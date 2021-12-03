В документе упоминаются «число зверя», жёлтые звёзды, Сталин, мировое правительство и ИНН.

{"id":485995} 1273 просмотров

«Единая Россия» перед региональной неделей с 29 ноября по 5 декабря, когда депутаты Госдумы общаются с избирателями в регионах, подготовила для них методичку с аргументами против доводов антипрививочников и противников введения QR-кодов. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два члена партии.

Сборник рекомендаций назвали «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии». В документе перечислены десять типичных тезисов, распространяемых антиваксерами, и аргументы против них. В методичке есть следующие советы:

На утверждение, что QR-коды — это «начало цифрового концлагеря», предлагается отвечать несколькими способами. Например: «Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как "сатанинской кодификации людей": тогда говорили о "числе зверя" и "цифровом концлагере". Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живёт в концлагере»;

На фразу «Решения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не отменял! Присваивать номер человеку, так же как и жёлтые звезды, нельзя!» отвечать следует так: «Покажите мне сожжённых в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для "чёрных" в транспорте. То есть покажите всё то, что осудил Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифровыми технологиями. Это передёргивание и манипуляция»;

На утверждение, что вакцины до конца не изучены и их эффективность не доказана, можно отвечать, что больше 70 стран во главе с ведущим мировым журналом Lancet видят эффективность российских вакцин. Ещё один вариант ответа такой: «Если весь мир, все медики, все государства, мировое правительство и тайные силы объединились в ковидном заговоре против антиваксеров, то тогда действительно Земля плоская»;

На миф «нас чипируют вакциной, потом контролируют QR-кодом» рекомендуется отвечать так: «Кому лично вы нужны, чтобы вас контролировать? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми. Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю? Учёные спорят о том, могут ли вирусы встраиваться в ДНК человека, а вот компоненты вакцины, любых вакцин точно нет!».

В документе также есть раздел, в котором изложены тезисы о возможных действиях со стороны известных политических деятелей, если бы те столкнулись с противниками вакцинации. В блоке «А что же государство? Исторический контекст» перечислены, например, следующие фразы:

«При Сталине раскрыли бы заговор мракобесов и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определенное количество антиваксеров»;

«При Хрущёве сослали бы в места не столь отдаленные как агентов империализма»;

«При Ельцине продавали бы «за большие деньги вакцины из гуманитарной помощи, а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни».



Фамилия действующего президента Владимира Путина в документе не упоминается. На вопросы о современной России рекомендуется отмечать, что российские ограничительные меры намного мягче европейских и азиатских.

Депутатам при общении с противниками вакцинации и введения QR-кодов также рекомендуется доносить мысль, что «уговоры антиваксеров стоят дорого для страны и всех граждан» и человеческие потери сопоставимы с войной.

Введение QR-кодов в общественных местах уже полгода вызывает волну недовольства среди россиян. В соцсетях пользователи требуют «свернуть» закон, остановить «медицинский фашизм» и позволить людям самим выбирать, вакцинироваться или нет.