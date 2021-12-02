Ежегодные «шокирующие прогнозы» для мировой экономики от датского банка.

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Фото Soxo Bank



Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал ежегодную подборку из 10 прогнозов на следующий год. В самом банке их называют «маловероятными», но отмечают, что они могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности. Все предсказания на 2022 год опубликованы на сайте банка.

Политики отложат планы по прекращению использования ископаемого топлива

Мировые лидеры переосмыслят цели по борьбе с климатическими изменениями и бросят все силы на инвестиции в ископаемое топливо для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений.

Это решение приведёт росту цен на промышленные металлы и сырьевые товары. Это приведёт к решению отказаться от идей «экологических ограничений», а страны начнут инвестировать в добычу нефти и природного газа. По их мнению, это уменьшит риск социальных волнений, которые вызваны ростом цен на продукты питания и энергию.

Популярность фейсбука упадёт. Там останутся лишь одни старики

Молодёжь прекратит пользоваться социальность сетью Марка Цукерберга в знак протеста против сбора персональных данных. По данным внутренних исследований Meta, подростки чаще всего сидят в тиктоке или Snapchat, а на фейсбуке останутся лишь пожилые бумеры.

Инвесторы поймут, что Meta стремительно теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании. Именно поэтому компания решит выкупить всех своих конкурентов и вложить миллиарды долларов в создание метавселенной.

После этого стоимость компании упадёт на 30%, специалисты порекомендуют Марку Цукербергу выделить все активы в отдельные предприятия.

Конституционный кризис в США

Выборы 2020 года навсегда изменили отношение жителей США к этому процессу. Поэтому сенат и республиканцы и демократы выступят против подтверждения результатов голослования.

На выборах 2022 года в Конгресс США не удастся сформировать в срок список представителей ведомства, а поэтому и не получится начать заседания. Именно поэтому в начале 2023 года в стране случится масштабный конституционный кризис.

Джо Байден будет находиться у власти по «особому распоряжению», а доллар упадёт.

Инфляция в США достигнет более 15%

Инфляция, энергетический кризис и нехватка рабочих приведут к тому, что заработные платы в стране вырастут два раза. К началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15% — впервые со времен Второй мировой войны.

При этом все жители страны будут понимать, что имеют больше прав, чем когда-либо. Именно поэтому они требуют лучших условий труда, более высокой заработной платы, большей гибкости и ощущения цели от работы.

Евросоюз создаст Суперфонд, который будут пополнять из пенсионных накоплений

Президент Франции Эммануэль Макрон предложит премьеру Италии Марио Драги создать Суперфонд ЕС. У него будет три направления — оборона, климат и переход к чистой энергии. Финансироваться он будет за счёт отчислений с пенсий работающих граждан старше 40 лет.

Суперфонд станет популярными и приведёт к снижению подоходного налога в Европе.

Женщины-инвесторы победят корпоративный патриархат

Группа девушек-трейдеров, которые станут подрожать событиям 2021 года на Reddit, начнут скоординированную атаку на компании, у которых слабые показатели в области гендерного равенства. Это приведёт к колебаниям котировок их акций.

Своей целью они сделают устранение несправедливых сексистких, расистских, эйджистких и абьюзивных случаев в компаниях. Девушки-трейдеры начнут продавать акции «патриархальных» компаний, а полученные средства будут перечислять в компании, где женщины чаще занимают руководящие должности.

Политики со всего мира поддержат их взгляды и решения. Также чиновники начнут наседать на компании с устаревшими взглядами и без женщин на руководящих постах. Это будет сделано лишь для того, чтобы владельцы компаний исправили свои ошибки и шли в ногу со временем.

Индия войдёт в альянс с арабскими государствами

Индия вступит в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Это позволит стране снизить энергетическую незащищенность, а также привлечь инвестиции.

Благодаря вхождению в ССАГПЗ Индия ускорит своё развитие за счёт инвестиций в инфраструктуру страны и повышения сельского хозяйства.

Бизнес Spotify потерпит крах из-за сервисов распространения музыки на основе NFT

Все музыканты теперь выкладывают своё творчество в виде NFT, что позволит им обходить посредников в виде Spotify и Apple Music. Теперь они получают свои доходы в режиме реального времени, а большую часть сумм им не приходится отдавать стриминговым сервисам.

В 2022 году свою музыку в виде NFT выкладывают Кэти Перри, Джейсон Деруло и The Chainsmokers. Другие исполнители, видя их пример, забирают свои композиции с платформ. Из-за этого у Spotify рушится бизнес. Компания теряет 33% стоимости. Инвесторы же в свою очередь видят в этом «зловещее предзнаменование» для подкастов, фильмов и всей сферы распространения цифрового контента в целом.

Начнётся новая холодная война из-за развития гиперзвуковых технологий

В 2022 году начнётся массовая гонка гиперзвуковых технологий среди лидирующих по военному сектору стран.

Гуиперзвуковые и космические технологии станут новым этапом в сотрудничестве США и Китая. К ним также присоединятся и другие страны с передовыми военными технологиями — Россия, Индия, Израиль и Евросоюз.

Прорывы в медицине увеличат среднюю продолжительность жизни на 25 лет

В 2022 году произойдёт крупный прорыв в медицине — создадут лекарственное средств, которое регулирует процессы на уровне клеток и может продлить их жизнь. После его приёма увеличивается продолжительность жизни на 25 лет. Лекарство также замедлит старение и омолодит клетки в организме.

Новые исследования в области редактирования ДНК позволят избавиться от множества болезней, которые являются причиной ухудшения здоровья с возрастом.

Однако на этом моменте возникает ряд этических и финансовых вопросов. Если человек будет жить в среднем 115 лет, как тогда быть с пенсионной системой? Хватит ли еды, чтобы прокормить такое количество людей? И нужно ли делать лекарство доступным для всех?