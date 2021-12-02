Крах Spotify и Facebook, прорывы в медицине и конституционный кризис в США: Saxo Bank опубликовал прогнозы на 2022 год Статьи редакции
Ежегодные «шокирующие прогнозы» для мировой экономики от датского банка.
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал ежегодную подборку из 10 прогнозов на следующий год. В самом банке их называют «маловероятными», но отмечают, что они могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности. Все предсказания на 2022 год опубликованы на сайте банка.
Политики отложат планы по прекращению использования ископаемого топлива
Мировые лидеры переосмыслят цели по борьбе с климатическими изменениями и бросят все силы на инвестиции в ископаемое топливо для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений.
Это решение приведёт росту цен на промышленные металлы и сырьевые товары. Это приведёт к решению отказаться от идей «экологических ограничений», а страны начнут инвестировать в добычу нефти и природного газа. По их мнению, это уменьшит риск социальных волнений, которые вызваны ростом цен на продукты питания и энергию.
Популярность фейсбука упадёт. Там останутся лишь одни старики
Молодёжь прекратит пользоваться социальность сетью Марка Цукерберга в знак протеста против сбора персональных данных. По данным внутренних исследований Meta, подростки чаще всего сидят в тиктоке или Snapchat, а на фейсбуке останутся лишь пожилые бумеры.
Инвесторы поймут, что Meta стремительно теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании. Именно поэтому компания решит выкупить всех своих конкурентов и вложить миллиарды долларов в создание метавселенной.
После этого стоимость компании упадёт на 30%, специалисты порекомендуют Марку Цукербергу выделить все активы в отдельные предприятия.
Конституционный кризис в США
Выборы 2020 года навсегда изменили отношение жителей США к этому процессу. Поэтому сенат и республиканцы и демократы выступят против подтверждения результатов голослования.
На выборах 2022 года в Конгресс США не удастся сформировать в срок список представителей ведомства, а поэтому и не получится начать заседания. Именно поэтому в начале 2023 года в стране случится масштабный конституционный кризис.
Джо Байден будет находиться у власти по «особому распоряжению», а доллар упадёт.
Инфляция в США достигнет более 15%
Инфляция, энергетический кризис и нехватка рабочих приведут к тому, что заработные платы в стране вырастут два раза. К началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15% — впервые со времен Второй мировой войны.
При этом все жители страны будут понимать, что имеют больше прав, чем когда-либо. Именно поэтому они требуют лучших условий труда, более высокой заработной платы, большей гибкости и ощущения цели от работы.
Евросоюз создаст Суперфонд, который будут пополнять из пенсионных накоплений
Президент Франции Эммануэль Макрон предложит премьеру Италии Марио Драги создать Суперфонд ЕС. У него будет три направления — оборона, климат и переход к чистой энергии. Финансироваться он будет за счёт отчислений с пенсий работающих граждан старше 40 лет.
Суперфонд станет популярными и приведёт к снижению подоходного налога в Европе.
Женщины-инвесторы победят корпоративный патриархат
Группа девушек-трейдеров, которые станут подрожать событиям 2021 года на Reddit, начнут скоординированную атаку на компании, у которых слабые показатели в области гендерного равенства. Это приведёт к колебаниям котировок их акций.
Своей целью они сделают устранение несправедливых сексистких, расистских, эйджистких и абьюзивных случаев в компаниях. Девушки-трейдеры начнут продавать акции «патриархальных» компаний, а полученные средства будут перечислять в компании, где женщины чаще занимают руководящие должности.
Политики со всего мира поддержат их взгляды и решения. Также чиновники начнут наседать на компании с устаревшими взглядами и без женщин на руководящих постах. Это будет сделано лишь для того, чтобы владельцы компаний исправили свои ошибки и шли в ногу со временем.
Индия войдёт в альянс с арабскими государствами
Индия вступит в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Это позволит стране снизить энергетическую незащищенность, а также привлечь инвестиции.
Благодаря вхождению в ССАГПЗ Индия ускорит своё развитие за счёт инвестиций в инфраструктуру страны и повышения сельского хозяйства.
Бизнес Spotify потерпит крах из-за сервисов распространения музыки на основе NFT
Все музыканты теперь выкладывают своё творчество в виде NFT, что позволит им обходить посредников в виде Spotify и Apple Music. Теперь они получают свои доходы в режиме реального времени, а большую часть сумм им не приходится отдавать стриминговым сервисам.
В 2022 году свою музыку в виде NFT выкладывают Кэти Перри, Джейсон Деруло и The Chainsmokers. Другие исполнители, видя их пример, забирают свои композиции с платформ. Из-за этого у Spotify рушится бизнес. Компания теряет 33% стоимости. Инвесторы же в свою очередь видят в этом «зловещее предзнаменование» для подкастов, фильмов и всей сферы распространения цифрового контента в целом.
Начнётся новая холодная война из-за развития гиперзвуковых технологий
В 2022 году начнётся массовая гонка гиперзвуковых технологий среди лидирующих по военному сектору стран.
Гуиперзвуковые и космические технологии станут новым этапом в сотрудничестве США и Китая. К ним также присоединятся и другие страны с передовыми военными технологиями — Россия, Индия, Израиль и Евросоюз.
Прорывы в медицине увеличат среднюю продолжительность жизни на 25 лет
В 2022 году произойдёт крупный прорыв в медицине — создадут лекарственное средств, которое регулирует процессы на уровне клеток и может продлить их жизнь. После его приёма увеличивается продолжительность жизни на 25 лет. Лекарство также замедлит старение и омолодит клетки в организме.
Новые исследования в области редактирования ДНК позволят избавиться от множества болезней, которые являются причиной ухудшения здоровья с возрастом.
Однако на этом моменте возникает ряд этических и финансовых вопросов. Если человек будет жить в среднем 115 лет, как тогда быть с пенсионной системой? Хватит ли еды, чтобы прокормить такое количество людей? И нужно ли делать лекарство доступным для всех?
В 2020 году Saxo Bank также опубликовал свои прогнозы на 2021 год. Тогда датский банк предсказывал, что развитие системы блокчейн позволит справиться с фейковыми новостями, успех вакцинации от коронавируса уничтожит многие компании, а революция в термоядерной энергетике приведёт к скачку уровня жизни во всём мире.
Во-первых я даже сейчас с телефоном не "сижу", у меня кусок говна за десять тыров, который тупо нихера не тянет. Поэтому большую часть времени валяется разряженный.
Во-вторых, ну даже если и буду "сидеть в шлеме". И чё? Если сервисы в этом "шлеме" будут збс, а не как продукты Цукера, то какая нахуй разница в чём/с чем сидеть. Жидкий телефон, шлем, виртуальные носки, поебать...
У меня тоже есть несколько прогнозов:
1. Пенопласт будут делать из молочной пены. Можно будет детей кормить.
2. Сила гравитации будет слабее процентов на 80. Люди на дом будут запрыгивать с разбегу.
3. Человек будет жить в среднем 150—190 лет. Болезней не будет, кроме трудовых мозолей.
4. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегут, деньги в карман засунут, в губы поцелуют, предложат выпить, породниться.
5. Зайцы и куропатки сразу на сковороду будут залетать.
Хлеб купишь — тебе еще доплатят.
К реке страшно подойти будет: налимы в котелок прыгать будут.
6. Люди ночью будут просыпаться от счастливого доброго смеха. Утром все будут обливаться ледяной водой из ведра.
7. Срок беременности будет составлять 4.5 месяца. Дети будут рождаться по 12-15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами - сразу на производство проситься будут.
8. Вода в Волге будет сладкая, как патока. А Енисей будет состоять из темного пива.
9. Зимой будет минус триста, а все румяные ходить будут.
10. Ягоды будут расти на опушке с кота размером. Коты будут с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играть будут по методике Ботвинника — конем мат ставить с первого хода!
В 2020 году Saxo Bank также опубликовал свои прогнозы на 2021 год. Тогда датский банк предсказывал, что развитие системы блокчейн позволит справиться с фейковыми новостями, успех вакцинации от коронавируса уничтожит многие компании, а революция в термоядерной энергетике приведёт к скачку уровня жизни во всём мире.
Ну, они же говорили, что маловероятно. А если бы произошло, то с пеночкой у рта от датского пива ликовали, что смогли предсказать.
Ничего, я сам в рамках постиронии и проверки памяти ТЖшников украл эту пикчу из похожей темы
https://tjournal.ru/internet/479151-pandemiya-kultura-otmeny-i-kleptokratiya-v-rossii-na-reddit-udivilis-tochnym-prognozam-iz-zhurnala-wired-1997-goda?comment=6763867
Молодёжь прекратит пользоваться <...> в знак протеста против сбора персональных данных
По данным <...> подростки чаще всего сидят в тиктоке
Если бы молодые реально заботились о своих данных то точно бы не сливали их китайцам. Или не из-за приватности покинут или мета чего-то выдумывает в своих данных.
В 2022 году произойдёт крупный прорыв в медицине — создадут лекарственное средств, которое регулирует процессы на уровне клеток и может продлить их жизнь
Такое конечно может произойти, только не за год а скорее за десять, потому что надо будет много клинических испытаний и одобрений для разных групп получать.
Но и Гугол и Безос в это сотни миллионов долларов вкладывают сейчас https://www.technologyreview.com/2021/09/04/1034364/altos-labs-silicon-valleys-jeff-bezos-milner-bet-living-forever/ ред.