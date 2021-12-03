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Новости
Sasha Shambilova

В Администрации президента сообщили о «невозможности проверки» информации о российских чиновниках из «Архива Пандоры» Статьи редакции

Власти считают, что расследования «не содержат данных о нарушениях действующего законодательства».

9 9 комментариев
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Управление по вопросам противодействия коррупции назвало расследования «Архива Пандоры» «неструктурированными» и «отрывочными» данными. Из-за этого данные об офшорах российских чиновников проверить невозможно. Об этом сообщает «Новая газета», направившая запрос в управление.

«Архив Пандоры» представляет собой неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера, которые в соответствии с законодательством невозможно использовать для выявления, проверки или подтверждения каких-либо значимых обстоятельств.

ответ Управления по вопросам противодействия коррупции

В ответе также говорится, что ни один из упоминаемых чиновников не имеет иностранных счетов и вкладов с 7 августа 2013 года. Тогда в силу вступил закон о запрете на иностранные активы для российских госслужащих. Также он распространяется на несовершеннолетних детей и супругов.

Как отмечает «Новая газета», владельцем офшора Meligton Holdings Limited, который в 2012 году принадлежал депутату Григорию Аникееву, сейчас стал его брат Анатолий. Другой брат политика также с 2016 года владеет офшором Levico Holdings Limited. По данным издания, зарубежные активы других чиновников принадлежат их родителям, детям или бывшим супругам.

В итоге в Администрации президента пришли к выводу, что данных для проверки недостаточно. Там сообщили, что «Архив Пандоры» «не содержит данных о нарушениях действующего законодательства».

Вечером 3 октября более 150 СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования на основе утечки внутренних документов офшорных регистраторов. Единственным участником из России стали «Важные истории». Журналисты опубликовали расследования, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина, депутатами и чиновниками.

Офшоры, Эрнст и яхта-взятка: главное из «архива…
Краткий пересказ расследований вокруг вывода денег из РФ, конфликтов интересов и предполагаемой…
tjournal.ru

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не увидели ничего особенного» в «Архиве Пандоры» международного консорциума журналистов-расследователей. Он отметил, что публикации основаны «непонятно на чём».

#новости #медиа #pandorapapers

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Террористический месяц

назвало расследования «Архива Пандоры» «неструктурированными» и «отрывочными» данными.

Чушь, муть, компот (с)

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6
Твинкиллер

О, новую методичку подвезли

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1
Eugen T

Расходитесб

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5
Chikk

Можно ли будет ответить подобное налоговому следователю? :)

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4
Террористический месяц

Полная версия:

«Архив Пандоры» представляет собой неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера, которые в соответствии с законодательством невозможно использовать для выявления, проверки или подтверждения каких-либо значимых обстоятельств. Причем, делается все так, по принципу такого компота. Наберут всякую разную муть, чушь всякую собирают, если касается это меня, про моих знакомых людей, людей, про которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал и про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду.

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3
Террористический месяц

самые честные чиновники *в мире*

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1
FOX

Ну слава богу!

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0
Террористический месяц

блять как-будто кто-то ждал другого)))

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0
Jonny Odyssey

Усы Пескова святые, если говорят что чушь, значит так оно и есть, а бункерное чучело это подтвердит

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0
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