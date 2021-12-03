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Новости
Яна Ломакина

«Единая Россия» составила методичку для депутатов с ответами на доводы противников вакцинации Статьи редакции

В документе упоминаются «число зверя», жёлтые звёзды, Сталин, мировое правительство и ИНН.

35 35 комментариев
1273 просмотров

«Единая Россия» перед региональной неделей с 29 ноября по 5 декабря, когда депутаты Госдумы общаются с избирателями в регионах, подготовила для них методичку с аргументами против доводов антипрививочников и противников введения QR-кодов. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два члена партии.

Сборник рекомендаций назвали «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии». В документе перечислены десять типичных тезисов, распространяемых антиваксерами, и аргументы против них. В методичке есть следующие советы:

  • На утверждение, что QR-коды — это «начало цифрового концлагеря», предлагается отвечать несколькими способами. Например: «Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как "сатанинской кодификации людей": тогда говорили о "числе зверя" и "цифровом концлагере". Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живёт в концлагере»;
  • На фразу «Решения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не отменял! Присваивать номер человеку, так же как и жёлтые звезды, нельзя!» отвечать следует так: «Покажите мне сожжённых в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для "чёрных" в транспорте. То есть покажите всё то, что осудил Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифровыми технологиями. Это передёргивание и манипуляция»;
  • На утверждение, что вакцины до конца не изучены и их эффективность не доказана, можно отвечать, что больше 70 стран во главе с ведущим мировым журналом Lancet видят эффективность российских вакцин. Ещё один вариант ответа такой: «Если весь мир, все медики, все государства, мировое правительство и тайные силы объединились в ковидном заговоре против антиваксеров, то тогда действительно Земля плоская»;
  • На миф «нас чипируют вакциной, потом контролируют QR-кодом» рекомендуется отвечать так: «Кому лично вы нужны, чтобы вас контролировать? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми. Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю? Учёные спорят о том, могут ли вирусы встраиваться в ДНК человека, а вот компоненты вакцины, любых вакцин точно нет!».

В документе также есть раздел, в котором изложены тезисы о возможных действиях со стороны известных политических деятелей, если бы те столкнулись с противниками вакцинации. В блоке «А что же государство? Исторический контекст» перечислены, например, следующие фразы:

  • «При Сталине раскрыли бы заговор мракобесов и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определенное количество антиваксеров»;
  • «При Хрущёве сослали бы в места не столь отдаленные как агентов империализма»;
  • «При Ельцине продавали бы «за большие деньги вакцины из гуманитарной помощи, а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни».

Фамилия действующего президента Владимира Путина в документе не упоминается. На вопросы о современной России рекомендуется отмечать, что российские ограничительные меры намного мягче европейских и азиатских.

Депутатам при общении с противниками вакцинации и введения QR-кодов также рекомендуется доносить мысль, что «уговоры антиваксеров стоят дорого для страны и всех граждан» и человеческие потери сопоставимы с войной.

Введение QR-кодов в общественных местах уже полгода вызывает волну недовольства среди россиян. В соцсетях пользователи требуют «свернуть» закон, остановить «медицинский фашизм» и позволить людям самим выбирать, вакцинироваться или нет.

С начала ноября в Екатеринбурге, Воронеже, Иркутске и других городах прошло несколько акций против антиковидных ограничений. Митингующие обвиняли власти в несоблюдении конституционных прав граждан, собирали подписи против «геноцида населения», записывали видеообращения к Путину и требовали остановить «сегрегацию» общества.

Где и как хранить QR-код: от «Госуслуг» и…
Без сертификата о вакцинации или болезни теперь никуда — и вот как можно снизить неудобство от…
tjournal.ru

#новости #covid19 #вакцинация #политика #qrкоды

35 35 комментариев
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35 комментариев
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Террористический месяц

О, новую методичку подвезли

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17
Твинкиллер

На миф «О, новую методичку подвезли» рекомендуется отвечать так: «О, либераху порвало».

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9
Террористический месяц

Ооо

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0
John Doe

Моя оборона

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1
Террористический месяц

Зеленоглазое тэжэ

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1
Террористический месяц

«Опять леваки ноют»

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0
Сталин спас Россию

О, либераху порвало

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–1
Террористический месяц

@Zero-zero-one @Arthur Sergeev изучаем, работяги!!!

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7
Террористический месяц

Ответ по методичке

ИНН

Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живёт в концлагере

Выглядит как удар себя же по яйцам

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10
mt

Ещё какой. Я думаю найдётся немало людей, которые на предложение "Откажитесь от ИНН" ответят - "Да с радостью!".

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7
Террористический месяц

А потом сядьте за уклонение от уплаты налогов!

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0
Террористический месяц

Как они правы! При каждой покупке в магазине всегда предъявлял ИНН и даже не догадывался, что живу в концлагере

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5
Chikk

Опечатка. Исправят во втором издании. Ну чего вы вот... :)

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0
Террористический месяц

Теперь догадаются

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0
Террористический месяц

При Сталине раскрыли бы заговор мракобесов и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определенное количество антиваксеров

При Сталине раскрыли бы заговор врачей и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определенное количество организаторов вакцинаций

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7
Террористический месяц

Кстати, почему церковники (а именно их называли мракобесами) не предают анафеме вводителей QR-кодов?

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1
Chikk

Ну теперь всё, полная победа в интернет-битвах. Воены прививок вооружены. :)

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5
Террористический месяц

Блэд что опять идти ляписа слушать

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0
Chikk

Готовиться к битве надо правильно, как минимум - Imperial March подготовить.

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0
Дмитрий Бурмистров

блэт, да у них даже в методичке надо общаться с народом как с говном

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5
Дмитрий Бурмистров

аж бесит

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0
Террористический месяц

Зато в соседней методичке пинают воображаемых либерах, что тем народ не тот. Проекции они такие.

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0
Террористический месяц

Какие антиваксы, такая и методичка

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–2
Террористический месяц

В перечисленном вообще разбирается не процесс вакцинации, а сопуствующий мусор. Я бы посмотрел, что рекомендуют отвечать на «миф» об отсутствии признания западных или даже лол китайских вакцин

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0
Террористический месяц

Предложили на демагогию, передергивания, когнитивные искажения и логические ошибки отвечать демагогией, передергиваниями и логическими ошибками.

The absolute state of political discourse in this country.

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5
Денис Туряница

Только хуже сделают, дебилы..

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2
Террористический месяц

предлагается отвечать несколькими способами. Например: «Откажитесь от своего ИНН!

Любой кто изучал формальную логику разобьёт эти аргументы и кто отвечал по методичке окажется в дерьме.
Хитрый план

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1
syrslava

И много ли людей, изучавших формальную логику и способных её применить?

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1
Террористический месяц

Даже если не смогут сформулировать, такой ответ будет выглядеть фальшивым, что возможно даже хуже

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0
Ekaterina Sek

Достаточно одного в толпе, чтобы отвечающий "сел в лужу", остальные поддержат))))

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0
Террористический месяц

Решения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не отменял!

отвечать следует так: «Покажите мне ... 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников

Тянет на ПРИРАВНИВАНИЕ https://tjournal.ru/news/394385-gosduma-zapretila-priravnivat-roli-sssr-i-germanii-vo-vtoroy-mirovoy-voyne

Госдума запретила приравнивать роли СССР и…
Какое наказание грозит за нарушение запрета — в законе не сказано.
tjournal.ru
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1
Лев Глебович

Взял на карандаш. Теперь буду разговаривать с родственниками и знакомыми как важный политик

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0
Террористический месяц

Чтобы разговаривать, как важный политик, нужно иметь элитную недвижимость, купленную непонятно на что

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2
Друз Фаруэл

Напомнило старый анекдот "А еще я в нее ем"

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0
Подозрительный Кот

Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живёт в концлагере»;

это официальный их ответ? ясно.

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0
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