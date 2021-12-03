Песню Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» политик выбрала сама.

{"id":485908} 1346 просмотров

Фото Reuters

Под звуки песен панк-певицы Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» и «Для меня должен идти дождь из красных роз» Хильдегарда Кнефа Германия проводила с должности канцлера Ангелу Меркель. Музыку она выбирала сама, например, попросила включить трек Хаген — исполнительницы из ГДР, родины политика. Прямую трансляцию церемонии вело издание Deutsche Welle.

Мероприятие провели вооружённые силы Германии, оно проходило во внутреннем дворе министерства обороны. Военные организовали для Меркель торжественный матч, пройдя перед ней с факелами в руках. Прощание с политиком завершилось салютом.

Церемонию прощания с Ангелой Меркель назвали «Вечерняя заря». В речи канцлер обратилась к народу и пожелала удачи будущему главе государства Олафу Шольцу.

Эти 16 лет в качестве канцлера были полны событиями и вызовами. Они были вызовом для меня как для политика, так и для человека. Но именно благодаря им я ощутила реализованность. Ангела Меркель канцлер Германии

Ещё в течение нескольких дней Меркель будет исполнять обязанности канцлера Германии. Кабинет Олафа Шольца приведут к присяге, когда Бундестаг проголосует за его кандидатуру.

Пользователи твиттера также простились с Меркель. Они отметили как забавные, так и трогательные моменты церемонии.

Thomas Sparrow @Thomas_Sparrow



"I would like to encourage you to continue to see the world through the eyes of others. In other words, to also perceive the sometimes uncomfortable and contradictory perspectives of the other person and to work to balance interests" Angela #Merkel 's final wish as chancellor:"I would like to encourage you to continue to see the world through the eyes of others. In other words, to also perceive the sometimes uncomfortable and contradictory perspectives of the other person and to work to balance interests" Последнее желание Ангелы Меркель как канцлера: «Я хотела бы призвать вас смотреть на мир глазами других. Другими словами, принимать иногда неудобные и противоречивые точки зрения от другого человека и работать над балансом интересов»

Dr Iris Sutter G @IrisSutterG #Zapfenstreich



No matter where you stand politically,

Angela Merkel taking a single rose from a bouquet

to remember her official farewell by

is heartwarming.



#AngelaMerkel No matter where you stand politically,Angela Merkel taking a single rose from a bouquetto remember her official farewell byis heartwarming. Неважно, какие у вас политические взгляды. Ангела Меркель, берущая одну розу из букета, чтобы вспомнить её официальное прощание, — это трогательно.