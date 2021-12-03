Ангелу Меркель проводили с поста канцлера Германии: с факелами и под панк-рок Статьи редакции
Песню Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» политик выбрала сама.
Под звуки песен панк-певицы Нины Хаген «Ты забыл цветную плёнку» и «Для меня должен идти дождь из красных роз» Хильдегарда Кнефа Германия проводила с должности канцлера Ангелу Меркель. Музыку она выбирала сама, например, попросила включить трек Хаген — исполнительницы из ГДР, родины политика. Прямую трансляцию церемонии вело издание Deutsche Welle.
Мероприятие провели вооружённые силы Германии, оно проходило во внутреннем дворе министерства обороны. Военные организовали для Меркель торжественный матч, пройдя перед ней с факелами в руках. Прощание с политиком завершилось салютом.
Церемонию прощания с Ангелой Меркель назвали «Вечерняя заря». В речи канцлер обратилась к народу и пожелала удачи будущему главе государства Олафу Шольцу.
Ещё в течение нескольких дней Меркель будет исполнять обязанности канцлера Германии. Кабинет Олафа Шольца приведут к присяге, когда Бундестаг проголосует за его кандидатуру.
Пользователи твиттера также простились с Меркель. Они отметили как забавные, так и трогательные моменты церемонии.
Ангела Меркель провела на посту канцлера Германии 16 лет. В 2005 году она стала первой женщиной на этой должности и самой молодой главой государства. Осенью 2021 года Меркель объявила, что не будет принимать участие в выборах.