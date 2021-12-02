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Новости
Артём Мазанов

Роскомнадзор заблокировал Etsy — крупнейшую площадку для продажи вещей ручной работы Статьи редакции

Сайт заблокировали спустя 2,5 года после решения суда, который признал запрещённой информацией страницу с репликами Gucci.

48 48 комментариев
1646 просмотров

Согласно реестру ведомства, страницу www.etsy.com/market/gucci_replica заблокировали по решению Октябрьского районного суда Тамбова от 25 июля 2019 года. Но под блокировку попал весь сайт. На сайте Роскомсвободы говорится, что его начали блокировать 1 декабря.

Реестр Роскомнадзора

В Роскомнадзоре рассказали, что сайт заблокировали из-за использования им протокола HTTPS — для таких сайтов не работает технология точечной блокировки страниц, поэтому блокируют по IP ресурс целиком. Регулятор уточнил, что сайт разблокируют, когда запрещённую информацию удалят.

На сайте уже нет страницы, которую запретил суд. На ней были результаты поиска по запросу «gucci replica». По словам прокурора, который обратился в суд, он заметил там «информацию с рекламой и реализацией аксессуаров известной торговой марки с доставкой в пределах Российской Федерации».

Скриншот с сайта proetsy.ru

На недоступность сайта пользователи пожаловались 1 декабря.

Erik Desler @Erik_Desler
@Mizerakle @MonoAbel @mitranda_Jim Не-а. Суд Тамбова забанил магазин с палеными вещами Гуччи). Ну а т.к. иногда невозможно выборочно ограничить доступ к страницам - в РФ полег весь Этси)

#новости #блокировки #роскомнадзор

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Guzel Ayupova

Недавно только читала историю про девочку, которая делает броши и мини картины из полимерной глины. По-моему, ей даже 18 нет, но она этим маленьким бизнесом на Etsy зарабатывает и обеспечивает себя. Вот таким талантливым ребятам после такой подставы как не захотеть плюнуть на свою страну и уехать туда, где их ценят? https://www.instagram.com/liskaflower/ ред.

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14
Леха

Будто etsy единственный русскоязычный маркетплейс

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–3
Илья Максименко

Удачи продавать хендмейд на авито

Ответить
8
Леха

А хендджоб почем?

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2
АТВ

Голландский?

Ответить
2
Леха

Да, но не более

Ответить
2
АТВ

Тогда 300 bucks

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1
Леха

Беру!

Ответить
1
Виртуальный дым

А какие проблемы? Я не в теме просто.

Ответить
0
ＫＩＢØＵＮＥ

С нашими магазинами не хочется просто связываться и у нас хуже покупают, чем на зарубежных.

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1
Guzel Ayupova

это международный маркетплейс, там можно сидя тут продавать свои поделки в америку. теперь хренушки, а в россии такое вряд ли будут покупать в таком же объеме. да и по инсте даже видно, что у нее аудитория в большинстве своем англоязычная ред.

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6
ＫＩＢØＵＮＥ

Скорее всего не будут. Я пару лет продаю принты и это конечно фигня, но это отличный пассивный доход и за это время я заметил что на наших сайтах продажи совсем не идут (только просмотры товаров), в то время как на зарубежных всё отлично. И даже если на наших что-то заработаешь, то потом ужасная морока запросить свои деньги у них, в то время как на зарубежных всё выплачивают автоматически, в установленное время.
Не говоря уж о том, что на зарубежных всё в евро и долларах, а у нас в рублях.

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1
Виртуальный дым

С каких пор у русских есть деньги

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0
Леха

В кредит в МФО разумеется

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1
Vitalii Lepeshev

Жена моя) Писал о ней недавно https://tjournal.ru/handmade/338542-sila-terpeniya-put-moey-podrugi-k-uspehu-v-rukodelii

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1
Guzel Ayupova

Офигеть, я почему-то думала, что она маленькая, извиняюсь)) Еее работы шедевр, но как теперь быть с такой новостью

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1
Vitalii Lepeshev

Да всё так же, мы не в России живём сейчас)

Ответить
0
Guzel Ayupova

ну слава богу)

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1
WED CR.ST.

Пиздец какой-то. В принципе, он и так для мастеров уже закрывался заочно (из-за перехода на новую систему оплаты должны были все российские магазины закрыть к апрелю 22го, т.к. Российская сторона не одобрила новые условия площадки), но для кого-то эта преждевременная блокировка может сильно ударить по продажам.

Оч грустно, на самом деле. У рукодельников только через Инсту продавать остаётся (Ярмарка мастеров говно, уж извините) и пиариться в тиктоке. Но, сколько не смотрю видео с хендмейдом, куча негатива в сторону ценообразования под каждым роликом. Покупательская способность падает в геометрической прогрессии, а поток говна в связи с этим только растёт, увы. А за бугор продать вещи возможностей всё меньше.

Ответить
7
Виртуальный дым

Закрытие сайта в России не должно мешать продавать за бугор

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2
WED CR.ST.

Там соль в том, что деньги ты не выведешь уже, если у тебя нет посредника, на чей счёт они приходят. Именно на этси.
Ещё могут забанить за махинации со средствами. По-хорошему новая схема предполагала, что берёшь знакомого из-за бугра, оформляешься как работник у него и он типа тебе зп отчисляет, а в России де юре просто склад. Де факто рискуешь деньгами и баном акка всё равно.
До прошлого года всё было норм, но именно с платежкой начались изменения.

Ну и, да, маркетплейс сильно упрощает некоторые моменты, тот же возврат, условия сроков изготовления или мошенничество. Продавать через соцсети сложнее, хотя и можно.
С диджитал товаром всё равно проще, с физическим уже сложнее.

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0
ＫＩＢØＵＮＥ

куча негатива в сторону ценообразования под каждым роликом

Это вообще популярная тема. В моем городе вечно посты о том как "коммерсы охренели цены задирать", словно люди не видят откуда корни проблемы с ценами

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0
Леха

Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге (Graaah)
Она жрёт мой хуй как будто это бургер (Бургер, бургер)

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4
Виртуальный дым

УЖАСНО

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7
Коровка говорит мууу

Скудное меню…..должно быть так:

Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге (Graaah)
Она жрёт мой хуй как будто это:
Картошечка жаренная с грибочками и лучком;
Гренки с чесноком;
Борщ;
Драники;
Манты;
Селедка под шубой;
Сало;
Холодец;
Огурцы маринованные;
Мандарины;
Оливки;
Нарезка сыр ассорти, ветчина, салями, карбонад, буженина;
Водочка;
Грибочки маринованные с лучком;
Куриные крылья барбекю;
Паста карбонара;
Грейпфрут;
Сок яблочный;
Килька в томате;
Шпроты в масле;
Пицца Маргарита;
Лапша удон с курицей в соусе Терияки;
Блины с красной икрой;
Шашлык;
Рёбра BBQ;
Овощи на гриле.

Ответить
2
Виртуальный дым

@Чувак он такой же ирл?

Ответить
0
Виртуальный дым

Ждем полного прекращения работы Amazon в России

Ответить
1
Ху Эмай

Уже ничего не ждем. Каждый день какая-нибудь пизда случается и без ожиданий

Ответить
6
Коровка говорит мууу

Ждём прекращения работы в России

Ответить
2
Ху Эмай

Я хотел так написать. Но потом вспомнил, как люди на БАМе работали и передумал.

Ответить
1
Виртуальный дым

Вспомнилось.

Ответить
1
Коровка говорит мууу

Ну если убрать «в» тогда будет вообще экстремизм

Ответить
0
Виртуальный дым

Путин хуйло

Ответить
1
Ху Эмай

Так и живем

Ответить
0
Argumenta Ambigua

А уже заказанные вещи придут или нет?

Ответить
0
Леха

Вместе с нарядом

Ответить
3
Argumenta Ambigua

Нарядом от Баленсига от рязанских мастеров?

Ответить
1
Леха

Да, Баленсиага это сорт рязанского сахара

Ответить
2
Argumenta Ambigua

Да, это особо бадяженый гер в Рязани так зовут, все верно

Ответить
1
Леха

От него взрыв мозга

Ответить
1
Argumenta Ambigua

Мозг переоценен

Ответить
1
Ху Эмай

Ну ясно, че.

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0
Виртуальный дым

@Артём Мазанов зачем в заметке твит говноеда, который не понимает о чем говорит? Никаких "иногда" в реальности нет, ркн может только ковровыми в принципе работать в 2021

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0
Говорил

Это всё похоже на то, как палку закрыли в 2019 году.

Истец - прокурор, который ссылается на строчку, что контрафакт запрещён.

Написано, что не смогли связаться с авторами сайта. Лол.
Будто буквально по шаблону написано обвинение, далее судье. Приговор озвучен, стата пополнена цифрой.

Ощущение, что таких дел налепили просто пачкой и это одно из.

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0
Shenmue

Гуччи ручной работы, что может быть круче!?

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0
ＫＩＢØＵＮＥ

Сочувствую всем тем у кого там свой магазин. Конечно VPN никто не отменял, но это всё равно лишняя проблема.

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0
Chikk

Это уже стало настолько обыденным, что даже как-то по... :)

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–1
Dmitry Ryleev

поесть пельменей охота

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0
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