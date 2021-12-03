«Ведомости»: Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке билета на самолёт Статьи редакции
Проверять документ решили только перед регистрацией на рейс.
Если QR-кода у пассажира не окажется, авиакомпания расторгнет договор и вернёт полную стоимость билета в течение 30 дней. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знающий о результатах совещания, и три источника в авиакомпаниях.
По данным издания, Минтранс провёл совещание с представителями авиакомпаний. Новую позицию ведомства направят в комитет транспорта Госдумы 7 декабря.
Сертификаты проверят при покупке билетов как у авиакомпаний напрямую, так и у агентов по продажам. Запрашивать информацию будут не авиакомпании, а провайдеры системы бронирования, где хранятся данные о рейсах и тарифах.
В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение: законопроект отправили в регионы. Первое чтение запланировали на 16 декабря.
Изначально Минтранс предлагал проверять сертификаты о вакцинации, зарегистрированные на «Госуслугах», уже при покупке билета в случае принятия законопроекта. Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания обеспечит проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолёт, но при покупке билета это сделать трудно. Также позиция ведомства не понравилась авиакомпании S7.
Ну смотри, в Москве ежедневно госпитализируют 1000 человек при выявляемости 3000 (плюс-минус, меняется ото дня в день). Если предположить, что отношение госпитализаций к выявленным случаям по регионам не отличается (а оно не должно), то процент госпитализаций примерно 30% от выявленных случаев. Итого примерно 10000 госпитализаций при 30000 выявленных случаев. Статистика по регионам занижается в разы, значит вероятно реальное число несколько больше. Плюс, по официальной статистике только примерно 7 процентов регистрируемых НЕ имеют проявлений болезни. ред.
Статистика по регионам занижается в разы, значит вероятно реальное число несколько больше
Реальное число выявляемых же? Много историй слышал о том, что люди болели именно ковидом, но в статистику не попадали. Или потому что сами не обращались к врачам или потому что кто-то там что-то напутал и они болели, но как ковидных их не посчитали
Плюс, по официальной статистике только примерно 7 процентов регистрируемых НЕ имеют проявлений болезни
Не представляю как можно болеть без болезни, если честно. Как это, сука, работает
А пока люди десятками тысяч в больницы попадают, можно делать прям совсем любой бред, или только какой-то выборочный (типа "это мы закрываем надолго, а это только на ночь, а здесь только в масках, а там можно и без них") ?
Я просто напомню, что во многих регионах (на юге, например) людям было поебать на маски и прочее, и при этом ситуация с заболевшими там +- такая же, как и везде. По логике да, маски наверное должны помогать, однако есть ли такая разница на практике?
Масочный режим, который по настоящему соблюдается, реально действенный. Как пример - Дубай. Он открыт для туристов ещё с прошлой осени, там работает вообще всё, но нужно носить маску (даже на улице, снять можно только в ресторане и во время занятия спортом)(по крайней мере так было год назад, какие там требования сейчас, когда все уже вакцинировались, не знаю). Так вот не смотря на огромный поток людей со всего мира, ситуация там всё время очень стабильная.
Но даже если смотреть по России - в Москве, где требования хоть немного, но соблюдаются, даже во время самых сильных вспышек ситуация совсем уж не выходила из под контроля, а в регионах был полный коллапс с людьми, которых на пол в больницы клали.
ну дык в чем проблема, тебя ж предупреждали при покупке билета, что нужен сертификат о вакцинации. На концерт или в театр - точно такая же фигня, нет сертификата - не пустят и деньги не вернут, предупреждали - видел - иди нафиг. Это не хотелка перевозчика или организатора мероприятия, все вопросы к правительству
Кстати, в Канаде ковид нашли у оленя (я сейчас не про @IO, а про природного), так что возможно, в будущем все еще хуже будет, ведь он (вирус) может мутировать и опять передастся человеку.
https://www.youtube.com/watch?v=fVPZTVfZ7Wk
Два законопроекта. Первый с твёрдыми датами, второй (про самолёты) с плавающими. Есть даже официальный прессрелиз, правда сайт говно, даже SSL не прикрутили, но хоть так: http://government.ru/docs/43789/ или на сайте думы, там со ссылками на тексты проектов даже: http://duma.gov.ru/news/52707/