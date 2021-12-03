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Новости
Яна Ломакина

Томского журналиста обвинили в создании экстремистского сообщества по делу телеграм-канала «Что делать!» Статьи редакции

Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

15 15 комментариев
1387 просмотров
Игорь Кузнецов Фото со страницы в фейсбуке 

Оппозиционному активисту и журналисту RusNews Игорю Кузнецову из Томска, арестованному по делу о склонении к массовым беспорядкам через телеграм-канал «Что делать!», предъявили ещё одно обвинение. Против него возбудили дело о создании экстремистского сообщества, сообщает «Правозащита» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Обвинение предъявило управление ФСБ по Москве и Московской области. По уголовной статье 282.1 Кузнецову грозит от шести до десяти лет лишения свободы. Как отметил адвокат, следствие на допросе пыталось получить образцы голоса мужчины, но он отказался.

В сентябре 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам через телеграм-канал «Что делать!». По версии следствия, как минимум 11 человек из семи регионов России через мессенджер призывали к уличным протестам в дни голосования на выборах в Госдуму 17-19 сентября.

16 сентября задержали Дмитрия Чебанова из Москвы, создателя телеграм-канала. На следующий день СК запросил арест для ещё пяти фигурантов. Как отмечает телеканал «Дождь», под домашним арестом по этому делу находятся бывшая сотрудница предвыборного штаба Анастасии Брюхановой и студентка ВШЭ Мария Платонова.

16 сентября задержали 57-летнего томского журналиста Игоря Кузнецова: в его квартире прошёл обыск, на следующий день его отправили в СИЗО. По версии следствия, мужчина создал «закрытый конференц-чат», где «систематически обсуждались стратегия деятельности по оказанию психологического воздействия в целях вызвать у неопределённого круга лиц желание, решимость и побуждение участвовать в совершении массовых беспорядков и вовлекать в процесс новых участников».

Фото со страницы Игоря Кузнецова в фейсбуке 

#новости #экстремизм #соцсети

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Террористический месяц

Хочется верить.

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10
Рыжий

Да уже сколько лет это слышно. СССР и то 70 лет существовал, хотя там расстреливали за убеждения

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6
Террористический месяц

В исторической перспективе это совсем мало, но для людей, которые попали в этот промежуток, это слабое утешение, конечно

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4
Никита Борисова

Вот именно, что существовал.

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0
rustyrazor

...но верится с трудом.

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1
Chikk

Сандалии с носками носит. Расстрелять! :)

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2
Террористический месяц

Что делать и кто виноват

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1
Антигравитационный торт

Так у него все экстремистские лозунги на фото

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1
Террористический месяц

металибераха какой-то ред.

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0
Террористический месяц

11 человек из семи регионов России через мессенджер призывали к уличным протестам

а делали бы в комментах тж, ниче бы не было

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0
Террористический месяц

Что делать?

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0
Антигравитационный торт

вторую точку открывай

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0
Сергей Токарев

эх, в этом бы возрасте да топить за феминизм...

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0
mt

По версии следствия, как минимум 11 человек из семи регионов России через мессенджер призывали к уличным протестам в дни голосования на выборах в Госдуму 17-19 сентября.

Действительно.
Статья 31

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Наверно скоро цитирование конституции признают экстремизмом.

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0
Террористический месяц

А где Тайвань?

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0
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