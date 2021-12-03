После слов мэра, что проблему решат, акцию завершили. Но пообещали вновь остановить движение на дороге, если отопление не включат.

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Фото из паблика «Голос Дагестана»

2 декабря в Махачкале жители заблокировали движение по проспекту Амет-Хана Султана. Они требовали включить отопление в домах. Подачу газа остановили после взрыва в частном доме 22 ноября. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Как сообщила местная жительница «Газете.ру», в акции участвовали не меньше 500 человек. В телеграм-канале «Что там у дагестанцев?» сообщили, то люди скандировала «Дайте газ».

Да, действительно, перекрыли дорогу. Я стояла в пробке минут 15, подъехала полиция. Видимо, пыталась разогнать бастующих. местная жительница

На акцию прибыл мэр Махачкалы Салман Дадаев. Он пообещал гражданам сделать всё, чтобы возобновить подачу газа, и потребовал проверить оборудование в каждой квартире. После этого жители разошлись, но пообещали возобновить протест, если в дома не вернётся тепло.

1 декабря в пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что восстановили газоснабжения после взрыва. Однако возобновить подачу тепла обещали только после проверки каждого жилого помещения, чтобы избежать трагедии.