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Новости
Sasha Shambilova

Ангелу Меркель проводили с поста канцлера Германии: с факелами и под панк-рок Статьи редакции

Песню Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» политик выбрала сама.

18 18 комментариев
1346 просмотров
Фото Reuters

Под звуки песен панк-певицы Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» и «Для меня должен идти дождь из красных роз» Хильдегарда Кнефа Германия проводила с должности канцлера Ангелу Меркель. Музыку она выбирала сама, например, попросила включить трек Хаген — исполнительницы из ГДР, родины политика. Прямую трансляцию церемонии вело издание Deutsche Welle.

Мероприятие провели вооружённые силы Германии, оно проходило во внутреннем дворе министерства обороны. Военные организовали для Меркель торжественный матч, пройдя перед ней с факелами в руках. Прощание с политиком завершилось салютом.

Церемонию прощания с Ангелой Меркель назвали «Вечерняя заря». В речи канцлер обратилась к народу и пожелала удачи будущему главе государства Олафу Шольцу.

Эти 16 лет в качестве канцлера были полны событиями и вызовами. Они были вызовом для меня как для политика, так и для человека. Но именно благодаря им я ощутила реализованность.

Ангела Меркель
канцлер Германии

Ещё в течение нескольких дней Меркель будет исполнять обязанности канцлера Германии. Кабинет Олафа Шольца приведут к присяге, когда Бундестаг проголосует за его кандидатуру.

Пользователи твиттера также простились с Меркель. Они отметили как забавные, так и трогательные моменты церемонии.

THE REAL ELHADJI ©️ @elhadji_kleckso
Angela #Merkel mit einer letzten großen Geste an ihr Volk. #Zapfenstreich
Ангела Меркель показала последний большой жест своим людям
Thomas Sparrow @Thomas_Sparrow
Angela #Merkel's final wish as chancellor:

"I would like to encourage you to continue to see the world through the eyes of others. In other words, to also perceive the sometimes uncomfortable and contradictory perspectives of the other person and to work to balance interests"
Последнее желание Ангелы Меркель как канцлера: «Я хотела бы призвать вас смотреть на мир глазами других. Другими словами, принимать иногда неудобные и противоречивые точки зрения от другого человека и работать над балансом интересов»
Iris Lorscheid @ILorscheid
What a moment. Danke, Angela! #Merkel #Zapfenstreich
Какой момент! Спасибо, Ангела!
Dr Iris Sutter G @IrisSutterG
#Zapfenstreich

No matter where you stand politically,
Angela Merkel taking a single rose from a bouquet
to remember her official farewell by
is heartwarming.

#AngelaMerkel
Неважно, какие у вас политические взгляды. Ангела Меркель, берущая одну розу из букета, чтобы вспомнить её официальное прощание, — это трогательно.

Ангела Меркель провела на посту канцлера Германии 16 лет. В 2005 году она стала первой женщиной на этой должности и самой молодой главой государства. Осенью 2021 года Меркель объявила, что не будет принимать участие в выборах.

Профиль: Ангела Меркель — дочь пастора из ГДР…
Большой разбор 16 лет «эры Меркель»: от «девочки Коля» до четырёх сроков во главе правительства.
tjournal.ru

#новости #германия #меркель

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Семен Петров

Немцы в касках, факельное шествие, выглядит крипово.

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15
Roman Khegay

Чтят историю

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6
Eugen T

Как диды

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1
Рудольф Нуриев

Смогли повторить

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1
Андрей Рядькин

Идут в сторону Польши

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0
Имя Фамилия

1 марта 1953 года Сталин потерял сознание и пролежал несколько дней в своей мочи. Приближённые боялись приблизиться к нему двое суток.

Как нужно провожать национальных лидеров.

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13
Сталин спас Россию

Пидоры, никакого уважения((

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2
Алекс Моралекс 1

Да ладно, зато ванну принял

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0
Террористический месяц

Хотите как в?

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3
Террористический месяц

Жутко трогательно. Tschüss, Mutti!

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2
Семен Семеныч

https://www.youtube.com/watch?v=EKe9ybFDQ1A

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1
Люц Шнайдер
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0
пепси

И не ясно, это ироничный пост-модерн, или она на серьезных щах всё?

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0
Volodya Dobrovolsky

Я готов волонтерить (украшать, петь, встречать гостей, что угодно делать, отпрошусь с работы ради этого) на такой же церемонии, давайте проведем ее в России, пожалуйста...

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0
Konstantin Wirz

Путина будут провожать под Гражданскую Оборону

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0
Рудольф Нуриев

Под гачимикс Владимир Путин - Молодец

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0
Коровка говорит мууу

Goodbye sweet prince

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Александр Калинин

Провожают на работу в Газпром 😏

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