Проверять документ решили только перед регистрацией на рейс.

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Если QR-кода у пассажира не окажется, авиакомпания расторгнет договор и вернёт полную стоимость билета в течение 30 дней. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знающий о результатах совещания, и три источника в авиакомпаниях.

По данным издания, Минтранс провёл совещание с представителями авиакомпаний. Новую позицию ведомства направят в комитет транспорта Госдумы 7 декабря.

Это общий успех авиакомпаний. Минтранс изначально направил в Госдуму проект без позиции авиакомпаний. Но в конечном итоге позиция о нецелесообразности применения при продаже была услышана. источник «Ведомостей»

Сертификаты проверят при покупке билетов как у авиакомпаний напрямую, так и у агентов по продажам. Запрашивать информацию будут не авиакомпании, а провайдеры системы бронирования, где хранятся данные о рейсах и тарифах.

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение: законопроект отправили в регионы. Первое чтение запланировали на 16 декабря.