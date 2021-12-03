Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":918,"title":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 TJ \u2014 \u043e \u0431\u0435\u0437\u0443\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=918&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/449521-obsuzhdenie-samye-neobychnye-poezdki-po-rabote-v-vashey-zhizni&placeBit=1&hash=e9e625bac8d607d151f69f28404eb08f6047512edd093cdf25864c86211314af","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

«Газпром-медиа» стал акционером VK. Холдинг будет владеть 45% долей в компании, контролирующей 57,3% голосующих акций Статьи редакции

Эту долю у Сбера купил Газпромбанк.

42 42 комментария
1303 просмотров
Фото TJ

АО «МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group). Теперь «Газпром-Медиа Холдинг» — акционер этой компании. Об этом сообщается на сайте холдинга.

«Газпром-медиа» стал акционером VK, так как «Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала «МФ Технологии» в имущество холдинга. Представитель «Газпром-Медиа» рассказал, что VK продолжит развивать собственную экосистему и сохранит статус независимой компании.

В ноябре 2021 года Сбер продал «Газпромбанку» 36% в контролирующий компании «МФ Технологии». 3 декабря стало известно, что холдинг Алишера Усманова выйдет из VK: компания продала структуре Газпрома долю в 45% в «МФ Технологии». В сделке также находился ещё один пакет на 9% акций.

Теперь доли в «МФ Технологии» распределись так:

  • 45% — СОГАЗ
  • 45% — «Газпром-медиа»
  • 10% — Ростех

«Газпром-медиа» в том числе владеет телеканалами «Матч ТВ» и ТНТ, студией Comedy Club Production, «Эхо Москвы» и онлайн-кинотеатром Premier.

#новости #бизнес

42 42 комментария
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Террористический месяц

+1 повод позакрывать свои аккаунты в этой помойке если еще не

Ответить
5
Террористический месяц

Мне стало стыдно и я удалил сообщение ред.

Ответить
2
Террористический месяц

И порно

Ответить
4
Террористический месяц

Не, я верующий

Ответить
0
Террористический месяц

Тогда можешь попытаться выиграть суши за репост

Ответить
5
Террористический месяц

Ты же не смотришь аниме!!!

Ответить
0
Террористический месяц

Привет, ты о чем?

Ответить
1
Террористический месяц

@serguun42 тёмная тема бесплатн нужна твоя помощь! ПОМОГИ ПРИЖАТЬ ЭТОГО АНИМЕШНИКА

Ответить
0
Террористический месяц

открой для себя reddit и dtf

Ответить
0
Террористический месяц

В вк не захожу уже года 2, но аккаунт тереть не спешу. Всё равно с их серверов ничего не потрётся.

Ответить
1
Террористический месяц

А что Усманов?

Ответить
0
Террористический месяц

Тьфу на всех

Ответить
7
Террористический месяц

Больше не буду развивать интернет

Ответить
5
Террористический месяц

тот видос же кстати был наверное первый и последний опыт видеоблоггинга Усманова

Ответить
2
Zakhar Zakharov

говорят он пошел в направлении добычи какого-то ископаемого

Ответить
1
Террористический месяц

так и представил такие же западные новости
British Petrol создала холдинг BPMedia и купила акции в Facebook и Twitter

Ответить
0
Zakhar Zakharov

хороший разбор
бизнес-стратегия группы сфокусирована на «зеленой повестке» горно-металлургических компаний «Металлоинвест» и «Удоканская медь»

Алишер Усманов продал долю в VK. Контроль над…
Миллиардер Алишер Усманов объявил о продаже своего пакета в группе VK (до октября 2021 года была…
thebell.io
Ответить
1
Террористический месяц

бизнес-стратегия группы сфокусирована на «зеленой повестке»

кажется вот ключевой момент
но тут сложновато будет

Ответить
0
Zakhar Zakharov

как раз редактировал сообщение с этим комментарием.
мне кажется, сейчас цена этих компаний резко вырастет. идея для инвестиций) надо шортить!

Ответить
1
Антигравитационный торт

Держите в курсе

Ответить
2
Администратор Аккаунта

Вот так поворот.
ВК, который создал Дуров, теперь переходит в ГПМ, которым руководит Жаров. Тот самый Жаров, который в Роскомнадзоре занимался блокировкой телеграма.

Ответить
0
Твинкиллер

всё переплетено

Ответить
2
Террористический месяц

Я тебя умоляю, чем он там руководит, это бессмысленный зицпредседатель

Ответить
0
Террористический месяц

я шо теперь на газпром медиа буду работать О_о

Ответить
0
Zakhar Zakharov

а где работаешь?

Ответить
0
Террористический месяц

vk

Ответить
0
Террористический месяц

пиздец

Ответить
4
Террористический месяц

свой среди чужих, чужой среди своих

Ответить
3
Террористический месяц

я всё же надеюсь, что тж однажды выкупит векашечку

Ответить
0
Террористический месяц

есть деньги на ветер, а это прям в унитаз

Ответить
2
Террористический месяц

давайте не будем о coub

Ответить
3
Террористический месяц

Но это работа для петухов

Ответить
1
Террористический месяц

ну чтож

Ответить
1
Zakhar Zakharov
Ответить
1
Террористический месяц

что за мутки ежедневные

Ответить
0
Террористический месяц

ГосИнтернет

Ответить
0
Террористический месяц

Акционером пивка

Ответить
0
Твинкиллер

сообщение удалено ред.

Ответить
0
Террористический месяц
Ответить
0
Администратор Аккаунта

Оминь

Ответить
0
Террористический месяц

Олдынь

Ответить
0
Люц Шнайдер

Что они теперь с RuTube будут делать?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null