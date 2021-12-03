Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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Игорь Кузнецов Фото со страницы в фейсбуке

Оппозиционному активисту и журналисту RusNews Игорю Кузнецову из Томска, арестованному по делу о склонении к массовым беспорядкам через телеграм-канал «Что делать!», предъявили ещё одно обвинение. Против него возбудили дело о создании экстремистского сообщества, сообщает «Правозащита» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Обвинение предъявило управление ФСБ по Москве и Московской области. По уголовной статье 282.1 Кузнецову грозит от шести до десяти лет лишения свободы. Как отметил адвокат, следствие на допросе пыталось получить образцы голоса мужчины, но он отказался.

В сентябре 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам через телеграм-канал «Что делать!». По версии следствия, как минимум 11 человек из семи регионов России через мессенджер призывали к уличным протестам в дни голосования на выборах в Госдуму 17-19 сентября.

16 сентября задержали Дмитрия Чебанова из Москвы, создателя телеграм-канала. На следующий день СК запросил арест для ещё пяти фигурантов. Как отмечает телеканал «Дождь», под домашним арестом по этому делу находятся бывшая сотрудница предвыборного штаба Анастасии Брюхановой и студентка ВШЭ Мария Платонова.

16 сентября задержали 57-летнего томского журналиста Игоря Кузнецова: в его квартире прошёл обыск, на следующий день его отправили в СИЗО. По версии следствия, мужчина создал «закрытый конференц-чат», где «систематически обсуждались стратегия деятельности по оказанию психологического воздействия в целях вызвать у неопределённого круга лиц желание, решимость и побуждение участвовать в совершении массовых беспорядков и вовлекать в процесс новых участников».