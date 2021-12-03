В Администрации президента сообщили о «невозможности проверки» информации о российских чиновниках из «Архива Пандоры» Статьи редакции
Власти считают, что расследования «не содержат данных о нарушениях действующего законодательства».
Управление по вопросам противодействия коррупции назвало расследования «Архива Пандоры» «неструктурированными» и «отрывочными» данными. Из-за этого данные об офшорах российских чиновников проверить невозможно. Об этом сообщает «Новая газета», направившая запрос в управление.
В ответе также говорится, что ни один из упоминаемых чиновников не имеет иностранных счетов и вкладов с 7 августа 2013 года. Тогда в силу вступил закон о запрете на иностранные активы для российских госслужащих. Также он распространяется на несовершеннолетних детей и супругов.
Как отмечает «Новая газета», владельцем офшора Meligton Holdings Limited, который в 2012 году принадлежал депутату Григорию Аникееву, сейчас стал его брат Анатолий. Другой брат политика также с 2016 года владеет офшором Levico Holdings Limited. По данным издания, зарубежные активы других чиновников принадлежат их родителям, детям или бывшим супругам.
В итоге в Администрации президента пришли к выводу, что данных для проверки недостаточно. Там сообщили, что «Архив Пандоры» «не содержит данных о нарушениях действующего законодательства».
Вечером 3 октября более 150 СМИ со всего мира одновременно опубликовали расследования на основе утечки внутренних документов офшорных регистраторов. Единственным участником из России стали «Важные истории». Журналисты опубликовали расследования, связанные с офшорами «окружения» Владимира Путина, депутатами и чиновниками.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не увидели ничего особенного» в «Архиве Пандоры» международного консорциума журналистов-расследователей. Он отметил, что публикации основаны «непонятно на чём».
Полная версия:
«Архив Пандоры» представляет собой неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера, которые в соответствии с законодательством невозможно использовать для выявления, проверки или подтверждения каких-либо значимых обстоятельств. Причем, делается все так, по принципу такого компота. Наберут всякую разную муть, чушь всякую собирают, если касается это меня, про моих знакомых людей, людей, про которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал и про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду.