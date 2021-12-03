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Новости
Sasha Shambilova

«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке билета на самолёт Статьи редакции

Проверять документ решили только перед регистрацией на рейс.

75 75 комментариев
1897 просмотров

Если QR-кода у пассажира не окажется, авиакомпания расторгнет договор и вернёт полную стоимость билета в течение 30 дней. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знающий о результатах совещания, и три источника в авиакомпаниях.

По данным издания, Минтранс провёл совещание с представителями авиакомпаний. Новую позицию ведомства направят в комитет транспорта Госдумы 7 декабря.

Это общий успех авиакомпаний. Минтранс изначально направил в Госдуму проект без позиции авиакомпаний. Но в конечном итоге позиция о нецелесообразности применения при продаже была услышана.

источник «Ведомостей»

Сертификаты проверят при покупке билетов как у авиакомпаний напрямую, так и у агентов по продажам. Запрашивать информацию будут не авиакомпании, а провайдеры системы бронирования, где хранятся данные о рейсах и тарифах.

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение: законопроект отправили в регионы. Первое чтение запланировали на 16 декабря.

Изначально Минтранс предлагал проверять сертификаты о вакцинации, зарегистрированные на «Госуслугах», уже при покупке билета в случае принятия законопроекта. Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания обеспечит проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолёт, но при покупке билета это сделать трудно. Также позиция ведомства не понравилась авиакомпании S7.

#новости #covid19 #вакцинация

75 75 комментариев
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IO

Заебали уже своими масками, кодами и прочей хуйней. Почти два года прошло, сколько можно ебать людям мозг.

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7
Doktor Streyndzhlav

Когда все только в России начиналось, ходил грустный мемас про путешественника во времени.
Там чувак прилетал и спрашивал - о, че делаете? Ему отвечают - в локдауне сидим. Он - о, в каком по счету?
Была грустная шутка, теперь неоч.

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22
Террористический месяц

Пока люди десятками тысяч в больницы попадают ежедневно - можно

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–2
IO

Наверное маски на подбородке очень помогают или очереди к проверке QR кодов.

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13
Террористический месяц

Ну это уже другой вопрос, что люди глупые.

Ответить
–2
IO

Надо еще пару лет, может люди поумнеют. А там еще пару лет.

Ответить
5
пепси

Та ваще всех нахой расстрелять и шоб ты без маски заходил в продуктовые!

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1
Террористический месяц

Так не надо их на подбородке носить. И приравнивать адекватные антиковидные меры к идиотским решениям чиновников тоже не надо

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1
Рыжий

Да уже заебал этот ковид просто. Уже любой чих по этому поводу воспринимается как очередная говноидея

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2
Рыжий

Десятками тысяч это только регистрируют болезнь. Есть пруфы, что все эти десятки тысяч едут в больницы?

Ответить
1
rustyrazor

Ну с дельтой где-то треть от заболевших госпитализируют. Т.е. когда на пике вспышек регистрируют по 30К, из них 8-10К действительно в больницы попадают.

Ответить
0
Рыжий

Дельта уже не в моде. Омикрон уже в России
Сук, этот ковид уже реально как айфон. Каждый год новая версия

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6
АТВ

Даже полгода

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1
Террористический месяц

Ну смотри, в Москве ежедневно госпитализируют 1000 человек при выявляемости 3000 (плюс-минус, меняется ото дня в день). Если предположить, что отношение госпитализаций к выявленным случаям по регионам не отличается (а оно не должно), то процент госпитализаций примерно 30% от выявленных случаев. Итого примерно 10000 госпитализаций при 30000 выявленных случаев. Статистика по регионам занижается в разы, значит вероятно реальное число несколько больше. Плюс, по официальной статистике только примерно 7 процентов регистрируемых НЕ имеют проявлений болезни. ред.

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0
Рыжий

Статистика по регионам занижается в разы, значит вероятно реальное число несколько больше

Реальное число выявляемых же? Много историй слышал о том, что люди болели именно ковидом, но в статистику не попадали. Или потому что сами не обращались к врачам или потому что кто-то там что-то напутал и они болели, но как ковидных их не посчитали
Плюс, по официальной статистике только примерно 7 процентов регистрируемых НЕ имеют проявлений болезни

Не представляю как можно болеть без болезни, если честно. Как это, сука, работает

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3
Chikk

Не представляю как можно болеть без болезни, если честно.

Простая манипуляция терминами. Сказать "вирусоноситель" - это мягко, да и на детей могут подумать. А сказать "бессимптомно заболел" - это да, эмоционально и внушительно.

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1
Террористический месяц

Тест положительный, а симптомов нет.

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0
Александр Давай

Или обращались к врачам, но те говорили, что ничего страшного, просто будьте дома, естественно, таких людей не учитывали в статистике.

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0
Madegghead

только вот нюанс. Тех кто переболел я знаю кучу.
А вот людей у кого есть справка что переболел среди них ни одного. И это мы еще не считаем бессимптомных, коих процентов 70-80.
Истеричка-фантазерка

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0
Chikk

Разве это важно, когда истерика уже в формате глобуса? Эмоции давно перекрыли критический взгляд на вопрос. :)

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Там критического взгляда с самого начала не было

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2
Chikk

Разжигатель! :D

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0
Никита Мязин

А пока люди десятками тысяч в больницы попадают, можно делать прям совсем любой бред, или только какой-то выборочный (типа "это мы закрываем надолго, а это только на ночь, а здесь только в масках, а там можно и без них") ?
Я просто напомню, что во многих регионах (на юге, например) людям было поебать на маски и прочее, и при этом ситуация с заболевшими там +- такая же, как и везде. По логике да, маски наверное должны помогать, однако есть ли такая разница на практике?

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2
Террористический месяц

Масочный режим, который по настоящему соблюдается, реально действенный. Как пример - Дубай. Он открыт для туристов ещё с прошлой осени, там работает вообще всё, но нужно носить маску (даже на улице, снять можно только в ресторане и во время занятия спортом)(по крайней мере так было год назад, какие там требования сейчас, когда все уже вакцинировались, не знаю). Так вот не смотря на огромный поток людей со всего мира, ситуация там всё время очень стабильная.

Но даже если смотреть по России - в Москве, где требования хоть немного, но соблюдаются, даже во время самых сильных вспышек ситуация совсем уж не выходила из под контроля, а в регионах был полный коллапс с людьми, которых на пол в больницы клали.

Ответить
0
Chikk

в Москве, где требования хоть немного, но соблюдаются

Москву видел только по телевизору, как я понимаю? Риторический вопрос. Даже в больницах уже, если отойти на этаж от ресепшена, маски носят максимально под носом. И ничего, живём.

Ответить
3
Doktor Streyndzhlav

А в азиатских странах маски носили и до этого постоянно - и смотри-ка, тоже рост.
Удивительно, правда?
даже на улице

Зачем?

Ответить
1
Террористический месяц

В азиатских странах одна из самых стабильных ситуаций в мире. Удивительно, правда?

Ответить
0
Madegghead

да какая нахрен простуда в пустыне при +40 градусах то?
Там нет простуды из-за климата

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

А когда нельзя будет? Когда будут попадать тысячами? Или десятками? А когда это случится и почему?

Ответить
1
Террористический месяц

Примерно когда тебе с аппендицитом не придётся по десять часов скорую ждать, потому что свободных нет

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Так ты нихуя не ответил на мой вопрос.
Конкретно - когда уже можно будет снимать ограничения, с твой точки зрения?

Ответить
2
Террористический месяц

Это и есть ответ - когда система здравоохранение не будет работать на пределе под угрозой полного коллапса.

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Так вопрос не в вирусе, а вопрос в оптимизации, лол, системы.
Т.е. твой правильный ответ - никогда.

Ответить
2
Chikk

Очень неудобный комментарий, могут иметь место прорывы у обеспокоенных и просто эмоциональных граждан. Особое негодование ожидается от привитых прививками. :)

Ответить
0
IO

Я привит, меня просто уже заебало отсутствие возможности нормально жить, тем более когда я добровольно привился.

Ответить
5
Chikk

Судя по трендам, лет ещё на несколько всё это. Увы. :)

Ответить
1
пепси

Судя по мутациями в капсидных белках — навсегда

Ответить
4
Chikk

Удобная штука. И контроль за человеками, и всеобщее (не так, большинство) одобрение такого контроля. :)

Ответить
1
пепси

Чистичку ГадЗиЛЛа видел?

Ответить
0
Chikk

Пока понял только слово "видел". Так что - нужны пояснения. :)

Ответить
0
Террористический месяц

Ну хз, привит, самого заебали все эти маски и прочие коды

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

привит

Привет

Ответить
0
пепси

Столько же, сколько и мать

Ответить
0
Террористический месяц

Если QR-кода у пассажира не окажется, авиакомпания расторгнет договор и вернёт полную стоимость билета в течение 30 дней.

Скорее всего будет как два года назад, когда авиакомпании возвращали не деньги, а промокоды.

Ответить
10
Михаил Токарев

Т.е. можно будет смело покупать билет с невозвратным тарифом и если что, просто говорить что нет qr кода? Неплохой лайфхак

Ответить
2
Террористический месяц

Авиакомпании такие:

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9
Beerman

ну дык в чем проблема, тебя ж предупреждали при покупке билета, что нужен сертификат о вакцинации. На концерт или в театр - точно такая же фигня, нет сертификата - не пустят и деньги не вернут, предупреждали - видел - иди нафиг. Это не хотелка перевозчика или организатора мероприятия, все вопросы к правительству

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2
Террористический месяц

Да разные могут быть ситуации. Вон недавно разом куче людей сертификаты обнулили, потом ещё откатывали какое-то время.

Ответить
0
Beerman

а, ну от бардака никто не застрахован, такой себе российский форсмажор. Веселее будет если Госуслуги рухнут(а они периодически падают) и сертификаты вообще никак не проверить будет, бумажный то мало у кого есть, в основном QR

Ответить
0
АТВ

Ну судя по тому как Аэрофлот сам предложил, это как раз хотелка

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0
FAT FATOVITCH

Кстати, в Канаде ковид нашли у оленя (я сейчас не про @IO, а про природного), так что возможно, в будущем все еще хуже будет, ведь он (вирус) может мутировать и опять передастся человеку.
https://www.youtube.com/watch?v=fVPZTVfZ7Wk

Ответить
2
FAT FATOVITCH
Ответить
8
Рыжий

Ну животные ковидом болеют, еще в 2020 году была тема про домашних кошек

Ответить
1
Chikk

Ещё у собаки (без смехуёчков, было недавно), у кошки и... У остальных просто не искали, как наиболее логичный вариант.

Ответить
0
Decadence

Коронавирусов видов больше 40, собаки болели им ещё до того, как это стало мейнстримом.

Ответить
2
Chikk

Спасибо К.О. Речь о текущем. А про собачьи и кошачьи я в курсе.

Ответить
0
Террористический месяц

S7

топ за свои деньги

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4
IO

Нужно сильней разогнать инфляцию чтобы выжившие позавидовали мертвым.

Ответить
2
Террористический месяц

Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при включении компьютера при покупке билета на самолёт

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1
Кирилл Вселенский

Прогнулись под антиваксерами

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–1
Террористический месяц

Не, почему, будут же проверять, но не в момент покупки.
Я так понимаю, что на стойке регистрации. Очереди будут пиздец.

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2
Рыжий

Очереди будут пиздец

Почему? Проверить qr код вроде секунд 30 делов?

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0
Террористический месяц

Вот так вот с каждого по 30с, потом ещё наверняка qr не у всех, время на разобраться. Это в рамках одного человека кажется, что немного, а в потоке уже пиздец.

Ответить
5
Рыжий

В аэропорту особо не повозмущаешься, там нарядов полиции полно
Но первое время да, будет жесть по потерям времени

Ответить
1
Мир Май

Дай бог 30 секунд, это если человек сразу все подготовил и не еблан. И так на 100 человек полтора часа сверху можно накидывать по затратам времени

Ответить
0
пепси

ПОКА ИЗ КАРМАНА ШИРОКИХ ШТАНИН РАЩМЕРА XXL ДОСТАНЕТ — ЭТО ЕЩЁ 30 СЕК

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1
Антон Лисин

Почему переболевшие все такие задохлики. Болеют по нескольку раз, делают прививки и опять болеют

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–3
Chikk

Что за наезды такие? Ничего вот и не "все". И только раз переболел, да и то на полдня. :)

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0
Pol1na .

А чо, есть инфа, когда это ввести собираются?

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0
Chikk

Два законопроекта. Первый с твёрдыми датами, второй (про самолёты) с плавающими. Есть даже официальный прессрелиз, правда сайт говно, даже SSL не прикрутили, но хоть так: http://government.ru/docs/43789/ или на сайте думы, там со ссылками на тексты проектов даже: http://duma.gov.ru/news/52707/

Ответить
1
Дмитрий Горбенко

но ведь законопроекты еще не приняты, поэтому не действуют

Ответить
0
Chikk

А разве кто-то написал иное?

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1
Дмитрий Горбенко

писали, что с февраля могут, а так 7 декабря только вынесут на обсуждение новую позицию, вряд ли до нг примут

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0
Террористический месяц

Под нг и примут быстренько, пока люди заняты, или во время выходных

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0
Аркадий Иванов

Никто не проверяет их.

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0
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