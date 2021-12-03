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Новости
Sasha Shambilova

В Махачкале жители перекрыли улицу, требуя возобновить подачу газа в дома. Отопления нет уже 10 дней Статьи редакции

После слов мэра, что проблему решат, акцию завершили. Но пообещали вновь остановить движение на дороге, если отопление не включат.

23 23 комментария
1248 просмотров
Фото из паблика «Голос Дагестана» 

2 декабря в Махачкале жители заблокировали движение по проспекту Амет-Хана Султана. Они требовали включить отопление в домах. Подачу газа остановили после взрыва в частном доме 22 ноября. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Как сообщила местная жительница «Газете.ру», в акции участвовали не меньше 500 человек. В телеграм-канале «Что там у дагестанцев?» сообщили, то люди скандировала «Дайте газ».

Да, действительно, перекрыли дорогу. Я стояла в пробке минут 15, подъехала полиция. Видимо, пыталась разогнать бастующих.

местная жительница

На акцию прибыл мэр Махачкалы Салман Дадаев. Он пообещал гражданам сделать всё, чтобы возобновить подачу газа, и потребовал проверить оборудование в каждой квартире. После этого жители разошлись, но пообещали возобновить протест, если в дома не вернётся тепло.

1 декабря в пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что восстановили газоснабжения после взрыва. Однако возобновить подачу тепла обещали только после проверки каждого жилого помещения, чтобы избежать трагедии.

22 ноября в частном жилом доме на Амет-Хана Султана произошёл взрыв газа. Причиной назвали самовольное подключение, один человек погиб. После этого власти города отключили газоснабжение для двух тысяч жителей Махачкалы.

#новости #регионы #происшествия

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Террористический месяц

Великая держава

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5
пепси

Великая Республика!

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2
Ze Katze

В телеграм-канале «Что там у дагестанцев?» сообщили, то люди скандировали «Дайте газ».

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6
пепси

ГАЗ МЯС

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0
Антон Лисин

Начали платить? Или "мы никогда не платили и чето газ пропал"

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5
пепси

Этош сколько извинений записывать... А, стоп — это не русские

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4
Закомплексованная Душа

Это не чечня

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–1
Террористический месяц

Пока....

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1
пепси

Ну готовся извиняться в таком случае...

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0
Террористический месяц

А где ОМОН и вот это вот всё?

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1
пепси

Эти не терпят

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6
Зянон

Да-да, не терпят. Только изменения границы в пользу Чечни пришлось стерпеть. Росгвардия напомнила про терпелку.

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2
Dmitry Lisenkov

Я, кстати, знатно офигел, гуляя по Махачкале. Там ОМОН не нужен, у них каждый квартал патрулирует наряд с автоматами)

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0
Террористический месяц

В Махачкале газовики перекрыли газ, требуя возобновить подачу денег

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2
Люц Шнайдер

У нас как-то во дворе меняли газовые трубы и после этого газовщикам необходимо было проверить все квартиры, но так как в двух квартирах не могли найти собственников, мы жили без газа две недели. Благо это было летом.

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0
пепси

Люблю мультиварку

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2
Люц Шнайдер

Мы в духовке готовили :)

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0
Террористический месяц

Так долго терпели? Очевидно у вас приезжих во дворе нет, одни русские.

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1
Люц Шнайдер

Эмммм. Ну если порядок такой. Что будет, если газовщики не проверят квартиры и у кого-нибудь ебанёт газ?

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0
Террористический месяц

А если бы эти собственники без вести пропали и были без родственников? Вы бы ждали ещё годик решения суда о вскрытии квартиры?

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2
Террористический месяц

ТЕРПИ

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–1
Люц Шнайдер

А в соседнем доме полтора месяца, кстати... прикол ещё в том, что горячая вода у нас получается путём нагревания холодной, т.е. горячей воды нет в принципе.

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0
пепси

Коммуна им. Вима Хофа

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