по запросу «gucci replica». По словам прокурора, который обратился в суд, он заметил там «информацию с рекламой и реализацией аксессуаров известной торговой марки с доставкой в пределах Российской Федерации».
На недоступность сайта пользователи пожаловались 1 декабря.
Недавно только читала историю про девочку, которая делает броши и мини картины из полимерной глины. По-моему, ей даже 18 нет, но она этим маленьким бизнесом на Etsy зарабатывает и обеспечивает себя. Вот таким талантливым ребятам после такой подставы как не захотеть плюнуть на свою страну и уехать туда, где их ценят? https://www.instagram.com/liskaflower/ ред.
Скорее всего не будут. Я пару лет продаю принты и это конечно фигня, но это отличный пассивный доход и за это время я заметил что на наших сайтах продажи совсем не идут (только просмотры товаров), в то время как на зарубежных всё отлично. И даже если на наших что-то заработаешь, то потом ужасная морока запросить свои деньги у них, в то время как на зарубежных всё выплачивают автоматически, в установленное время.
Не говоря уж о том, что на зарубежных всё в евро и долларах, а у нас в рублях.
Жена моя) Писал о ней недавно https://tjournal.ru/handmade/338542-sila-terpeniya-put-moey-podrugi-k-uspehu-v-rukodelii
Пиздец какой-то. В принципе, он и так для мастеров уже закрывался заочно (из-за перехода на новую систему оплаты должны были все российские магазины закрыть к апрелю 22го, т.к. Российская сторона не одобрила новые условия площадки), но для кого-то эта преждевременная блокировка может сильно ударить по продажам.
Оч грустно, на самом деле. У рукодельников только через Инсту продавать остаётся (Ярмарка мастеров говно, уж извините) и пиариться в тиктоке. Но, сколько не смотрю видео с хендмейдом, куча негатива в сторону ценообразования под каждым роликом. Покупательская способность падает в геометрической прогрессии, а поток говна в связи с этим только растёт, увы. А за бугор продать вещи возможностей всё меньше.
Там соль в том, что деньги ты не выведешь уже, если у тебя нет посредника, на чей счёт они приходят. Именно на этси.
Ещё могут забанить за махинации со средствами. По-хорошему новая схема предполагала, что берёшь знакомого из-за бугра, оформляешься как работник у него и он типа тебе зп отчисляет, а в России де юре просто склад. Де факто рискуешь деньгами и баном акка всё равно.
До прошлого года всё было норм, но именно с платежкой начались изменения.
Ну и, да, маркетплейс сильно упрощает некоторые моменты, тот же возврат, условия сроков изготовления или мошенничество. Продавать через соцсети сложнее, хотя и можно.
С диджитал товаром всё равно проще, с физическим уже сложнее.
Скудное меню…..должно быть так:
Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге (Graaah)
Она жрёт мой хуй как будто это:
Картошечка жаренная с грибочками и лучком;
Гренки с чесноком;
Борщ;
Драники;
Манты;
Селедка под шубой;
Сало;
Холодец;
Огурцы маринованные;
Мандарины;
Оливки;
Нарезка сыр ассорти, ветчина, салями, карбонад, буженина;
Водочка;
Грибочки маринованные с лучком;
Куриные крылья барбекю;
Паста карбонара;
Грейпфрут;
Сок яблочный;
Килька в томате;
Шпроты в масле;
Пицца Маргарита;
Лапша удон с курицей в соусе Терияки;
Блины с красной икрой;
Шашлык;
Рёбра BBQ;
Овощи на гриле.
@Артём Мазанов зачем в заметке твит говноеда, который не понимает о чем говорит? Никаких "иногда" в реальности нет, ркн может только ковровыми в принципе работать в 2021
Это всё похоже на то, как палку закрыли в 2019 году.
Истец - прокурор, который ссылается на строчку, что контрафакт запрещён.
Написано, что не смогли связаться с авторами сайта. Лол.
Будто буквально по шаблону написано обвинение, далее судье. Приговор озвучен, стата пополнена цифрой.
Ощущение, что таких дел налепили просто пачкой и это одно из.