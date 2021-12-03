«Газпром-медиа» стал акционером VK. Холдинг будет владеть 45% долей в компании, контролирующей 57,3% голосующих акций Статьи редакции
Эту долю у Сбера купил Газпромбанк.
АО «МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group). Теперь «Газпром-Медиа Холдинг» — акционер этой компании. Об этом сообщается на сайте холдинга.
«Газпром-медиа» стал акционером VK, так как «Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала «МФ Технологии» в имущество холдинга. Представитель «Газпром-Медиа» рассказал, что VK продолжит развивать собственную экосистему и сохранит статус независимой компании.
В ноябре 2021 года Сбер продал «Газпромбанку» 36% в контролирующий компании «МФ Технологии». 3 декабря стало известно, что холдинг Алишера Усманова выйдет из VK: компания продала структуре Газпрома долю в 45% в «МФ Технологии». В сделке также находился ещё один пакет на 9% акций.
Теперь доли в «МФ Технологии» распределись так:
- 45% — СОГАЗ
- 45% — «Газпром-медиа»
- 10% — Ростех
«Газпром-медиа» в том числе владеет телеканалами «Матч ТВ» и ТНТ, студией Comedy Club Production, «Эхо Москвы» и онлайн-кинотеатром Premier.
хороший разбор
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